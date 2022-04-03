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США: МЛС 2022

2022
Ванкувер Уайткэпс
0:0
Перерыв

Стадион:
Спортинг Канзас-Сити
0'
38' Желтая карточка
Тейберт Расселл
45' Желтая карточка
Берхальтер Себастьян

Ход матча

38'
Тейберт Расселл
 
45'
Берхальтер Себастьян
 
Лучшие коэффициенты
Ванкувер Уайткэпс
Ничья
Спортинг Канзас-Сити
2.67
3.38
2.71
Все Коэффициенты
1
Хасал
Томас
6
Блэкмон
Тристан
4
Веселинович
Ранко
28
Нервински
Джейк
24
Уайт
Брайан
31
Тейберт
Расселл
16
Берхальтер
Себастьян
23
Браун
Джавейн
25
Голд
Райан
27
Рапосо
Райан
7
Кайседо
Дейбер
29
Мелия
Тим
8
Зуси
Грэм
5
Исима-Мирен
Николя
3
Фонтас
Андреу
2
Свит
Бен
6
Росель
Ориоль
54
Вальтер
Реми
21
Эрнандес
Фелипе
7
Рассел
Джонни
20
Саллой
Даниэль
11
Шелтон
Кири
Ванкувер Уайткэпс
3-4-1-2
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3

История личных встреч

Ванкувер Уайткэпс
Спортинг Канзас-Сити

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

20 матчей

30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

М
3:1
М
2:1
М
3:0
ЧМ
0:0
М
1:3
М
0:3
М
1:1
М
1:4
М
6:0
М
0:1
М
2:0
ЛЧК
1:2
ЛЧК
3:0
М
2:0
М
1:1
М
2:1
М
4:3
М
0:1
М
2:0
М
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каваллини Лукас 1 0.2
Блэкмон Тристан 1 0.2
Дахоме Кристиан 0 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспиноза Роджер 1 0.17
Рассел Джонни 1 0.17
Вальтер Реми 1 0.17
Саллой Даниэль 1 0.17
Эрнандес Фелипе 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нервински Джейк 1 1
Тейберт Расселл 2 0
Веселинович Ранко 2 0
Юнгвирт Флориан 1 0
Каваллини Лукас 1 0
Кайседо Дейбер 1 0
Браун Джавейн 1 0
Берхальтер Себастьян 1 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспиноза Роджер 2 0
Фонтас Андреу 2 0
Дюк Кэмерон 2 0
Зуси Грэм 1 0
Исима-Мирен Николя 1 0
Вальтер Реми 1 0
Маури Хосе 1 0
Свит Бен 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
8
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

9
0
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
3
38%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0
Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0
Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 2:0 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Чикаго Файр 5 2 3 0 5 - 1 9
3. Коламбус Кру 5 2 2 1 10 - 6 8
4. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 5 2 2 1 8 - 4 8
5. Атланта Юнайтед 0:0 5 2 2 1 8 - 8 8
6. Орландо Сити 2:3 6 2 2 2 7 - 6 8
7. Торонто 5 2 1 2 7 - 9 7
8. Ди Си Юнайтед 0:0 5 2 1 2 5 - 4 7
9. Цинциннати 6 2 0 4 8 - 14 6
10. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 5 1 2 2 6 - 8 5
11. Нью-Йорк Сити 5 1 1 3 5 - 6 4
12. Клёб де Фут Монреаль 5 1 1 3 9 - 14 4
13. Интер Майами 4 0 1 3 2 - 10 1
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 3:2 5 4 1 0 12 - 4 13
2. Остин 2:0 5 3 1 1 13 - 3 10
3. Реал Солт-Лейк 5 3 1 1 6 - 4 10
4. Даллас 5 2 2 1 7 - 3 8
5. Миннесота Юнайтед 0:1 5 2 2 1 4 - 3 8
6. Колорадо Рэпидс 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Нэшвилл 5 2 1 2 4 - 5 7
8. Сиэтл Саундерс 1:0 5 2 1 2 5 - 5 7
9. Спортинг Канзас-Сити 0:0 6 2 1 3 4 - 8 7
10. Лос-Анджелес Гэлакси 4 2 0 2 4 - 4 6
11. Портленд Тимберс 5 1 3 1 6 - 8 6
12. Хьюстон Динамо 4 1 2 1 3 - 3 5
13. Ванкувер Уайткэпс 0:0 5 0 2 3 2 - 9 2
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 5 0 1 4 4 - 11 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 2:0 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Атланта Юнайтед 0:0 3 2 1 0 8 - 5 7
3. Коламбус Кру 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Торонто 3 2 0 1 5 - 6 6
5. Чикаго Файр 3 1 2 0 3 - 1 5
6. Ди Си Юнайтед 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
7. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Нью-Йорк Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Цинциннати 3 1 0 2 6 - 6 3
10. Орландо Сити 2:3 3 1 0 2 5 - 5 3
11. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Интер Майами 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Клёб де Фут Монреаль 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 2:0 3 2 1 0 11 - 2 7
2. Даллас 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Лос-Анджелес 3:2 3 2 1 0 7 - 2 7
4. Колорадо Рэпидс 2 2 0 0 5 - 0 6
5. Спортинг Канзас-Сити 0:0 2 2 0 0 2 - 0 6
6. Реал Солт-Лейк 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Хьюстон Динамо 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Портленд Тимберс 3 1 2 0 4 - 3 5
9. Миннесота Юнайтед 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Сиэтл Саундерс 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Ванкувер Уайткэпс 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 3 0 1 2 4 - 8 1
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Филадельфия Юнион 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Орландо Сити 2:3 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Чикаго Файр 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Клёб де Фут Монреаль 4 1 1 2 8 - 12 4
6. Ди Си Юнайтед 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Цинциннати 3 1 0 2 2 - 8 3
8. Коламбус Кру 2 0 2 0 4 - 4 2
9. Торонто 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 2 0 1 1 3 - 5 1
11. Атланта Юнайтед 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Интер Майами 2 0 0 2 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 5 2 1 2 4 - 5 7
2. Лос-Анджелес 3:2 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Сиэтл Саундерс 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Миннесота Юнайтед 0:1 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Реал Солт-Лейк 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Остин 2:0 2 1 0 1 2 - 1 3
7. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Даллас 2 0 1 1 0 - 1 1
9. Портленд Тимберс 2 0 1 1 2 - 5 1
10. Колорадо Рэпидс 2 0 1 1 1 - 4 1
11. Спортинг Канзас-Сити 0:0 4 0 1 3 2 - 8 1
12. Хьюстон Динамо 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
14. Ванкувер Уайткэпс 0:0 3 0 0 3 2 - 9 0
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Себастьян Берхальтер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Тейберт Расселл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ванкувер Уайткэпс
Ничья
Спортинг Канзас-Сити
2.67
3.38
2.71
Все Коэффициенты
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Ванкувер Уайткэпс
Спортинг Канзас-Сити

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