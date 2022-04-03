США: МЛС 2022
0:1
Перерыв
Стадион: Allianz Field
10' Желтая карточкаТрапп Уилл
0:1
38' ГолJoao Paulo I
Ход матча
10'
38'
0:1
20
Трапп
Уилл
17
Лод
Робин
18
Данлади
Абу
24
Фрай
Стефан
22
Роу
Келин
17
Брюин
Уилл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Данлади АбуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Фишер ОнилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Эну АдриенНападающий
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Роу КелинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Leo Chu
-
73 Obed Vargas
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
История личных встреч
Миннесота Юнайтед
Сиэтл Саундерс
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
10 матчей
10%
10%
80%
1 победа 1 ничья 8 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амарилья Луис
|2
|0.4
|Дотсон Хассани
|1
|0.2
|Лод Робин
|1
|0.2
|Фрагапане Франко
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюин Уилл
|1
|0.2
|Моррис Джордан
|1
|0.2
|Joao Paulo I
|1
|0.2
|Арреага Хавьер
|1
|0.2
|Монтеро Фреди
|1 (1)
|0.2
|Лодейро Николас
|0
|0
|Ролдан Кристиан
|0
|0
|Рольдан Александер
|0
|0
Карточки
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трапп Уилл
|3
|0
|Emanuel Reynoso2
|2
|0
|Боксолл Михаэл
|1
|0
|Лод Робин
|1
|0
|Дибасси Бакай
|1
|0
|Амарилья Луис
|1
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толо Нуху
|2
|0
|Рольдан Александер
|2
|0
|Брюин Уилл
|1
|0
|Роу Келин
|1
|0
|Руснак Альберт
|1
|0
|Joao Paulo I
|1
|0
|Арреага Хавьер
|1
|0
|Obed Vargas
|1
|0
|Jackson Ragen
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1
Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Леон - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сиэтл Саундерс - Леон 3:0
Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Сиэтл Саундерс - Мотагуа 5:0 Мотагуа - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|2:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Чикаго Файр
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Коламбус Кру
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|5.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|6.
|Орландо Сити
|2:3
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|Торонто
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|8.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|9.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|8 - 14
|6
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|Нью-Йорк Сити
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|12.
|Клёб де Фут Монреаль
|5
|1
|1
|3
|9 - 14
|4
|13.
|Интер Майами
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|3:2
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|2.
|Остин
|2:0
|5
|3
|1
|1
|13 - 3
|10
|3.
|Реал Солт-Лейк
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|4.
|Даллас
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|5.
|Миннесота Юнайтед
|0:1
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|6.
|Колорадо Рэпидс
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Нэшвилл
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|8.
|Сиэтл Саундерс
|1:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|11.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|12.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:2
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|2:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|3.
|Коламбус Кру
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Торонто
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|5.
|Чикаго Файр
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Нью-Йорк Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|10.
|Орландо Сити
|2:3
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Интер Майами
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Клёб де Фут Монреаль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|2:0
|3
|2
|1
|0
|11 - 2
|7
|2.
|Даллас
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Лос-Анджелес
|3:2
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Колорадо Рэпидс
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Реал Солт-Лейк
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Портленд Тимберс
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Миннесота Юнайтед
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Сиэтл Саундерс
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:2
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Орландо Сити
|2:3
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|Чикаго Файр
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|1
|1
|2
|8 - 12
|4
|6.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|8.
|Коламбус Кру
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|9.
|Торонто
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|11.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Интер Майами
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|3:2
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Сиэтл Саундерс
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Миннесота Юнайтед
|0:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Реал Солт-Лейк
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Остин
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Даллас
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|9.
|Портленд Тимберс
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|10.
|Колорадо Рэпидс
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|12.
|Хьюстон Динамо
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0