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США: МЛС 2022

2022
Цинциннати
3:4
Конец матча

Стадион:
Клёб де Фут Монреаль
0'
1:0
12' Гол
Васкес Брэндон
1:1
17' Гол
Михайлович Джордже
2:1
20' Гол в свои ворота
Джонстон Алистер
24' Желтая карточка
Гэддис Рэймон
28' Желтая карточка
Пауэлл Альвас
2:2
41' Гол
Михайлович Джордже
2:3
45' Гол
Камара Кей
3:3
61' Пенальти
Акоста Лусиано
3:4
67' Гол
Торрес Хоакин
70' Желтая карточка
Уотерман Джоэль
88' Желтая карточка
Бреза Себастьян
90' Желтая карточка
Блэкетт Тайлер
90' Желтая карточка
Ваньяма Виктор
90' Желтая карточка
Акоста Лусиано
90'+6
1
Канн
Алек
4
Хагглунд
Ник
20
Кэмерон
Джефф
24
Блэкетт
Тайлер
2
Пауэлл
Альвас
93
Морено
Хуниор
7
Кубо
Юя
28
Гэддис
Рэймон
10
Акоста
Лусиано
19
Васкес
Брэндон
14
Баджи
Доминик
1
Бреза
Себастьян
16
Уотерман
Джоэль
4
Камашо
Руди
3
Миллер
Камаль
22
Джонстон
Алистер
28
Коне
Исмаэль
2
Ваньяма
Виктор
21
Лаппалайнен
Ласси
10
Торрес
Хоакин
23
Камара
Кей
8
Михайлович
Джордже
Цинциннати
3-4-1-2
Клёб де Фут Монреаль
3-4-3

История личных встреч

Цинциннати
Клёб де Фут Монреаль

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

М
0:0
М
5:4
М
1:2
М
0:1
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Брэндон 5 0.83
Матаррита Рональд 1 0.17
Акоста Лусиано 1 (1) 0.17
Баджи Доминик 0 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михайлович Джордже 3 0.6
Коне Исмаэль 1 0.2
Камара Кей 1 0.2
Лаппалайнен Ласси 1 0.2
Торрес Хоакин 1 0.2
Бро-Гийяр Закари 1 0.2
Киото Ромель 1 (1) 0.2
Ваньяма Виктор 0 0
Миллер Камаль 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блэкетт Тайлер 3 0
Кубо Юя 2 0
Канн Алек 2 0
Кэмерон Джефф 1 0
Гэддис Рэймон 1 0
Морено Хуниор 1 0
Пауэлл Альвас 1 0
Баджи Доминик 1 0
Акоста Лусиано 1 0
Матаррита Рональд 1 0
Васкес Брэндон 1 0
Крус Аллан 1 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киото Ромель 1 1
Ваньяма Виктор 2 0
Matko Miljevic 2 0
Уотерман Джоэль 2 0
Коне Исмаэль 2 0
Торрес Хоакин 1 0
Камашо Руди 1 0
Лаппалайнен Ласси 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Миллер Камаль 1 0
Джонстон Алистер 1 0
Зухир Рида 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
3
33%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
11
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
3
27%
1-15
3
43%
1
9%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
1
14%
3
27%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
3
30%
16-30
0
0%
5
50%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

