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Казахстан
FIFA #125
0:1
Доп. время (1 тайм)

Стадион:
Молдова
FIFA #181
0'
0:1
13' Гол
Армаш Игорь
27' Желтая карточка
Раца Вадим
44' Желтая карточка
Васильев Владислав Олегович
73' Желтая карточка
Рябчук Олег
81' Желтая карточка
Армаш Игорь
85' Желтая карточка
Мандриченко Дмитрий
87' Желтая карточка
Алип Нуралы
98'

Ход матча

13'
0:1
Армаш Игорь
27'
 
Раца Вадим
44'
Васильев Владислав Олегович
 
46'
Досмагамбетов Тимур
Суюмбаев Гафуржан
 
64'
 
Крачун Артур
Болохан Вадим
66'
Жаксылыков Айбар
Васильев Владислав Олегович
 
66'
Каиров Багдат
Быстров Марат
 
69'
 
Мандриченко Дмитрий
Плэтикэ Михаил
73'
 
Рябчук Олег
81'
 
Армаш Игорь
85'
 
Мандриченко Дмитрий
87'
Алип Нуралы
 
Прогнозы 120
Казахстан 89.2% (107)
X 6.7% (8)
Молдова 4.2% (5)
0
выиграет Казахстан, со счетом 2:0
Сегодня гости ничего не смогут противопоставить казахстанцам, которые имеют серьезный потенциал. Более... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Казахстан
Ничья
Молдова
2.44
3.12
3.59
Все Коэффициенты
12
Шацкий
Игорь
2
Малый
Сергей
22
Марочкин
Александр
3
Алип
Нуралы
23
Быстров
Марат
5
Куат
Исламбек
8
Тагыберген
Асхат
14
Васильев
Владислав
Олегович
16
Суюмбаев
Гафуржан
17
Аимбетов
Абат
19
Зайнутдинов
Бактиёр
23
Райлян
Дорин
5
Посмак
Вячеслав
3
Болохан
Вадим
4
Армаш
Игорь
21
Ревенко
Иоан-Кэлин
22
Раца
Вадим
10
Плэтикэ
Михаил
2
Рябчук
Олег
13
Каймаков
Михаил
7
Ионице
Артур
9
Николаеску
Йон
Казахстан
3-5-2
Молдова
3-4-2-1

История личных встреч

Казахстан
Молдова

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛНУ
1:2
ТМС
1:0
ТМС
1:1
ММ
1:3
ТМС
1:0
ТМС
1:0

