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США: МЛС 2022

2022
Чикаго Файр
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Даллас
0' 11'
Лучшие коэффициенты
Чикаго Файр
Ничья
Даллас
2.05
3.50
3.75
Все Коэффициенты
1
Слонина
Габриел
2
Секулич
Борис
20
Омсберг
Уайетт
31
Federico
Navarro
6
Наварро
Мигель
22
Пинеда
Маурисио
30
Хименес
Гастон
99
Иванов
Станислав
III
10
Шакири
Джердан
21
Герберс
Фабиан
11
Пржибылко
Каспер
30
Пас
Мартен
31
Нану
Гомеш
24
Хеджес
Мэтт
3
Мартинес
Хосе
VI
4
Фарфан
Марко
18
Сервания
Брандон
5
Факундо
Киньон
19
Помикал
Пакстон
8
Обриан
Ядер
29
Хара
Франко
20
Alan
Velasco
Чикаго Файр
4-2-3-1
Даллас
4-3-3

История личных встреч

Чикаго Файр
Даллас

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

16 матчей

43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

М
4:0
М
3:1
М
2:1
М
3:1
М
2:0
М
1:0
М
2:3
М
2:1
М
1:2
М
1:1
М
3:0
М
1:1
М
0:3
М
1:3
М
1:4
М
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пржибылко Каспер 2 0.5
Борнштейн Джонатан 1 0.25
Иванов Станислав III 1 0.25
Шакири Джердан 1 (1) 0.25
Хименес Гастон 0 0
Герберс Фабиан 0 0
Гутьеррес Брайан 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 3 0.75
Арриола Пол 1 0.25
Alan Velasco 1 0.25
Обриан Ядер 1 0.25
Хара Франко 1 (1) 0.25
Сервания Брандон 0 0
Нану Гомеш 0 0

Карточки

Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Гастон 2 0
Секулич Борис 2 0
Герберс Фабиан 2 0
Jhon Duran 2 0
Шакири Джердан 1 0
Federico Navarro 1 0
Наварро Мигель 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Помикал Пакстон 2 0
Обриан Ядер 2 0
Нану Гомеш 1 0
Мартинес Хосе VI 1 0
Серрильо Эдвин 1 0
Alan Velasco 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
43%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
43%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Чикаго Файр
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0
Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 3:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 1:0
Даллас
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0 Даллас - Торонто 1:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Остин - Даллас 3:5 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 0:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Чикаго Файр 0:0 5 2 3 0 5 - 1 9
3. Коламбус Кру 4 2 2 0 10 - 5 8
4. Орландо Сити 5 2 2 1 5 - 3 8
5. Нью-Йорк Ред Буллз 4 2 1 1 8 - 4 7
6. Атланта Юнайтед 4 2 1 1 8 - 8 7
7. Ди Си Юнайтед 4 2 0 2 5 - 4 6
8. Цинциннати 5 2 0 3 5 - 10 6
9. Нью-Йорк Сити 4 1 1 2 4 - 4 4
10. Нью-Инглэнд Революшн 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Торонто 4 1 1 2 5 - 8 4
12. Клёб де Фут Монреаль 4 0 1 3 5 - 11 1
13. Интер Майами 4 0 1 3 2 - 10 1
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 4 3 1 0 9 - 2 10
2. Реал Солт-Лейк 5 3 1 1 6 - 4 10
3. Миннесота Юнайтед 4 2 2 0 4 - 2 8
4. Даллас 0:0 5 2 2 1 7 - 3 8
5. Остин 4 2 1 1 11 - 3 7
6. Колорадо Рэпидс 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Лос-Анджелес Гэлакси 4 2 0 2 4 - 4 6
8. Спортинг Канзас-Сити 5 2 0 3 4 - 8 6
9. Портленд Тимберс 5 1 3 1 6 - 8 6
10. Хьюстон Динамо 4 1 2 1 3 - 3 5
11. Нэшвилл 4 1 1 2 3 - 5 4
12. Сиэтл Саундерс 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4 0 1 3 4 - 9 1
14. Ванкувер Уайткэпс 4 0 1 3 2 - 9 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 8 - 5 7
2. Коламбус Кру 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Чикаго Файр 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
4. Филадельфия Юнион 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Нью-Йорк Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Цинциннати 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Орландо Сити 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Нью-Инглэнд Революшн 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Торонто 2 1 0 1 3 - 5 3
11. Нью-Йорк Ред Буллз 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Интер Майами 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Клёб де Фут Монреаль 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 3 2 1 0 11 - 2 7
2. Даллас 0:0 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Лос-Анджелес 3 2 1 0 7 - 2 7
4. Колорадо Рэпидс 2 2 0 0 5 - 0 6
5. Спортинг Канзас-Сити 2 2 0 0 2 - 0 6
6. Реал Солт-Лейк 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Хьюстон Динамо 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Портленд Тимберс 3 1 2 0 4 - 3 5
9. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Сиэтл Саундерс 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Ванкувер Уайткэпс 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 1 1 4 - 6 1
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Филадельфия Юнион 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Орландо Сити 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Чикаго Файр 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Цинциннати 3 1 0 2 2 - 8 3
7. Коламбус Кру 2 0 2 0 4 - 4 2
8. Торонто 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Нью-Йорк Сити 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Нью-Инглэнд Революшн 2 0 1 1 3 - 5 1
11. Клёб де Фут Монреаль 3 0 1 2 4 - 9 1
12. Атланта Юнайтед 1 0 0 1 0 - 3 0
13. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Интер Майами 2 0 0 2 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 4 1 1 2 3 - 5 4
2. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Реал Солт-Лейк 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Лос-Анджелес 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Сиэтл Саундерс 2 0 1 1 1 - 2 1
7. Даллас 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
8. Портленд Тимберс 2 0 1 1 2 - 5 1
9. Колорадо Рэпидс 2 0 1 1 1 - 4 1
10. Остин 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 0 2 0 - 3 0
12. Спортинг Канзас-Сити 3 0 0 3 2 - 8 0
13. Хьюстон Динамо 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Ванкувер Уайткэпс 3 0 0 3 2 - 9 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Чикаго Файр
Ничья
Даллас
2.05
3.50
3.75
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Где смотреть матч Чикаго Файр 0:0 Даллас онлайн

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