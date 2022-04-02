США: МЛС 2022
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Lower.com Field
1
Ром
Элой
22
Этьенн
Дерик
11
Зардес
Гьяси
15
Миллер
Эрик
19
Мьюл
Алекс
54
Дэвис
Шон
II
10
Мукхтар
Хани
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Диас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Этьенн ДерикПолузащитник
-
11 Зардес ГьясиНападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
-
14 Йебоа ЯвПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Берри МигельНападающий
-
19 Уртадо ЭрикНападающий
-
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
-
11 Зубак ИтанНападающий
-
-
22 Josh Bauer
-
Главный тренер: Gary Smith
История личных встреч
Коламбус Кру
Нэшвилл
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|4
|0.8
|Этьенн Дерик
|2
|0.4
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0.2
|Зардес Гьяси
|1
|0.2
|Диас Луис III
|1
|0.2
|Берри Мигель
|1
|0.2
|Менса Джонатан
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Йебоа Яв
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапонг Чарльз
|1
|0.2
|Годой Анибал
|1
|0.2
|Циммерман Уолкер
|1
|0.2
|Мукхтар Хани
|0
|0
|Леаль Рэндэлл
|0
|0
Карточки
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантуш Педру
|2
|0
|Менса Джонатан
|1
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0
|Анибаба Жалил
|1
|0
|Селараян Лукас
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Этьенн Дерик
|1
|0
|Artur Moraes III
|1
|0
|Игбекеме Джеймс
|1
|0
|Диас Луис III
|1
|0
|Моррис Эйдан
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккарти Дакс
|1
|1
|Годой Анибал
|2
|0
|Сапонг Чарльз
|1
|0
|Ловитц Дэниел
|1
|0
|Циммерман Уолкер
|1
|0
|Леаль Рэндэлл
|1
|0
|Мьюл Алекс
|1
|0
|Дэвис Шон II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
11
3
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
9%
1
33%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
1
33%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Кру
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0
Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Интер Майами - Коламбус Кру 1:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Коламбус Кру - Цинциннати 3:2 Коламбус Кру - Сиэтл Саундерс 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:0 Чикаго Файр - Коламбус Кру 1:0
Нэшвилл
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1
Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Торонто - Нэшвилл 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Коламбус Кру
|0:0
|5
|2
|3
|0
|10 - 5
|9
|3.
|Чикаго Файр
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|4.
|Орландо Сити
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|6.
|Атланта Юнайтед
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|7.
|Торонто
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|8.
|Ди Си Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|8 - 14
|6
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Нью-Йорк Сити
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|12.
|Клёб де Фут Монреаль
|5
|1
|1
|3
|9 - 14
|4
|13.
|Интер Майами
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Реал Солт-Лейк
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|3.
|Миннесота Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|Даллас
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|5.
|Остин
|4
|2
|1
|1
|11 - 3
|7
|6.
|Колорадо Рэпидс
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|9.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|10.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|Нэшвилл
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|Сиэтл Саундерс
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Атланта Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|3.
|Торонто
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|4.
|Чикаго Файр
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|5.
|Филадельфия Юнион
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Нью-Йорк Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|10.
|Орландо Сити
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Интер Майами
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Клёб де Фут Монреаль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|3
|2
|1
|0
|11 - 2
|7
|2.
|Даллас
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Колорадо Рэпидс
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Реал Солт-Лейк
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Портленд Тимберс
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Сиэтл Саундерс
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|14.
|Нэшвилл
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Филадельфия Юнион
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Орландо Сити
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|Чикаго Файр
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|1
|1
|2
|8 - 12
|4
|6.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|8.
|Коламбус Кру
|0:0
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|9.
|Торонто
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|11.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|12.
|Атланта Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|13.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Интер Майами
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|2.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Реал Солт-Лейк
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Лос-Анджелес
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Сиэтл Саундерс
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|7.
|Даллас
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|8.
|Портленд Тимберс
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|9.
|Колорадо Рэпидс
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|Остин
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|13.
|Хьюстон Динамо
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0