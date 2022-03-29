Фол в атаке от казахстанцев. Как-то у хозяев поля впереди не сильно много что получается в экстратайме.
96'
Заброс в штрафную Казахстана, неточно получается. Шацкий забирает.
95'
Вновь атакующие действия молдовской сборной, поджимают они в начале доп. времени.
94'
Слишком высокой получилась подача Молдовы, Зайнутдинов чуть не убежал в контратаку.
93'
Шацкий сильно вынес вперед, а там Зайнутдинов во вне игры.
92'
Удар Рябчука после прострела справа. Сильно неточно вышло для такой дистанции.
—
Дополнительное время началось.
Второй тайм
—
Все. Встретимся в дополнительном времени.
90'
Тагыберген подает со штрафного, пробить не получилось. Думаю, уже начинаем ждать овертайм.
90'
3 минуты добавлено.
89'
Не такая интересная для Молдован вторая попытка корнера, а вот Казахстан мяч перехватил и направил вперед. Райлеан вышел за штрафную и выбил.
88'
Угловой следует прямо за этим штрафным. Оборона казахстанцев выбивает мяч за лицевую. Вторая попытка будет.
87'
Ионицэ бьет точно под перекладину, Шацкий в красивейшем прыжке берет мяч!
86'
Ух ты, а вот это не такой плохой шанс, мяч попал в руку Алипу прямо на полукруге штрафной. Желтая Алипу.
85'
Отбивается Молдова после попытки войти в их штрафную. Контратака намечается...
84'
Желтая для Мандриченко за фол на Куате.
83'
Досмагамбетов упустил мяч за бровку на левом краю, слишком уверенно он пошел обыгрывать двоих.
82'
Не лучший угловой Казахстана, но и без контратаки молдован. Вбрасывание из-за боковой.
81'
Моментище! Как не забивает Казахастан! Мяч отскочил к Нуралы Алипу после подачи со штрафного, удар с близкого расстояния и Райлеан тащит!
80'
Армаш желтую получает за нарушение на Куате.
79'
Контратака Казахстана могла бы быть, но замедление произошло в центре поля.
78'
Подача на Зайнутдинова в штрафную, который рукой сыграл, ненамеренно, но это фол.
77'
Красивая атмосфера на стадионе, болельщики включили фонарики, а вот игра похоже идет к дополнительному времени.
75'
Уж очень долго сейчас Николаэску держал мяч в своих ногах, хотя мог бы с ним расстаться куда раньше. А так, потеря.
74'
Очередной навес казахстанцев. С левого фланга в штрафную полетел мяч, Райлеан на выходе.
73'
Рябчук получил желтую карточку за срыв атаки.
72'
Ревенко летит вперед, роняют его, но мяч остается у Молдовы. Далее, после подачи слева Казахстан сумел отобороняться.
71'
Подача без удара, но вот с добивания Аймбетова мяч уже летит в створ, вратарь выручает!
70'
Мяч летит вперед, отскакивает на Куата, который сразу же бьет. Блокируется удар.
69'
Казахстан за последние минут 5 буквально заново раскрылся и даже произвел два довольно опасных момента.
68'
Опасно! Подача в штрафную, слегка подправил мяч форвард казахстанцев, и сфера прошла в сантиметрах от ворот Райлеана!
67'
Контратака Казахстана и падение Зайнутдинова. Стандарт на правом краю.
66'
Вместо Быстрова появляет Каиров, и вместо Васильева - Жаксылыков в команде Карповича.
65'
Плэтико упускает владение на чужой половине, Казахстан идет в атаку, подача, без удара.
64'
Вместо Болохана вышел Крэчун у Молдовы.
63'
Наконец опасная атака Казахстана! Подача Дасмагамбетова слева, Аймбетов выпрыгнул и пробил головой, Райлеан ногами потащил!
62'
Опять мяч летит во вратарскую Шацкого, вот только на этот раз куда менее опасно. Голкипер фиксирует.
61'
Навес следует на линию вратарской, Шацкий выпрыгивает из ворот и выбивает.
60'
Хорошая атака Молдовы, Рябчук вышел на пространство и подал, только угловой.
59'
Рябчук из-за боковой сильно вперед, Николаэску чуть не догнал мяч, защитник опередил
58'
Потихоньку продвигался Казахстан по правому флангу, однако на третий раз все же аут в пользу Молдовы.
57'
Серия перехватов и потерь в центре поля, все же ощущается невысокий класс обеих команд.
56'
В офсайд влез игрок сборной Молдовы. Почти от ворот разыгрывает Шацкий.
54'
Зайнутдинов упал на газон, Казахстан быстро разыгрывает, но также быстро теряет.
53'
От ворот разыгрывает Казахстан, Быстров ошибся на своей половине, и Николаэску чуть этим не воспользовался, подстраховали.
52'
Рябчук уже в какой раз в центре внимания, но теперь повод не лучший. Он наступил на ногу сопернику.
51'
Каймаков подскользнулся и не сумел толком пробить, Ревенко все равно чуть не успел на мяч.
50'
Сильная подача Рябчука издали, не проходит скидка, но владение остается за Молдовой.
49'
Угловой подает Каймаков, защита тут как тут, подбор за Рябчуком.
