Австралия: A-Лига 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: ААМИ Парк
15' Желтая карточкаИмаи Томоки
0:1
36' ГолКаммингс Джейсон
1:1
46' Гол в свои воротаСмит Ноа
2:1
63' ГолПрийович Александар
2:2
64' ГолКаммингс Джейсон
74' Желтая карточкаРоулес Кай
90' Желтая карточкаЛакруа Лео
2:2
90' Не забитый пенальтиКаммингс Джейсон
Ход матча
15'
36'
0:1
46'
1:1
63'
64'
2:2
74'
90'
90'
2:2
88
Килкенни
Нил
11
Пэйн
Коннор
23
Даниель
Холл
14
Роулес
Кай
11
Beni
Nkololo
5
Смит
Ноа
12
Уренья
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
-
16 Крхин РенеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Adisu Bayew
-
-
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
-
14 Роулес КайЗащитник
- Защитник
-
11 Beni NkololoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 Смит НоаПолузащитник
-
12 Уренья МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Yaren SozerВратарь
-
36 Garang Kuol
-
-
-
46 Dor Jok
-
32 Brad Tapp
-
Главный тренер: Nick Montgomery
История личных встреч
Вестерн Юнайтед
Сентрал Кост Маринерз
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прийович Александар
|7
|0.44
|Луштица Стивен
|3
|0.19
|Benjamin Garuccio
|2
|0.13
|Уэнзел-Холлс Дилан
|2
|0.13
|Топор-Стэнли Николай
|1
|0.06
|Лакруа Лео
|1
|0.06
|Пирьес Дилан
|1
|0.06
|Крхин Рене
|1
|0.06
|Nicolas Milanovic
|1
|0.06
|Adisu Bayew
|1
|0.06
|Уэлс Лаклан
|0
|0
|Диаманти Алессандро
|0
|0
|Пэйн Коннор
|0
|0
|Имаи Томоки
|0
|0
|Christian Theoharous
|0
|0
Сентрал Кост Маринерз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уренья Марко
|6
|0.43
|Каммингс Джейсон
|4
|0.29
|Божанич Оливер
|3 (1)
|0.21
|Beni Nkololo
|2
|0.14
|Matthew Hatch
|2
|0.14
|Смит Ноа
|1
|0.07
|Jacob Farrell
|1
|0.07
|Moresche
|1 (1)
|0.07
|Мюллер Николай
|1
|0.07
|Нисбет Джошуа
|1
|0.07
|Роулес Кай
|0
|0
|Роу Сторм
|0
|0
|Годдард Си
|0
|0
|Миллер Льюис
|0
|0
Карточки
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Имаи Томоки
|4
|1
|Лакруа Лео
|5
|0
|Диаманти Алессандро
|3
|0
|Рисдон Джош
|3
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|3
|0
|Луштица Стивен
|2
|0
|Уэлс Лаклан
|2
|0
|Топор-Стэнли Николай
|1
|0
|Крхин Рене
|1
|0
|Прийович Александар
|1
|0
|Christian Theoharous
|1
|0
|Пирьес Дилан
|1
|0
|Скотадис Джерри
|1
|0
|Nicolas Milanovic
|1
|0
Сентрал Кост Маринерз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jacob Farrell
|6
|0
|Роу Сторм
|3
|0
|Роулес Кай
|3
|0
|Moresche
|1
|1
|Уренья Марко
|2
|0
|Beni Nkololo
|2
|0
|Nick Montgomery
|1
|0
|Биригитти Марк
|1
|0
|Каммингс Джейсон
|1
|0
|Нисбет Джошуа
|1
|0
|Миллер Льюис
|1
|0
|Тонгик Руон
|1
|0
|Балар Максимильен
|1
|0
|Harrison Steele
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
12
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
4
33%
31-45
0
0%
6
50%
46-60
3
38%
2
17%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
8
12
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
2
25%
3
25%
46-60
3
38%
4
33%
61-75
1
13%
3
25%
76-90
Забито
13
12
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
1
8%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
3
23%
2
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
7
58%
76-90
Пропущено
14
11
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
3
27%
16-30
1
7%
4
36%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
3
27%
76-90
Забито
21
24
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
0
0%
1
4%
1-15
6
29%
1
4%
16-30
3
14%
5
21%
31-45
3
14%
8
33%
46-60
4
19%
2
8%
61-75
5
24%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
22
23
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
1
5%
0
0%
1-15
4
18%
3
13%
16-30
3
14%
6
26%
31-45
4
18%
4
17%
46-60
5
23%
4
17%
61-75
5
23%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2
Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1
Сентрал Кост Маринерз
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сентрал Кост Маринерз - Аделаида Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 4:2 Перт Глори - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1
Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 АПИА Лейхардт Тайгерз - Сентрал Кост Маринерз 0:6 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Воллонгонг Вулвс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|1:0
|21
|12
|7
|2
|43 - 27
|43
|2.
|Веллингтон Феникс
|0:1
|17
|8
|3
|6
|23 - 26
|27
|3.
|Вестерн Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|22 - 21
|26
|4.
|Ньюкасл Джетс
|16
|6
|4
|6
|28 - 24
|22
|5.
|Мельбурн Виктори
|16
|5
|7
|4
|22 - 20
|22
|6.
|Аделаида Юнайтед
|15
|5
|6
|4
|23 - 20
|21
|7.
|Сидней
|16
|4
|6
|6
|21 - 21
|18
|8.
|Макартур
|16
|4
|5
|7
|21 - 31
|17
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|12
|4
|4
|4
|16 - 15
|16
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|14
|4
|4
|6
|24 - 23
|16
|11.
|Перт Глори
|14
|3
|4
|7
|11 - 13
|13
|12.
|Брисбен Роар
|13
|3
|1
|9
|12 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|0:1
|11
|7
|2
|2
|18 - 11
|23
|2.
|Мельбурн Сити
|1:0
|11
|5
|4
|2
|21 - 15
|19
|3.
|Ньюкасл Джетс
|8
|5
|1
|2
|18 - 9
|16
|4.
|Мельбурн Виктори
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|6.
|Вестерн Юнайтед
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|7.
|Аделаида Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|8.
|Брисбен Роар
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|9.
|Сидней
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|11.
|Макартур
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|12.
|Перт Глори
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|1:0
|10
|7
|3
|0
|22 - 12
|24
|2.
|Вестерн Юнайтед
|10
|4
|3
|3
|13 - 14
|15
|3.
|Аделаида Юнайтед
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|4.
|Сидней
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|5.
|Мельбурн Виктори
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|6.
|Макартур
|10
|2
|3
|5
|15 - 23
|9
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|8.
|Перт Глори
|8
|2
|1
|5
|8 - 9
|7
|9.
|Ньюкасл Джетс
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|11.
|Веллингтон Феникс
|0:1
|6
|1
|1
|4
|5 - 15
|4
|12.
|Брисбен Роар
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0