США: МЛС 2022
3:4
Конец матча
Стадион: TQL Stadium
1:0
12' ГолВаскес Брэндон
1:1
17' ГолМихайлович Джордже
2:1
20' Гол в свои воротаДжонстон Алистер
24' Желтая карточкаГэддис Рэймон
28' Желтая карточкаПауэлл Альвас
2:2
41' ГолМихайлович Джордже
2:3
45' ГолКамара Кей
3:3
61' ПенальтиАкоста Лусиано
3:4
67' ГолТоррес Хоакин
70' Желтая карточкаУотерман Джоэль
88' Желтая карточкаБреза Себастьян
90' Желтая карточкаБлэкетт Тайлер
90' Желтая карточкаВаньяма Виктор
90' Желтая карточкаАкоста Лусиано
Ход матча
12'
1:0
17'
20'
2:1
24'
28'
41'
2:2
45'
2:3
61'
3:3
67'
3:4
70'
88'
90'
90'
90'
7
Кубо
Юя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бейли ЗикоЗащитник
-
23 Атанга ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ian Murphy
-
-
-
-
Главный тренер: Pat Noonan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Коне ИсмаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Камара КейНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Зухир РидаПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
История личных встреч
Цинциннати
Клёб де Фут Монреаль
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Брэндон
|5
|0.83
|Матаррита Рональд
|1
|0.17
|Акоста Лусиано
|1 (1)
|0.17
|Баджи Доминик
|0
|0
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михайлович Джордже
|3
|0.6
|Коне Исмаэль
|1
|0.2
|Камара Кей
|1
|0.2
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.2
|Торрес Хоакин
|1
|0.2
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0.2
|Киото Ромель
|1 (1)
|0.2
|Ваньяма Виктор
|0
|0
|Миллер Камаль
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блэкетт Тайлер
|3
|0
|Кубо Юя
|2
|0
|Канн Алек
|2
|0
|Кэмерон Джефф
|1
|0
|Гэддис Рэймон
|1
|0
|Морено Хуниор
|1
|0
|Пауэлл Альвас
|1
|0
|Баджи Доминик
|1
|0
|Акоста Лусиано
|1
|0
|Матаррита Рональд
|1
|0
|Васкес Брэндон
|1
|0
|Крус Аллан
|1
|0
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киото Ромель
|1
|1
|Ваньяма Виктор
|2
|0
|Matko Miljevic
|2
|0
|Уотерман Джоэль
|2
|0
|Коне Исмаэль
|2
|0
|Торрес Хоакин
|1
|0
|Камашо Руди
|1
|0
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Миллер Камаль
|1
|0
|Джонстон Алистер
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
3
33%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
7
11
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
3
27%
1-15
3
43%
1
9%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
1
14%
3
27%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
3
30%
16-30
0
0%
5
50%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
14
13
10 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
21%
3
23%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
1
7%
4
31%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
1
7%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
15%
85%
3 победы 0 ничьих 17 поражений
Charlotte FC - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1
Остин - Цинциннати 5:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Цинциннати - Интер Майами 0:1 Коламбус Кру - Цинциннати 3:2
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Клёб де Фут Монреаль - Крус Асуль 1:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Крус Асуль - Клёб де Фут Монреаль 1:0
Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Сантос Лагуна 3:0 Сантос Лагуна - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Коламбус Кру
|0:0
|5
|2
|3
|0
|10 - 5
|9
|3.
|Чикаго Файр
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|4.
|Орландо Сити
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|6.
|Атланта Юнайтед
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|7.
|Торонто
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|8.
|Ди Си Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|8 - 14
|6
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Нью-Йорк Сити
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|12.
|Клёб де Фут Монреаль
|5
|1
|1
|3
|9 - 14
|4
|13.
|Интер Майами
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Реал Солт-Лейк
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|3.
|Миннесота Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|Даллас
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|5.
|Остин
|4
|2
|1
|1
|11 - 3
|7
|6.
|Колорадо Рэпидс
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|9.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|10.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|Нэшвилл
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|Сиэтл Саундерс
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Атланта Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|3.
|Торонто
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|4.
|Чикаго Файр
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|5.
|Филадельфия Юнион
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Нью-Йорк Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|10.
|Орландо Сити
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Интер Майами
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Клёб де Фут Монреаль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|3
|2
|1
|0
|11 - 2
|7
|2.
|Даллас
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Колорадо Рэпидс
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Реал Солт-Лейк
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Портленд Тимберс
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Сиэтл Саундерс
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|14.
|Нэшвилл
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Филадельфия Юнион
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Орландо Сити
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|Чикаго Файр
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|1
|1
|2
|8 - 12
|4
|6.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|8.
|Коламбус Кру
|0:0
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|9.
|Торонто
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|11.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|12.
|Атланта Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|13.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Интер Майами
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|2.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Реал Солт-Лейк
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Лос-Анджелес
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Сиэтл Саундерс
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|7.
|Даллас
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|8.
|Портленд Тимберс
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|9.
|Колорадо Рэпидс
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|Остин
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|13.
|Хьюстон Динамо
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0