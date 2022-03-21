  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС 2022

2022
Лос-Анджелес
3:1
Конец матча

Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
0'
0:1
12' Гол
Блэкмон Тристан
20' Желтая карточка
Веселинович Ранко
1:1
27' Гол
Холлингсхед Райан
33' Желтая карточка
Вела Карлос
2:1
38' Гол
Вела Карлос
55' Желтая карточка
Тейберт Расселл
61' Желтая карточка
Фалл Мамаду
3:1
70' Гол
Холлингсхед Райан
90' Желтая карточка
Санчес Илье
90'+4
16
Крепо
Максим
23
Акоста
Келлин
3
Мурильо
Хесус
5
Фалл
Мамаду
24
Холлингсхед
Райан
7
Блессинг
Латиф
6
Санчес
Илье
11
Сифуэнтес
Хосе
22
Опоку
Квадво
10
Вела
Карлос
17
Родригес
Брайан
II
1
Хасал
Томас
6
Блэкмон
Тристан
4
Веселинович
Ранко
28
Нервински
Джейк
2
Годиньо
Маркус
16
Берхальтер
Себастьян
31
Тейберт
Расселл
23
Браун
Джавейн
45
Pedro
Vite
11
Дахоме
Кристиан
9
Каваллини
Лукас
Лос-Анджелес
4-3-3
Ванкувер Уайткэпс
3-4-2-1

История личных встреч

Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткэпс

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

М
1:1
М
2:1
М
2:2
М
2:1
М
6:0
М
6:1
М
1:0
М
2:2
М
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вела Карлос 4 (1) 1
Холлингсхед Райан 2 0.5
Тажури-Шради Исмаэль 1 0.25
Фалл Мамаду 1 0.25
Опоку Квадво 1 0.25
Сифуэнтес Хосе 0 0
Родригес Брайан II 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каваллини Лукас 1 0.25
Блэкмон Тристан 1 0.25
Дахоме Кристиан 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Илье 3 0
Фалл Мамаду 3 0
Анри Дониэл 1 0
Вела Карлос 1 0
Крепо Максим 1 0
Холлингсхед Райан 1 0
Аранго Кристиан 1 0
Ким Мун-Хван 1 0
Сифуэнтес Хосе 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нервински Джейк 1 1
Веселинович Ранко 2 0
Юнгвирт Флориан 1 0
Тейберт Расселл 1 0
Каваллини Лукас 1 0
Кайседо Дейбер 1 0
Браун Джавейн 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
2
100%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
9
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
1
11%
1-15
1
50%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
2
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
2
100%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

2
9
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
1
11%
1-15
1
50%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1
Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 1:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Коламбус Кру 4 2 2 0 10 - 5 8
3. Чикаго Файр 4 2 2 0 5 - 1 8
4. Нью-Йорк Ред Буллз 4 2 1 1 8 - 4 7
5. Орландо Сити 4 2 1 1 4 - 2 7
6. Атланта Юнайтед 4 2 1 1 8 - 8 7
7. Ди Си Юнайтед 4 2 0 2 5 - 4 6
8. Цинциннати 4 2 0 2 5 - 8 6
9. Нью-Йорк Сити 4 1 1 2 4 - 4 4
10. Нью-Инглэнд Революшн 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Торонто 4 1 1 2 5 - 8 4
12. Клёб де Фут Монреаль 4 0 1 3 5 - 11 1
13. Интер Майами 4 0 1 3 2 - 10 1
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 4 3 1 0 9 - 2 10
2. Реал Солт-Лейк 4 3 1 0 6 - 3 10
3. Миннесота Юнайтед 4 2 2 0 4 - 2 8
4. Остин 4 2 1 1 11 - 3 7
5. Даллас 4 2 1 1 7 - 3 7
6. Колорадо Рэпидс 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Лос-Анджелес Гэлакси 4 2 0 2 4 - 4 6
8. Хьюстон Динамо 4 1 2 1 3 - 3 5
9. Портленд Тимберс 4 1 2 1 5 - 7 5
10. Нэшвилл 4 1 1 2 3 - 5 4
11. Сиэтл Саундерс 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Спортинг Канзас-Сити 4 1 0 3 3 - 8 3
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4 0 1 3 4 - 9 1
14. Ванкувер Уайткэпс 4 0 1 3 2 - 9 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 8 - 5 7
2. Коламбус Кру 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Чикаго Файр 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Филадельфия Юнион 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Нью-Йорк Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Цинциннати 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Орландо Сити 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Нью-Инглэнд Революшн 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Торонто 2 1 0 1 3 - 5 3
11. Нью-Йорк Ред Буллз 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Интер Майами 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Клёб де Фут Монреаль 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 3 2 1 0 11 - 2 7
2. Даллас 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Лос-Анджелес 3 2 1 0 7 - 2 7
4. Колорадо Рэпидс 2 2 0 0 5 - 0 6
5. Реал Солт-Лейк 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Хьюстон Динамо 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Портленд Тимберс 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Спортинг Канзас-Сити 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Сиэтл Саундерс 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Ванкувер Уайткэпс 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 1 1 4 - 6 1
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Филадельфия Юнион 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Чикаго Файр 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Орландо Сити 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Цинциннати 2 1 0 1 2 - 6 3
7. Коламбус Кру 2 0 2 0 4 - 4 2
8. Торонто 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Нью-Йорк Сити 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Нью-Инглэнд Революшн 2 0 1 1 3 - 5 1
11. Клёб де Фут Монреаль 3 0 1 2 4 - 9 1
12. Атланта Юнайтед 1 0 0 1 0 - 3 0
13. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Интер Майами 2 0 0 2 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 4 1 1 2 3 - 5 4
2. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Реал Солт-Лейк 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Лос-Анджелес 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Сиэтл Саундерс 2 0 1 1 1 - 2 1
7. Портленд Тимберс 2 0 1 1 2 - 5 1
8. Колорадо Рэпидс 2 0 1 1 1 - 4 1
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 0 2 0 - 3 0
10. Спортинг Канзас-Сити 3 0 0 3 2 - 8 0
11. Хьюстон Динамо 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Даллас 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Остин 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Ванкувер Уайткэпс 3 0 0 3 2 - 9 0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Вела Карлос бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Вела Карлос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Холлингсхед Райан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Веселинович Ранко получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Тристан Блэкмон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лос-Анджелес 3:1 Ванкувер Уайткэпс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 