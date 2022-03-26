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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Веллингтон Феникс
2:1
Конец матча

Стадион:
Перт Глори
0'
1:0
37' Гол
Уэйн Бен
47' Желтая карточка
Малик Осама
1:1
49' Гол
Фитцджеральд Николас
53' Красная карточка
Малик Осама
64' Желтая карточка
Callum Timmins
89' Желтая карточка
Фентон Луис
2:1
90' Гол
Nicholas Pennington
90'+10
20
Сэил
Оливер
16
Фентон
Луис
33
Finn
Surman
4
Вуттон
Скотт
19
Саттон
Сэм
9
Болл
Дэвид
13
Nicholas
Pennington
23
Clayton
Rhys
Lewis1
8
Benjamin
Old
7
Walter
Sandoval
18
Уэйн
Бен
33
Редди
Лиэм
21
Antonee
Burke-Gilroy
5
Аспропотамитис
Джонатан
29
Лахман
Даррил
14
Клисби
Джек
11
Фитцджеральд
Николас
19
Callum
Timmins
6
Малик
Осама
7
Сардинеро
Адриан
42
Joshua
Anasmo
10
Кио
Эндрю
Веллингтон Феникс
Перт Глори

История личных встреч

Веллингтон Феникс
Перт Глори

23 матча

69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.2%
30.4%
17.4%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.5%
34.8%
8.7%
13 побед 8 ничьих 0 побед

20 матчей

5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 13 побед

43 матча

37.2%
18.6%
44.2%
16 побед 8 ничьих 19 побед

Первый тайм

27.9%
39.5%
32.6%
12 побед 17 ничьих 14 побед

Второй тайм

30.2%
39.5%
30.3%
13 побед 17 ничьих 13 побед

История матчей

2:2
1:3
3:0
0:1
1:2
4:2
1:2
5:0
3:0
1:1
2:1
1:0
5:2
3:3
2:1
2:0
1:2
0:1
1:2
1:2
2:1
1:2
1:1
4:2
1:1
1:2
1:0
1:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
4:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
3:0
ХАЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотирио Джошуа 4 (1) 0.27
Хупер Гэри 4 (1) 0.27
Walter Sandoval 3 0.2
Пископо Рено 3 (1) 0.2
Болл Дэвид 2 0.13
Уэйн Бен 2 0.13
Вуттон Скотт 1 0.07
Nicholas Pennington 1 0.07
Саттон Сэм 0 0
Руфер Алекс 0 0
Clayton Rhys Lewis1 0 0
Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 6 (1) 0.46
Antonee Burke-Gilroy 1 0.08
Фитцджеральд Николас 1 0.08
О'Нилл Брэндон 1 0.08
Callum Timmins 1 0.08
Ciaran Bramwell 1 0.08
Клисби Джек 0 0
Косуке Ота 0 0
Сардинеро Адриан 0 0
Нийонгабире Пасифик 0 0
Luke Bodnar 0 0

Карточки

Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болл Дэвид 5 0
Руфер Алекс 3 0
Joshua Laws 3 0
Пейн Тим 2 0
Фентон Луис 2 0
Эллиот Каллан 2 0
Clayton Rhys Lewis1 2 0
Саттон Сэм 2 0
Хупер Гэри 1 0
Сэил Оливер 1 0
Walter Sandoval 1 0
Nicholas Pennington 1 0
Пископо Рено 1 0
Уэйн Бен 1 0
Oskar van Hattum 1 0
Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Косуке Ота 3 0
Малик Осама 1 1
Форнароли Бруно 2 0
О'Нилл Брэндон 2 0
Callum Timmins 2 0
Antonee Burke-Gilroy 2 0
Кио Эндрю 1 0
Лахман Даррил 1 0
Mitchell Oxborrow 1 0
Калвер Аарон 1 0
Клисби Джек 1 0
Аспропотамитис Джонатан 1 0
Нийонгабире Пасифик 1 0
Роулинс Джошуа 1 0
Daniel Stynes 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
7
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
1
14%
31-45
1
6%
2
29%
46-60
5
31%
2
29%
61-75
2
13%
2
29%
76-90

Пропущено

9
7
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
4
57%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
12 Не забивали 10
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

15
4
3 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
13%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
7%
1
25%
31-45
4
27%
1
25%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Забито

18
10
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
1
6%
1
10%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
4
22%
2
20%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
6
33%
3
30%
61-75
2
11%
2
20%
76-90

Пропущено

24
11
4 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
2
8%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
8%
1
9%
31-45
6
25%
1
9%
46-60
7
29%
29%
0
0%
61-75
7
29%
29%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1
Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Эйвондэйл - Веллингтон Феникс 1:4 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3
Перт Глори
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Перт Глори - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2
Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Сидней - Перт Глори 1:2 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 19 10 7 2 41 - 27 37
2. Вестерн Юнайтед 15 7 4 4 20 - 19 25
3. Веллингтон Феникс 15 7 3 5 20 - 25 24
4. Мельбурн Виктори 15 5 6 4 21 - 19 21
5. Аделаида Юнайтед 14 5 6 3 23 - 17 21
6. Ньюкасл Джетс 15 6 3 6 28 - 24 21
7. Сидней 15 4 5 6 19 - 19 17
8. Макартур 14 4 4 6 19 - 28 16
9. Вестерн Сидней Уондерерс 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Сентрал Кост Маринерз 12 3 3 6 19 - 21 12
11. Перт Глори 13 3 3 7 11 - 13 12
12. Брисбен Роар 12 3 1 8 12 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 10 7 2 1 18 - 10 23
2. Мельбурн Сити 11 5 4 2 21 - 15 19
3. Ньюкасл Джетс 8 5 1 2 18 - 9 16
4. Мельбурн Виктори 8 3 3 2 14 - 11 12
5. Аделаида Юнайтед 8 3 2 3 15 - 12 11
6. Вестерн Юнайтед 5 3 1 1 7 - 5 10
7. Брисбен Роар 7 3 1 3 10 - 10 10
8. Сентрал Кост Маринерз 5 2 2 1 11 - 9 8
9. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Сидней 7 2 2 3 11 - 10 8
11. Макартур 5 2 2 1 6 - 7 8
12. Перт Глори 5 1 2 2 3 - 4 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 8 5 3 0 20 - 12 18
2. Вестерн Юнайтед 10 4 3 3 13 - 14 15
3. Аделаида Юнайтед 6 2 4 0 8 - 5 10
4. Сидней 8 2 3 3 8 - 9 9
5. Мельбурн Виктори 7 2 3 2 7 - 8 9
6. Макартур 9 2 2 5 13 - 21 8
7. Вестерн Сидней Уондерерс 5 2 1 2 9 - 8 7
8. Перт Глори 8 2 1 5 8 - 9 7
9. Ньюкасл Джетс 7 1 2 4 10 - 15 5
10. Сентрал Кост Маринерз 7 1 1 5 8 - 12 4
11. Веллингтон Феникс 5 0 1 4 2 - 15 1
12. Брисбен Роар 5 0 0 5 2 - 12 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Уэйн Бен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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