14
13
10 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
21%
3
23%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
1
7%
4
31%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
1
7%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
15%
85%
3 победы 0 ничьих 17 поражений
Charlotte FC - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1
Остин - Цинциннати 5:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Цинциннати - Интер Майами 0:1 Коламбус Кру - Цинциннати 3:2
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Клёб де Фут Монреаль - Крус Асуль 1:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Крус Асуль - Клёб де Фут Монреаль 1:0
Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Сантос Лагуна 3:0 Сантос Лагуна - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Коламбус Кру 0:0 5 2 3 0 10 - 5 9
3. Чикаго Файр 5 2 3 0 5 - 1 9
4. Орландо Сити 5 2 2 1 5 - 3 8
5. Нью-Йорк Ред Буллз 4 2 1 1 8 - 4 7
6. Атланта Юнайтед 4 2 1 1 8 - 8 7
7. Торонто 5 2 1 2 7 - 9 7
8. Ди Си Юнайтед 4 2 0 2 5 - 4 6
9. Цинциннати 6 2 0 4 8 - 14 6
10. Нью-Инглэнд Революшн 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Нью-Йорк Сити 5 1 1 3 5 - 6 4
12. Клёб де Фут Монреаль 5 1 1 3 9 - 14 4
13. Интер Майами 4 0 1 3 2 - 10 1
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 4 3 1 0 9 - 2 10
2. Реал Солт-Лейк 5 3 1 1 6 - 4 10
3. Миннесота Юнайтед 4 2 2 0 4 - 2 8
4. Даллас 5 2 2 1 7 - 3 8
5. Остин 4 2 1 1 11 - 3 7
6. Колорадо Рэпидс 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Лос-Анджелес Гэлакси 4 2 0 2 4 - 4 6
8. Спортинг Канзас-Сити 5 2 0 3 4 - 8 6
9. Портленд Тимберс 5 1 3 1 6 - 8 6
10. Хьюстон Динамо 4 1 2 1 3 - 3 5
11. Нэшвилл 0:0 5 1 2 2 3 - 5 5
12. Сиэтл Саундерс 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4 0 1 3 4 - 9 1
14. Ванкувер Уайткэпс 4 0 1 3 2 - 9 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру 0:0 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 8 - 5 7
3. Торонто 3 2 0 1 5 - 6 6
4. Чикаго Файр 3 1 2 0 3 - 1 5
5. Филадельфия Юнион 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Нью-Йорк Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
7. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Нью-Инглэнд Революшн 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Цинциннати 3 1 0 2 6 - 6 3
10. Орландо Сити 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Нью-Йорк Ред Буллз 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Интер Майами 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Клёб де Фут Монреаль 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 3 2 1 0 11 - 2 7
2. Даллас 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Лос-Анджелес 3 2 1 0 7 - 2 7
4. Колорадо Рэпидс 2 2 0 0 5 - 0 6
5. Спортинг Канзас-Сити 2 2 0 0 2 - 0 6
6. Реал Солт-Лейк 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Хьюстон Динамо 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Портленд Тимберс 3 1 2 0 4 - 3 5
9. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Сиэтл Саундерс 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Ванкувер Уайткэпс 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 1 1 4 - 6 1
14. Нэшвилл 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Филадельфия Юнион 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Орландо Сити 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Чикаго Файр 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Клёб де Фут Монреаль 4 1 1 2 8 - 12 4
6. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Цинциннати 3 1 0 2 2 - 8 3
8. Коламбус Кру 0:0 2 0 2 0 4 - 4 2
9. Торонто 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Нью-Инглэнд Революшн 2 0 1 1 3 - 5 1
11. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
12. Атланта Юнайтед 1 0 0 1 0 - 3 0
13. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Интер Майами 2 0 0 2 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 0:0 5 1 2 2 3 - 5 5
2. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Реал Солт-Лейк 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Лос-Анджелес 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Сиэтл Саундерс 2 0 1 1 1 - 2 1
7. Даллас 2 0 1 1 0 - 1 1
8. Портленд Тимберс 2 0 1 1 2 - 5 1
9. Колорадо Рэпидс 2 0 1 1 1 - 4 1
10. Остин 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 0 2 0 - 3 0
12. Спортинг Канзас-Сити 3 0 0 3 2 - 8 0
13. Хьюстон Динамо 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Ванкувер Уайткэпс 3 0 0 3 2 - 9 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Камара Кей бьет в цель!
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Михайлович Джордже бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Пауэлл Альвас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Гэддис Рэймон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Джонстон Алистер уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Михайлович Джордже бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Брэндон Васкес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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