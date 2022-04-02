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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Вестерн Юнайтед
2:2
Конец матча

Стадион:
Сентрал Кост Маринерз
0'
15' Желтая карточка
Имаи Томоки
0:1
36' Гол
Каммингс Джейсон
1:1
46' Гол в свои ворота
Смит Ноа
2:1
63' Гол
Прийович Александар
2:2
64' Гол
Каммингс Джейсон
74' Желтая карточка
Роулес Кай
90' Желтая карточка
Лакруа Лео
2:2
90' Не забитый пенальти
Каммингс Джейсон
90'+5
1
Янг
Джейми
6
Имаи
Томоки
4
Лакруа
Лео
44
Топор-Стэнли
Николай
17
Benjamin
Garuccio
10
Луштица
Стивен
88
Килкенни
Нил
5
Пирьес
Дилан
8
Уэлс
Лаклан
11
Пэйн
Коннор
99
Прийович
Александар
1
Биригитти
Марк
3
Миллер
Льюис
23
Даниель
Холл
14
Роулес
Кай
18
Jacob
Farrell
11
Beni
Nkololo
4
Нисбет
Джошуа
16
Балар
Максимильен
5
Смит
Ноа
12
Уренья
Марко
9
Каммингс
Джейсон
Вестерн Юнайтед
Сентрал Кост Маринерз

История личных встреч

Вестерн Юнайтед
Сентрал Кост Маринерз

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

2:0
1:0
3:2
6:2
3:0
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прийович Александар 7 0.44
Луштица Стивен 3 0.19
Benjamin Garuccio 2 0.13
Уэнзел-Холлс Дилан 2 0.13
Топор-Стэнли Николай 1 0.06
Лакруа Лео 1 0.06
Пирьес Дилан 1 0.06
Крхин Рене 1 0.06
Nicolas Milanovic 1 0.06
Adisu Bayew 1 0.06
Уэлс Лаклан 0 0
Диаманти Алессандро 0 0
Пэйн Коннор 0 0
Имаи Томоки 0 0
Christian Theoharous 0 0
Сентрал Кост Маринерз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уренья Марко 6 0.43
Каммингс Джейсон 4 0.29
Божанич Оливер 3 (1) 0.21
Beni Nkololo 2 0.14
Matthew Hatch 2 0.14
Смит Ноа 1 0.07
Jacob Farrell 1 0.07
Moresche 1 (1) 0.07
Мюллер Николай 1 0.07
Нисбет Джошуа 1 0.07
Роулес Кай 0 0
Роу Сторм 0 0
Годдард Си 0 0
Миллер Льюис 0 0

Карточки

Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Имаи Томоки 4 1
Лакруа Лео 5 0
Диаманти Алессандро 3 0
Рисдон Джош 3 0
Уэнзел-Холлс Дилан 3 0
Луштица Стивен 2 0
Уэлс Лаклан 2 0
Топор-Стэнли Николай 1 0
Крхин Рене 1 0
Прийович Александар 1 0
Christian Theoharous 1 0
Пирьес Дилан 1 0
Скотадис Джерри 1 0
Nicolas Milanovic 1 0
Сентрал Кост Маринерз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jacob Farrell 6 0
Роу Сторм 3 0
Роулес Кай 3 0
Moresche 1 1
Уренья Марко 2 0
Beni Nkololo 2 0
Nick Montgomery 1 0
Биригитти Марк 1 0
Каммингс Джейсон 1 0
Нисбет Джошуа 1 0
Миллер Льюис 1 0
Тонгик Руон 1 0
Балар Максимильен 1 0
Harrison Steele 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
4
33%
31-45
0
0%
6
50%
46-60
3
38%
2
17%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

8
12
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
2
25%
3
25%
46-60
3
38%
4
33%
61-75
1
13%
3
25%
76-90

Забито

13
12
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
1
8%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
3
23%
2
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
7
58%
76-90

Пропущено

14
11
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
3
27%
16-30
1
7%
4
36%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
3
27%
76-90

Забито

21
24
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
0
0%
1
4%
1-15
6
29%
1
4%
16-30
3
14%
5
21%
31-45
3
14%
8
33%
46-60
4
19%
2
8%
61-75
5
24%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

22
23
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
1
5%
0
0%
1-15
4
18%
3
13%
16-30
3
14%
6
26%
31-45
4
18%
4
17%
46-60
5
23%
4
17%
61-75
5
23%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2
Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1
Сентрал Кост Маринерз
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сентрал Кост Маринерз - Аделаида Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 4:2 Перт Глори - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1
Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 АПИА Лейхардт Тайгерз - Сентрал Кост Маринерз 0:6 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Воллонгонг Вулвс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 1:0 21 12 7 2 43 - 27 43
2. Веллингтон Феникс 0:1 17 8 3 6 23 - 26 27
3. Вестерн Юнайтед 16 7 5 4 22 - 21 26
4. Ньюкасл Джетс 16 6 4 6 28 - 24 22
5. Мельбурн Виктори 16 5 7 4 22 - 20 22
6. Аделаида Юнайтед 15 5 6 4 23 - 20 21
7. Сидней 16 4 6 6 21 - 21 18
8. Макартур 16 4 5 7 21 - 31 17
9. Вестерн Сидней Уондерерс 12 4 4 4 16 - 15 16
10. Сентрал Кост Маринерз 14 4 4 6 24 - 23 16
11. Перт Глори 14 3 4 7 11 - 13 13
12. Брисбен Роар 13 3 1 9 12 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 0:1 11 7 2 2 18 - 11 23
2. Мельбурн Сити 1:0 11 5 4 2 21 - 15 19
3. Ньюкасл Джетс 8 5 1 2 18 - 9 16
4. Мельбурн Виктори 9 3 4 2 15 - 12 13
5. Сентрал Кост Маринерз 6 3 2 1 14 - 9 11
6. Вестерн Юнайтед 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Аделаида Юнайтед 8 3 2 3 15 - 12 11
8. Брисбен Роар 8 3 1 4 10 - 13 10
9. Сидней 8 2 3 3 13 - 12 9
10. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
11. Макартур 6 2 2 2 6 - 8 8
12. Перт Глори 6 1 3 2 3 - 4 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 1:0 10 7 3 0 22 - 12 24
2. Вестерн Юнайтед 10 4 3 3 13 - 14 15
3. Аделаида Юнайтед 7 2 4 1 8 - 8 10
4. Сидней 8 2 3 3 8 - 9 9
5. Мельбурн Виктори 7 2 3 2 7 - 8 9
6. Макартур 10 2 3 5 15 - 23 9
7. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 10 - 9 8
8. Перт Глори 8 2 1 5 8 - 9 7
9. Ньюкасл Джетс 8 1 3 4 10 - 15 6
10. Сентрал Кост Маринерз 8 1 2 5 10 - 14 5
11. Веллингтон Феникс 0:1 6 1 1 4 5 - 15 4
12. Брисбен Роар 5 0 0 5 2 - 12 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Каммингс Джейсон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Имаи Томоки получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Вестерн Юнайтед 2:2 Сентрал Кост Маринерз онлайн

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