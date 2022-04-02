США: МЛС 2022
0:0
Конец матча
Стадион: Солджер Филд
17' Желтая карточкаФакундо Киньон
38' Желтая карточкаОмсберг Уайетт
47' Желтая карточкаФарфан Марко
62' Желтая карточкаЭспиноса Джон
69' Желтая карточкаПржибылко Каспер
89' Желтая карточкаКазас Хавьер
Ход матча
17'
38'
47'
62'
69'
89'
30
Пас
Мартен
31
Нану
Гомеш
24
Хеджес
Мэтт
29
Хара
Франко
20
Alan
Velasco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Казас ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Теран КарлосПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ezra Hendrickson
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
31 Нану ГомешЗащитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Хара ФранкоНападающий
-
20 Alan VelascoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Шен СаболчПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Nico Estevez
История личных встреч
Чикаго Файр
Даллас
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
16 матчей
43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пржибылко Каспер
|2
|0.4
|Борнштейн Джонатан
|1
|0.2
|Иванов Станислав III
|1
|0.2
|Шакири Джердан
|1 (1)
|0.2
|Хименес Гастон
|0
|0
|Герберс Фабиан
|0
|0
|Гутьеррес Брайан
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|3
|0.6
|Арриола Пол
|1
|0.2
|Alan Velasco
|1
|0.2
|Обриан Ядер
|1
|0.2
|Хара Франко
|1 (1)
|0.2
|Сервания Брандон
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
Карточки
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хименес Гастон
|2
|0
|Секулич Борис
|2
|0
|Герберс Фабиан
|2
|0
|Jhon Duran
|2
|0
|Казас Хавьер
|1
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|Омсберг Уайетт
|1
|0
|Federico Navarro
|1
|0
|Наварро Мигель
|1
|0
|Эспиноса Джон
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Помикал Пакстон
|2
|0
|Обриан Ядер
|2
|0
|Нану Гомеш
|1
|0
|Факундо Киньон
|1
|0
|Мартинес Хосе VI
|1
|0
|Фарфан Марко
|1
|0
|Серрильо Эдвин
|1
|0
|Alan Velasco
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
43%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
43%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Чикаго Файр
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0
Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 3:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 1:0
Даллас
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0 Даллас - Торонто 1:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Остин - Даллас 3:5 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 0:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Коламбус Кру
|0:0
|5
|2
|3
|0
|10 - 5
|9
|3.
|Чикаго Файр
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|4.
|Орландо Сити
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|6.
|Атланта Юнайтед
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|7.
|Торонто
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|8.
|Ди Си Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|8 - 14
|6
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Нью-Йорк Сити
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|12.
|Клёб де Фут Монреаль
|5
|1
|1
|3
|9 - 14
|4
|13.
|Интер Майами
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Реал Солт-Лейк
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|3.
|Миннесота Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|Даллас
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|5.
|Остин
|4
|2
|1
|1
|11 - 3
|7
|6.
|Колорадо Рэпидс
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|9.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|10.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|Нэшвилл
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|Сиэтл Саундерс
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Атланта Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|3.
|Торонто
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|4.
|Чикаго Файр
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|5.
|Филадельфия Юнион
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Нью-Йорк Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|10.
|Орландо Сити
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Интер Майами
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Клёб де Фут Монреаль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|3
|2
|1
|0
|11 - 2
|7
|2.
|Даллас
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Колорадо Рэпидс
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Реал Солт-Лейк
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Портленд Тимберс
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Сиэтл Саундерс
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|14.
|Нэшвилл
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Филадельфия Юнион
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Орландо Сити
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|Чикаго Файр
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|1
|1
|2
|8 - 12
|4
|6.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|8.
|Коламбус Кру
|0:0
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|9.
|Торонто
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|11.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|12.
|Атланта Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|13.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Интер Майами
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|2.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Реал Солт-Лейк
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Лос-Анджелес
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Сиэтл Саундерс
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|7.
|Даллас
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|8.
|Портленд Тимберс
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|9.
|Колорадо Рэпидс
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|Остин
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|13.
|Хьюстон Динамо
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0