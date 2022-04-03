США: МЛС 2022
0:1
Конец матча
Стадион: Audi Field
33' Желтая карточкаКэмпбелл Джордж
34' Желтая карточкаКаноуз Расселл
38' Желтая карточкаSofiane Djeffal
81' Желтая карточкаКонвей Джексон
89' Желтая карточкаThiago Almada
0:1
90' ГолМорено Марселино
Ход матча
33'
34'
38'
81'
89'
90'
0:1
28
Хамид
Билл
14
Найяр
Энди
15
Бирнбом
Стив
15
Гутман
Эндрю
11
Леннон
Брукс
- Основной состав
-
28 Хамид БиллВратарь
-
14 Найяр ЭндиЗащитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Пинс ДонованЗащитник
- Защитник
-
22 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Альфаро ТониПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Hernan Losada
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гутман ЭндрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Леннон БруксПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Вольф ТайлерНападающий
-
26 Caleb Wiley
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
История личных встреч
Ди Си Юнайтед
Атланта Юнайтед
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Ола
|2 (1)
|0.4
|Эстрада Майкл
|2 (1)
|0.4
|Каноуз Расселл
|1
|0.2
|Nigel Robertha
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Хосеф
|2 (1)
|0.4
|Морено Марселино
|1
|0.2
|Леннон Брукс
|1
|0.2
|Дуайер Доминик
|1
|0.2
|Малрейни Джейк
|1
|0.2
|Араужо Луис
|1
|0.2
|Thiago Almada
|1
|0.2
|Caleb Wiley
|1
|0.2
Карточки
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Найяр Энди
|3
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|2
|0
|Ньеман Моузес
|0
|1
|Флорес Эдисон
|1
|0
|Смит Брэд
|1
|0
|Каноуз Расселл
|1
|0
|Эстрада Майкл
|1
|0
|Drew Skundrich
|1
|0
|Перес Эдриен
|1
|0
|Йоу Гриффин
|1
|0
|Sofiane Djeffal
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робинсон Майлз
|2
|1
|Дуайер Доминик
|1
|1
|Алонсо Освальдо
|2
|0
|Гутман Эндрю
|2
|0
|Кэмпбелл Джордж
|2
|0
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Thiago Almada
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Конвей Джексон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
4
50%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
5
56%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0
Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 5:2
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|3.
|Атланта Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|4.
|Чикаго Файр
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|5.
|Коламбус Кру
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|6.
|Орландо Сити
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|7.
|Торонто
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|8.
|Ди Си Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|9.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|8 - 14
|6
|10.
|Нью-Йорк Сити
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|12.
|Клёб де Фут Монреаль
|5
|1
|1
|3
|9 - 14
|4
|13.
|Интер Майами
|0:1
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|2.
|Реал Солт-Лейк
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|3.
|Остин
|5
|2
|2
|1
|13 - 5
|8
|4.
|Даллас
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|5.
|Колорадо Рэпидс
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|7.
|Миннесота Юнайтед
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Нэшвилл
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|9.
|Сиэтл Саундерс
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|11.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|2
|0
|4
|4 - 9
|6
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Атланта Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|3.
|Коламбус Кру
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Торонто
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|5.
|Чикаго Файр
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|Нью-Йорк Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Ди Си Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|8.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Орландо Сити
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Интер Майами
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|13.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Клёб де Фут Монреаль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|3
|2
|1
|0
|11 - 2
|7
|2.
|Колорадо Рэпидс
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Даллас
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Реал Солт-Лейк
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Портленд Тимберс
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Сиэтл Саундерс
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Филадельфия Юнион
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Орландо Сити
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|Чикаго Файр
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|1
|1
|2
|8 - 12
|4
|6.
|Атланта Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|7.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|9.
|Коламбус Кру
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|10.
|Торонто
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Интер Майами
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Реал Солт-Лейк
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|4.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|5.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Даллас
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|9.
|Портленд Тимберс
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|10.
|Остин
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Колорадо Рэпидс
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0