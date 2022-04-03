США: МЛС 2022
0:2
Второй тайм: 63'
Стадион: PayPal Park
0:1
11' ГолУрути Максимилиано
31' Желтая карточкаМарье Поль
42' Желтая карточкаФагундес Диего
0:2
53' ПенальтиДриусси Себастьян
Ход матча
11'
31'
42'
53'
15
Бисон
Таннер
17
Грегуш
Ян
14
Юилл
Джексон
44
Кауэлл
Кейд
24
Лима
Ник
23
Колманич
Жан
13
Финлей
Итан
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
-
27 Лопес МаркосЗащитник
- Защитник
-
17 Грегуш ЯнПолузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кауэлл КейдНападающий
- Запасные игроки
-
12 Берсано МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хаджи СиадПолузащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
-
-
-
23 Oskar Aagren
-
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Колманич ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Редес РодниПолузащитник
- Полузащитник
-
22 ФелипеПолузащитник
- Нападающий
-
15 Kipp Keller
-
-
Главный тренер: Josh Wolff
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Остин
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кальво Франсиско
|2
|0.4
|Эспиноса Кристиан
|1 (1)
|0.2
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|1
|0.2
|Грегуш Ян
|0
|0
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|4 (1)
|0.8
|Домингес Сесильо
|2
|0.4
|Финлей Итан
|2
|0.4
|Фагундес Диего
|1
|0.2
|Ринг Александр
|1
|0.2
|Касканте Хулио
|1
|0.2
|Урути Максимилиано
|1
|0.2
|Колманич Жан
|0
|0
|Лима Ник
|0
|0
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ремеди Эрик
|2
|0
|Монтейру Жамиру
|0
|1
|Кальво Франсиско
|1
|0
|Эспиноса Кристиан
|1
|0
|Лопес Маркос IV
|1
|0
|Жудсон
|1
|0
|Марье Поль
|1
|0
|Кауэлл Кейд
|1
|0
|Киканович Бенджамин
|1
|0
|Ousseni Bouda
|1
|0
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фагундес Диего
|2
|0
|Jhojan Valencia
|2
|0
|Даниэль Перейра
|1
|0
|Домингес Сесильо
|1
|0
|Урути Максимилиано
|1
|0
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|Лима Ник
|1
|0
|Колманич Жан
|1
|0
|Kipp Keller
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
0
10
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
25%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
25%
3
30%
61-75
2
50%
1
10%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
3
33%
1
25%
61-75
1
11%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:0
Остин
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Остин - Интер Майами 5:1 Остин - Цинциннати 5:0
Портленд Тимберс - Остин 3:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Остин 2:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Остин - Даллас 3:5 Остин - Портленд Тимберс 3:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 1:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|2:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Чикаго Файр
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Коламбус Кру
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|5.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|6.
|Орландо Сити
|2:3
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|Торонто
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|8.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|9.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|8 - 14
|6
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|Нью-Йорк Сити
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|12.
|Клёб де Фут Монреаль
|5
|1
|1
|3
|9 - 14
|4
|13.
|Интер Майами
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|3:2
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|2.
|Остин
|2:0
|5
|3
|1
|1
|13 - 3
|10
|3.
|Реал Солт-Лейк
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|4.
|Даллас
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|5.
|Миннесота Юнайтед
|0:1
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|6.
|Колорадо Рэпидс
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Нэшвилл
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|8.
|Сиэтл Саундерс
|1:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|11.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|12.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:2
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|2:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|3.
|Коламбус Кру
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Торонто
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|5.
|Чикаго Файр
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Нью-Йорк Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|10.
|Орландо Сити
|2:3
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Интер Майами
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Клёб де Фут Монреаль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|2:0
|3
|2
|1
|0
|11 - 2
|7
|2.
|Даллас
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Лос-Анджелес
|3:2
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Колорадо Рэпидс
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Реал Солт-Лейк
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Портленд Тимберс
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Миннесота Юнайтед
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Сиэтл Саундерс
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:2
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Орландо Сити
|2:3
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|Чикаго Файр
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|1
|1
|2
|8 - 12
|4
|6.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|8.
|Коламбус Кру
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|9.
|Торонто
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|11.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Интер Майами
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|3:2
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Сиэтл Саундерс
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Миннесота Юнайтед
|0:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Реал Солт-Лейк
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Остин
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Даллас
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|9.
|Портленд Тимберс
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|10.
|Колорадо Рэпидс
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|12.
|Хьюстон Динамо
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0