Результаты последних матчей

Казахстан
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Молдова - Казахстан 1:2 Казахстан - Таджикистан 1:0 Франция - Казахстан 8:0 Казахстан - Финляндия 0:2
Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Финляндия - Казахстан 1:0 Казахстан - Украина 2:2 Северная Македония - Казахстан 4:0 Украина - Казахстан 1:1 Казахстан - Франция 0:2 Казахстан - Литва 1:2 Албания - Казахстан 3:1 Черногория - Казахстан 0:0 Беларусь - Казахстан 2:0 Казахстан - Албания 0:0 Казахстан - Беларусь 1:2 Литва - Казахстан 0:2 Шотландия - Казахстан 3:1 Сан-Марино - Казахстан 1:3
Молдова
(20 матчей)
5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 поражений
Молдова - Казахстан 1:2 Молдова - Южная Корея 0:4 Молдова - Уганда 2:3 Австрия - Молдова 4:1
Молдова - Шотландия 0:2 Израиль - Молдова 2:1 Молдова - Дания 0:4 Фарерские острова - Молдова 2:1 Шотландия - Молдова 1:0 Молдова - Австрия 0:2 Молдова - Азербайджан 1:0 Турция - Молдова 2:0 Молдова - Израиль 1:4 Дания - Молдова 8:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Молдова 1:0 Молдова - Греция 0:2 Молдова - РОССИЯ 0:0 Молдова - Словения 0:4 Греция - Молдова 2:0
  • Дополнительное время
  • Фол, нарушение
    97'
    Фол в атаке от казахстанцев. Как-то у хозяев поля впереди не сильно много что получается в экстратайме. 
  • 96'
    Заброс в штрафную Казахстана, неточно получается. Шацкий забирает. 
  • 95'
    Вновь атакующие действия молдовской сборной, поджимают они в начале доп. времени. 
  • 94'
    Слишком высокой получилась подача Молдовы, Зайнутдинов чуть не убежал в контратаку. 
  • Офсайд
    93'
    Шацкий сильно вынес вперед, а там Зайнутдинов во вне игры.
  • 92'
    Удар Рябчука после прострела справа. Сильно неточно вышло для такой дистанции. 
  • Первый тайм начался
    Дополнительное время началось. 
  • Второй тайм
  • Свисток
    Все. Встретимся в дополнительном времени. 
  • 90'
    Тагыберген подает со штрафного, пробить не получилось. Думаю, уже начинаем ждать овертайм. 
  • Дополнительное время
    90'
    3 минуты добавлено. 
  • 89'
    Не такая интересная для Молдован вторая попытка корнера, а вот Казахстан мяч перехватил и направил вперед. Райлеан вышел за штрафную и выбил. 
  • Угловой
    88'
    Угловой следует прямо за этим штрафным. Оборона казахстанцев выбивает мяч за лицевую. Вторая попытка будет.
  • Опасный момент
    87'
    Ионицэ бьет точно под перекладину, Шацкий в красивейшем прыжке берет мяч!
  • Желтая карточка
    86'
    Ух ты, а вот это не такой плохой шанс, мяч попал в руку Алипу прямо на полукруге штрафной. Желтая Алипу. 
  • 85'
    Отбивается Молдова после попытки войти в их штрафную. Контратака намечается...
  • Желтая карточка
    84'
    Желтая для Мандриченко за фол на Куате.
  • 83'
    Досмагамбетов упустил мяч за бровку на левом краю, слишком уверенно он пошел обыгрывать двоих. 
  • Угловой
    82'
    Не лучший угловой Казахстана, но и без контратаки молдован. Вбрасывание из-за боковой. 
  • Опасный момент
    81'
    Моментище! Как не забивает Казахастан! Мяч отскочил к Нуралы Алипу после подачи со штрафного, удар с близкого расстояния и Райлеан тащит!
  • Желтая карточка
    80'
    Армаш желтую получает за нарушение на Куате.
  • 79'
    Контратака Казахстана могла бы быть, но замедление произошло в центре поля. 
  • Фол, нарушение
    78'
    Подача на Зайнутдинова в штрафную, который рукой сыграл, ненамеренно, но это фол.
  • 77'
    Красивая атмосфера на стадионе, болельщики включили фонарики, а вот игра похоже идет к дополнительному времени. 
  • 75'
    Уж очень долго сейчас Николаэску держал мяч в своих ногах, хотя мог бы с ним расстаться куда раньше. А так, потеря. 
  • 74'
    Очередной навес казахстанцев. С левого фланга в штрафную полетел мяч, Райлеан на выходе. 
  • Желтая карточка
    73'
    Рябчук получил желтую карточку за срыв атаки. 
  • 72'
    Ревенко летит вперед, роняют его, но мяч остается у Молдовы. Далее, после подачи слева Казахстан сумел отобороняться. 
  • Опасный момент
    71'
    Подача без удара, но вот с добивания Аймбетова мяч уже летит в створ, вратарь выручает!
  • 70'
    Мяч летит вперед, отскакивает на Куата, который сразу же бьет. Блокируется удар. 
  • 69'
    Казахстан за последние минут 5 буквально заново раскрылся и даже произвел два довольно опасных момента.
  • Опасный момент
    68'
