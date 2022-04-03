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США: МЛС 2022

2022
Миннесота Юнайтед
1:2
Конец матча

Стадион:
Сиэтл Саундерс
0'
10' Желтая карточка
Трапп Уилл
0:1
38' Гол
Joao Paulo I
0:2
49' Гол в свои ворота
Коллман Брент
56' Желтая карточка
Лод Робин
62' Желтая карточка
Боксолл Михаэл
71' Желтая карточка
Jackson Ragen
74' Желтая карточка
Росалес Джозеф
1:2
82' Пенальти
Emanuel Reynoso2
90' Желтая карточка
Роу Келин
90' Желтая карточка
Emanuel Reynoso2
90'+8
97
Сен
Клер
Дейн
27
Тейлор
Ди
Джей
15
Боксолл
Михаэл
14
Коллман
Брент
12
Дибасси
Бакай
20
Трапп
Уилл
31
Дотсон
Хассани
17
Лод
Робин
10
Emanuel
Reynoso2
18
Данлади
Абу
9
Амарилья
Луис
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
25
Jackson
Ragen
3
Арреага
Хавьер
22
Роу
Келин
6
Joao
Paulo
I
11
Руснак
Альберт
7
Ролдан
Кристиан
10
Лодейро
Николас
13
Моррис
Джордан
17
Брюин
Уилл
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

История личных встреч

Миннесота Юнайтед
Сиэтл Саундерс

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

10 матчей

10%
10%
80%
1 победа 1 ничья 8 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

История матчей

М
1:0
М
1:0
М
4:0
М
3:2
М
1:0
М
1:1
М
1:2
М
3:1
М
2:1
М
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амарилья Луис 2 0.4
Дотсон Хассани 1 0.2
Лод Робин 1 0.2
Emanuel Reynoso2 1 (1) 0.2
Фрагапане Франко 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брюин Уилл 1 0.2
Моррис Джордан 1 0.2
Joao Paulo I 1 0.2
Арреага Хавьер 1 0.2
Монтеро Фреди 1 (1) 0.2
Лодейро Николас 0 0
Ролдан Кристиан 0 0
Рольдан Александер 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трапп Уилл 3 0
Emanuel Reynoso2 3 0
Боксолл Михаэл 2 0
Лод Робин 2 0
Дибасси Бакай 1 0
Амарилья Луис 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Росалес Джозеф 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роу Келин 2 0
Толо Нуху 2 0
Рольдан Александер 2 0
Jackson Ragen 2 0
Брюин Уилл 1 0
Руснак Альберт 1 0
Joao Paulo I 1 0
Арреага Хавьер 1 0
Obed Vargas 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
3
60%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1
Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Леон - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сиэтл Саундерс - Леон 3:0
Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Сиэтл Саундерс - Мотагуа 5:0 Мотагуа - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Нью-Йорк Ред Буллз 5 3 1 1 9 - 4 10
3. Атланта Юнайтед 5 3 1 1 9 - 8 10
4. Чикаго Файр 5 2 3 0 5 - 1 9
5. Коламбус Кру 5 2 2 1 10 - 6 8
6. Орландо Сити 6 2 2 2 7 - 7 8
7. Торонто 5 2 1 2 7 - 9 7
8. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 5 - 5 6
9. Цинциннати 6 2 0 4 8 - 14 6
10. Нью-Йорк Сити 5 1 1 3 5 - 6 4
11. Нью-Инглэнд Революшн 5 1 1 3 6 - 9 4
12. Клёб де Фут Монреаль 5 1 1 3 9 - 14 4
13. Интер Майами 0:1 5 0 1 4 2 - 11 1
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 5 4 1 0 13 - 4 13
2. Реал Солт-Лейк 6 3 2 1 7 - 5 11
3. Остин 5 2 2 1 13 - 5 8
4. Даллас 5 2 2 1 7 - 3 8
5. Колорадо Рэпидс 5 2 2 1 7 - 5 8
6. Хьюстон Динамо 1:0 5 2 2 1 4 - 3 8
7. Миннесота Юнайтед 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Нэшвилл 5 2 1 2 4 - 5 7
9. Сиэтл Саундерс 5 2 1 2 6 - 6 7
10. Лос-Анджелес Гэлакси 4 2 0 2 4 - 4 6
11. Портленд Тимберс 5 1 3 1 6 - 8 6
12. Спортинг Канзас-Сити 6 2 0 4 4 - 9 6
13. Ванкувер Уайткэпс 5 1 1 3 3 - 9 4
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 0 2 3 6 - 11 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 8 - 5 7
3. Коламбус Кру 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Торонто 3 2 0 1 5 - 6 6
5. Чикаго Файр 3 1 2 0 3 - 1 5
6. Нью-Йорк Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
7. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 3 - 3 3
8. Цинциннати 3 1 0 2 6 - 6 3
9. Нью-Инглэнд Революшн 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Орландо Сити 3 1 0 2 5 - 6 3
11. Нью-Йорк Ред Буллз 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Интер Майами 0:1 3 0 1 2 0 - 3 1
13. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Клёб де Фут Монреаль 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 3 2 1 0 11 - 2 7
2. Колорадо Рэпидс 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Даллас 3 2 1 0 7 - 2 7
4. Лос-Анджелес 3 2 1 0 7 - 2 7
5. Спортинг Канзас-Сити 2 2 0 0 2 - 0 6
6. Реал Солт-Лейк 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Портленд Тимберс 3 1 2 0 4 - 3 5
8. Хьюстон Динамо 1:0 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Ванкувер Уайткэпс 2 1 1 0 1 - 0 4
10. Миннесота Юнайтед 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Сиэтл Саундерс 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 1 - 1 3
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 2 1 6 - 8 2
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Филадельфия Юнион 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Орландо Сити 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Чикаго Файр 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Клёб де Фут Монреаль 4 1 1 2 8 - 12 4
6. Атланта Юнайтед 2 1 0 1 1 - 3 3
7. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Цинциннати 3 1 0 2 2 - 8 3
9. Коламбус Кру 2 0 2 0 4 - 4 2
10. Торонто 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Нью-Инглэнд Революшн 2 0 1 1 3 - 5 1
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Интер Майами 0:1 2 0 0 2 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 5 2 1 2 4 - 5 7
2. Лос-Анджелес 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Реал Солт-Лейк 4 1 2 1 4 - 4 5
4. Сиэтл Саундерс 3 1 1 1 3 - 3 4
5. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Хьюстон Динамо 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Даллас 2 0 1 1 0 - 1 1
9. Портленд Тимберс 2 0 1 1 2 - 5 1
10. Остин 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Колорадо Рэпидс 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 0 2 0 - 3 0
13. Ванкувер Уайткэпс 3 0 0 3 2 - 9 0
14. Спортинг Канзас-Сити 4 0 0 4 2 - 9 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Жоао Пауло бьет в цель!
  • Желтая карточка
    10'
    Трапп Уилл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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