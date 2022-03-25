Австралия: A-Лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: McDonald Jones Stadium
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Taylor ReganЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Daniel PenhaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бабаль ЭлиНападающий
-
-
Главный тренер: Arthur Papas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 БобоНападающий
-
-
Главный тренер: Steve Corica
История личных встреч
Ньюкасл Джетс
Сидней
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
91.7%
9 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
28 матчей
10.7%
89.3%
0 побед 3 ничьи 25 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 21 победа
40 матчей
17.5%
20%
62.5%
7 побед 8 ничьих 25 побед
Первый тайм
22.5%
45%
32.5%
9 побед 18 ничьих 13 побед
Второй тайм
15%
32.5%
52.5%
6 побед 13 ничьих 21 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микелтадзе Бека
|1
|0.33
|Тергейт Ангус
|1
|0.33
|Бумаль Оливье
|0
|0
|Мурнэйн Дилан
|0
|0
Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касерес Энтони
|1
|0.2
|Элвис Камсоба
|1
|0.2
|Ле Фондре Адам
|1
|0.2
|Барбарусес Костас
|1
|0.2
|Patrick Yazbek
|1
|0.2
|Бухагьяр Трент
|0
|0
|Ван Дер Сааг Гарри
|0
|0
|Callum Talbot
|0
|0
Карточки
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тергейт Ангус
|2
|0
|Хоффман Джейсон
|1
|0
|Бумаль Оливье
|1
|0
|Daniel Penha
|1
|0
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уилкинсон Алекс
|1
|0
|Амини Мустафа
|1
|0
|Доначи Джеймс
|1
|0
|Ретре Пауло
|1
|0
|Кинг Джоэл
|1
|0
|Callum Talbot
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1
Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2
Сидней
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Сидней - Кайя 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0
Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Сидней - Перт Глори 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Макартур - Сидней 0:3 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Сидней - Макартур 2:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|19
|10
|7
|2
|41 - 27
|37
|2.
|Вестерн Юнайтед
|14
|6
|4
|4
|17 - 17
|22
|3.
|Мельбурн Виктори
|15
|5
|6
|4
|21 - 19
|21
|4.
|Аделаида Юнайтед
|14
|5
|6
|3
|23 - 17
|21
|5.
|Веллингтон Феникс
|14
|6
|3
|5
|18 - 24
|21
|6.
|Ньюкасл Джетс
|0:0
|15
|5
|4
|6
|26 - 24
|19
|7.
|Сидней
|0:0
|15
|4
|6
|5
|19 - 17
|18
|8.
|Макартур
|14
|4
|4
|6
|19 - 28
|16
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Перт Глори
|12
|3
|3
|6
|10 - 11
|12
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|12
|3
|3
|6
|19 - 21
|12
|12.
|Брисбен Роар
|11
|3
|1
|7
|10 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|9
|6
|2
|1
|16 - 9
|20
|2.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|4
|2
|21 - 15
|19
|3.
|Ньюкасл Джетс
|0:0
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|4.
|Мельбурн Виктори
|8
|3
|3
|2
|14 - 11
|12
|5.
|Аделаида Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|6.
|Вестерн Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|7.
|Брисбен Роар
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|2
|2
|1
|11 - 9
|8
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Сидней
|0:0
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|11.
|Макартур
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|12.
|Перт Глори
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|8
|5
|3
|0
|20 - 12
|18
|2.
|Вестерн Юнайтед
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|3.
|Сидней
|0:0
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|4.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|5.
|Мельбурн Виктори
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|6.
|Макартур
|9
|2
|2
|5
|13 - 21
|8
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|8.
|Перт Глори
|7
|2
|1
|4
|7 - 7
|7
|9.
|Ньюкасл Джетс
|0:0
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|7
|1
|1
|5
|8 - 12
|4
|11.
|Веллингтон Феникс
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|12.
|Брисбен Роар
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0