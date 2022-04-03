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США: МЛС 2022

2022
Сан-Хосе Эрткуэйкс
2:2
Конец матча

Стадион:
Остин
0'
0:1
11' Гол
Урути Максимилиано
31' Желтая карточка
Марье Поль
42' Желтая карточка
Фагундес Диего
0:2
52' Пенальти
Дриусси Себастьян
1:2
70' Пенальти
Эбобисс Жереми
72' Желтая карточка
Даниэль Перейра
2:2
72' Гол
Кауэлл Кейд
77' Желтая карточка
Редес Родни
79' Желтая карточка
Кальво Франсиско
85' Желтая карточка
Ousseni Bouda
90'+7
1
Марцинковски
Джеймс
15
Бисон
Таннер
80
Кальво
Франсиско
27
Лопес
Маркос
IV
3
Марье
Поль
17
Грегуш
Ян
14
Юилл
Джексон
10
Эспиноса
Кристиан
11
Эбобисс
Жереми
35
Монтейру
Жамиру
44
Кауэлл
Кейд
1
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
4
Габриэльсен
Рубен
23
Колманич
Жан
8
Ринг
Александр
6
Даниэль
Перейра
14
Фагундес
Диего
7
Дриусси
Себастьян
13
Финлей
Итан
37
Урути
Максимилиано
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1
Остин
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Остин

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

М
4:0
М
3:4
М
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальво Франсиско 2 0.4
Эспиноса Кристиан 1 (1) 0.2
Лопес Хавьер-Эдуардо 1 0.2
Кауэлл Кейд 1 0.2
Эбобисс Жереми 1 (1) 0.2
Грегуш Ян 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 4 (1) 0.8
Домингес Сесильо 2 0.4
Финлей Итан 2 0.4
Фагундес Диего 1 0.2
Ринг Александр 1 0.2
Касканте Хулио 1 0.2
Урути Максимилиано 1 0.2
Колманич Жан 0 0
Лима Ник 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальво Франсиско 2 0
Ремеди Эрик 2 0
Ousseni Bouda 2 0
Монтейру Жамиру 0 1
Эспиноса Кристиан 1 0
Лопес Маркос IV 1 0
Жудсон 1 0
Марье Поль 1 0
Кауэлл Кейд 1 0
Киканович Бенджамин 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 2 0
Фагундес Диего 2 0
Jhojan Valencia 2 0
Домингес Сесильо 1 0
Урути Максимилиано 1 0
Дриусси Себастьян 1 0
Лима Ник 1 0
Колманич Жан 1 0
Редес Родни 1 0
Kipp Keller 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
3
100%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

0
10
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
12
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
17%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
50%
3
25%
61-75
2
33%
1
8%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
3
27%
3
50%
61-75
1
9%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:0
Остин
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Остин - Интер Майами 5:1 Остин - Цинциннати 5:0
Портленд Тимберс - Остин 3:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Остин 2:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Остин - Даллас 3:5 Остин - Портленд Тимберс 3:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 1:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Нью-Йорк Ред Буллз 5 3 1 1 9 - 4 10
3. Атланта Юнайтед 5 3 1 1 9 - 8 10
4. Чикаго Файр 5 2 3 0 5 - 1 9
5. Коламбус Кру 5 2 2 1 10 - 6 8
6. Орландо Сити 6 2 2 2 7 - 7 8
7. Торонто 5 2 1 2 7 - 9 7
8. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 5 - 5 6
9. Цинциннати 6 2 0 4 8 - 14 6
10. Нью-Йорк Сити 5 1 1 3 5 - 6 4
11. Нью-Инглэнд Революшн 5 1 1 3 6 - 9 4
12. Клёб де Фут Монреаль 5 1 1 3 9 - 14 4
13. Интер Майами 0:1 5 0 1 4 2 - 11 1
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 5 4 1 0 13 - 4 13
2. Реал Солт-Лейк 6 3 2 1 7 - 5 11
3. Остин 5 2 2 1 13 - 5 8
4. Даллас 5 2 2 1 7 - 3 8
5. Колорадо Рэпидс 5 2 2 1 7 - 5 8
6. Хьюстон Динамо 1:0 5 2 2 1 4 - 3 8
7. Миннесота Юнайтед 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Нэшвилл 5 2 1 2 4 - 5 7
9. Сиэтл Саундерс 5 2 1 2 6 - 6 7
10. Лос-Анджелес Гэлакси 4 2 0 2 4 - 4 6
11. Портленд Тимберс 5 1 3 1 6 - 8 6
12. Спортинг Канзас-Сити 6 2 0 4 4 - 9 6
13. Ванкувер Уайткэпс 5 1 1 3 3 - 9 4
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 0 2 3 6 - 11 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 8 - 5 7
3. Коламбус Кру 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Торонто 3 2 0 1 5 - 6 6
5. Чикаго Файр 3 1 2 0 3 - 1 5
6. Нью-Йорк Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
7. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 3 - 3 3
8. Цинциннати 3 1 0 2 6 - 6 3
9. Нью-Инглэнд Революшн 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Орландо Сити 3 1 0 2 5 - 6 3
11. Нью-Йорк Ред Буллз 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Интер Майами 0:1 3 0 1 2 0 - 3 1
13. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Клёб де Фут Монреаль 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 3 2 1 0 11 - 2 7
2. Колорадо Рэпидс 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Даллас 3 2 1 0 7 - 2 7
4. Лос-Анджелес 3 2 1 0 7 - 2 7
5. Спортинг Канзас-Сити 2 2 0 0 2 - 0 6
6. Реал Солт-Лейк 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Портленд Тимберс 3 1 2 0 4 - 3 5
8. Хьюстон Динамо 1:0 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Ванкувер Уайткэпс 2 1 1 0 1 - 0 4
10. Миннесота Юнайтед 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Сиэтл Саундерс 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 1 - 1 3
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 2 1 6 - 8 2
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Филадельфия Юнион 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Орландо Сити 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Чикаго Файр 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Клёб де Фут Монреаль 4 1 1 2 8 - 12 4
6. Атланта Юнайтед 2 1 0 1 1 - 3 3
7. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Цинциннати 3 1 0 2 2 - 8 3
9. Коламбус Кру 2 0 2 0 4 - 4 2
10. Торонто 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Нью-Инглэнд Революшн 2 0 1 1 3 - 5 1
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Интер Майами 0:1 2 0 0 2 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 5 2 1 2 4 - 5 7
2. Лос-Анджелес 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Реал Солт-Лейк 4 1 2 1 4 - 4 5
4. Сиэтл Саундерс 3 1 1 1 3 - 3 4
5. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Хьюстон Динамо 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Даллас 2 0 1 1 0 - 1 1
9. Портленд Тимберс 2 0 1 1 2 - 5 1
10. Остин 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Колорадо Рэпидс 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 0 2 0 - 3 0
13. Ванкувер Уайткэпс 3 0 0 3 2 - 9 0
14. Спортинг Канзас-Сити 4 0 0 4 2 - 9 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Фагундес Диего получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Марье Поль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Урути Максимилиано бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Остин онлайн

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