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США: МЛС 2022

2022
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0:2
Второй тайм: 63'

Стадион:
Остин
0'
0:1
11' Гол
Урути Максимилиано
31' Желтая карточка
Марье Поль
42' Желтая карточка
Фагундес Диего
0:2
53' Пенальти
Дриусси Себастьян
63'
1
Марцинковски
Джеймс
15
Бисон
Таннер
80
Кальво
Франсиско
27
Лопес
Маркос
IV
3
Марье
Поль
17
Грегуш
Ян
14
Юилл
Джексон
10
Эспиноса
Кристиан
11
Эбобисс
Жереми
35
Монтейру
Жамиру
44
Кауэлл
Кейд
1
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
4
Габриэльсен
Рубен
23
Колманич
Жан
8
Ринг
Александр
6
Даниэль
Перейра
14
Фагундес
Диего
7
Дриусси
Себастьян
13
Финлей
Итан
37
Урути
Максимилиано
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1
Остин
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Остин

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

М
4:0
М
3:4
М
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальво Франсиско 2 0.4
Эспиноса Кристиан 1 (1) 0.2
Лопес Хавьер-Эдуардо 1 0.2
Грегуш Ян 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 4 (1) 0.8
Домингес Сесильо 2 0.4
Финлей Итан 2 0.4
Фагундес Диего 1 0.2
Ринг Александр 1 0.2
Касканте Хулио 1 0.2
Урути Максимилиано 1 0.2
Колманич Жан 0 0
Лима Ник 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ремеди Эрик 2 0
Монтейру Жамиру 0 1
Кальво Франсиско 1 0
Эспиноса Кристиан 1 0
Лопес Маркос IV 1 0
Жудсон 1 0
Марье Поль 1 0
Кауэлл Кейд 1 0
Киканович Бенджамин 1 0
Ousseni Bouda 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фагундес Диего 2 0
Jhojan Valencia 2 0
Даниэль Перейра 1 0
Домингес Сесильо 1 0
Урути Максимилиано 1 0
Дриусси Себастьян 1 0
Лима Ник 1 0
Колманич Жан 1 0
Kipp Keller 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

0
10
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
25%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
25%
3
30%
61-75
2
50%
1
10%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
3
33%
1
25%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:0
Остин
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Остин - Интер Майами 5:1 Остин - Цинциннати 5:0
Портленд Тимберс - Остин 3:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Остин 2:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Остин - Даллас 3:5 Остин - Портленд Тимберс 3:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 1:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 2:0 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Чикаго Файр 5 2 3 0 5 - 1 9
3. Коламбус Кру 5 2 2 1 10 - 6 8
4. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 5 2 2 1 8 - 4 8
5. Атланта Юнайтед 0:0 5 2 2 1 8 - 8 8
6. Орландо Сити 2:3 6 2 2 2 7 - 6 8
7. Торонто 5 2 1 2 7 - 9 7
8. Ди Си Юнайтед 0:0 5 2 1 2 5 - 4 7
9. Цинциннати 6 2 0 4 8 - 14 6
10. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 5 1 2 2 6 - 8 5
11. Нью-Йорк Сити 5 1 1 3 5 - 6 4
12. Клёб де Фут Монреаль 5 1 1 3 9 - 14 4
13. Интер Майами 4 0 1 3 2 - 10 1
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 3:2 5 4 1 0 12 - 4 13
2. Остин 2:0 5 3 1 1 13 - 3 10
3. Реал Солт-Лейк 5 3 1 1 6 - 4 10
4. Даллас 5 2 2 1 7 - 3 8
5. Миннесота Юнайтед 0:1 5 2 2 1 4 - 3 8
6. Колорадо Рэпидс 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Нэшвилл 5 2 1 2 4 - 5 7
8. Сиэтл Саундерс 1:0 5 2 1 2 5 - 5 7
9. Спортинг Канзас-Сити 0:0 6 2 1 3 4 - 8 7
10. Лос-Анджелес Гэлакси 4 2 0 2 4 - 4 6
11. Портленд Тимберс 5 1 3 1 6 - 8 6
12. Хьюстон Динамо 4 1 2 1 3 - 3 5
13. Ванкувер Уайткэпс 0:0 5 0 2 3 2 - 9 2
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 5 0 1 4 4 - 11 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 2:0 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Атланта Юнайтед 0:0 3 2 1 0 8 - 5 7
3. Коламбус Кру 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Торонто 3 2 0 1 5 - 6 6
5. Чикаго Файр 3 1 2 0 3 - 1 5
6. Ди Си Юнайтед 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
7. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Нью-Йорк Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Цинциннати 3 1 0 2 6 - 6 3
10. Орландо Сити 2:3 3 1 0 2 5 - 5 3
11. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Интер Майами 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Клёб де Фут Монреаль 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 2:0 3 2 1 0 11 - 2 7
2. Даллас 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Лос-Анджелес 3:2 3 2 1 0 7 - 2 7
4. Колорадо Рэпидс 2 2 0 0 5 - 0 6
5. Спортинг Канзас-Сити 0:0 2 2 0 0 2 - 0 6
6. Реал Солт-Лейк 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Хьюстон Динамо 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Портленд Тимберс 3 1 2 0 4 - 3 5
9. Миннесота Юнайтед 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Сиэтл Саундерс 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Ванкувер Уайткэпс 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 3 0 1 2 4 - 8 1
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Филадельфия Юнион 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Орландо Сити 2:3 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Чикаго Файр 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Клёб де Фут Монреаль 4 1 1 2 8 - 12 4
6. Ди Си Юнайтед 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Цинциннати 3 1 0 2 2 - 8 3
8. Коламбус Кру 2 0 2 0 4 - 4 2
9. Торонто 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 2 0 1 1 3 - 5 1
11. Атланта Юнайтед 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Интер Майами 2 0 0 2 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 5 2 1 2 4 - 5 7
2. Лос-Анджелес 3:2 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Сиэтл Саундерс 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Миннесота Юнайтед 0:1 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Реал Солт-Лейк 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Остин 2:0 2 1 0 1 2 - 1 3
7. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Даллас 2 0 1 1 0 - 1 1
9. Портленд Тимберс 2 0 1 1 2 - 5 1
10. Колорадо Рэпидс 2 0 1 1 1 - 4 1
11. Спортинг Канзас-Сити 0:0 4 0 1 3 2 - 8 1
12. Хьюстон Динамо 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
14. Ванкувер Уайткэпс 0:0 3 0 0 3 2 - 9 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Фагундес Диего получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Марье Поль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Урути Максимилиано бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Остин
2.43
3.62
2.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Остин онлайн

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Сан-Хосе Эрткуэйкс
Остин

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