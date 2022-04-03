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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Брисбен Роар
2:0
Конец матча

Стадион:
Ньюкасл Джетс
0'
8' Желтая карточка
О'Ши Джеймс
21' Желтая карточка
Henry Hore
25' Желтая карточка
Мурнэйн Дилан
41' Желтая карточка
Savas Siatravanis
59' Желтая карточка
Акбари Рамат
66' Желтая карточка
Jesse Daley
67' Желтая карточка
Lucas Mauragis
72' Желтая карточка
Юрман Мэттью
80' Вторая желтая карточка
Lucas Mauragis
1:0
83' Гол
Henry Hore
89' Желтая карточка
Олдред Том
2:0
90' Гол
Иванович Люк
90'+5
12
Jordan
Holmes
19
Хинджерт
Джек
2
Невилл
Скотт
5
Олдред
Том
27
Трюин
Кай
13
Henry
Hore
26
О'Ши
Джеймс
7
Акбари
Рамат
21
Nicholas
Olsen
29
Cyrus
Dehmie
15
Jesse
Daley
1
Данкан
Джек
2
Ингем
Дэйн
3
Хоффман
Джейсон
4
Элси
Джордан
6
Юрман
Мэттью
15
Мурнэйн
Дилан
32
Тергейт
Ангус
8
Бласко
Марио
13
Уилсон
Брэндон
21
Savas
Siatravanis
9
Микелтадзе
Бека
Брисбен Роар
Ньюкасл Джетс

История личных встреч

Брисбен Роар
Ньюкасл Джетс

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
56.3%
6.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 10 побед

36 матчей

30.6%
30.6%
38.8%
11 побед 11 ничьих 14 побед

Первый тайм

16.7%
44.4%
38.9%
6 побед 16 ничьих 14 побед

Второй тайм

30.6%
41.7%
27.7%
11 побед 15 ничьих 10 побед

История матчей

2:1
1:2
0:0
1:2
1:0
1:1
1:6
2:2
2:0
0:1
1:0
1:2
1:3
2:3
4:0
2:1
2:2
1:1
Р
0:0
2:1
1:2
0:4
0:1
0:2
2:1
0:0
1:0
1:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Henry Hore 5 0.36
Лескано Хуан 2 0.14
Милеуснич Никола 2 0.14
Иванович Люк 2 0.14
О'Ши Джеймс 1 (1) 0.07
Браун Кори 1 0.07
Акбари Рамат 1 0.07
Хинджерт Джек 0 0
Невилл Скотт 0 0
Вада Риё 0 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микелтадзе Бека 8 (4) 0.47
Юл Валентино 4 0.24
Бумаль Оливье 4 0.24
Тергейт Ангус 4 0.24
Daniel Penha 2 0.12
Archie Goodwin 2 0.12
Мурнэйн Дилан 1 0.06
Бабаль Эли 1 0.06
Savas Siatravanis 0 0
Lucas Mauragis 0 0

Карточки

Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesse Daley 7 0
О'Ши Джеймс 3 0
Невилл Скотт 3 0
Олдред Том 3 0
Акбари Рамат 3 0
Henry Hore 3 0
Браун Кори 2 0
Anton Mlinaric 2 0
Трюин Кай 2 0
Jordan Holmes 0 1
Хинджерт Джек 1 0
Штайнманн Матти 1 0
Лескано Хуан 1 0
Иванович Люк 1 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Penha 3 1
Юрман Мэттью 4 0
Lucas Mauragis 2 1
Хоффман Джейсон 3 0
Savas Siatravanis 3 0
Элси Джордан 3 0
Taylor Regan 1 1
Данкан Джек 2 0
Мурнэйн Дилан 2 0
Микелтадзе Бека 2 0
О'Доэрти Джордан 2 0
Тергейт Ангус 2 0
Аль-Таай Мохамед 2 0
Ингем Дэйн 1 0
Бласко Марио 1 0
Силвера Самуэл 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
10
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 2
6 Не забивали 11
6
40%
0
0%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
6
40%
0
0%
76-90

Пропущено

10
17
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
2
12%
1-15
1
10%
2
12%
16-30
1
10%
4
24%
31-45
4
40%
3
18%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
2
20%
5
29%
29%
76-90

Забито

4
17
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
50%
5
29%
29%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
5
50%
46-60
4
40%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

19
27
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
6
32%
0
0%
1-15
3
16%
1
4%
16-30
0
0%
7
26%
31-45
2
11%
6
22%
46-60
2
11%
9
33%
61-75
6
32%
4
15%
76-90

Пропущено

20
27
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
5%
2
7%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
5
25%
4
15%
31-45
5
25%
8
30%
30%
46-60
6
30%
3
11%
61-75
2
10%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Брисбен Роар
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4
Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Лайонз - Брисбен Роар 0:4
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1
Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 21 12 7 2 48 - 27 43
2. Веллингтон Феникс 17 8 3 6 23 - 31 27
3. Вестерн Юнайтед 16 7 5 4 22 - 21 26
4. Мельбурн Виктори 17 6 7 4 23 - 20 25
5. Ньюкасл Джетс 17 6 4 7 28 - 26 22
6. Сидней 17 5 6 6 24 - 23 21
7. Аделаида Юнайтед 16 5 6 5 23 - 21 21
8. Макартур 1:2 17 4 5 8 22 - 33 17
9. Вестерн Сидней Уондерерс 13 4 4 5 18 - 18 16
10. Сентрал Кост Маринерз 14 4 4 6 24 - 23 16
11. Перт Глори 2:1 15 4 4 7 13 - 14 16
12. Брисбен Роар 14 4 1 9 14 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 11 7 2 2 18 - 16 23
2. Мельбурн Сити 11 5 4 2 21 - 15 19
3. Ньюкасл Джетс 8 5 1 2 18 - 9 16
4. Мельбурн Виктори 9 3 4 2 15 - 12 13
5. Брисбен Роар 9 4 1 4 12 - 13 13
6. Сидней 9 3 3 3 16 - 14 12
7. Сентрал Кост Маринерз 6 3 2 1 14 - 9 11
8. Вестерн Юнайтед 6 3 2 1 9 - 7 11
9. Аделаида Юнайтед 9 3 2 4 15 - 13 11
10. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
11. Макартур 1:2 7 2 2 3 7 - 10 8
12. Перт Глори 2:1 6 1 3 2 3 - 4 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 10 7 3 0 27 - 12 24
2. Вестерн Юнайтед 10 4 3 3 13 - 14 15
3. Мельбурн Виктори 8 3 3 2 8 - 8 12
4. Аделаида Юнайтед 7 2 4 1 8 - 8 10
5. Перт Глори 2:1 9 3 1 5 10 - 10 10
6. Сидней 8 2 3 3 8 - 9 9
7. Макартур 1:2 10 2 3 5 15 - 23 9
8. Вестерн Сидней Уондерерс 7 2 2 3 12 - 12 8
9. Ньюкасл Джетс 9 1 3 5 10 - 17 6
10. Сентрал Кост Маринерз 8 1 2 5 10 - 14 5
11. Веллингтон Феникс 6 1 1 4 5 - 15 4
12. Брисбен Роар 5 0 0 5 2 - 12 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Савас Сиатраванис получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Мурнэйн Дилан уходит с поля. Lucas Mauragis выходит вместо него
  • Желтая карточка
    25'
    Мурнэйн Дилан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Henry Hore получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    О'Ши Джеймс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Брисбен Роар 2:0 Ньюкасл Джетс онлайн

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