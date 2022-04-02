  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС 2022

2022
Коламбус Кру
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Нэшвилл
0' 26'
Лучшие коэффициенты
Коламбус Кру
Ничья
Нэшвилл
2.15
3.22
4.00
Все Коэффициенты
1
Ром
Элой
31
Морейра
Стивен
4
Менса
Джонатан
5
Дегенек
Милош
7
Сантуш
Педру
8
Artur
Moraes
III
6
Нэйджби
Дарлингтон
12
Диас
Луис
III
10
Селараян
Лукас
22
Этьенн
Дерик
11
Зардес
Гьяси
1
Уиллис
Джо
15
Миллер
Эрик
5
Махер
Джек
4
David
Romney
19
Мьюл
Алекс
54
Дэвис
Шон
II
27
Анунга
Брайан
23
Вашингтон
Тейлор
8
Леаль
Рэндэлл
10
Мукхтар
Хани
17
Сапонг
Чарльз
Коламбус Кру
4-2-3-1
Нэшвилл
3-4-2-1

История личных встреч

Коламбус Кру
Нэшвилл

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

М
1:1
М
0:0
М
2:0
М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 4 0.8
Этьенн Дерик 2 0.4
Нэйджби Дарлингтон 1 0.2
Зардес Гьяси 1 0.2
Диас Луис III 1 0.2
Берри Мигель 1 0.2
Менса Джонатан 0 0
Морейра Стивен 0 0
Йебоа Яв 0 0
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапонг Чарльз 1 0.2
Годой Анибал 1 0.2
Циммерман Уолкер 1 0.2
Мукхтар Хани 0 0
Леаль Рэндэлл 0 0

Карточки

Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантуш Педру 2 0
Менса Джонатан 1 0
Нэйджби Дарлингтон 1 0
Анибаба Жалил 1 0
Селараян Лукас 1 0
Йебоа Яв 1 0
Этьенн Дерик 1 0
Artur Moraes III 1 0
Игбекеме Джеймс 1 0
Диас Луис III 1 0
Моррис Эйдан 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккарти Дакс 1 1
Годой Анибал 2 0
Сапонг Чарльз 1 0
Ловитц Дэниел 1 0
Циммерман Уолкер 1 0
Леаль Рэндэлл 1 0
Мьюл Алекс 1 0
Дэвис Шон II 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

11
3
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
9%
1
33%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
1
33%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Кру
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0
Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Интер Майами - Коламбус Кру 1:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Коламбус Кру - Цинциннати 3:2 Коламбус Кру - Сиэтл Саундерс 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:0 Чикаго Файр - Коламбус Кру 1:0
Нэшвилл
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1
Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Торонто - Нэшвилл 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Коламбус Кру 0:0 5 2 3 0 10 - 5 9
3. Чикаго Файр 5 2 3 0 5 - 1 9
4. Орландо Сити 5 2 2 1 5 - 3 8
5. Нью-Йорк Ред Буллз 4 2 1 1 8 - 4 7
6. Атланта Юнайтед 4 2 1 1 8 - 8 7
7. Торонто 5 2 1 2 7 - 9 7
8. Ди Си Юнайтед 4 2 0 2 5 - 4 6
9. Цинциннати 6 2 0 4 8 - 14 6
10. Нью-Инглэнд Революшн 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Нью-Йорк Сити 5 1 1 3 5 - 6 4
12. Клёб де Фут Монреаль 5 1 1 3 9 - 14 4
13. Интер Майами 4 0 1 3 2 - 10 1
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 4 3 1 0 9 - 2 10
2. Реал Солт-Лейк 5 3 1 1 6 - 4 10
3. Миннесота Юнайтед 4 2 2 0 4 - 2 8
4. Даллас 5 2 2 1 7 - 3 8
5. Остин 4 2 1 1 11 - 3 7
6. Колорадо Рэпидс 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Лос-Анджелес Гэлакси 4 2 0 2 4 - 4 6
8. Спортинг Канзас-Сити 5 2 0 3 4 - 8 6
9. Портленд Тимберс 5 1 3 1 6 - 8 6
10. Хьюстон Динамо 4 1 2 1 3 - 3 5
11. Нэшвилл 0:0 5 1 2 2 3 - 5 5
12. Сиэтл Саундерс 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4 0 1 3 4 - 9 1
14. Ванкувер Уайткэпс 4 0 1 3 2 - 9 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру 0:0 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 8 - 5 7
3. Торонто 3 2 0 1 5 - 6 6
4. Чикаго Файр 3 1 2 0 3 - 1 5
5. Филадельфия Юнион 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Нью-Йорк Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
7. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Нью-Инглэнд Революшн 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Цинциннати 3 1 0 2 6 - 6 3
10. Орландо Сити 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Нью-Йорк Ред Буллз 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Интер Майами 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Клёб де Фут Монреаль 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 3 2 1 0 11 - 2 7
2. Даллас 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Лос-Анджелес 3 2 1 0 7 - 2 7
4. Колорадо Рэпидс 2 2 0 0 5 - 0 6
5. Спортинг Канзас-Сити 2 2 0 0 2 - 0 6
6. Реал Солт-Лейк 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Хьюстон Динамо 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Портленд Тимберс 3 1 2 0 4 - 3 5
9. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Сиэтл Саундерс 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Ванкувер Уайткэпс 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 1 1 4 - 6 1
14. Нэшвилл 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Филадельфия Юнион 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Орландо Сити 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Чикаго Файр 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Клёб де Фут Монреаль 4 1 1 2 8 - 12 4
6. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Цинциннати 3 1 0 2 2 - 8 3
8. Коламбус Кру 0:0 2 0 2 0 4 - 4 2
9. Торонто 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Нью-Инглэнд Революшн 2 0 1 1 3 - 5 1
11. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
12. Атланта Юнайтед 1 0 0 1 0 - 3 0
13. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Интер Майами 2 0 0 2 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 0:0 5 1 2 2 3 - 5 5
2. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Реал Солт-Лейк 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Лос-Анджелес 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Сиэтл Саундерс 2 0 1 1 1 - 2 1
7. Даллас 2 0 1 1 0 - 1 1
8. Портленд Тимберс 2 0 1 1 2 - 5 1
9. Колорадо Рэпидс 2 0 1 1 1 - 4 1
10. Остин 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 0 2 0 - 3 0
12. Спортинг Канзас-Сити 3 0 0 3 2 - 8 0
13. Хьюстон Динамо 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Ванкувер Уайткэпс 3 0 0 3 2 - 9 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Коламбус Кру
Ничья
Нэшвилл
2.15
3.22
4.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Коламбус Кру 0:0 Нэшвилл онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Коламбус Кру
Нэшвилл

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 