Австралия: A-Лига 2021-2022
0:1
Второй тайм: 66'
Стадион: Кэмпбеллтаун
31' Желтая карточкаJordan Bos
38' Желтая карточкаСтоукс Керрин
41' Желтая карточкаЯнну Апостолос
45' Желтая карточкаГуд Кёртис
0:1
64' ГолМакларен Джейми
Ход матча
31'
38'
41'
45'
64'
0:1
17
Нун
Крэйг
31
Lachlan
Rose
22
Гуд
Кёртис
38
Jordan
Bos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Нун КрэйгПолузащитник
- Нападающий
-
31 Lachlan RoseНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Liam RoseЗащитник
-
14 Наджар МудиПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Levi Kaye
-
21 Jake Hollman
-
19 Michael Ruhs
-
Главный тренер: Миличич Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
-
38 Jordan BosЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Тсубаса ЭндоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Max Caputo
-
34 Jordon Hall
-
48 Luke Oresti
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
История личных встреч
Макартур
Мельбурн Сити
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lachlan Rose
|4
|0.27
|Мариаппа Эдриан
|3
|0.2
|Оар Томас
|2
|0.13
|Янну Апостолос
|2
|0.13
|Давила Улисес
|2
|0.13
|Нун Крэйг
|1
|0.07
|Да Силва Даниэль
|1
|0.07
|Мередит Джеймс
|1
|0.07
|Ускок Томислав
|1
|0.07
|Сусняр Александар
|0
|0
|Наджар Муди
|0
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|12 (2)
|0.6
|Леки Мэттью
|6
|0.3
|Нэббаут Эндрю
|4
|0.2
|Беренгер Флорен
|4
|0.2
|Тилио Марко
|2
|0.1
|Меткалф Коннор
|2
|0.1
|Дженкинсон Карл
|2
|0.1
|Гуд Кёртис
|2
|0.1
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0.05
|Борджес Рафаэл
|1
|0.05
|Джеймисон Скотт
|0
|0
|Рейш Нуну
|0
|0
|О'Нил Эйден
|0
|0
Карточки
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сусняр Александар
|4
|1
|Ускок Томислав
|4
|0
|Наджар Муди
|3
|0
|Charles William M'Mombwa
|3
|0
|Курто Филип
|1
|1
|Нун Крэйг
|2
|0
|Мариаппа Эдриан
|2
|0
|Матч Джордон
|2
|0
|Янну Апостолос
|2
|0
|Liam Rose
|2
|0
|Michael Ruhs
|2
|0
|Lachlan Rose
|2
|0
|Мередит Джеймс
|1
|0
|Оар Томас
|1
|0
|Aleksandar Jovanovic I
|1
|0
|Макгинг Джейк
|1
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеймисон Скотт
|6
|0
|Меткалф Коннор
|5
|0
|Рейш Нуну
|3
|1
|Беренгер Флорен
|4
|0
|Нэббаут Эндрю
|4
|0
|О'Нил Эйден
|4
|0
|Макларен Джейми
|2
|1
|Дженкинсон Карл
|2
|0
|Леки Мэттью
|2
|0
|Геллоуэй Скотт
|2
|0
|Гловер Том
|2
|0
|Стоукс Керрин
|2
|0
|Тилио Марко
|2
|0
|Jordan Bos
|2
|0
|Гуд Кёртис
|1
|0
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
|Цолаковски Стефан
|1
|0
|Jordon Hall
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
17
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
2
50%
4
24%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
2
50%
2
12%
76-90
Пропущено
9
15
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
11%
2
13%
1-15
3
33%
2
13%
16-30
2
22%
3
20%
31-45
1
11%
3
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
5
33%
76-90
Забито
16
19
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 9
2
13%
2
11%
1-15
4
25%
1
5%
16-30
3
19%
7
37%
31-45
2
13%
5
26%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
4
25%
1
5%
76-90
Пропущено
18
17
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
11%
4
24%
1-15
2
11%
5
29%
29%
16-30
3
17%
2
12%
31-45
5
28%
1
6%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
5
28%
2
12%
76-90
Забито
20
36
9 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
2
10%
2
6%
1-15
4
20%
4
11%
16-30
3
15%
10
28%
31-45
4
20%
9
25%
46-60
1
5%
8
22%
61-75
6
30%
3
8%
76-90
Пропущено
27
32
13 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 17
3
11%
6
19%
1-15
5
19%
7
22%
16-30
5
19%
5
16%
31-45
6
22%
4
13%
46-60
2
7%
3
9%
61-75
6
22%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Макартур
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сентрал Кост Маринерз - Макартур 4:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1
Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:1 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Макартур - Сидней 0:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 Сидней - Макартур 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сидней - Макартур 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Макартур 0:3 Мельбурн Сити - Макартур 2:0
Мельбурн Сити
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Макартур 3:1
Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Хюм Сити - Мельбурн Сити 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|1:0
|20
|11
|7
|2
|42 - 27
|40
|2.
|Вестерн Юнайтед
|15
|7
|4
|4
|20 - 19
|25
|3.
|Веллингтон Феникс
|15
|7
|3
|5
|20 - 25
|24
|4.
|Аделаида Юнайтед
|0:0
|15
|5
|7
|3
|23 - 17
|22
|5.
|Ньюкасл Джетс
|15
|6
|3
|6
|28 - 24
|21
|6.
|Мельбурн Виктори
|15
|5
|6
|4
|21 - 19
|21
|7.
|Сидней
|15
|4
|5
|6
|19 - 19
|17
|8.
|Макартур
|0:1
|15
|4
|4
|7
|19 - 29
|16
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|0:0
|13
|3
|4
|6
|19 - 21
|13
|11.
|Перт Глори
|13
|3
|3
|7
|11 - 13
|12
|12.
|Брисбен Роар
|12
|3
|1
|8
|12 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|10
|7
|2
|1
|18 - 10
|23
|2.
|Мельбурн Сити
|1:0
|11
|5
|4
|2
|21 - 15
|19
|3.
|Ньюкасл Джетс
|8
|5
|1
|2
|18 - 9
|16
|4.
|Мельбурн Виктори
|8
|3
|3
|2
|14 - 11
|12
|5.
|Аделаида Юнайтед
|0:0
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|6.
|Вестерн Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|7.
|Брисбен Роар
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|0:0
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Сидней
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|11.
|Макартур
|0:1
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|12.
|Перт Глори
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|1:0
|9
|6
|3
|0
|21 - 12
|21
|2.
|Вестерн Юнайтед
|10
|4
|3
|3
|13 - 14
|15
|3.
|Аделаида Юнайтед
|0:0
|7
|2
|5
|0
|8 - 5
|11
|4.
|Сидней
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|5.
|Мельбурн Виктори
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|6.
|Макартур
|0:1
|9
|2
|2
|5
|13 - 21
|8
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|8.
|Перт Глори
|8
|2
|1
|5
|8 - 9
|7
|9.
|Ньюкасл Джетс
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|0:0
|7
|1
|1
|5
|8 - 12
|4
|11.
|Веллингтон Феникс
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|12.
|Брисбен Роар
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0