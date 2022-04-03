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США: МЛС 2022

2022
Коламбус Кру
0:1
Конец матча

Стадион:
Нэшвилл
0'
0:1
28' Гол
Мьюл Алекс
55' Желтая карточка
Этьенн Дерик
66' Желтая карточка
Диас Луис
75' Желтая карточка
Сапонг Чарльз
79' Желтая карточка
Мьюл Алекс
90' Желтая карточка
Artur Moraes III
90' Желтая карточка
Хакенсон Люк
90'+6
1
Ром
Элой
31
Морейра
Стивен
4
Менса
Джонатан
5
Дегенек
Милош
7
Сантуш
Педру
6
Нэйджби
Дарлингтон
8
Artur
Moraes
III
12
Диас
Луис
III
10
Селараян
Лукас
22
Этьенн
Дерик
11
Зардес
Гьяси
1
Уиллис
Джо
15
Миллер
Эрик
5
Махер
Джек
4
David
Romney
19
Мьюл
Алекс
54
Дэвис
Шон
II
27
Анунга
Брайан
23
Вашингтон
Тейлор
8
Леаль
Рэндэлл
10
Мукхтар
Хани
17
Сапонг
Чарльз
Коламбус Кру
4-2-3-1
Нэшвилл
3-4-2-1

История личных встреч

Коламбус Кру
Нэшвилл

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

М
1:1
М
0:0
М
2:0
М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 4 0.8
Этьенн Дерик 2 0.4
Нэйджби Дарлингтон 1 0.2
Зардес Гьяси 1 0.2
Диас Луис III 1 0.2
Берри Мигель 1 0.2
Менса Джонатан 0 0
Морейра Стивен 0 0
Йебоа Яв 0 0
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапонг Чарльз 1 0.2
Годой Анибал 1 0.2
Циммерман Уолкер 1 0.2
Мьюл Алекс 1 0.2
Мукхтар Хани 0 0
Леаль Рэндэлл 0 0
Вашингтон Тейлор 0 0

Карточки

Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантуш Педру 2 0
Этьенн Дерик 2 0
Artur Moraes III 2 0
Диас Луис III 2 0
Менса Джонатан 1 0
Нэйджби Дарлингтон 1 0
Анибаба Жалил 1 0
Селараян Лукас 1 0
Йебоа Яв 1 0
Игбекеме Джеймс 1 0
Моррис Эйдан 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккарти Дакс 1 1
Сапонг Чарльз 2 0
Годой Анибал 2 0
Мьюл Алекс 2 0
Ловитц Дэниел 1 0
Циммерман Уолкер 1 0
Леаль Рэндэлл 1 0
Хакенсон Люк 1 0
Дэвис Шон II 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

11
4
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
9%
1
25%
1-15
1
9%
2
50%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
1
25%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
40%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Кру
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0
Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Интер Майами - Коламбус Кру 1:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Коламбус Кру - Цинциннати 3:2 Коламбус Кру - Сиэтл Саундерс 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:0 Чикаго Файр - Коламбус Кру 1:0
Нэшвилл
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1
Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Торонто - Нэшвилл 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 2:0 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Чикаго Файр 5 2 3 0 5 - 1 9
3. Коламбус Кру 5 2 2 1 10 - 6 8
4. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 5 2 2 1 8 - 4 8
5. Атланта Юнайтед 0:0 5 2 2 1 8 - 8 8
6. Орландо Сити 2:3 6 2 2 2 7 - 6 8
7. Торонто 5 2 1 2 7 - 9 7
8. Ди Си Юнайтед 0:0 5 2 1 2 5 - 4 7
9. Цинциннати 6 2 0 4 8 - 14 6
10. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 5 1 2 2 6 - 8 5
11. Нью-Йорк Сити 5 1 1 3 5 - 6 4
12. Клёб де Фут Монреаль 5 1 1 3 9 - 14 4
13. Интер Майами 4 0 1 3 2 - 10 1
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 3:2 5 4 1 0 12 - 4 13
2. Остин 2:0 5 3 1 1 13 - 3 10
3. Реал Солт-Лейк 5 3 1 1 6 - 4 10
4. Даллас 5 2 2 1 7 - 3 8
5. Миннесота Юнайтед 0:1 5 2 2 1 4 - 3 8
6. Колорадо Рэпидс 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Нэшвилл 5 2 1 2 4 - 5 7
8. Сиэтл Саундерс 1:0 5 2 1 2 5 - 5 7
9. Спортинг Канзас-Сити 0:0 6 2 1 3 4 - 8 7
10. Лос-Анджелес Гэлакси 4 2 0 2 4 - 4 6
11. Портленд Тимберс 5 1 3 1 6 - 8 6
12. Хьюстон Динамо 4 1 2 1 3 - 3 5
13. Ванкувер Уайткэпс 0:0 5 0 2 3 2 - 9 2
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 5 0 1 4 4 - 11 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 2:0 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Атланта Юнайтед 0:0 3 2 1 0 8 - 5 7
3. Коламбус Кру 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Торонто 3 2 0 1 5 - 6 6
5. Чикаго Файр 3 1 2 0 3 - 1 5
6. Ди Си Юнайтед 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
7. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Нью-Йорк Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Цинциннати 3 1 0 2 6 - 6 3
10. Орландо Сити 2:3 3 1 0 2 5 - 5 3
11. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Интер Майами 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Клёб де Фут Монреаль 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 2:0 3 2 1 0 11 - 2 7
2. Даллас 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Лос-Анджелес 3:2 3 2 1 0 7 - 2 7
4. Колорадо Рэпидс 2 2 0 0 5 - 0 6
5. Спортинг Канзас-Сити 0:0 2 2 0 0 2 - 0 6
6. Реал Солт-Лейк 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Хьюстон Динамо 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Портленд Тимберс 3 1 2 0 4 - 3 5
9. Миннесота Юнайтед 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Сиэтл Саундерс 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Ванкувер Уайткэпс 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 3 0 1 2 4 - 8 1
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Филадельфия Юнион 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Орландо Сити 2:3 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Чикаго Файр 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Клёб де Фут Монреаль 4 1 1 2 8 - 12 4
6. Ди Си Юнайтед 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Цинциннати 3 1 0 2 2 - 8 3
8. Коламбус Кру 2 0 2 0 4 - 4 2
9. Торонто 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 2 0 1 1 3 - 5 1
11. Атланта Юнайтед 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Интер Майами 2 0 0 2 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 5 2 1 2 4 - 5 7
2. Лос-Анджелес 3:2 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Сиэтл Саундерс 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Миннесота Юнайтед 0:1 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Реал Солт-Лейк 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Остин 2:0 2 1 0 1 2 - 1 3
7. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Даллас 2 0 1 1 0 - 1 1
9. Портленд Тимберс 2 0 1 1 2 - 5 1
10. Колорадо Рэпидс 2 0 1 1 1 - 4 1
11. Спортинг Канзас-Сити 0:0 4 0 1 3 2 - 8 1
12. Хьюстон Динамо 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
14. Ванкувер Уайткэпс 0:0 3 0 0 3 2 - 9 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Мьюл Алекс бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Коламбус Кру 0:1 Нэшвилл онлайн

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