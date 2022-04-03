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США: МЛС 2022

2022
Ди Си Юнайтед
0:1
Конец матча

Стадион:
Атланта Юнайтед
0'
33' Желтая карточка
Кэмпбелл Джордж
34' Желтая карточка
Каноуз Расселл
38' Желтая карточка
Sofiane Djeffal
81' Желтая карточка
Конвей Джексон
89' Желтая карточка
Thiago Almada
0:1
90' Гол
Морено Марселино
90'+8
28
Хамид
Билл
14
Найяр
Энди
15
Бирнбом
Стив
4
Хайнс-Айк
Брендан
31
Грессель
Юлиан
6
Каноуз
Расселл
8
Дуркин
Кристофер
5
Смит
Брэд
9
Камара
Ола
13
Sofiane
Djeffal
19
Nigel
Robertha
1
Гузан
Брэд
23
Малрейни
Джейк
6
Alan
Franco1
32
Кэмпбелл
Джордж
15
Гутман
Эндрю
9
Россетто
Матеус
16
Алонсо
Освальдо
11
Леннон
Брукс
8
Thiago
Almada
10
Морено
Марселино
7
Мартинес
Хосеф
Ди Си Юнайтед
3-4-2-1
Атланта Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Ди Си Юнайтед
Атланта Юнайтед

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

М
3:2
М
1:2
М
1:2
М
0:4
М
2:0
М
2:0
М
3:1
М
3:1
М
1:0
М
2:1
М
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Ола 2 (1) 0.4
Эстрада Майкл 2 (1) 0.4
Каноуз Расселл 1 0.2
Nigel Robertha 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Хосеф 2 (1) 0.4
Морено Марселино 1 0.2
Леннон Брукс 1 0.2
Дуайер Доминик 1 0.2
Малрейни Джейк 1 0.2
Араужо Луис 1 0.2
Thiago Almada 1 0.2
Caleb Wiley 1 0.2

Карточки

Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Найяр Энди 3 0
Хайнс-Айк Брендан 2 0
Ньеман Моузес 0 1
Флорес Эдисон 1 0
Смит Брэд 1 0
Каноуз Расселл 1 0
Эстрада Майкл 1 0
Drew Skundrich 1 0
Перес Эдриен 1 0
Йоу Гриффин 1 0
Sofiane Djeffal 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робинсон Майлз 2 1
Дуайер Доминик 1 1
Алонсо Освальдо 2 0
Гутман Эндрю 2 0
Кэмпбелл Джордж 2 0
Эрнандес Рональд 1 0
Thiago Almada 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Конвей Джексон 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
4
50%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
5
56%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0
Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 5:2
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Нью-Йорк Ред Буллз 5 3 1 1 9 - 4 10
3. Атланта Юнайтед 5 3 1 1 9 - 8 10
4. Чикаго Файр 5 2 3 0 5 - 1 9
5. Коламбус Кру 5 2 2 1 10 - 6 8
6. Орландо Сити 6 2 2 2 7 - 7 8
7. Торонто 5 2 1 2 7 - 9 7
8. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 5 - 5 6
9. Цинциннати 6 2 0 4 8 - 14 6
10. Нью-Йорк Сити 5 1 1 3 5 - 6 4
11. Нью-Инглэнд Революшн 5 1 1 3 6 - 9 4
12. Клёб де Фут Монреаль 5 1 1 3 9 - 14 4
13. Интер Майами 0:1 5 0 1 4 2 - 11 1
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 5 4 1 0 13 - 4 13
2. Реал Солт-Лейк 6 3 2 1 7 - 5 11
3. Остин 5 2 2 1 13 - 5 8
4. Даллас 5 2 2 1 7 - 3 8
5. Колорадо Рэпидс 5 2 2 1 7 - 5 8
6. Хьюстон Динамо 1:0 5 2 2 1 4 - 3 8
7. Миннесота Юнайтед 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Нэшвилл 5 2 1 2 4 - 5 7
9. Сиэтл Саундерс 5 2 1 2 6 - 6 7
10. Лос-Анджелес Гэлакси 4 2 0 2 4 - 4 6
11. Портленд Тимберс 5 1 3 1 6 - 8 6
12. Спортинг Канзас-Сити 6 2 0 4 4 - 9 6
13. Ванкувер Уайткэпс 5 1 1 3 3 - 9 4
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 0 2 3 6 - 11 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 8 - 5 7
3. Коламбус Кру 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Торонто 3 2 0 1 5 - 6 6
5. Чикаго Файр 3 1 2 0 3 - 1 5
6. Нью-Йорк Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
7. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 3 - 3 3
8. Цинциннати 3 1 0 2 6 - 6 3
9. Нью-Инглэнд Революшн 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Орландо Сити 3 1 0 2 5 - 6 3
11. Нью-Йорк Ред Буллз 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Интер Майами 0:1 3 0 1 2 0 - 3 1
13. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Клёб де Фут Монреаль 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 3 2 1 0 11 - 2 7
2. Колорадо Рэпидс 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Даллас 3 2 1 0 7 - 2 7
4. Лос-Анджелес 3 2 1 0 7 - 2 7
5. Спортинг Канзас-Сити 2 2 0 0 2 - 0 6
6. Реал Солт-Лейк 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Портленд Тимберс 3 1 2 0 4 - 3 5
8. Хьюстон Динамо 1:0 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Ванкувер Уайткэпс 2 1 1 0 1 - 0 4
10. Миннесота Юнайтед 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Сиэтл Саундерс 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 1 - 1 3
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 2 1 6 - 8 2
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Филадельфия Юнион 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Орландо Сити 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Чикаго Файр 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Клёб де Фут Монреаль 4 1 1 2 8 - 12 4
6. Атланта Юнайтед 2 1 0 1 1 - 3 3
7. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Цинциннати 3 1 0 2 2 - 8 3
9. Коламбус Кру 2 0 2 0 4 - 4 2
10. Торонто 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Нью-Инглэнд Революшн 2 0 1 1 3 - 5 1
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Интер Майами 0:1 2 0 0 2 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 5 2 1 2 4 - 5 7
2. Лос-Анджелес 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Реал Солт-Лейк 4 1 2 1 4 - 4 5
4. Сиэтл Саундерс 3 1 1 1 3 - 3 4
5. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Хьюстон Динамо 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Даллас 2 0 1 1 0 - 1 1
9. Портленд Тимберс 2 0 1 1 2 - 5 1
10. Остин 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Колорадо Рэпидс 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 0 2 0 - 3 0
13. Ванкувер Уайткэпс 3 0 0 3 2 - 9 0
14. Спортинг Канзас-Сити 4 0 0 4 2 - 9 0
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Sofiane Djeffal получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Каноуз Расселл получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Джордж Кэмпбелл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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