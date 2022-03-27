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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Мельбурн Виктори
1:1
Конец матча

Стадион:
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
68' Желтая карточка
Хэмилл Брендан
79' Желтая карточка
Угаркович Стивен
88' Красная карточка
Родерик Миранда
1:0
90' Гол
Дэвидсон Джейсон
1:1
90' Пенальти
Угаркович Стивен
90'+8
1
Matt
Acton
2
Герия
Джейсон
17
Хэмилл
Брендан
21
Родерик
Миранда
3
Дэвидсон
Джейсон
8
Бриллант
Джошуа
6
Броксхэм
Ли
23
Рохас
Марко
22
Бриммер
Джейк
24
Nishan
Velupillay
9
Марджиотта
Франческо
1
Daniel
Margush
13
Расселл
Тэйт
15
Мрчела
Томислав
25
Phillip
Cancar
39
Thomas
Aquilina
29
Антонис
Терри
17
Keanu
Baccus
8
Угаркович
Стивен
7
Наджарин
Рами
9
Ибини-Исэи
Берни
11
Огава
Кеидзиро
Мельбурн Виктори
Вестерн Сидней Уондерерс

История личных встреч

Мельбурн Виктори
Вестерн Сидней Уондерерс

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.7%
11.8%
23.5%
11 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед

26 матчей

53.8%
15.4%
30.8%
14 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
14 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.3%
30.8%
26.9%
11 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

2:0
5:4
2:0
2:1
1:2
0:1
1:2
4:0
3:1
0:3
1:1
0:0
0:3
3:0
2:0
1:1
2:0
0:3
1:2
4:1
3:1
1:1
1:0
1:2
2:1
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Д'Агостино Николас 7 0.44
Рохас Марко 2 0.13
Фолами Бен 2 0.13
Марджиотта Франческо 2 0.13
Бриммер Джейк 1 0.06
Круз Робби 1 0.06
Дэвидсон Джейсон 1 0.06
Бриллант Джошуа 1 0.06
Родерик Миранда 1 0.06
Хэмилл Брендан 1 0.06
Герия Джейсон 1 0.06
Nishan Velupillay 1 0.06
Келава Иван 0 0
Lleyton Brooks 0 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хемед Томер 3 (1) 0.25
Угаркович Стивен 2 (1) 0.17
Петратос Димитри 2 (2) 0.17
Родуэлл Джек 2 0.17
Расселл Тэйт 1 0.08
Phillip Cancar 1 0.08
Троизи Джеймс 1 0.08
Ибини-Исэи Берни 1 0.08
Огава Кеидзиро 1 0.08
Наджарин Рами 1 0.08
Кутрумбис Джон 1 0.08
Keanu Baccus 0 0
Thomas Aquilina 0 0

Карточки

Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родерик Миранда 3 1
Дэвидсон Джейсон 2 1
Бриллант Джошуа 2 1
Келава Иван 3 0
Rai IV 1 1
Броксхэм Ли 2 0
Хэмилл Брендан 2 0
Герия Джейсон 2 0
Круз Робби 1 0
Рохас Марко 1 0
Д'Агостино Николас 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Lleyton Brooks 1 0
Nishan Velupillay 1 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Адама III 4 0
Phillip Cancar 4 0
Родуэлл Джек 2 0
Ибини-Исэи Берни 2 0
Угаркович Стивен 2 0
Ris Williams1 2 0
Thomas Aquilina 2 0
Хемед Томер 1 0
Гордон Зигги 1 0
Daniel Margush 1 0
Keanu Baccus 1 0
Наджарин Рами 1 0
Карлуччо Джеррод 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
11
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
2
18%
1-15
4
29%
2
18%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
5
36%
3
27%
76-90

Пропущено

13
8
2 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
3
23%
2
25%
61-75
6
46%
1
13%
76-90

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Пропущено

7
6
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

22
17
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
5%
2
12%
1-15
5
23%
3
18%
16-30
4
18%
1
6%
31-45
3
14%
3
18%
46-60
2
9%
3
18%
61-75
7
32%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

20
14
3 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
5%
3
21%
16-30
2
10%
4
29%
31-45
4
20%
2
14%
46-60
5
25%
3
21%
61-75
8
40%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Виктори
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Виссел Кобе - Мельбурн Виктори 4:3 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1
Мельбурн Виктори - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Голд-Кост Найтс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Аделаида Сити - Мельбурн Виктори 0:1
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0
Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 АПИА Лейхардт Тайгерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Броадмидоу Мэджик - Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 20 11 7 2 42 - 27 40
2. Вестерн Юнайтед 15 7 4 4 20 - 19 25
3. Веллингтон Феникс 15 7 3 5 20 - 25 24
4. Мельбурн Виктори 16 5 7 4 22 - 20 22
5. Аделаида Юнайтед 15 5 6 4 23 - 20 21
6. Ньюкасл Джетс 15 6 3 6 28 - 24 21
7. Сидней 15 4 5 6 19 - 19 17
8. Вестерн Сидней Уондерерс 12 4 4 4 16 - 15 16
9. Макартур 15 4 4 7 19 - 29 16
10. Сентрал Кост Маринерз 13 4 3 6 22 - 21 15
11. Перт Глори 13 3 3 7 11 - 13 12
12. Брисбен Роар 12 3 1 8 12 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 10 7 2 1 18 - 10 23
2. Мельбурн Сити 11 5 4 2 21 - 15 19
3. Ньюкасл Джетс 8 5 1 2 18 - 9 16
4. Мельбурн Виктори 9 3 4 2 15 - 12 13
5. Сентрал Кост Маринерз 6 3 2 1 14 - 9 11
6. Аделаида Юнайтед 8 3 2 3 15 - 12 11
7. Вестерн Юнайтед 5 3 1 1 7 - 5 10
8. Брисбен Роар 7 3 1 3 10 - 10 10
9. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Сидней 7 2 2 3 11 - 10 8
11. Макартур 6 2 2 2 6 - 8 8
12. Перт Глори 5 1 2 2 3 - 4 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 9 6 3 0 21 - 12 21
2. Вестерн Юнайтед 10 4 3 3 13 - 14 15
3. Аделаида Юнайтед 7 2 4 1 8 - 8 10
4. Сидней 8 2 3 3 8 - 9 9
5. Мельбурн Виктори 7 2 3 2 7 - 8 9
6. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 10 - 9 8
7. Макартур 9 2 2 5 13 - 21 8
8. Перт Глори 8 2 1 5 8 - 9 7
9. Ньюкасл Джетс 7 1 2 4 10 - 15 5
10. Сентрал Кост Маринерз 7 1 1 5 8 - 12 4
11. Веллингтон Феникс 5 0 1 4 2 - 15 1
12. Брисбен Роар 5 0 0 5 2 - 12 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 11'
    Наджарин Рами уходит с поля. Jarrod Carluccio выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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