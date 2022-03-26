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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Брисбен Роар
2:3
Конец матча

Стадион:
Вестерн Юнайтед
0'
1:0
3' Гол
Лескано Хуан
20' Желтая карточка
Топор-Стэнли Николай
30' Красная карточка
Jordan Holmes
1:1
35' Гол
Adisu Bayew
50' Желтая карточка
Henry Hore
53' Желтая карточка
Имаи Томоки
54' Желтая карточка
56' Желтая карточка
Jesse Daley
1:2
59' Гол в свои ворота
Невилл Скотт
67' Желтая карточка
Уэнзел-Холлс Дилан
69' Желтая карточка
Пирьес Дилан
82' Желтая карточка
Олдред Том
1:3
83' Гол
Прийович Александар
2:3
88' Пенальти
О'Ши Джеймс
90'+7
12
Jordan
Holmes
2
Невилл
Скотт
5
Олдред
Том
27
Трюин
Кай
19
Хинджерт
Джек
26
О'Ши
Джеймс
15
Jesse
Daley
16
Josh
Brindell-South
9
Иванович
Люк
13
Henry
Hore
23
Лескано
Хуан
1
Янг
Джейми
6
Имаи
Томоки
4
Лакруа
Лео
44
Топор-Стэнли
Николай
17
Benjamin
Garuccio
10
Луштица
Стивен
16
Крхин
Рене
8
Уэлс
Лаклан
9
Уэнзел-Холлс
Дилан
31
Adisu
Bayew
99
Прийович
Александар
Брисбен Роар
Вестерн Юнайтед

История личных встреч

Брисбен Роар
Вестерн Юнайтед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

AЛ(
1:0
2:1
1:0
0:1
0:1
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Henry Hore 4 0.33
Лескано Хуан 2 0.17
Милеуснич Никола 2 0.17
О'Ши Джеймс 1 (1) 0.08
Браун Кори 1 0.08
Акбари Рамат 1 0.08
Иванович Люк 1 0.08
Хинджерт Джек 0 0
Невилл Скотт 0 0
Вада Риё 0 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прийович Александар 6 0.4
Луштица Стивен 3 0.2
Benjamin Garuccio 2 0.13
Уэнзел-Холлс Дилан 2 0.13
Топор-Стэнли Николай 1 0.07
Лакруа Лео 1 0.07
Пирьес Дилан 1 0.07
Крхин Рене 1 0.07
Nicolas Milanovic 1 0.07
Adisu Bayew 1 0.07
Уэлс Лаклан 0 0
Диаманти Алессандро 0 0
Пэйн Коннор 0 0
Имаи Томоки 0 0
Christian Theoharous 0 0

Карточки

Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesse Daley 6 0
Невилл Скотт 3 0
Олдред Том 2 0
Браун Кори 2 0
Акбари Рамат 2 0
Трюин Кай 2 0
Henry Hore 2 0
Jordan Holmes 0 1
Хинджерт Джек 1 0
О'Ши Джеймс 1 0
Штайнманн Матти 1 0
Лескано Хуан 1 0
Anton Mlinaric 1 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Имаи Томоки 3 1
Лакруа Лео 4 0
Диаманти Алессандро 3 0
Рисдон Джош 3 0
Уэнзел-Холлс Дилан 3 0
Луштица Стивен 2 0
Уэлс Лаклан 2 0
Топор-Стэнли Николай 1 0
Крхин Рене 1 0
Прийович Александар 1 0
Christian Theoharous 1 0
Пирьес Дилан 1 0
Скотадис Джерри 1 0
Nicolas Milanovic 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
5
56%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
33%
3
27%
76-90

Пропущено

6
11
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
4
36%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
33%
1
9%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
1
17%
3
27%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
1
20%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
4
40%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

13
18
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 10
3 Не забивали 2
5
38%
0
0%
1-15
2
15%
6
33%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
3
23%
4
22%
76-90

Пропущено

16
16
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
6
38%
4
25%
61-75
1
6%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Брисбен Роар
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 2:1
Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Лайонз - Брисбен Роар 0:4 Пенинсула Пауэр - Брисбен Роар 0:3 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1
Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 19 10 7 2 41 - 27 37
2. Вестерн Юнайтед 15 7 4 4 20 - 19 25
3. Веллингтон Феникс 15 7 3 5 20 - 25 24
4. Мельбурн Виктори 15 5 6 4 21 - 19 21
5. Аделаида Юнайтед 14 5 6 3 23 - 17 21
6. Ньюкасл Джетс 15 6 3 6 28 - 24 21
7. Сидней 15 4 5 6 19 - 19 17
8. Макартур 14 4 4 6 19 - 28 16
9. Вестерн Сидней Уондерерс 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Сентрал Кост Маринерз 12 3 3 6 19 - 21 12
11. Перт Глори 13 3 3 7 11 - 13 12
12. Брисбен Роар 12 3 1 8 12 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 10 7 2 1 18 - 10 23
2. Мельбурн Сити 11 5 4 2 21 - 15 19
3. Ньюкасл Джетс 8 5 1 2 18 - 9 16
4. Мельбурн Виктори 8 3 3 2 14 - 11 12
5. Аделаида Юнайтед 8 3 2 3 15 - 12 11
6. Вестерн Юнайтед 5 3 1 1 7 - 5 10
7. Брисбен Роар 7 3 1 3 10 - 10 10
8. Сентрал Кост Маринерз 5 2 2 1 11 - 9 8
9. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Сидней 7 2 2 3 11 - 10 8
11. Макартур 5 2 2 1 6 - 7 8
12. Перт Глори 5 1 2 2 3 - 4 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 8 5 3 0 20 - 12 18
2. Вестерн Юнайтед 10 4 3 3 13 - 14 15
3. Аделаида Юнайтед 6 2 4 0 8 - 5 10
4. Сидней 8 2 3 3 8 - 9 9
5. Мельбурн Виктори 7 2 3 2 7 - 8 9
6. Макартур 9 2 2 5 13 - 21 8
7. Вестерн Сидней Уондерерс 5 2 1 2 9 - 8 7
8. Перт Глори 8 2 1 5 8 - 9 7
9. Ньюкасл Джетс 7 1 2 4 10 - 15 5
10. Сентрал Кост Маринерз 7 1 1 5 8 - 12 4
11. Веллингтон Феникс 5 0 1 4 2 - 15 1
12. Брисбен Роар 5 0 0 5 2 - 12 0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Прийович Александар бьет в цель!
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Adisu Bayew бьет в цель!
  • 32'
    Иванович Люк уходит с поля. Фрик Мэклин выходит вместо него
  • 30'
    УДАЛЕНИЕ! - Jordan Holmes увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    22'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Топор-Стэнли Николай получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Лескано Хуан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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