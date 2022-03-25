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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Ньюкасл Джетс
2:0
Конец матча

Стадион:
Сидней
0'
35' Желтая карточка
Бласко Марио
37' Желтая карточка
Уилкинсон Алекс
40' Желтая карточка
Lucas Mauragis
1:0
41' Гол
Archie Goodwin
2:0
43' Гол
Archie Goodwin
60' Желтая карточка
Ретре Пауло
84' Желтая карточка
Элси Джордан
90'+5
Ньюкасл Джетс
Сидней

История личных встреч

Ньюкасл Джетс
Сидней

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
91.7%
9 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

28 матчей

10.7%
89.3%
0 побед 3 ничьи 25 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 21 победа

40 матчей

17.5%
20%
62.5%
7 побед 8 ничьих 25 побед

Первый тайм

22.5%
45%
32.5%
9 побед 18 ничьих 13 побед

Второй тайм

15%
32.5%
52.5%
6 побед 13 ничьих 21 победа

История матчей

2:2
1:1
2:1
1:2
1:2
4:1
2:0
1:0
1:1
2:1
2:2
2:1
2:0
0:2
0:2
2:0
1:0
0:1
3:4
0:1
0:0
0:2
2:0
2:0
2:2
2:1
2:3
ХАЛ
2:5
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:3
ХАЛ
1:3
ХАЛ
2:1
ХАЛ
4:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микелтадзе Бека 8 (4) 0.53
Юл Валентино 4 0.27
Бумаль Оливье 4 0.27
Тергейт Ангус 4 0.27
Daniel Penha 2 0.13
Archie Goodwin 2 0.13
Мурнэйн Дилан 1 0.07
Бабаль Эли 1 0.07
Savas Siatravanis 0 0
Lucas Mauragis 0 0
Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бобо 4 0.27
Нинкович Милош 3 0.2
Касерес Энтони 3 (2) 0.2
Берджесс Макс 2 0.13
Элвис Камсоба 2 0.13
Бухагьяр Трент 1 0.07
Ле Фондре Адам 1 (1) 0.07
Нарсинг Лусиано 1 0.07
Амини Мустафа 1 0.07
Patrick Wood 1 0.07
Грант Райан 0 0

Карточки

Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хоффман Джейсон 3 0
Элси Джордан 3 0
Taylor Regan 1 1
Юрман Мэттью 2 0
Savas Siatravanis 2 0
Данкан Джек 2 0
Микелтадзе Бека 2 0
О'Доэрти Джордан 2 0
Daniel Penha 2 0
Аль-Таай Мохамед 2 0
Мурнэйн Дилан 1 0
Ингем Дэйн 1 0
Бласко Марио 1 0
Тергейт Ангус 1 0
Силвера Самуэл 1 0
Lucas Mauragis 1 0
Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ретре Пауло 5 0
Амини Мустафа 4 0
Грант Райан 2 0
Касерес Энтони 2 0
Берджесс Макс 2 0
Уорленд Бен 2 0
Ле Фондре Адам 1 0
Уилкинсон Алекс 1 0
Рэдмейн Эндрю 1 0
Барбарусес Костас 1 0
Доначи Джеймс 1 0
Бобо 1 0
О'тул Коннор 1 0
Элвис Камсоба 1 0
Ван Дер Сааг Гарри 1 0
Patrick Wood 1 0
Patrick Yazbek 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
9
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
5
29%
29%
1
11%
31-45
3
18%
1
11%
46-60
5
29%
29%
2
22%
61-75
4
24%
1
11%
76-90

Пропущено

10
8
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
5
50%
0
0%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
1
10%
1
13%
76-90

Забито

10
12
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
3
30%
2
17%
46-60
4
40%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

15
9
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
3
20%
5
56%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
3
20%
2
22%
76-90

Забито

27
21
8 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 4
0
0%
3
14%
1-15
1
4%
4
19%
16-30
7
26%
3
14%
31-45
6
22%
3
14%
46-60
9
33%
5
24%
61-75
4
15%
3
14%
76-90

Пропущено

25
17
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
8%
1
6%
1-15
4
16%
2
12%
16-30
4
16%
4
24%
31-45
8
32%
5
29%
29%
46-60
3
12%
2
12%
61-75
4
16%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1
Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2
Сидней
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Сидней - Кайя 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0
Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Сидней - Перт Глори 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Макартур - Сидней 0:3 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Сидней - Макартур 2:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 19 10 7 2 41 - 27 37
2. Вестерн Юнайтед 14 6 4 4 17 - 17 22
3. Мельбурн Виктори 15 5 6 4 21 - 19 21
4. Аделаида Юнайтед 14 5 6 3 23 - 17 21
5. Ньюкасл Джетс 15 6 3 6 28 - 24 21
6. Веллингтон Феникс 14 6 3 5 18 - 24 21
7. Сидней 15 4 5 6 19 - 19 17
8. Макартур 14 4 4 6 19 - 28 16
9. Вестерн Сидней Уондерерс 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Перт Глори 12 3 3 6 10 - 11 12
11. Сентрал Кост Маринерз 12 3 3 6 19 - 21 12
12. Брисбен Роар 11 3 1 7 10 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 9 6 2 1 16 - 9 20
2. Мельбурн Сити 11 5 4 2 21 - 15 19
3. Ньюкасл Джетс 8 5 1 2 18 - 9 16
4. Мельбурн Виктори 8 3 3 2 14 - 11 12
5. Аделаида Юнайтед 8 3 2 3 15 - 12 11
6. Вестерн Юнайтед 5 3 1 1 7 - 5 10
7. Брисбен Роар 6 3 1 2 8 - 7 10
8. Сентрал Кост Маринерз 5 2 2 1 11 - 9 8
9. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Сидней 7 2 2 3 11 - 10 8
11. Макартур 5 2 2 1 6 - 7 8
12. Перт Глори 5 1 2 2 3 - 4 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 8 5 3 0 20 - 12 18
2. Вестерн Юнайтед 9 3 3 3 10 - 12 12
3. Аделаида Юнайтед 6 2 4 0 8 - 5 10
4. Сидней 8 2 3 3 8 - 9 9
5. Мельбурн Виктори 7 2 3 2 7 - 8 9
6. Макартур 9 2 2 5 13 - 21 8
7. Вестерн Сидней Уондерерс 5 2 1 2 9 - 8 7
8. Перт Глори 7 2 1 4 7 - 7 7
9. Ньюкасл Джетс 7 1 2 4 10 - 15 5
10. Сентрал Кост Маринерз 7 1 1 5 8 - 12 4
11. Веллингтон Феникс 5 0 1 4 2 - 15 1
12. Брисбен Роар 5 0 0 5 2 - 12 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Archie Goodwin бьет в цель!
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Archie Goodwin бьет в цель!
  • Желтая карточка
    40'
    Lucas Mauragis получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Уилкинсон Алекс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Бласко Марио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ньюкасл Джетс 2:0 Сидней онлайн

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