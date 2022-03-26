Австралия: A-Лига 2021-2022
2:3
Конец матча
Стадион: Moreton Daily Stadium
1:0
3' ГолЛескано Хуан
20' Желтая карточкаТопор-Стэнли Николай
30' Красная карточкаJordan Holmes
1:1
35' ГолAdisu Bayew
50' Желтая карточкаHenry Hore
53' Желтая карточкаИмаи Томоки
56' Желтая карточкаJesse Daley
1:2
59' Гол в свои воротаНевилл Скотт
67' Желтая карточкаУэнзел-Холлс Дилан
69' Желтая карточкаПирьес Дилан
82' Желтая карточкаОлдред Том
1:3
83' ГолПрийович Александар
2:3
88' ПенальтиО'Ши Джеймс
Ход матча
3'
1:0
30'
35'
1:1
50'
53'
54'
56'
59'
1:2
69'
82'
83'
88'
2:3
27
Трюин
Кай
26
О'Ши
Джеймс
15
Jesse
Daley
13
Henry
Hore
23
Лескано
Хуан
16
Крхин
Рене
31
Adisu
Bayew
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
-
15 Jesse DaleyПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Henry HoreПолузащитник
-
23 Лескано ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Вада РиёПолузащитник
- Полузащитник
-
-
29 Cyrus Dehmie
-
35 Louis Zabala
-
-
Главный тренер: Warren Moon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Крхин РенеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Adisu BayewПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
38 Noah Botic
-
Главный тренер: John Aloisi
История личных встреч
Брисбен Роар
Вестерн Юнайтед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Henry Hore
|4
|0.33
|Лескано Хуан
|2
|0.17
|Милеуснич Никола
|2
|0.17
|О'Ши Джеймс
|1 (1)
|0.08
|Браун Кори
|1
|0.08
|Акбари Рамат
|1
|0.08
|Иванович Люк
|1
|0.08
|Хинджерт Джек
|0
|0
|Невилл Скотт
|0
|0
|Вада Риё
|0
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прийович Александар
|6
|0.4
|Луштица Стивен
|3
|0.2
|Benjamin Garuccio
|2
|0.13
|Уэнзел-Холлс Дилан
|2
|0.13
|Топор-Стэнли Николай
|1
|0.07
|Лакруа Лео
|1
|0.07
|Пирьес Дилан
|1
|0.07
|Крхин Рене
|1
|0.07
|Nicolas Milanovic
|1
|0.07
|Adisu Bayew
|1
|0.07
|Уэлс Лаклан
|0
|0
|Диаманти Алессандро
|0
|0
|Пэйн Коннор
|0
|0
|Имаи Томоки
|0
|0
|Christian Theoharous
|0
|0
Карточки
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesse Daley
|6
|0
|Невилл Скотт
|3
|0
|Олдред Том
|2
|0
|Браун Кори
|2
|0
|Акбари Рамат
|2
|0
|Трюин Кай
|2
|0
|Henry Hore
|2
|0
|Jordan Holmes
|0
|1
|Хинджерт Джек
|1
|0
|О'Ши Джеймс
|1
|0
|Штайнманн Матти
|1
|0
|Лескано Хуан
|1
|0
|Anton Mlinaric
|1
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Имаи Томоки
|3
|1
|Лакруа Лео
|4
|0
|Диаманти Алессандро
|3
|0
|Рисдон Джош
|3
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|3
|0
|Луштица Стивен
|2
|0
|Уэлс Лаклан
|2
|0
|Топор-Стэнли Николай
|1
|0
|Крхин Рене
|1
|0
|Прийович Александар
|1
|0
|Christian Theoharous
|1
|0
|Пирьес Дилан
|1
|0
|Скотадис Джерри
|1
|0
|Nicolas Milanovic
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
11
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
5
56%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
33%
3
27%
76-90
Пропущено
6
11
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
4
36%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
33%
1
9%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
1
17%
3
27%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
1
20%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
4
40%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
13
18
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 10
3 Не забивали 2
5
38%
0
0%
1-15
2
15%
6
33%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
3
23%
4
22%
76-90
Пропущено
16
16
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
6
38%
4
25%
61-75
1
6%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Брисбен Роар
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 2:1
Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Лайонз - Брисбен Роар 0:4 Пенинсула Пауэр - Брисбен Роар 0:3 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1
Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|19
|10
|7
|2
|41 - 27
|37
|2.
|Вестерн Юнайтед
|15
|7
|4
|4
|20 - 19
|25
|3.
|Веллингтон Феникс
|15
|7
|3
|5
|20 - 25
|24
|4.
|Мельбурн Виктори
|15
|5
|6
|4
|21 - 19
|21
|5.
|Аделаида Юнайтед
|14
|5
|6
|3
|23 - 17
|21
|6.
|Ньюкасл Джетс
|15
|6
|3
|6
|28 - 24
|21
|7.
|Сидней
|15
|4
|5
|6
|19 - 19
|17
|8.
|Макартур
|14
|4
|4
|6
|19 - 28
|16
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|12
|3
|3
|6
|19 - 21
|12
|11.
|Перт Глори
|13
|3
|3
|7
|11 - 13
|12
|12.
|Брисбен Роар
|12
|3
|1
|8
|12 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|10
|7
|2
|1
|18 - 10
|23
|2.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|4
|2
|21 - 15
|19
|3.
|Ньюкасл Джетс
|8
|5
|1
|2
|18 - 9
|16
|4.
|Мельбурн Виктори
|8
|3
|3
|2
|14 - 11
|12
|5.
|Аделаида Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|6.
|Вестерн Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|7.
|Брисбен Роар
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|2
|2
|1
|11 - 9
|8
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Сидней
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|11.
|Макартур
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|12.
|Перт Глори
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|8
|5
|3
|0
|20 - 12
|18
|2.
|Вестерн Юнайтед
|10
|4
|3
|3
|13 - 14
|15
|3.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|4.
|Сидней
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|5.
|Мельбурн Виктори
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|6.
|Макартур
|9
|2
|2
|5
|13 - 21
|8
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|8.
|Перт Глори
|8
|2
|1
|5
|8 - 9
|7
|9.
|Ньюкасл Джетс
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|7
|1
|1
|5
|8 - 12
|4
|11.
|Веллингтон Феникс
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|12.
|Брисбен Роар
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0