Австралия: A-Лига 2021-2022
1:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Moreton Daily Stadium
1:0
3' ГолЛескано Хуан
Ход матча
3'
1:0
13
Henry
Hore
15
Jesse
Daley
27
Трюин
Кай
26
О'Ши
Джеймс
23
Лескано
Хуан
16
Крхин
Рене
31
Adisu
Bayew
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Henry HoreПолузащитник
-
15 Jesse DaleyПолузащитник
-
27 Трюин КайПолузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Нападающий
-
23 Лескано ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Вада РиёПолузащитник
- Полузащитник
-
-
29 Cyrus Dehmie
-
35 Louis Zabala
-
-
Главный тренер: Warren Moon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Крхин РенеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Adisu BayewНападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
38 Noah Botic
-
Главный тренер: John Aloisi
История личных встреч
Брисбен Роар
Вестерн Юнайтед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Хуан
|3
|0.6
|Милеуснич Никола
|3
|0.6
|О'Ши Джеймс
|1 (1)
|0.2
|Акбари Рамат
|1
|0.2
|Иванович Люк
|1
|0.2
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лакруа Лео
|2
|0.5
|Пэйн Коннор
|2
|0.5
|Луштица Стивен
|1
|0.25
|Уэлс Лаклан
|0
|0
|Benjamin Garuccio
|0
|0
Карточки
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браун Кори
|2
|0
|О'Ши Джеймс
|1
|0
|Штайнманн Матти
|1
|0
|Anton Mlinaric
|1
|0
|Nicholas Olsen
|1
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Топор-Стэнли Николай
|3
|0
|Рисдон Джош
|2
|0
|Килкенни Нил
|1
|0
|Лакруа Лео
|1
|0
|Уэлс Лаклан
|1
|0
|Скотадис Джерри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Брисбен Роар
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 2:1
Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Лайонз - Брисбен Роар 0:4 Пенинсула Пауэр - Брисбен Роар 0:3 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1
Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|19
|10
|7
|2
|41 - 27
|37
|2.
|Веллингтон Феникс
|0:0
|15
|6
|4
|5
|18 - 24
|22
|3.
|Вестерн Юнайтед
|0:1
|15
|6
|4
|5
|17 - 18
|22
|4.
|Мельбурн Виктори
|15
|5
|6
|4
|21 - 19
|21
|5.
|Аделаида Юнайтед
|14
|5
|6
|3
|23 - 17
|21
|6.
|Ньюкасл Джетс
|15
|6
|3
|6
|28 - 24
|21
|7.
|Сидней
|15
|4
|5
|6
|19 - 19
|17
|8.
|Макартур
|14
|4
|4
|6
|19 - 28
|16
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Перт Глори
|0:0
|13
|3
|4
|6
|10 - 11
|13
|11.
|Брисбен Роар
|1:0
|12
|4
|1
|7
|11 - 19
|13
|12.
|Сентрал Кост Маринерз
|12
|3
|3
|6
|19 - 21
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|0:0
|10
|6
|3
|1
|16 - 9
|21
|2.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|4
|2
|21 - 15
|19
|3.
|Ньюкасл Джетс
|8
|5
|1
|2
|18 - 9
|16
|4.
|Брисбен Роар
|1:0
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|5.
|Мельбурн Виктори
|8
|3
|3
|2
|14 - 11
|12
|6.
|Аделаида Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|7.
|Вестерн Юнайтед
|0:1
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|2
|2
|1
|11 - 9
|8
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Сидней
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|11.
|Макартур
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|12.
|Перт Глори
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|8
|5
|3
|0
|20 - 12
|18
|2.
|Вестерн Юнайтед
|0:1
|10
|3
|3
|4
|10 - 13
|12
|3.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|4.
|Сидней
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|5.
|Мельбурн Виктори
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|6.
|Макартур
|9
|2
|2
|5
|13 - 21
|8
|7.
|Перт Глори
|0:0
|8
|2
|2
|4
|7 - 7
|8
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|9.
|Ньюкасл Джетс
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|7
|1
|1
|5
|8 - 12
|4
|11.
|Веллингтон Феникс
|0:0
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|12.
|Брисбен Роар
|1:0
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0