    Опасно! Подача в штрафную, слегка подправил мяч форвард казахстанцев, и сфера прошла в сантиметрах от ворот Райлеана!
  • Фол, нарушение
    67'
    Контратака Казахстана и падение Зайнутдинова. Стандарт на правом краю. 
  • Замена
    66'
    Вместо Быстрова появляет Каиров, и вместо Васильева - Жаксылыков в команде Карповича. 
  • 65'
    Плэтико упускает владение на чужой половине, Казахстан идет в атаку, подача, без удара. 
  • Замена
    64'
    Вместо Болохана вышел Крэчун у Молдовы. 
  • Опасный момент
    63'
    Наконец опасная атака Казахстана! Подача Дасмагамбетова слева, Аймбетов выпрыгнул и пробил головой, Райлеан ногами потащил!
  • 62'
    Опять мяч летит во вратарскую Шацкого, вот только на этот раз куда менее опасно. Голкипер фиксирует. 
  • Угловой
    61'
    Навес следует на линию вратарской, Шацкий выпрыгивает из ворот и выбивает. 
  • 60'
    Хорошая атака Молдовы, Рябчук вышел на пространство и подал, только угловой. 
  • 59'
    Рябчук из-за боковой сильно вперед, Николаэску чуть не догнал мяч, защитник опередил
  • 58'
    Потихоньку продвигался Казахстан по правому флангу, однако на третий раз все же аут в пользу Молдовы. 
  • 57'
    Серия перехватов и потерь в центре поля, все же ощущается невысокий класс обеих команд. 
  • Офсайд
    56'
    В офсайд влез игрок сборной Молдовы. Почти от ворот разыгрывает Шацкий.
  • 54'
    Зайнутдинов упал на газон, Казахстан быстро разыгрывает, но также быстро теряет. 
  • 53'
    От ворот разыгрывает Казахстан, Быстров ошибся на своей половине, и Николаэску чуть этим не воспользовался, подстраховали. 
  • 52'
    Рябчук уже в какой раз в центре внимания, но теперь повод не лучший. Он наступил на ногу сопернику. 
  • 51'
    Каймаков подскользнулся и не сумел толком пробить, Ревенко все равно чуть не успел на мяч. 
  • 50'
    Сильная подача Рябчука издали, не проходит скидка, но владение остается за Молдовой. 
  • Угловой
    49'
    Угловой подает Каймаков, защита тут как тут, подбор за Рябчуком. 
  • Опасный момент
    48'
    Молдова в результате прессинга отобрала мяч рядом с штрафной соперника, Николаэску бил с правого угла, Шацкий вышел из ворот и отбил!
  • Замена
    47'
    Досмагамбетов вместо Суюмбаева вышел у Казахстана. 
  • Второй тайм начался
    Второй тайм начался. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв. 
  • 44'
    Подходит к концу первый тайм потихоньку, Молдова смотрелась получше и пока заслуженно ведет в счете, интересно, что будет во втором тайме. 
  • Желтая карточка
    43'
    Желтая Васильеву за фол в атаке. 
  • 42'
    Сильный прострел Суюмбаева, Васильев его принял, но не сумел сразу соориентироваться и пробить. Защита опередила. 
  • 41'
    Рябчук изо всех сил цеплялся за мяч на левом фланге и даже его сохранил для команды, пусть и через аут. 
  • 40'
    Рябчук сфолил вдалеке от ворот. Все равно следует оттуда навес, ничего не выходит из этого у Казахстана. 
  • 39'
    Подача в штрафную, там Быстров скидывает Куату, который в подкате дотягивается до мяча и бьет. Заблокировано. 
  • 38'
    Вот наконец перехват казахстанцев, и неплохая атака намечается. 
  • 37'
    Много времени без мячу приходится проводить Казахстану. Нужно им пытаться что-то поменять. 
  • 36'
    Подача Ревенко после забега по правому краю, оборона выносит, подбор опять за Молдовой. 
  • 34'
    Молдова побольше владеет мячом, опасных моментов не хватает. Может, у Казахстана во второй половине будут больше получатся контратаки, как в первой игре?
  • 33'
    Подача совсем не туда. Сильная "свеча", и игровой снаряд уходит за лицевую линию. 
  • 32'
    Гости получают право на исполнении штрафного с левого края. Стандартов сегодня очень много. 
  • Угловой
    31'
    Корнер молдовской сборной. Навес и удар мимо. Как-то уже слегка уставшей выглядит оборона Казахстана, особенно Исламбек Куат, которого нам сейчас крупным планом показали.
  • 30'
    После навес мяч отскочил к Болохану. Вадим в касание пробил с левой ноги. Слишком мимо. 
  • 29'
    Нарушает капитан Казахстана на своей половине. Желтой нет, но стандарт неплохой. 
  • Желтая карточка
    28'
    Желтая для Вадима Рацы за нарушение правил в центре поля. 
  • Угловой
    27'
    Навес с угла поля, не очень удачно вратарь сыграл на выходе, но молдованам не удалось пробить. 
  • 26'
    И еще раз мяч верхом летит в сторону ворот Шацкого, Ревенко не удалось пробить, но будет угловой.
  • 25'
