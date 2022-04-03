США: МЛС 2022
0:0
Перерыв
Стадион: Би-Си Плэйс
38' Желтая карточкаТейберт Расселл
45' Желтая карточкаБерхальтер Себастьян
Ход матча
38'
24
Уайт
Брайан
25
Голд
Райан
27
Рапосо
Райан
29
Мелия
Тим
2
Свит
Бен
54
Вальтер
Реми
11
Шелтон
Кири
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Уайт БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
-
27 Рапосо РайанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Кроппер КодиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Pedro Vite
-
Главный тренер: Vanni Sartini
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 Свит БенЗащитник
- Полузащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Шелтон КириНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Нденбе ЛоганЗащитник
-
28 Дюк КэмеронПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Jacob Davis
-
Главный тренер: Peter Vermes
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Спортинг Канзас-Сити
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
20 матчей
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каваллини Лукас
|1
|0.2
|Блэкмон Тристан
|1
|0.2
|Дахоме Кристиан
|0
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспиноза Роджер
|1
|0.17
|Рассел Джонни
|1
|0.17
|Вальтер Реми
|1
|0.17
|Саллой Даниэль
|1
|0.17
|Эрнандес Фелипе
|0
|0
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нервински Джейк
|1
|1
|Тейберт Расселл
|2
|0
|Веселинович Ранко
|2
|0
|Юнгвирт Флориан
|1
|0
|Каваллини Лукас
|1
|0
|Кайседо Дейбер
|1
|0
|Браун Джавейн
|1
|0
|Берхальтер Себастьян
|1
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспиноза Роджер
|2
|0
|Фонтас Андреу
|2
|0
|Дюк Кэмерон
|2
|0
|Зуси Грэм
|1
|0
|Исима-Мирен Николя
|1
|0
|Вальтер Реми
|1
|0
|Маури Хосе
|1
|0
|Свит Бен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
8
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
9
0
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
3
38%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0
Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0
Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|2:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Чикаго Файр
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Коламбус Кру
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|5.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|6.
|Орландо Сити
|2:3
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|Торонто
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|8.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|9.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|8 - 14
|6
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|Нью-Йорк Сити
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|12.
|Клёб де Фут Монреаль
|5
|1
|1
|3
|9 - 14
|4
|13.
|Интер Майами
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|3:2
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|2.
|Остин
|2:0
|5
|3
|1
|1
|13 - 3
|10
|3.
|Реал Солт-Лейк
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|4.
|Даллас
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|5.
|Миннесота Юнайтед
|0:1
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|6.
|Колорадо Рэпидс
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Нэшвилл
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|8.
|Сиэтл Саундерс
|1:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|11.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|12.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:2
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|2:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|3.
|Коламбус Кру
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Торонто
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|5.
|Чикаго Файр
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Нью-Йорк Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|10.
|Орландо Сити
|2:3
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Интер Майами
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Клёб де Фут Монреаль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|2:0
|3
|2
|1
|0
|11 - 2
|7
|2.
|Даллас
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Лос-Анджелес
|3:2
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Колорадо Рэпидс
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Реал Солт-Лейк
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Портленд Тимберс
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Миннесота Юнайтед
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Сиэтл Саундерс
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:2
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Орландо Сити
|2:3
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|Чикаго Файр
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|1
|1
|2
|8 - 12
|4
|6.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|8.
|Коламбус Кру
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|9.
|Торонто
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|11.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Интер Майами
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|3:2
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Сиэтл Саундерс
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Миннесота Юнайтед
|0:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Реал Солт-Лейк
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Остин
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Даллас
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|9.
|Портленд Тимберс
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|10.
|Колорадо Рэпидс
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|12.
|Хьюстон Динамо
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0