48'
Молдова в результате прессинга отобрала мяч рядом с штрафной соперника, Николаэску бил с правого угла, Шацкий вышел из ворот и отбил!
47'
Досмагамбетов вместо Суюмбаева вышел у Казахстана.
—
Второй тайм начался.
Первый тайм
—
Перерыв.
44'
Подходит к концу первый тайм потихоньку, Молдова смотрелась получше и пока заслуженно ведет в счете, интересно, что будет во втором тайме.
43'
Желтая Васильеву за фол в атаке.
42'
Сильный прострел Суюмбаева, Васильев его принял, но не сумел сразу соориентироваться и пробить. Защита опередила.
41'
Рябчук изо всех сил цеплялся за мяч на левом фланге и даже его сохранил для команды, пусть и через аут.
40'
Рябчук сфолил вдалеке от ворот. Все равно следует оттуда навес, ничего не выходит из этого у Казахстана.
39'
Подача в штрафную, там Быстров скидывает Куату, который в подкате дотягивается до мяча и бьет. Заблокировано.
38'
Вот наконец перехват казахстанцев, и неплохая атака намечается.
37'
Много времени без мячу приходится проводить Казахстану. Нужно им пытаться что-то поменять.
36'
Подача Ревенко после забега по правому краю, оборона выносит, подбор опять за Молдовой.
34'
Молдова побольше владеет мячом, опасных моментов не хватает. Может, у Казахстана во второй половине будут больше получатся контратаки, как в первой игре?
33'
Подача совсем не туда. Сильная "свеча", и игровой снаряд уходит за лицевую линию.
32'
Гости получают право на исполнении штрафного с левого края. Стандартов сегодня очень много.
31'
Корнер молдовской сборной. Навес и удар мимо. Как-то уже слегка уставшей выглядит оборона Казахстана, особенно Исламбек Куат, которого нам сейчас крупным планом показали.
30'
После навес мяч отскочил к Болохану. Вадим в касание пробил с левой ноги. Слишком мимо.
29'
Нарушает капитан Казахстана на своей половине. Желтой нет, но стандарт неплохой.
28'
Желтая для Вадима Рацы за нарушение правил в центре поля.
27'
Навес с угла поля, не очень удачно вратарь сыграл на выходе, но молдованам не удалось пробить.
26'
И еще раз мяч верхом летит в сторону ворот Шацкого, Ревенко не удалось пробить, но будет угловой.
25'
Разыгрывает Молдова, усыпляя бдительность соперника, затем подача в штрафную, зацепиться не удается.
24'
Со стандарта мяч полетел в зону 11-метровой отметки, оборона все проконтролировала.
23'
Нарушение правил от Посмака на Аймбетове. Фолов, как и в прошлой встрече этих команд, немало
22'
Удачный перехват хозяев поля в центре, затем контратака и прострел Васильева, защитники подоспели первее.
20'
Рвался по центру игрок Николаэску, но как-то один он остался в атаке, накрыли.
19'
Ошибаются казахстанцы при выходе из-под прессинга, но и их оппонент не сумел развить что-то из этой ошибки.
18'
Ух, ну если бы и это зашло. Мяч отскочил к игроку Молдовы, который метров с 30 в прыжке пробил в створ. Получилось просто для голкипера.
17'
Пробует ответить Казахстан, после короткого пас на левом краю Тагыберген пробил в защитника.
16'
Быстров с аута сильно бросил мяч, и даже переборщил, мяч ушел за лицевую.
15'
Еще пошли вперед гости, которые сегодня явно серьезно настроены. На этот раз удар с верховой передачи пришелся мимо цели.
14'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! Армаш!!! Вот это удар! После повторного навеса в штрафную, мяч отскочил на Армаша, который классно подстроился под мяч и фактическиударом через себя направил его в сетку ворот!
13'
Угловой удар молдован, подача не сработала, подбор за Молдовой...
12'
Разгоняются молдоване, хорошая комбинация на левом фланге, Марат Быстров остановил потенциально опасную атаку.
11'
Подача со стандартного положения, мяч витает в штрафной, затем Болохан простреливал, но защитник в подкате остановил этот пас.
10'
Зайнутдинов грубо попытался забрать владение в центре поля. Стандарт.
9'
Угловой Казахстана. Подача, и мяч пролетает вдоль ворот, не задев никого из игроков.
8'
Перехват гостей в центре поля, уже побежали они вперед, как арбитр зафиксировал фол.
7'
Ревенко переводит мяч в центр, где Николаэску неточно скидывает. Мяч у Шацкого.
6'
Вообще в первые 5 минут Молдова довольно однотипно играет, но не значит, что плохо. Контролируют они мяч в центре, а затем заброс вперед, рано или поздно это может сработать.
5'
Длинный пас по левому краю от молдован, казахстанцы отбиваются, подбор за командой Роберто Бордина.
4'
Мяч летал в воздухе на половине поля Молдовы, забрали владение все же гости.
3'
Зайнутдинов заработал штрафной. Подача с него, до удара не доходит, фол в атаке.
2'
Заброс по правому флангу на Ревенко, тот догоняет мяч, но опасно играет, арбитр все видит.
—
Матч начался.
До матча
—
Приветствую всех на ответном матче Лиги Наций Казахстан - Молдова. В первой игре Казахстан одержал верх со счетом 2:1. Работать для вас будет Константин Лицин.