Шацкий сильно вынес вперед, а там Зайнутдинов во вне игры.

Слишком высокой получилась подача Молдовы, Зайнутдинов чуть не убежал в контратаку.

Вновь атакующие действия молдовской сборной, поджимают они в начале доп. времени.

Фол в атаке от казахстанцев. Как-то у хозяев поля впереди не сильно много что получается в экстратайме.

Удар Рябчука после прострела справа. Сильно неточно вышло для такой дистанции.

Второй тайм

— Все. Встретимся в дополнительном времени.

90' Тагыберген подает со штрафного, пробить не получилось. Думаю, уже начинаем ждать овертайм.

90' 3 минуты добавлено.

89' Не такая интересная для Молдован вторая попытка корнера, а вот Казахстан мяч перехватил и направил вперед. Райлеан вышел за штрафную и выбил.

88' Угловой следует прямо за этим штрафным. Оборона казахстанцев выбивает мяч за лицевую. Вторая попытка будет.

87' Ионицэ бьет точно под перекладину, Шацкий в красивейшем прыжке берет мяч!

86' Ух ты, а вот это не такой плохой шанс, мяч попал в руку Алипу прямо на полукруге штрафной. Желтая Алипу.

85' Отбивается Молдова после попытки войти в их штрафную. Контратака намечается...

84' Желтая для Мандриченко за фол на Куате.

83' Досмагамбетов упустил мяч за бровку на левом краю, слишком уверенно он пошел обыгрывать двоих.

82' Не лучший угловой Казахстана, но и без контратаки молдован. Вбрасывание из-за боковой.

81' Моментище! Как не забивает Казахастан! Мяч отскочил к Нуралы Алипу после подачи со штрафного, удар с близкого расстояния и Райлеан тащит!

80' Армаш желтую получает за нарушение на Куате.

79' Контратака Казахстана могла бы быть, но замедление произошло в центре поля.

78' Подача на Зайнутдинова в штрафную, который рукой сыграл, ненамеренно, но это фол.

77' Красивая атмосфера на стадионе, болельщики включили фонарики, а вот игра похоже идет к дополнительному времени.

75' Уж очень долго сейчас Николаэску держал мяч в своих ногах, хотя мог бы с ним расстаться куда раньше. А так, потеря.

74' Очередной навес казахстанцев. С левого фланга в штрафную полетел мяч, Райлеан на выходе.

73' Рябчук получил желтую карточку за срыв атаки.

72' Ревенко летит вперед, роняют его, но мяч остается у Молдовы. Далее, после подачи слева Казахстан сумел отобороняться.

71' Подача без удара, но вот с добивания Аймбетова мяч уже летит в створ, вратарь выручает!

70' Мяч летит вперед, отскакивает на Куата, который сразу же бьет. Блокируется удар.

69' Казахстан за последние минут 5 буквально заново раскрылся и даже произвел два довольно опасных момента.

68' Опасно! Подача в штрафную, слегка подправил мяч форвард казахстанцев, и сфера прошла в сантиметрах от ворот Райлеана!

67' Контратака Казахстана и падение Зайнутдинова. Стандарт на правом краю.

66' Вместо Быстрова появляет Каиров, и вместо Васильева - Жаксылыков в команде Карповича.

65' Плэтико упускает владение на чужой половине, Казахстан идет в атаку, подача, без удара.

64' Вместо Болохана вышел Крэчун у Молдовы.

63' Наконец опасная атака Казахстана! Подача Дасмагамбетова слева, Аймбетов выпрыгнул и пробил головой, Райлеан ногами потащил!

62' Опять мяч летит во вратарскую Шацкого, вот только на этот раз куда менее опасно. Голкипер фиксирует.

61' Навес следует на линию вратарской, Шацкий выпрыгивает из ворот и выбивает.

60' Хорошая атака Молдовы, Рябчук вышел на пространство и подал, только угловой.

59' Рябчук из-за боковой сильно вперед, Николаэску чуть не догнал мяч, защитник опередил

58' Потихоньку продвигался Казахстан по правому флангу, однако на третий раз все же аут в пользу Молдовы.

57' Серия перехватов и потерь в центре поля, все же ощущается невысокий класс обеих команд.

56' В офсайд влез игрок сборной Молдовы. Почти от ворот разыгрывает Шацкий.

54' Зайнутдинов упал на газон, Казахстан быстро разыгрывает, но также быстро теряет.

53' От ворот разыгрывает Казахстан, Быстров ошибся на своей половине, и Николаэску чуть этим не воспользовался, подстраховали.

52' Рябчук уже в какой раз в центре внимания, но теперь повод не лучший. Он наступил на ногу сопернику.

51' Каймаков подскользнулся и не сумел толком пробить, Ревенко все равно чуть не успел на мяч.

50' Сильная подача Рябчука издали, не проходит скидка, но владение остается за Молдовой.

49' Угловой подает Каймаков, защита тут как тут, подбор за Рябчуком.

48' Молдова в результате прессинга отобрала мяч рядом с штрафной соперника, Николаэску бил с правого угла, Шацкий вышел из ворот и отбил!

47' Досмагамбетов вместо Суюмбаева вышел у Казахстана.