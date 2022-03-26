Австралия: A-Лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Leichhardt Oval
20
Сэил
Оливер
16
Фентон
Луис
33
Finn
Surman
19
Саттон
Сэм
18
Уэйн
Бен
33
Редди
Лиэм
14
Клисби
Джек
10
Кио
Эндрю
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
-
33 Finn SurmanЗащитник
- Защитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэйн БенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
-
32 George Ott
-
31 Kurtis Mogg
-
-
40 Alex Paulsen
-
Главный тренер: Ufuk Talay
- Основной состав
-
33 Редди ЛиэмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кио ЭндрюНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Остлер ТрентНападающий
-
-
-
-
12 Cameron Cook
-
Главный тренер: Ruben Zadkovich
История личных встреч
Веллингтон Феникс
Перт Глори
23 матча
69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.2%
30.4%
17.4%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.5%
34.8%
8.7%
13 побед 8 ничьих 0 побед
20 матчей
5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 13 побед
43 матча
37.2%
18.6%
44.2%
16 побед 8 ничьих 19 побед
Первый тайм
27.9%
39.5%
32.6%
12 побед 17 ничьих 14 побед
Второй тайм
30.2%
39.5%
30.3%
13 побед 17 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотирио Джошуа
|4 (1)
|0.27
|Хупер Гэри
|4 (1)
|0.27
|Walter Sandoval
|3
|0.2
|Пископо Рено
|3 (1)
|0.2
|Болл Дэвид
|2
|0.13
|Вуттон Скотт
|1
|0.07
|Уэйн Бен
|1
|0.07
|Саттон Сэм
|0
|0
|Руфер Алекс
|0
|0
|Clayton Rhys Lewis1
|0
|0
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|6 (1)
|0.46
|Antonee Burke-Gilroy
|1
|0.08
|О'Нилл Брэндон
|1
|0.08
|Callum Timmins
|1
|0.08
|Ciaran Bramwell
|1
|0.08
|Клисби Джек
|0
|0
|Косуке Ота
|0
|0
|Нийонгабире Пасифик
|0
|0
|Luke Bodnar
|0
|0
Карточки
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болл Дэвид
|5
|0
|Руфер Алекс
|3
|0
|Joshua Laws
|3
|0
|Пейн Тим
|2
|0
|Эллиот Каллан
|2
|0
|Clayton Rhys Lewis1
|2
|0
|Саттон Сэм
|2
|0
|Хупер Гэри
|1
|0
|Фентон Луис
|1
|0
|Сэил Оливер
|1
|0
|Walter Sandoval
|1
|0
|Nicholas Pennington
|1
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Уэйн Бен
|1
|0
|Oskar van Hattum
|1
|0
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Косуке Ота
|3
|0
|Форнароли Бруно
|2
|0
|О'Нилл Брэндон
|2
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|2
|0
|Кио Эндрю
|1
|0
|Лахман Даррил
|1
|0
|Mitchell Oxborrow
|1
|0
|Калвер Аарон
|1
|0
|Клисби Джек
|1
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|1
|0
|Callum Timmins
|1
|0
|Нийонгабире Пасифик
|1
|0
|Роулинс Джошуа
|1
|0
|Daniel Stynes
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
7
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
1
14%
31-45
1
6%
2
29%
46-60
5
31%
2
29%
61-75
2
13%
2
29%
76-90
Пропущено
9
7
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
4
57%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
12 Не забивали 10
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
15
4
3 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
13%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
7%
1
25%
31-45
4
27%
1
25%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Забито
18
10
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
1
6%
1
10%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
4
22%
2
20%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
6
33%
3
30%
61-75
2
11%
2
20%
76-90
Пропущено
24
11
4 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
2
8%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
8%
1
9%
31-45
6
25%
1
9%
46-60
7
29%
29%
0
0%
61-75
7
29%
29%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1
Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Эйвондэйл - Веллингтон Феникс 1:4 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3
Перт Глори
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Перт Глори - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2
Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Сидней - Перт Глори 1:2 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|19
|10
|7
|2
|41 - 27
|37
|2.
|Веллингтон Феникс
|0:0
|15
|6
|4
|5
|18 - 24
|22
|3.
|Вестерн Юнайтед
|0:1
|15
|6
|4
|5
|17 - 18
|22
|4.
|Мельбурн Виктори
|15
|5
|6
|4
|21 - 19
|21
|5.
|Аделаида Юнайтед
|14
|5
|6
|3
|23 - 17
|21
|6.
|Ньюкасл Джетс
|15
|6
|3
|6
|28 - 24
|21
|7.
|Сидней
|15
|4
|5
|6
|19 - 19
|17
|8.
|Макартур
|14
|4
|4
|6
|19 - 28
|16
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Перт Глори
|0:0
|13
|3
|4
|6
|10 - 11
|13
|11.
|Брисбен Роар
|1:0
|12
|4
|1
|7
|11 - 19
|13
|12.
|Сентрал Кост Маринерз
|12
|3
|3
|6
|19 - 21
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|0:0
|10
|6
|3
|1
|16 - 9
|21
|2.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|4
|2
|21 - 15
|19
|3.
|Ньюкасл Джетс
|8
|5
|1
|2
|18 - 9
|16
|4.
|Брисбен Роар
|1:0
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|5.
|Мельбурн Виктори
|8
|3
|3
|2
|14 - 11
|12
|6.
|Аделаида Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|7.
|Вестерн Юнайтед
|0:1
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|2
|2
|1
|11 - 9
|8
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Сидней
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|11.
|Макартур
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|12.
|Перт Глори
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|8
|5
|3
|0
|20 - 12
|18
|2.
|Вестерн Юнайтед
|0:1
|10
|3
|3
|4
|10 - 13
|12
|3.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|4.
|Сидней
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|5.
|Мельбурн Виктори
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|6.
|Макартур
|9
|2
|2
|5
|13 - 21
|8
|7.
|Перт Глори
|0:0
|8
|2
|2
|4
|7 - 7
|8
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|9.
|Ньюкасл Джетс
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|7
|1
|1
|5
|8 - 12
|4
|11.
|Веллингтон Феникс
|0:0
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|12.
|Брисбен Роар
|1:0
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0