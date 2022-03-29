  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига наций УЕФА: Стыковые матчи
Кипр
FIFA #103
2:0
Конец матча

Стадион:
Эстония
FIFA #105
0'
13' Желтая карточка
Тамм Йоонас
1:0
19' Гол
Ционис Маринос
43' Желтая карточка
Шполярич Данило
47' Вторая желтая карточка
Шполярич Данило
2:0
51' Гол
Сотириу Пиерос
87' Желтая карточка
Метс Кароль
90'+3

Ход матча

13'
 
Тамм Йоонас
19'
Ционис Маринос
(Иоанну Николас)
1:0
43'
Шполярич Данило
 
46'
 
Пури Сандер
Синявский Василий
46'
 
Зенёв Сергей
Аниер Хенри
47'
Шполярич Данило
 
51'
Сотириу Пиерос
(Папулис Фотис)
2:0
54'
 
Сорга Эрик
Лукка Марко
79'
Христофи Димитрос
Сотириу Пиерос
 
79'
Авраам Андреас
Ционис Маринос
 
83'
Evangelos Kyriakou
Антониу Минас
 
87'
 
Метс Кароль
88'
 
Кирсс Роберт
Саппинен Рауно
90'
Питтас Яннис
Папулис Фотис
 
Новости матча
Прогнозы 115
Кипр 80% (92)
X 15.7% (18)
Эстония 4.3% (5)
0
выиграет Кипр, со счетом 1:0
Результат предстоящего поединка в Ларнаке имеет огромное значение – проигравший отправится в Лигу D.... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
22
Михаил
Неофитос
13
Панайоту
Николас
8
Кириаку
Хараламбос
6
Гогич
Александрос
7
Антониу
Минас
16
Шполярич
Данило
18
Артиматас
Костакис
15
Папулис
Фотис
4
Иоанну
Николас
21
Ционис
Маринос
10
Сотириу
Пиерос
22
Игонен
Матвей
18
Метс
Кароль
16
Тамм
Йоонас
15
Клаван
Рагнар
6
Лукка
Марко
11
Оямаа
Хенрик
14
Васильев
Константин
5
Крейда
Владислав
23
Синявский
Василий
17
Саппинен
Рауно
8
Аниер
Хенри
Кипр
3-5-2
Эстония
5-3-2

История личных встреч

Кипр
Эстония

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛНУ
0:0
ОМЧ2Е
1:0
ОМЧ2Е
0:0
ММ
0:0
ММ
1:0

Результаты последних матчей

Кипр
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Эстония - Кипр 0:0 Словения - Кипр 2:1 РОССИЯ - Кипр 6:0 Кипр - Мальта 2:2
Кипр - Хорватия 0:3 Словакия - Кипр 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 Мальта - Кипр 3:0 Украина - Кипр 4:0 Венгрия - Кипр 1:0 Кипр - Словения 1:0 Хорватия - Кипр 1:0 Кипр - Словакия 0:0 Черногория - Кипр 4:0 Кипр - Люксембург 2:1 Греция - Кипр 2:1 Азербайджан - Кипр 0:0 Люксембург - Кипр 2:0 Кипр - Чехия 1:2 Кипр - Азербайджан 0:1
Эстония
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эстония - Кипр 0:0 Чехия - Эстония 2:0 Бельгия - Эстония 3:1 Эстония - Уэльс 0:1
Эстония - Беларусь 2:0 Уэльс - Эстония 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Эстония - Бельгия 2:5 Эстония - Латвия 2:1 Финляндия - Эстония 0:1 Литва - Эстония 0:1 Швеция - Эстония 1:0 Беларусь - Эстония 4:2 Эстония - Чехия 2:6 Грузия - Эстония 0:0 Северная Македония - Эстония 2:1 Италия - Эстония 4:0 Эстония - Армения 1:1 Эстония - Северная Македония 3:3 Эстония - Литва 1:3
Новости матча
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Шполярич Данило получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Ционис Маринос бьет в цель!
  • Желтая карточка
    13'
    Тамм Йоонас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AEK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 115
Кипр 80% (92)
X 15.7% (18)
Эстония 4.3% (5)
0
выиграет Кипр, со счетом 1:0
Результат предстоящего поединка в Ларнаке имеет огромное значение – проигравший отправится в Лигу D.... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Кипр 2:0 Эстония онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Прогнозы на матч Кипр 2:0 Эстония

Исход игры
Кипр
80% (92)
Ничья
15.7% (18)
Эстония
4.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
34.58% (37)
Меньше
65.42% (70)
Обе команды забьют
Да
46.73% (50)
Нет
53.27% (57)
Популярный счёт
1:0 Кипр
34.8% (40)
2:1 Кипр
26.1% (30)
1:1 Ничья
12.2% (14)
2:0 Кипр
12.2% (14)
1:2 Эстония
3.5% (4)
0:0 Ничья
1.7% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 