США: МЛС 2022
3:1
Конец матча
Стадион: Banc of California Stadium
0:1
12' ГолБлэкмон Тристан
20' Желтая карточкаВеселинович Ранко
1:1
27' ГолХоллингсхед Райан
33' Желтая карточкаВела Карлос
2:1
38' ГолВела Карлос
55' Желтая карточкаТейберт Расселл
61' Желтая карточкаФалл Мамаду
3:1
70' ГолХоллингсхед Райан
90' Желтая карточкаСанчес Илье
Ход матча
12'
0:1
27'
1:1
33'
38'
2:1
55'
61'
70'
90'
16
Крепо
Максим
22
Опоку
Квадво
10
Вела
Карлос
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Опоку КвадвоНападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Анри ДониэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Steven Cherundolo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Pedro ViteПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Кроппер КодиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vanni Sartini
История личных встреч
Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткэпс
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вела Карлос
|4 (1)
|1
|Холлингсхед Райан
|2
|0.5
|Тажури-Шради Исмаэль
|1
|0.25
|Фалл Мамаду
|1
|0.25
|Опоку Квадво
|1
|0.25
|Сифуэнтес Хосе
|0
|0
|Родригес Брайан II
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каваллини Лукас
|1
|0.25
|Блэкмон Тристан
|1
|0.25
|Дахоме Кристиан
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчес Илье
|3
|0
|Фалл Мамаду
|3
|0
|Анри Дониэл
|1
|0
|Вела Карлос
|1
|0
|Крепо Максим
|1
|0
|Холлингсхед Райан
|1
|0
|Аранго Кристиан
|1
|0
|Ким Мун-Хван
|1
|0
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нервински Джейк
|1
|1
|Веселинович Ранко
|2
|0
|Юнгвирт Флориан
|1
|0
|Тейберт Расселл
|1
|0
|Каваллини Лукас
|1
|0
|Кайседо Дейбер
|1
|0
|Браун Джавейн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
2
100%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
2
9
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
1
11%
1-15
1
50%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
2
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
2
100%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
2
9
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
1
11%
1-15
1
50%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1
Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 1:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Коламбус Кру
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|3.
|Чикаго Файр
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|5.
|Орландо Сити
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|Атланта Юнайтед
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|7.
|Ди Си Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|Цинциннати
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|9.
|Нью-Йорк Сити
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Торонто
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|12.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|13.
|Интер Майами
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Реал Солт-Лейк
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Миннесота Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|Остин
|4
|2
|1
|1
|11 - 3
|7
|5.
|Даллас
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|Колорадо Рэпидс
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Портленд Тимберс
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|10.
|Нэшвилл
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|Сиэтл Саундерс
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|2.
|Коламбус Кру
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Чикаго Файр
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Филадельфия Юнион
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Нью-Йорк Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Цинциннати
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Орландо Сити
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Торонто
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Интер Майами
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Клёб де Фут Монреаль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|3
|2
|1
|0
|11 - 2
|7
|2.
|Даллас
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Колорадо Рэпидс
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Реал Солт-Лейк
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Портленд Тимберс
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Сиэтл Саундерс
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Филадельфия Юнион
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Чикаго Файр
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Орландо Сити
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Цинциннати
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|7.
|Коламбус Кру
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|8.
|Торонто
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Нью-Йорк Сити
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|11.
|Клёб де Фут Монреаль
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|12.
|Атланта Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|13.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Интер Майами
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|2.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Реал Солт-Лейк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Лос-Анджелес
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Сиэтл Саундерс
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|7.
|Портленд Тимберс
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|8.
|Колорадо Рэпидс
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|11.
|Хьюстон Динамо
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Даллас
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Остин
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0