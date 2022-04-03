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США: МЛС 2022

2022
Орландо Сити
2:4
Конец матча

Стадион:
Лос-Анджелес
0'
10' Желтая карточка
Хинелья Франсиско
13' Желтая карточка
Мурильо Хесус
0:1
24' Гол
Родригес Брайан
31' Желтая карточка
Cesar Araujo
1:1
36' Гол
Пато Алешандре
1:2
38' Гол
Мурильо Хесус
2:2
45' Гол
Моутинью Жоау
2:3
51' Гол
Санчес Илье
59' Желтая карточка
Паласиос Диего
71' Желтая карточка
Сифуэнтес Хосе
77' Желтая карточка
Фалл Мамаду
2:4
90' Гол
Опоку Квадво
90'+6
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
4
Моутинью
Жоау
11
Урсо
Жуниор
5
Cesar
Araujo
17
Торрес
Факундо
10
Перейра
Маурисио
7
Пато
Алешандре
9
Кара
Эркан
16
Крепо
Максим
24
Холлингсхед
Райан
3
Мурильо
Хесус
5
Фалл
Мамаду
12
Паласиос
Диего
7
Блессинг
Латиф
6
Санчес
Илье
8
Хинелья
Франсиско
10
Вела
Карлос
9
Аранго
Кристиан
17
Родригес
Брайан
II
Орландо Сити
4-2-3-1
Лос-Анджелес
4-3-3

История личных встреч

Орландо Сити
Лос-Анджелес

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЧМ
1:1
М
2:2
М
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пато Алешандре 2 0.33
Урсо Жуниор 2 0.33
Торрес Факундо 1 0.17
Моутинью Жоау 1 0.17
Мишель Бенжи 1 0.17
Перейра Маурисио 0 0
Кара Эркан 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вела Карлос 4 (1) 0.8
Холлингсхед Райан 2 0.4
Опоку Квадво 2 0.4
Мурильо Хесус 1 0.2
Родригес Брайан II 1 0.2
Санчес Илье 1 0.2
Тажури-Шради Исмаэль 1 0.2
Фалл Мамаду 1 0.2
Сифуэнтес Хосе 0 0
Аранго Кристиан 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Робин 3 1
Cesar Araujo 4 0
Моутинью Жоау 2 0
Карлос Антонио 1 0
Урсо Жуниор 1 0
Гальесе Педро 1 0
Тейшейра Руан 1 0
Мишель Бенжи 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалл Мамаду 4 0
Санчес Илье 3 0
Сифуэнтес Хосе 2 0
Анри Дониэл 1 0
Вела Карлос 1 0
Крепо Максим 1 0
Холлингсхед Райан 1 0
Аранго Кристиан 1 0
Ким Мун-Хван 1 0
Мурильо Хесус 1 0
Паласиос Диего 1 0
Хинелья Франсиско 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
60%
2
33%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

7
13
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
43%
4
31%
31-45
3
43%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0
Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Орландо Сити - Интер Майами 0:0
Лос-Анджелес
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Нью-Йорк Ред Буллз 5 3 1 1 9 - 4 10
3. Атланта Юнайтед 5 3 1 1 9 - 8 10
4. Чикаго Файр 5 2 3 0 5 - 1 9
5. Коламбус Кру 5 2 2 1 10 - 6 8
6. Орландо Сити 6 2 2 2 7 - 7 8
7. Торонто 5 2 1 2 7 - 9 7
8. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 5 - 5 6
9. Цинциннати 6 2 0 4 8 - 14 6
10. Нью-Йорк Сити 5 1 1 3 5 - 6 4
11. Нью-Инглэнд Революшн 5 1 1 3 6 - 9 4
12. Клёб де Фут Монреаль 5 1 1 3 9 - 14 4
13. Интер Майами 0:1 5 0 1 4 2 - 11 1
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 5 4 1 0 13 - 4 13
2. Реал Солт-Лейк 6 3 2 1 7 - 5 11
3. Остин 5 2 2 1 13 - 5 8
4. Даллас 5 2 2 1 7 - 3 8
5. Колорадо Рэпидс 5 2 2 1 7 - 5 8
6. Хьюстон Динамо 1:0 5 2 2 1 4 - 3 8
7. Миннесота Юнайтед 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Нэшвилл 5 2 1 2 4 - 5 7
9. Сиэтл Саундерс 5 2 1 2 6 - 6 7
10. Лос-Анджелес Гэлакси 4 2 0 2 4 - 4 6
11. Портленд Тимберс 5 1 3 1 6 - 8 6
12. Спортинг Канзас-Сити 6 2 0 4 4 - 9 6
13. Ванкувер Уайткэпс 5 1 1 3 3 - 9 4
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 0 2 3 6 - 11 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 8 - 5 7
3. Коламбус Кру 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Торонто 3 2 0 1 5 - 6 6
5. Чикаго Файр 3 1 2 0 3 - 1 5
6. Нью-Йорк Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
7. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 3 - 3 3
8. Цинциннати 3 1 0 2 6 - 6 3
9. Нью-Инглэнд Революшн 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Орландо Сити 3 1 0 2 5 - 6 3
11. Нью-Йорк Ред Буллз 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Интер Майами 0:1 3 0 1 2 0 - 3 1
13. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Клёб де Фут Монреаль 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 3 2 1 0 11 - 2 7
2. Колорадо Рэпидс 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Даллас 3 2 1 0 7 - 2 7
4. Лос-Анджелес 3 2 1 0 7 - 2 7
5. Спортинг Канзас-Сити 2 2 0 0 2 - 0 6
6. Реал Солт-Лейк 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Портленд Тимберс 3 1 2 0 4 - 3 5
8. Хьюстон Динамо 1:0 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Ванкувер Уайткэпс 2 1 1 0 1 - 0 4
10. Миннесота Юнайтед 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Сиэтл Саундерс 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 1 - 1 3
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 2 1 6 - 8 2
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Филадельфия Юнион 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Орландо Сити 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Чикаго Файр 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Клёб де Фут Монреаль 4 1 1 2 8 - 12 4
6. Атланта Юнайтед 2 1 0 1 1 - 3 3
7. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Цинциннати 3 1 0 2 2 - 8 3
9. Коламбус Кру 2 0 2 0 4 - 4 2
10. Торонто 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Нью-Инглэнд Революшн 2 0 1 1 3 - 5 1
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Интер Майами 0:1 2 0 0 2 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 5 2 1 2 4 - 5 7
2. Лос-Анджелес 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Реал Солт-Лейк 4 1 2 1 4 - 4 5
4. Сиэтл Саундерс 3 1 1 1 3 - 3 4
5. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Хьюстон Динамо 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Даллас 2 0 1 1 0 - 1 1
9. Портленд Тимберс 2 0 1 1 2 - 5 1
10. Остин 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Колорадо Рэпидс 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 0 2 0 - 3 0
13. Ванкувер Уайткэпс 3 0 0 3 2 - 9 0
14. Спортинг Канзас-Сити 4 0 0 4 2 - 9 0
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