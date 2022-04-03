Австралия: A-Лига 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Moreton Daily Stadium
8' Желтая карточкаО'Ши Джеймс
21' Желтая карточкаHenry Hore
25' Желтая карточкаМурнэйн Дилан
41' Желтая карточкаSavas Siatravanis
59' Желтая карточкаАкбари Рамат
66' Желтая карточкаJesse Daley
67' Желтая карточкаLucas Mauragis
72' Желтая карточкаЮрман Мэттью
80' Вторая желтая карточкаLucas Mauragis
1:0
83' ГолHenry Hore
89' Желтая карточкаОлдред Том
2:0
90' ГолИванович Люк
Ход матча
8'
21'
25'
59'
66'
67'
72'
80'
83'
1:0
89'
90'
2:0
27
Трюин
Кай
13
Henry
Hore
26
О'Ши
Джеймс
29
Cyrus
Dehmie
15
Jesse
Daley
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
-
13 Henry HoreПолузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Cyrus DehmieНападающий
-
15 Jesse DaleyНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лескано ХуанНападающий
-
35 Louis Zabala
-
14 Eli Adams
-
-
Главный тренер: Warren Moon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
17 Юл ВалентиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Arthur Papas
История личных встреч
Брисбен Роар
Ньюкасл Джетс
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
56.3%
6.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 10 побед
36 матчей
30.6%
30.6%
38.8%
11 побед 11 ничьих 14 побед
Первый тайм
16.7%
44.4%
38.9%
6 побед 16 ничьих 14 побед
Второй тайм
30.6%
41.7%
27.7%
11 побед 15 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Henry Hore
|5
|0.36
|Лескано Хуан
|2
|0.14
|Милеуснич Никола
|2
|0.14
|Иванович Люк
|2
|0.14
|О'Ши Джеймс
|1 (1)
|0.07
|Браун Кори
|1
|0.07
|Акбари Рамат
|1
|0.07
|Хинджерт Джек
|0
|0
|Невилл Скотт
|0
|0
|Вада Риё
|0
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микелтадзе Бека
|8 (4)
|0.47
|Юл Валентино
|4
|0.24
|Бумаль Оливье
|4
|0.24
|Тергейт Ангус
|4
|0.24
|Daniel Penha
|2
|0.12
|Archie Goodwin
|2
|0.12
|Мурнэйн Дилан
|1
|0.06
|Бабаль Эли
|1
|0.06
|Savas Siatravanis
|0
|0
|Lucas Mauragis
|0
|0
Карточки
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesse Daley
|7
|0
|О'Ши Джеймс
|3
|0
|Невилл Скотт
|3
|0
|Олдред Том
|3
|0
|Акбари Рамат
|3
|0
|Henry Hore
|3
|0
|Браун Кори
|2
|0
|Anton Mlinaric
|2
|0
|Трюин Кай
|2
|0
|Jordan Holmes
|0
|1
|Хинджерт Джек
|1
|0
|Штайнманн Матти
|1
|0
|Лескано Хуан
|1
|0
|Иванович Люк
|1
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Penha
|3
|1
|Юрман Мэттью
|4
|0
|Lucas Mauragis
|2
|1
|Хоффман Джейсон
|3
|0
|Savas Siatravanis
|3
|0
|Элси Джордан
|3
|0
|Taylor Regan
|1
|1
|Данкан Джек
|2
|0
|Мурнэйн Дилан
|2
|0
|Микелтадзе Бека
|2
|0
|О'Доэрти Джордан
|2
|0
|Тергейт Ангус
|2
|0
|Аль-Таай Мохамед
|2
|0
|Ингем Дэйн
|1
|0
|Бласко Марио
|1
|0
|Силвера Самуэл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
10
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 2
6 Не забивали 11
6
40%
0
0%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
6
40%
0
0%
76-90
Пропущено
10
17
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
2
12%
1-15
1
10%
2
12%
16-30
1
10%
4
24%
31-45
4
40%
3
18%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
2
20%
5
29%
29%
76-90
Забито
4
17
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
50%
5
29%
29%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
5
50%
46-60
4
40%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
19
27
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
6
32%
0
0%
1-15
3
16%
1
4%
16-30
0
0%
7
26%
31-45
2
11%
6
22%
46-60
2
11%
9
33%
61-75
6
32%
4
15%
76-90
Пропущено
20
27
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
5%
2
7%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
5
25%
4
15%
31-45
5
25%
8
30%
30%
46-60
6
30%
3
11%
61-75
2
10%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Брисбен Роар
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4
Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Лайонз - Брисбен Роар 0:4
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1
Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|21
|12
|7
|2
|48 - 27
|43
|2.
|Веллингтон Феникс
|17
|8
|3
|6
|23 - 31
|27
|3.
|Вестерн Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|22 - 21
|26
|4.
|Мельбурн Виктори
|17
|6
|7
|4
|23 - 20
|25
|5.
|Ньюкасл Джетс
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|6.
|Сидней
|17
|5
|6
|6
|24 - 23
|21
|7.
|Аделаида Юнайтед
|16
|5
|6
|5
|23 - 21
|21
|8.
|Макартур
|1:2
|17
|4
|5
|8
|22 - 33
|17
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|13
|4
|4
|5
|18 - 18
|16
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|14
|4
|4
|6
|24 - 23
|16
|11.
|Перт Глори
|2:1
|15
|4
|4
|7
|13 - 14
|16
|12.
|Брисбен Роар
|14
|4
|1
|9
|14 - 25
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|11
|7
|2
|2
|18 - 16
|23
|2.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|4
|2
|21 - 15
|19
|3.
|Ньюкасл Джетс
|8
|5
|1
|2
|18 - 9
|16
|4.
|Мельбурн Виктори
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|5.
|Брисбен Роар
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|6.
|Сидней
|9
|3
|3
|3
|16 - 14
|12
|7.
|Сентрал Кост Маринерз
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|8.
|Вестерн Юнайтед
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|9.
|Аделаида Юнайтед
|9
|3
|2
|4
|15 - 13
|11
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|11.
|Макартур
|1:2
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|12.
|Перт Глори
|2:1
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|10
|7
|3
|0
|27 - 12
|24
|2.
|Вестерн Юнайтед
|10
|4
|3
|3
|13 - 14
|15
|3.
|Мельбурн Виктори
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|4.
|Аделаида Юнайтед
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|5.
|Перт Глори
|2:1
|9
|3
|1
|5
|10 - 10
|10
|6.
|Сидней
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|7.
|Макартур
|1:2
|10
|2
|3
|5
|15 - 23
|9
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|9.
|Ньюкасл Джетс
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|11.
|Веллингтон Феникс
|6
|1
|1
|4
|5 - 15
|4
|12.
|Брисбен Роар
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0