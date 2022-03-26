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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Брисбен Роар
1:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Вестерн Юнайтед
0'
1:0
3' Гол
Лескано Хуан
7'

Ход матча

3'
Лескано Хуан
1:0
Лучшие коэффициенты
Брисбен Роар
Ничья
Вестерн Юнайтед
2.65
3.50
3.02
Все Коэффициенты
12
Jordan
Holmes
19
Хинджерт
Джек
2
Невилл
Скотт
5
Олдред
Том
16
Josh
Brindell-South
13
Henry
Hore
15
Jesse
Daley
27
Трюин
Кай
26
О'Ши
Джеймс
9
Иванович
Люк
23
Лескано
Хуан
1
Янг
Джейми
4
Лакруа
Лео
9
Уэнзел-Холлс
Дилан
10
Луштица
Стивен
6
Имаи
Томоки
17
Benjamin
Garuccio
8
Уэлс
Лаклан
16
Крхин
Рене
44
Топор-Стэнли
Николай
99
Прийович
Александар
31
Adisu
Bayew
Брисбен Роар
Вестерн Юнайтед

История личных встреч

Брисбен Роар
Вестерн Юнайтед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

AЛ(
1:0
2:1
1:0
0:1
0:1
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Хуан 3 0.6
Милеуснич Никола 3 0.6
О'Ши Джеймс 1 (1) 0.2
Акбари Рамат 1 0.2
Иванович Люк 1 0.2
Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лакруа Лео 2 0.5
Пэйн Коннор 2 0.5
Луштица Стивен 1 0.25
Уэлс Лаклан 0 0
Benjamin Garuccio 0 0

Карточки

Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браун Кори 2 0
О'Ши Джеймс 1 0
Штайнманн Матти 1 0
Anton Mlinaric 1 0
Nicholas Olsen 1 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Топор-Стэнли Николай 3 0
Рисдон Джош 2 0
Килкенни Нил 1 0
Лакруа Лео 1 0
Уэлс Лаклан 1 0
Скотадис Джерри 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Брисбен Роар
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 2:1
Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Лайонз - Брисбен Роар 0:4 Пенинсула Пауэр - Брисбен Роар 0:3 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1
Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 19 10 7 2 41 - 27 37
2. Веллингтон Феникс 0:0 15 6 4 5 18 - 24 22
3. Вестерн Юнайтед 0:1 15 6 4 5 17 - 18 22
4. Мельбурн Виктори 15 5 6 4 21 - 19 21
5. Аделаида Юнайтед 14 5 6 3 23 - 17 21
6. Ньюкасл Джетс 15 6 3 6 28 - 24 21
7. Сидней 15 4 5 6 19 - 19 17
8. Макартур 14 4 4 6 19 - 28 16
9. Вестерн Сидней Уондерерс 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Перт Глори 0:0 13 3 4 6 10 - 11 13
11. Брисбен Роар 1:0 12 4 1 7 11 - 19 13
12. Сентрал Кост Маринерз 12 3 3 6 19 - 21 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 0:0 10 6 3 1 16 - 9 21
2. Мельбурн Сити 11 5 4 2 21 - 15 19
3. Ньюкасл Джетс 8 5 1 2 18 - 9 16
4. Брисбен Роар 1:0 7 4 1 2 9 - 7 13
5. Мельбурн Виктори 8 3 3 2 14 - 11 12
6. Аделаида Юнайтед 8 3 2 3 15 - 12 11
7. Вестерн Юнайтед 0:1 5 3 1 1 7 - 5 10
8. Сентрал Кост Маринерз 5 2 2 1 11 - 9 8
9. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Сидней 7 2 2 3 11 - 10 8
11. Макартур 5 2 2 1 6 - 7 8
12. Перт Глори 0:0 5 1 2 2 3 - 4 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 8 5 3 0 20 - 12 18
2. Вестерн Юнайтед 0:1 10 3 3 4 10 - 13 12
3. Аделаида Юнайтед 6 2 4 0 8 - 5 10
4. Сидней 8 2 3 3 8 - 9 9
5. Мельбурн Виктори 7 2 3 2 7 - 8 9
6. Макартур 9 2 2 5 13 - 21 8
7. Перт Глори 0:0 8 2 2 4 7 - 7 8
8. Вестерн Сидней Уондерерс 5 2 1 2 9 - 8 7
9. Ньюкасл Джетс 7 1 2 4 10 - 15 5
10. Сентрал Кост Маринерз 7 1 1 5 8 - 12 4
11. Веллингтон Феникс 0:0 5 0 1 4 2 - 15 1
12. Брисбен Роар 1:0 5 0 0 5 2 - 12 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Лескано Хуан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Брисбен Роар
Ничья
Вестерн Юнайтед
2.65
3.50
3.02
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед онлайн

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Брисбен Роар
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