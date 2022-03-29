13' Желтая карточкаТамм Йоонас
1:0
19' ГолЦионис Маринос
43' Желтая карточкаШполярич Данило
47' Вторая желтая карточкаШполярич Данило
2:0
51' ГолСотириу Пиерос
87' Желтая карточкаМетс Кароль
Ход матча
13'
19'
1:0
43'
47'
51'
2:0
87'
18
Метс
Кароль
16
Тамм
Йоонас
11
Оямаа
Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Питтас ЯннисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Костеноглу Никос
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Метс КарольЗащитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Оямаа ХенрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Зенёв СергейНападающий
-
19 Кирсс РобертНападающий
-
Главный тренер: Thomas Haeberli
История личных встреч
Кипр
Эстония
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Кипр
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Эстония - Кипр 0:0 Словения - Кипр 2:1 РОССИЯ - Кипр 6:0 Кипр - Мальта 2:2
Кипр - Хорватия 0:3 Словакия - Кипр 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 Мальта - Кипр 3:0 Украина - Кипр 4:0 Венгрия - Кипр 1:0 Кипр - Словения 1:0 Хорватия - Кипр 1:0 Кипр - Словакия 0:0 Черногория - Кипр 4:0 Кипр - Люксембург 2:1 Греция - Кипр 2:1 Азербайджан - Кипр 0:0 Люксембург - Кипр 2:0 Кипр - Чехия 1:2 Кипр - Азербайджан 0:1
Эстония
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эстония - Кипр 0:0 Чехия - Эстония 2:0 Бельгия - Эстония 3:1 Эстония - Уэльс 0:1
Эстония - Беларусь 2:0 Уэльс - Эстония 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Эстония - Бельгия 2:5 Эстония - Латвия 2:1 Финляндия - Эстония 0:1 Литва - Эстония 0:1 Швеция - Эстония 1:0 Беларусь - Эстония 4:2 Эстония - Чехия 2:6 Грузия - Эстония 0:0 Северная Македония - Эстония 2:1 Италия - Эстония 4:0 Эстония - Армения 1:1 Эстония - Северная Македония 3:3 Эстония - Литва 1:3
Прогнозы на матч Кипр 2:0 Эстония
Исход игры
Кипр
80% (92)
Ничья
15.7% (18)
Эстония
4.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
34.58% (37)
Меньше
65.42% (70)
Обе команды забьют
Да
46.73% (50)
Нет
53.27% (57)
Популярный счёт
1:0 Кипр
34.8% (40)
2:1 Кипр
26.1% (30)
1:1 Ничья
12.2% (14)
2:0 Кипр
12.2% (14)
1:2 Эстония
3.5% (4)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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