США: МЛС 2022
0:1
Второй тайм: 53'
Стадион: DRV PNK Stadium
38' Желтая карточкаЛасситер Ариэль
42' Желтая карточкаЛундквист Адам
0:1
49' ГолКинтеро Дарвин
Ход матча
38'
42'
49'
0:1
21
Марсман
Ник
31
Лоу
Дэмион
32
Noah
Allen
26
Грегоре
12
Кларк
Стив
13
Бартлоу
Итан
22
Вера
Матиас
10
Пико
Фабрис
11
Бэрд
Кори
- Основной состав
-
21 Марсман НикВратарь
- Защитник
-
31 Лоу ДэмионЗащитник
- Защитник
-
32 Noah AllenЗащитник
- Полузащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Дюк БрайсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Aime Mabika
-
-
Главный тренер: Невилл Фил
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
-
13 Бартлоу ИтанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пико ФабрисНападающий
- Нападающий
-
11 Бэрд КориНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
-
37 Зе КарлосПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
-
19 Пашер ТайлерНападающий
-
30 Ian Hoffmann
-
-
Главный тренер: Paulo Nagamura
История личных встреч
Интер Майами
Хьюстон Динамо
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игуаин Гонсало
|1 (1)
|0.2
|Кампана Леонардо
|1
|0.2
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кинтеро Дарвин
|2
|0.4
|Пашер Тайлер
|1
|0.2
|Родригес Мемо
|0
|0
|Carlos Ferreira III
|0
|0
|Бэрд Кори
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йедлин Деандре
|2
|0
|Ласситер Ариэль
|2
|0
|Лоу Дэмион
|2
|0
|Адамс Мохаммед
|2
|0
|Грегоре
|2
|0
|Шеа Брек
|0
|1
|Игуаин Гонсало
|1
|0
|Jean Mota
|1
|0
|Кинтерос Хайро
|1
|0
|Аскона Эдисон
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Матиас
|2
|0
|Кинтеро Дарвин
|1
|0
|Стирс Дэниэл
|1
|0
|Серен Дарвин
|1
|0
|Родригес Мемо
|1
|0
|Лундквист Адам
|1
|0
|Пико Фабрис
|1
|0
|Карраскилья Адальберто
|1
|0
|Дорси Гриффин
|1
|0
|Thorleif Ulfarsson
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
8
2
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
10
3
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Цинциннати - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Остин - Интер Майами 5:1 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0
Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4 Торонто - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Коламбус Кру 1:0 Цинциннати - Интер Майами 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Торонто 3:1
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0
Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|3.
|Атланта Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|4.
|Чикаго Файр
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|5.
|Коламбус Кру
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|6.
|Орландо Сити
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|7.
|Торонто
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|8.
|Ди Си Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|9.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|8 - 14
|6
|10.
|Нью-Йорк Сити
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|12.
|Клёб де Фут Монреаль
|5
|1
|1
|3
|9 - 14
|4
|13.
|Интер Майами
|0:1
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|2.
|Реал Солт-Лейк
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|3.
|Остин
|5
|2
|2
|1
|13 - 5
|8
|4.
|Даллас
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|5.
|Колорадо Рэпидс
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|7.
|Миннесота Юнайтед
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Нэшвилл
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|9.
|Сиэтл Саундерс
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|11.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|2
|0
|4
|4 - 9
|6
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Атланта Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|3.
|Коламбус Кру
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Торонто
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|5.
|Чикаго Файр
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|Нью-Йорк Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Ди Си Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|8.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Орландо Сити
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Интер Майами
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|13.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Клёб де Фут Монреаль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|3
|2
|1
|0
|11 - 2
|7
|2.
|Колорадо Рэпидс
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Даллас
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Реал Солт-Лейк
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Портленд Тимберс
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Сиэтл Саундерс
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Филадельфия Юнион
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Орландо Сити
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|Чикаго Файр
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|1
|1
|2
|8 - 12
|4
|6.
|Атланта Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|7.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|9.
|Коламбус Кру
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|10.
|Торонто
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Интер Майами
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Реал Солт-Лейк
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|4.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|5.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Даллас
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|9.
|Портленд Тимберс
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|10.
|Остин
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Колорадо Рэпидс
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0