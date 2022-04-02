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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Аделаида Юнайтед
0:1
Конец матча

Стадион:
Мельбурн Виктори
0'
0:1
7' Гол
Рохас Марко
27' Желтая карточка
Спиранович Мэттью
45' Желтая карточка
Ибусуки Хироси
49' Желтая карточка
Марджиотта Франческо
61' Желтая карточка
Хуанде Хуан
66' Желтая карточка
Хави Лопеc
90' Желтая карточка
Келава Иван
90'+7
50
Steven
Hall
21
Хави
Лопеc
10
Sanchez
Cortes
Isaias
3
Тимотеу
Джордж
27
Кавалло
Джошуа
28
Хуанде
Хуан
6
Д`Арриго
Луис
77
Брук
Лаклан
15
Ибусуки
Хироси
11
Гудвин
Крейг
17
Туре
Мохамед
20
Келава
Иван
2
Герия
Джейсон
17
Хэмилл
Брендан
5
Спиранович
Мэттью
3
Дэвидсон
Джейсон
8
Бриллант
Джошуа
6
Броксхэм
Ли
23
Рохас
Марко
22
Бриммер
Джейк
7
Икономидис
Крис
9
Марджиотта
Франческо
Аделаида Юнайтед
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Аделаида Юнайтед
Мельбурн Виктори

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.7%
40.9%
16 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
40.9%
4.6%
12 побед 9 ничьих 0 побед

29 матчей

13.8%
86.2%
0 побед 4 ничьи 25 побед

Первый тайм

44.8%
55.2%
0 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

20.7%
79.3%
0 побед 6 ничьих 24 победы

51 матч

33.3%
17.6%
49.1%
17 побед 9 ничьих 25 побед

Первый тайм

31.4%
43.1%
25.5%
16 побед 22 ничьи 13 побед

Второй тайм

23.5%
29.4%
47.1%
12 побед 15 ничьих 24 победы

История матчей

1:1
КФ
1:2
1:2
0:1
1:3
1:0
2:1
1:0
3:1
1:0
2:0
2:0
2:1
3:0
1:2
2:2
КФ
3:0
2:1
0:2
1:2
0:1
2:1
0:0
КФ
3:1
2:2
3:2
1:1
4:3
3:0
2:2
1:0
4:2
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:4
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
4:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:3
ХАЛ
1:0
ПК
1:2
ХАЛ
2:2
ХАЛ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудвин Крейг 6 (3) 0.38
Маук Стефан 3 (1) 0.19
Блэквуд Джордж 3 0.19
Хави Лопеc 2 0.13
Ибусуки Хироси 2 0.13
Туре Мохамед 2 0.13
Халлоран Бен 1 0.06
Бернардо Эспиноса 1 0.06
Йенги Кусини 1 0.06
Nestor Irankunda 1 0.06
Китто Райан 0 0
Брук Лаклан 0 0
Lachlan Barr 0 0
Кавалло Джошуа 0 0
Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Д'Агостино Николас 7 0.41
Рохас Марко 3 0.18
Фолами Бен 2 0.12
Марджиотта Франческо 2 0.12
Бриммер Джейк 1 0.06
Круз Робби 1 0.06
Дэвидсон Джейсон 1 0.06
Бриллант Джошуа 1 0.06
Герия Джейсон 1 0.06
Родерик Миранда 1 0.06
Хэмилл Брендан 1 0.06
Nishan Velupillay 1 0.06
Келава Иван 0 0
Lleyton Brooks 0 0