    Разыгрывает Молдова, усыпляя бдительность соперника, затем подача в штрафную, зацепиться не удается. 
  • 24'
    Со стандарта мяч полетел в зону 11-метровой отметки, оборона все проконтролировала. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Нарушение правил от Посмака на Аймбетове. Фолов, как и в прошлой встрече этих команд, немало
  • 22'
    Удачный перехват хозяев поля в центре, затем контратака и прострел Васильева, защитники подоспели первее.
  • 20'
    Рвался по центру игрок Николаэску, но как-то один он остался в атаке, накрыли. 
  • 19'
    Ошибаются казахстанцы при выходе из-под прессинга, но и их оппонент не сумел развить что-то из этой ошибки. 
  • 18'
    Ух, ну если бы и это зашло. Мяч отскочил к игроку Молдовы, который метров с 30 в прыжке пробил в створ. Получилось просто для голкипера. 
  • 17'
    Пробует ответить Казахстан, после короткого пас на левом краю Тагыберген пробил в защитника. 
  • 16'
    Быстров с аута сильно бросил мяч, и даже переборщил, мяч ушел за лицевую. 
  • 15'
    Еще пошли вперед гости, которые сегодня явно серьезно настроены. На этот раз удар с верховой передачи пришелся мимо цели. 
  • Описание гола
    14'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! Армаш!!! Вот это удар! После повторного навеса в штрафную, мяч отскочил на Армаша, который классно подстроился под мяч и фактическиударом через себя направил его в сетку ворот!
  • Угловой
    13'
    Угловой удар молдован, подача не сработала, подбор за Молдовой...
  • 12'
    Разгоняются молдоване, хорошая комбинация на левом фланге, Марат Быстров остановил потенциально опасную атаку. 
  • 11'
    Подача со стандартного положения, мяч витает в штрафной, затем Болохан простреливал, но защитник в подкате остановил этот пас. 
  • 10'
    Зайнутдинов грубо попытался забрать владение в центре поля. Стандарт. 
  • Угловой
    9'
    Угловой Казахстана. Подача, и мяч пролетает вдоль ворот, не задев никого из игроков. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Перехват гостей в центре поля, уже побежали они вперед, как арбитр зафиксировал фол. 
  • 7'
    Ревенко переводит мяч в центр, где Николаэску неточно скидывает. Мяч у Шацкого. 
  • 6'
    Вообще в первые 5 минут Молдова довольно однотипно играет, но не значит, что плохо. Контролируют они мяч в центре, а затем заброс вперед, рано или поздно это может сработать.
  • 5'
    Длинный пас по левому краю от молдован, казахстанцы отбиваются, подбор за командой Роберто Бордина. 
  • 4'
    Мяч летал в воздухе на половине поля Молдовы, забрали владение все же гости. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Зайнутдинов заработал штрафной. Подача с него, до удара не доходит, фол в атаке. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Заброс по правому флангу на Ревенко, тот догоняет мяч, но опасно играет, арбитр все видит. 
  • Первый тайм начался
    Матч начался. 
  • До матча
  • Приветствую всех на ответном матче Лиги Наций Казахстан - Молдова. В первой игре Казахстан одержал верх со счетом 2:1. Работать для вас будет Константин Лицин. 
    • Прогнозы 120
    Казахстан 89.2% (107)
    X 6.7% (8)
    Молдова 4.2% (5)
    0
    выиграет Казахстан, со счетом 2:0
    Сегодня гости ничего не смогут противопоставить казахстанцам, которые имеют серьезный потенциал. Более... Ещё
    BEEFS #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Казахстан
    Ничья
    Молдова
    2.44
    3.12
    3.59
    Все Коэффициенты
  • Дополнительное время
  • Перерыв
    91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Первый тайм начался
    91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Владислав Васильев получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Раца Вадим получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Армаш Игорь бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Astana Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Казахстан 0:1 Молдова

Исход игры
Казахстан
89.2% (107)
Ничья
6.7% (8)
Молдова
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
37.04% (40)
Меньше
62.96% (68)
Обе команды забьют
Да
40.74% (44)
Нет
59.26% (64)
Популярный счёт
1:0 Казахстан
32.5% (39)
2:1 Казахстан
28.3% (34)
2:0 Казахстан
16.7% (20)
1:1 Ничья
4.2% (5)
3:1 Казахстан
2.5% (3)
0:1 Молдова
1.7% (2)
1:2 Молдова
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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Казахстан
Молдова

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