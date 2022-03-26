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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Макартур
0:1
Второй тайм: 66'

Стадион:
Мельбурн Сити
0'
31' Желтая карточка
Jordan Bos
38' Желтая карточка
Стоукс Керрин
41' Желтая карточка
Янну Апостолос
45' Желтая карточка
Гуд Кёртис
0:1
64' Гол
Макларен Джейми
66'
1
Суман
Николас
2
Макгинг
Джейк
6
Aleksandar
Jovanovic
I
20
Ускок
Томислав
15
Сусняр
Александар
10
Давила
Улисес
24
Charles
William
M'Mombwa
8
Матч
Джордон
17
Нун
Крэйг
99
Янну
Апостолос
31
Lachlan
Rose
1
Гловер
Том
6
Дженкинсон
Карл
36
Стоукс
Керрин
22
Гуд
Кёртис
38
Jordan
Bos
16
Taras
Gomulka
8
О'Нил
Эйден
10
Беренгер
Флорен
35
Борджес
Рафаэл
9
Макларен
Джейми
15
Нэббаут
Эндрю
Макартур
Мельбурн Сити

История личных встреч

Макартур
Мельбурн Сити

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

3:1
2:0
1:1
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lachlan Rose 4 0.27
Мариаппа Эдриан 3 0.2
Оар Томас 2 0.13
Янну Апостолос 2 0.13
Давила Улисес 2 0.13
Нун Крэйг 1 0.07
Да Силва Даниэль 1 0.07
Мередит Джеймс 1 0.07
Ускок Томислав 1 0.07
Сусняр Александар 0 0
Наджар Муди 0 0
Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 12 (2) 0.6
Леки Мэттью 6 0.3
Нэббаут Эндрю 4 0.2
Беренгер Флорен 4 0.2
Тилио Марко 2 0.1
Меткалф Коннор 2 0.1
Дженкинсон Карл 2 0.1
Гуд Кёртис 2 0.1
Аткинсон Натаниэль 1 0.05
Борджес Рафаэл 1 0.05
Джеймисон Скотт 0 0
Рейш Нуну 0 0
О'Нил Эйден 0 0

Карточки

Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сусняр Александар 4 1
Ускок Томислав 4 0
Наджар Муди 3 0
Charles William M'Mombwa 3 0
Курто Филип 1 1
Нун Крэйг 2 0
Мариаппа Эдриан 2 0
Матч Джордон 2 0
Янну Апостолос 2 0
Liam Rose 2 0
Michael Ruhs 2 0
Lachlan Rose 2 0
Мередит Джеймс 1 0
Оар Томас 1 0
Aleksandar Jovanovic I 1 0
Макгинг Джейк 1 0
Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймисон Скотт 6 0
Меткалф Коннор 5 0
Рейш Нуну 3 1
Беренгер Флорен 4 0
Нэббаут Эндрю 4 0
О'Нил Эйден 4 0
Макларен Джейми 2 1
Дженкинсон Карл 2 0
Леки Мэттью 2 0
Геллоуэй Скотт 2 0
Гловер Том 2 0
Стоукс Керрин 2 0
Тилио Марко 2 0
Jordan Bos 2 0
Гуд Кёртис 1 0
Аткинсон Натаниэль 1 0
Цолаковски Стефан 1 0
Jordon Hall 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
17
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
2
50%
4
24%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
2
50%
2
12%
76-90

Пропущено

9
15
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
11%
2
13%
1-15
3
33%
2
13%
16-30
2
22%
3
20%
31-45
1
11%
3
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
5
33%
76-90

Забито

16
19
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 9
2
13%
2
11%
1-15
4
25%
1
5%
16-30
3
19%
7
37%
31-45
2
13%
5
26%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
4
25%
1
5%
76-90

Пропущено

18
17
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
11%
4
24%
1-15
2
11%
5
29%
29%
16-30
3
17%
2
12%
31-45
5
28%
1
6%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
5
28%
2
12%
76-90

Забито

20
36
9 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
2
10%
2
6%
1-15
4
20%
4
11%
16-30
3
15%
10
28%
31-45
4
20%
9
25%
46-60
1
5%
8
22%
61-75
6
30%
3
8%
76-90

Пропущено

27
32
13 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 17
3
11%
6
19%
1-15
5
19%
7
22%
16-30
5
19%
5
16%
31-45
6
22%
4
13%
46-60
2
7%
3
9%
61-75
6
22%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Макартур
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сентрал Кост Маринерз - Макартур 4:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1
Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:1 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Макартур - Сидней 0:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 Сидней - Макартур 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сидней - Макартур 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Макартур 0:3 Мельбурн Сити - Макартур 2:0
Мельбурн Сити
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Макартур 3:1
Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Хюм Сити - Мельбурн Сити 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 1:0 20 11 7 2 42 - 27 40
2. Вестерн Юнайтед 15 7 4 4 20 - 19 25
3. Веллингтон Феникс 15 7 3 5 20 - 25 24
4. Аделаида Юнайтед 0:0 15 5 7 3 23 - 17 22
5. Ньюкасл Джетс 15 6 3 6 28 - 24 21
6. Мельбурн Виктори 15 5 6 4 21 - 19 21
7. Сидней 15 4 5 6 19 - 19 17
8. Макартур 0:1 15 4 4 7 19 - 29 16
9. Вестерн Сидней Уондерерс 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Сентрал Кост Маринерз 0:0 13 3 4 6 19 - 21 13
11. Перт Глори 13 3 3 7 11 - 13 12
12. Брисбен Роар 12 3 1 8 12 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 10 7 2 1 18 - 10 23
2. Мельбурн Сити 1:0 11 5 4 2 21 - 15 19
3. Ньюкасл Джетс 8 5 1 2 18 - 9 16
4. Мельбурн Виктори 8 3 3 2 14 - 11 12
5. Аделаида Юнайтед 0:0 8 3 2 3 15 - 12 11
6. Вестерн Юнайтед 5 3 1 1 7 - 5 10
7. Брисбен Роар 7 3 1 3 10 - 10 10
8. Сентрал Кост Маринерз 0:0 6 2 3 1 11 - 9 9
9. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Сидней 7 2 2 3 11 - 10 8
11. Макартур 0:1 6 2 2 2 6 - 8 8
12. Перт Глори 5 1 2 2 3 - 4 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 1:0 9 6 3 0 21 - 12 21
2. Вестерн Юнайтед 10 4 3 3 13 - 14 15
3. Аделаида Юнайтед 0:0 7 2 5 0 8 - 5 11
4. Сидней 8 2 3 3 8 - 9 9
5. Мельбурн Виктори 7 2 3 2 7 - 8 9
6. Макартур 0:1 9 2 2 5 13 - 21 8
7. Вестерн Сидней Уондерерс 5 2 1 2 9 - 8 7
8. Перт Глори 8 2 1 5 8 - 9 7
9. Ньюкасл Джетс 7 1 2 4 10 - 15 5
10. Сентрал Кост Маринерз 0:0 7 1 1 5 8 - 12 4
11. Веллингтон Феникс 5 0 1 4 2 - 15 1
12. Брисбен Роар 5 0 0 5 2 - 12 0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Гуд Кёртис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Янну Апостолос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Стоукс Керрин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Jordan Bos получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Давила Улисес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Макартур
Ничья
Мельбурн Сити
4.74
4.05
1.86
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Макартур 0:1 Мельбурн Сити онлайн

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Мельбурн Сити

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