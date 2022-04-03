Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Г О О О О Л - Жоао Моутинью бьет в цель!

38' Г О О О О Л - Мурильо Хесус бьет в цель!

36' Г О О О О Л - Пато Алешандре бьет в цель!

31' Cesar Araujo получил желтую карточку от судьи

24' Г О О О О Л - Родригес Брайан II бьет в цель!

13' Мурильо Хесус получил желтую карточку от судьи

10' Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!

10' Хинелья Франсиско получил желтую карточку от судьи