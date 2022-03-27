Австралия: A-Лига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: ААМИ Парк
68' Желтая карточкаХэмилл Брендан
79' Желтая карточкаУгаркович Стивен
88' Красная карточкаРодерик Миранда
1:0
90' ГолДэвидсон Джейсон
1:1
90' ПенальтиУгаркович Стивен
Ход матча
62'
68'
79'
88'
90'
90'
1:1
23
Рохас
Марко
13
Расселл
Тэйт
17
Keanu
Baccus
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рохас МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Келава ИванВратарь
-
16 Нигро СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
4 Rai IV
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Мехиас ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Mark Rudan
История личных встреч
Мельбурн Виктори
Вестерн Сидней Уондерерс
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.7%
11.8%
23.5%
11 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед
26 матчей
53.8%
15.4%
30.8%
14 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
14 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.3%
30.8%
26.9%
11 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Д'Агостино Николас
|7
|0.44
|Рохас Марко
|2
|0.13
|Фолами Бен
|2
|0.13
|Марджиотта Франческо
|2
|0.13
|Бриммер Джейк
|1
|0.06
|Круз Робби
|1
|0.06
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0.06
|Бриллант Джошуа
|1
|0.06
|Родерик Миранда
|1
|0.06
|Хэмилл Брендан
|1
|0.06
|Герия Джейсон
|1
|0.06
|Nishan Velupillay
|1
|0.06
|Келава Иван
|0
|0
|Lleyton Brooks
|0
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хемед Томер
|3 (1)
|0.25
|Угаркович Стивен
|2 (1)
|0.17
|Петратос Димитри
|2 (2)
|0.17
|Родуэлл Джек
|2
|0.17
|Расселл Тэйт
|1
|0.08
|Phillip Cancar
|1
|0.08
|Троизи Джеймс
|1
|0.08
|Ибини-Исэи Берни
|1
|0.08
|Огава Кеидзиро
|1
|0.08
|Наджарин Рами
|1
|0.08
|Кутрумбис Джон
|1
|0.08
|Keanu Baccus
|0
|0
|Thomas Aquilina
|0
|0
Карточки
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родерик Миранда
|3
|1
|Дэвидсон Джейсон
|2
|1
|Бриллант Джошуа
|2
|1
|Келава Иван
|3
|0
|Rai IV
|1
|1
|Броксхэм Ли
|2
|0
|Хэмилл Брендан
|2
|0
|Герия Джейсон
|2
|0
|Круз Робби
|1
|0
|Рохас Марко
|1
|0
|Д'Агостино Николас
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Lleyton Brooks
|1
|0
|Nishan Velupillay
|1
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траоре Адама III
|4
|0
|Phillip Cancar
|4
|0
|Родуэлл Джек
|2
|0
|Ибини-Исэи Берни
|2
|0
|Угаркович Стивен
|2
|0
|Ris Williams1
|2
|0
|Thomas Aquilina
|2
|0
|Хемед Томер
|1
|0
|Гордон Зигги
|1
|0
|Daniel Margush
|1
|0
|Keanu Baccus
|1
|0
|Наджарин Рами
|1
|0
|Карлуччо Джеррод
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
11
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
2
18%
1-15
4
29%
2
18%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
5
36%
3
27%
76-90
Пропущено
13
8
2 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
3
23%
2
25%
61-75
6
46%
1
13%
76-90
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90
Пропущено
7
6
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
22
17
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
5%
2
12%
1-15
5
23%
3
18%
16-30
4
18%
1
6%
31-45
3
14%
3
18%
46-60
2
9%
3
18%
61-75
7
32%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
20
14
3 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
5%
3
21%
16-30
2
10%
4
29%
31-45
4
20%
2
14%
46-60
5
25%
3
21%
61-75
8
40%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Виссел Кобе - Мельбурн Виктори 4:3 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1
Мельбурн Виктори - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Голд-Кост Найтс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Аделаида Сити - Мельбурн Виктори 0:1
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0
Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 АПИА Лейхардт Тайгерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Броадмидоу Мэджик - Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|20
|11
|7
|2
|42 - 27
|40
|2.
|Вестерн Юнайтед
|15
|7
|4
|4
|20 - 19
|25
|3.
|Веллингтон Феникс
|15
|7
|3
|5
|20 - 25
|24
|4.
|Мельбурн Виктори
|16
|5
|7
|4
|22 - 20
|22
|5.
|Аделаида Юнайтед
|15
|5
|6
|4
|23 - 20
|21
|6.
|Ньюкасл Джетс
|15
|6
|3
|6
|28 - 24
|21
|7.
|Сидней
|15
|4
|5
|6
|19 - 19
|17
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|12
|4
|4
|4
|16 - 15
|16
|9.
|Макартур
|15
|4
|4
|7
|19 - 29
|16
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|13
|4
|3
|6
|22 - 21
|15
|11.
|Перт Глори
|13
|3
|3
|7
|11 - 13
|12
|12.
|Брисбен Роар
|12
|3
|1
|8
|12 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|10
|7
|2
|1
|18 - 10
|23
|2.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|4
|2
|21 - 15
|19
|3.
|Ньюкасл Джетс
|8
|5
|1
|2
|18 - 9
|16
|4.
|Мельбурн Виктори
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|6.
|Аделаида Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|7.
|Вестерн Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|8.
|Брисбен Роар
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Сидней
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|11.
|Макартур
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|12.
|Перт Глори
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|9
|6
|3
|0
|21 - 12
|21
|2.
|Вестерн Юнайтед
|10
|4
|3
|3
|13 - 14
|15
|3.
|Аделаида Юнайтед
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|4.
|Сидней
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|5.
|Мельбурн Виктори
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|7.
|Макартур
|9
|2
|2
|5
|13 - 21
|8
|8.
|Перт Глори
|8
|2
|1
|5
|8 - 9
|7
|9.
|Ньюкасл Джетс
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|7
|1
|1
|5
|8 - 12
|4
|11.
|Веллингтон Феникс
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|12.
|Брисбен Роар
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0