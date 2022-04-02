Австралия: A-Лига 2021-2022
0:1
Второй тайм: 67'
Стадион: Куперс
0:1
7' ГолРохас Марко
27' Желтая карточкаСпиранович Мэттью
45' Желтая карточкаИбусуки Хироси
49' Желтая карточкаМарджиотта Франческо
61' Желтая карточкаХуанде Хуан
Ход матча
7'
0:1
45'
61'
66'
50
Steven
Hall
21
Хави
Лопеc
28
Хуанде
Хуан
77
Брук
Лаклан
11
Гудвин
Крейг
17
Туре
Мохамед
- Основной состав
-
50 Steven HallВратарь
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Хуанде ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Брук ЛакланПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гудвин КрейгПолузащитник
-
17 Туре МохамедНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
19 Дукули ЯяПолузащитник
-
18 Joe Caletti
-
-
44 Arbi Mollas
-
-
40 Ethan Cox
-
Главный тренер: Carl Veart
- Основной состав
-
20 Келава ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рохас МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Нигро СтефанЗащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Marko Bulic
-
4 Rai IV
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
История личных встреч
Аделаида Юнайтед
Мельбурн Виктори
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.7%
40.9%
16 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
40.9%
4.6%
12 побед 9 ничьих 0 побед
29 матчей
13.8%
86.2%
0 побед 4 ничьи 25 побед
Первый тайм
44.8%
55.2%
0 побед 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
20.7%
79.3%
0 побед 6 ничьих 24 победы
51 матч
33.3%
17.6%
49.1%
17 побед 9 ничьих 25 побед
Первый тайм
31.4%
43.1%
25.5%
16 побед 22 ничьи 13 побед
Второй тайм
23.5%
29.4%
47.1%
12 побед 15 ничьих 24 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудвин Крейг
|6 (3)
|0.38
|Маук Стефан
|3 (1)
|0.19
|Блэквуд Джордж
|3
|0.19
|Хави Лопеc
|2
|0.13
|Ибусуки Хироси
|2
|0.13
|Туре Мохамед
|2
|0.13
|Халлоран Бен
|1
|0.06
|Бернардо Эспиноса
|1
|0.06
|Йенги Кусини
|1
|0.06
|Nestor Irankunda
|1
|0.06
|Китто Райан
|0
|0
|Брук Лаклан
|0
|0
|Lachlan Barr
|0
|0
|Кавалло Джошуа
|0
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Д'Агостино Николас
|7
|0.41
|Рохас Марко
|3
|0.18
|Фолами Бен
|2
|0.12
|Марджиотта Франческо
|2
|0.12
|Бриммер Джейк
|1
|0.06
|Круз Робби
|1
|0.06
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0.06
|Бриллант Джошуа
|1
|0.06
|Герия Джейсон
|1
|0.06
|Родерик Миранда
|1
|0.06
|Хэмилл Брендан
|1
|0.06
|Nishan Velupillay
|1
|0.06
|Келава Иван
|0
|0
|Lleyton Brooks
|0
|0
Карточки
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sanchez Cortes Isaias
|5
|1
|Хави Лопеc
|4
|1
|Хуанде Хуан
|5
|0
|Маук Стефан
|4
|0
|Китто Райан
|4
|0
|Тратт Джейкоб
|3
|0
|Халлоран Бен
|2
|0
|Туре Мохамед
|2
|0
|Joe Caletti
|2
|0
|Госи Джо
|0
|1
|Ибусуки Хироси
|1
|0
|Бернардо Эспиноса
|1
|0
|Тимотеу Джордж
|1
|0
|Michael Jakobsen II
|1
|0
|Lachlan Barr
|1
|0
|Кавалло Джошуа
|1
|0
|Йенги Кусини
|1
|0
|Alexandar Popovic
|1
|0
|Nestor Irankunda
|1
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родерик Миранда
|3
|1
|Дэвидсон Джейсон
|2
|1
|Бриллант Джошуа
|2
|1
|Келава Иван
|3
|0
|Rai IV
|1
|1
|Броксхэм Ли
|2
|0
|Хэмилл Брендан
|2
|0
|Герия Джейсон
|2
|0
|Спиранович Мэттью
|1
|0
|Круз Робби
|1
|0
|Рохас Марко
|1
|0
|Марджиотта Франческо
|1
|0
|Д'Агостино Николас
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Lleyton Brooks
|1
|0
|Nishan Velupillay
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
8
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 11
3
21%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
6
43%
2
25%
76-90
Пропущено
13
7
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
6
46%
2
29%
61-75
1
8%
2
29%
76-90
Забито
8
14
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
4
29%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
5
36%
76-90
Пропущено
8
13
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
4
50%
6
46%
76-90
Забито
22
22
7 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
3
14%
1
5%
1-15
3
14%
5
23%
16-30
1
5%
4
18%
31-45
4
18%
3
14%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
10
45%
7
32%
76-90
Пропущено
21
20
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 14
3
14%
0
0%
1-15
4
19%
1
5%
16-30
2
10%
2
10%
31-45
1
5%
4
20%
46-60
6
29%
5
25%
61-75
5
24%
8
40%
76-90
Результаты последних матчей
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сентрал Кост Маринерз - Аделаида Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1
Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Аделаида Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Виссел Кобе - Мельбурн Виктори 4:3
Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Голд-Кост Найтс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|21
|12
|7
|2
|48 - 27
|43
|2.
|Веллингтон Феникс
|17
|8
|3
|6
|23 - 31
|27
|3.
|Вестерн Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|22 - 21
|26
|4.
|Мельбурн Виктори
|1:0
|17
|6
|7
|4
|23 - 20
|25
|5.
|Ньюкасл Джетс
|16
|6
|4
|6
|28 - 24
|22
|6.
|Сидней
|2:1
|17
|5
|6
|6
|23 - 22
|21
|7.
|Аделаида Юнайтед
|0:1
|16
|5
|6
|5
|23 - 21
|21
|8.
|Макартур
|16
|4
|5
|7
|21 - 31
|17
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1:2
|13
|4
|4
|5
|17 - 17
|16
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|14
|4
|4
|6
|24 - 23
|16
|11.
|Перт Глори
|14
|3
|4
|7
|11 - 13
|13
|12.
|Брисбен Роар
|13
|3
|1
|9
|12 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|11
|7
|2
|2
|18 - 16
|23
|2.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|4
|2
|21 - 15
|19
|3.
|Ньюкасл Джетс
|8
|5
|1
|2
|18 - 9
|16
|4.
|Мельбурн Виктори
|1:0
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|5.
|Сидней
|2:1
|9
|3
|3
|3
|15 - 13
|12
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|7.
|Вестерн Юнайтед
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|8.
|Аделаида Юнайтед
|0:1
|9
|3
|2
|4
|15 - 13
|11
|9.
|Брисбен Роар
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1:2
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|11.
|Макартур
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|12.
|Перт Глори
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|10
|7
|3
|0
|27 - 12
|24
|2.
|Вестерн Юнайтед
|10
|4
|3
|3
|13 - 14
|15
|3.
|Мельбурн Виктори
|1:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|4.
|Аделаида Юнайтед
|0:1
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|5.
|Сидней
|2:1
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|6.
|Макартур
|10
|2
|3
|5
|15 - 23
|9
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1:2
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|8.
|Перт Глори
|8
|2
|1
|5
|8 - 9
|7
|9.
|Ньюкасл Джетс
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|11.
|Веллингтон Феникс
|6
|1
|1
|4
|5 - 15
|4
|12.
|Брисбен Роар
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0