Карточки

Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хави Лопеc 5 1
Sanchez Cortes Isaias 5 1
Хуанде Хуан 6 0
Маук Стефан 4 0
Китто Райан 4 0
Тратт Джейкоб 3 0
Халлоран Бен 2 0
Туре Мохамед 2 0
Joe Caletti 2 0
Госи Джо 0 1
Ибусуки Хироси 1 0
Бернардо Эспиноса 1 0
Тимотеу Джордж 1 0
Michael Jakobsen II 1 0
Lachlan Barr 1 0
Кавалло Джошуа 1 0
Йенги Кусини 1 0
Alexandar Popovic 1 0
Nestor Irankunda 1 0
Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родерик Миранда 3 1
Келава Иван 4 0
Дэвидсон Джейсон 2 1
Бриллант Джошуа 2 1
Rai IV 1 1
Броксхэм Ли 2 0
Хэмилл Брендан 2 0
Герия Джейсон 2 0
Спиранович Мэттью 1 0
Круз Робби 1 0
Рохас Марко 1 0
Марджиотта Франческо 1 0
Д'Агостино Николас 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Lleyton Brooks 1 0
Nishan Velupillay 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
9
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 11
3
21%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
6
43%
2
22%
76-90

Пропущено

14
7
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
6
43%
2
29%
61-75
1
7%
2
29%
76-90

Забито

8
14
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
4
29%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
5
36%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
4
50%
6
46%
76-90

Забито

22
23
7 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 12
4 Не забивали 3
3
14%
2
9%
1-15
3
14%
5
22%
16-30
1
5%
4
17%
31-45
4
18%
3
13%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
10
45%
7
30%
76-90

Пропущено

22
20
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 14
4
18%
0
0%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
2
9%
2
10%
31-45
1
5%
4
20%
46-60
6
27%
5
25%
61-75
5
23%
8
40%
76-90

Результаты последних матчей

Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сентрал Кост Маринерз - Аделаида Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1
Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Аделаида Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Виссел Кобе - Мельбурн Виктори 4:3
Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Голд-Кост Найтс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 21 12 7 2 48 - 27 43
2. Веллингтон Феникс 17 8 3 6 23 - 31 27
3. Вестерн Юнайтед 16 7 5 4 22 - 21 26
4. Мельбурн Виктори 17 6 7 4 23 - 20 25
5. Ньюкасл Джетс 16 6 4 6 28 - 24 22
6. Сидней 17 5 6 6 24 - 23 21
7. Аделаида Юнайтед 16 5 6 5 23 - 21 21
8. Макартур 16 4 5 7 21 - 31 17
9. Вестерн Сидней Уондерерс 13 4 4 5 18 - 18 16
10. Сентрал Кост Маринерз 14 4 4 6 24 - 23 16
11. Перт Глори 14 3 4 7 11 - 13 13
12. Брисбен Роар 13 3 1 9 12 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 11 7 2 2 18 - 16 23
2. Мельбурн Сити 11 5 4 2 21 - 15 19
3. Ньюкасл Джетс 8 5 1 2 18 - 9 16
4. Мельбурн Виктори 9 3 4 2 15 - 12 13
5. Сидней 9 3 3 3 16 - 14 12
6. Сентрал Кост Маринерз 6 3 2 1 14 - 9 11
7. Вестерн Юнайтед 6 3 2 1 9 - 7 11
8. Аделаида Юнайтед 9 3 2 4 15 - 13 11
9. Брисбен Роар 8 3 1 4 10 - 13 10
10. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
11. Макартур 6 2 2 2 6 - 8 8
12. Перт Глори 6 1 3 2 3 - 4 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 10 7 3 0 27 - 12 24
2. Вестерн Юнайтед 10 4 3 3 13 - 14 15
3. Мельбурн Виктори 8 3 3 2 8 - 8 12
4. Аделаида Юнайтед 7 2 4 1 8 - 8 10
5. Сидней 8 2 3 3 8 - 9 9
6. Макартур 10 2 3 5 15 - 23 9
7. Вестерн Сидней Уондерерс 7 2 2 3 12 - 12 8
8. Перт Глори 8 2 1 5 8 - 9 7
9. Ньюкасл Джетс 8 1 3 4 10 - 15 6
10. Сентрал Кост Маринерз 8 1 2 5 10 - 14 5
11. Веллингтон Феникс 6 1 1 4 5 - 15 4
12. Брисбен Роар 5 0 0 5 2 - 12 0
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Ибусуки Хироси получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Спиранович Мэттью получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Mohamed Toure уходит с поля. Joe Caletti выходит вместо него
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Рохас Марко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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