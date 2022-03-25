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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Ньюкасл Джетс
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Сидней
0' 13'
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл Джетс
Ничья
Сидней
3.90
3.88
1.93
Все Коэффициенты
Ньюкасл Джетс
Сидней

История личных встреч

Ньюкасл Джетс
Сидней

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
91.7%
9 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

28 матчей

10.7%
89.3%
0 побед 3 ничьи 25 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 21 победа

40 матчей

17.5%
20%
62.5%
7 побед 8 ничьих 25 побед

Первый тайм

22.5%
45%
32.5%
9 побед 18 ничьих 13 побед

Второй тайм

15%
32.5%
52.5%
6 побед 13 ничьих 21 победа

История матчей

2:2
1:1
2:1
1:2
1:2
4:1
2:0
1:0
1:1
2:1
2:2
2:1
2:0
0:2
0:2
2:0
1:0
0:1
3:4
0:1
0:0
0:2
2:0
2:0
2:2
2:1
2:3
ХАЛ
2:5
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:3
ХАЛ
1:3
ХАЛ
2:1
ХАЛ
4:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микелтадзе Бека 1 0.33
Тергейт Ангус 1 0.33
Бумаль Оливье 0 0
Мурнэйн Дилан 0 0
Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касерес Энтони 1 0.2
Элвис Камсоба 1 0.2
Ле Фондре Адам 1 0.2
Барбарусес Костас 1 0.2
Patrick Yazbek 1 0.2
Бухагьяр Трент 0 0
Ван Дер Сааг Гарри 0 0
Callum Talbot 0 0

Карточки

Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тергейт Ангус 2 0
Хоффман Джейсон 1 0
Бумаль Оливье 1 0
Daniel Penha 1 0
Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уилкинсон Алекс 1 0
Амини Мустафа 1 0
Доначи Джеймс 1 0
Ретре Пауло 1 0
Кинг Джоэл 1 0
Callum Talbot 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1
Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2
Сидней
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Сидней - Кайя 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0
Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Сидней - Перт Глори 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Макартур - Сидней 0:3 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Сидней - Макартур 2:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 19 10 7 2 41 - 27 37
2. Вестерн Юнайтед 14 6 4 4 17 - 17 22
3. Мельбурн Виктори 15 5 6 4 21 - 19 21
4. Аделаида Юнайтед 14 5 6 3 23 - 17 21
5. Веллингтон Феникс 14 6 3 5 18 - 24 21
6. Ньюкасл Джетс 0:0 15 5 4 6 26 - 24 19
7. Сидней 0:0 15 4 6 5 19 - 17 18
8. Макартур 14 4 4 6 19 - 28 16
9. Вестерн Сидней Уондерерс 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Перт Глори 12 3 3 6 10 - 11 12
11. Сентрал Кост Маринерз 12 3 3 6 19 - 21 12
12. Брисбен Роар 11 3 1 7 10 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 9 6 2 1 16 - 9 20
2. Мельбурн Сити 11 5 4 2 21 - 15 19
3. Ньюкасл Джетс 0:0 8 4 2 2 16 - 9 14
4. Мельбурн Виктори 8 3 3 2 14 - 11 12
5. Аделаида Юнайтед 8 3 2 3 15 - 12 11
6. Вестерн Юнайтед 5 3 1 1 7 - 5 10
7. Брисбен Роар 6 3 1 2 8 - 7 10
8. Сентрал Кост Маринерз 5 2 2 1 11 - 9 8
9. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Сидней 0:0 7 2 2 3 11 - 10 8
11. Макартур 5 2 2 1 6 - 7 8
12. Перт Глори 5 1 2 2 3 - 4 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 8 5 3 0 20 - 12 18
2. Вестерн Юнайтед 9 3 3 3 10 - 12 12
3. Сидней 0:0 8 2 4 2 8 - 7 10
4. Аделаида Юнайтед 6 2 4 0 8 - 5 10
5. Мельбурн Виктори 7 2 3 2 7 - 8 9
6. Макартур 9 2 2 5 13 - 21 8
7. Вестерн Сидней Уондерерс 5 2 1 2 9 - 8 7
8. Перт Глори 7 2 1 4 7 - 7 7
9. Ньюкасл Джетс 0:0 7 1 2 4 10 - 15 5
10. Сентрал Кост Маринерз 7 1 1 5 8 - 12 4
11. Веллингтон Феникс 5 0 1 4 2 - 15 1
12. Брисбен Роар 5 0 0 5 2 - 12 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл Джетс
Ничья
Сидней
3.90
3.88
1.93
Все Коэффициенты
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