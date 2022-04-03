США: МЛС 2022
2:3
Второй тайм: 60'
Стадион: Exploria Stadium
10' Желтая карточкаХинелья Франсиско
13' Желтая карточкаМурильо Хесус
0:1
24' ГолРодригес Брайан
31' Желтая карточкаCesar Araujo
1:1
36' ГолПато Алешандре
1:2
38' ГолМурильо Хесус
2:2
45' ГолМоутинью Жоау
2:3
51' ГолСанчес Илье
Ход матча
13'
24'
31'
36'
1:1
38'
1:2
45'
51'
2:3
59'
11
Урсо
Жуниор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
-
Главный тренер: Oscar Pareja
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Опоку КвадвоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Steven Cherundolo
История личных встреч
Орландо Сити
Лос-Анджелес
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пато Алешандре
|2
|0.33
|Урсо Жуниор
|2
|0.33
|Торрес Факундо
|1
|0.17
|Моутинью Жоау
|1
|0.17
|Мишель Бенжи
|1
|0.17
|Перейра Маурисио
|0
|0
|Кара Эркан
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вела Карлос
|4 (1)
|0.8
|Холлингсхед Райан
|2
|0.4
|Родригес Брайан II
|1
|0.2
|Санчес Илье
|1
|0.2
|Тажури-Шради Исмаэль
|1
|0.2
|Фалл Мамаду
|1
|0.2
|Мурильо Хесус
|1
|0.2
|Опоку Квадво
|1
|0.2
|Сифуэнтес Хосе
|0
|0
|Аранго Кристиан
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Робин
|3
|1
|Cesar Araujo
|4
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Урсо Жуниор
|1
|0
|Гальесе Педро
|1
|0
|Тейшейра Руан
|1
|0
|Мишель Бенжи
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчес Илье
|3
|0
|Фалл Мамаду
|3
|0
|Анри Дониэл
|1
|0
|Вела Карлос
|1
|0
|Крепо Максим
|1
|0
|Холлингсхед Райан
|1
|0
|Аранго Кристиан
|1
|0
|Ким Мун-Хван
|1
|0
|Мурильо Хесус
|1
|0
|Хинелья Франсиско
|1
|0
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
3
60%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0
Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Орландо Сити - Интер Майами 0:0
Лос-Анджелес
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|2:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Чикаго Файр
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Коламбус Кру
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|5.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|6.
|Орландо Сити
|2:3
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|Торонто
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|8.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|9.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|8 - 14
|6
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|Нью-Йорк Сити
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|12.
|Клёб де Фут Монреаль
|5
|1
|1
|3
|9 - 14
|4
|13.
|Интер Майами
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|3:2
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|2.
|Остин
|2:0
|5
|3
|1
|1
|13 - 3
|10
|3.
|Реал Солт-Лейк
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|4.
|Даллас
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|5.
|Миннесота Юнайтед
|0:1
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|6.
|Колорадо Рэпидс
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Нэшвилл
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|8.
|Сиэтл Саундерс
|1:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|11.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|12.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:2
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|2:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|3.
|Коламбус Кру
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Торонто
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|5.
|Чикаго Файр
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Нью-Йорк Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|10.
|Орландо Сити
|2:3
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Интер Майами
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Клёб де Фут Монреаль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|2:0
|3
|2
|1
|0
|11 - 2
|7
|2.
|Даллас
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Лос-Анджелес
|3:2
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Колорадо Рэпидс
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Реал Солт-Лейк
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Портленд Тимберс
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Миннесота Юнайтед
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Сиэтл Саундерс
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:2
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Орландо Сити
|2:3
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|Чикаго Файр
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|1
|1
|2
|8 - 12
|4
|6.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|8.
|Коламбус Кру
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|9.
|Торонто
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|11.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Интер Майами
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|3:2
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Сиэтл Саундерс
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Миннесота Юнайтед
|0:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Реал Солт-Лейк
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Остин
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Даллас
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|9.
|Портленд Тимберс
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|10.
|Колорадо Рэпидс
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|12.
|Хьюстон Динамо
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0