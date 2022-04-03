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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
ПЕК Зволле
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Гоу Эхед Иглс
0' 32'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ПЕК Зволле
Ничья
Гоу Эхед Иглс
2.06
3.46
3.90
Все Коэффициенты
1
Лампру
Костантинос
2
Ван
Полен
Брам
4
Накаяма
Юта
30
Ван
дер
Верфф
Майкел
21
Андерсон
Джаван
31
Ван
Вермескеркен
Саи
5
Паал
Кеннет
34
Mees
de
Wit
10
Клемент
Пелле
29
Дарфалу
Усама
19
Редан
Дайшон
23
Andries
Noppert
15
Мартина
Куко
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
20
Дейл
Матс
10
Ромменс
Филипп
19
Ogechika
Heil
21
Кордоба
Иньиго
9
Лидберг
Исак
11
Оратмангун
Рагнар
ПЕК Зволле
3-4-1-2
Гоу Эхед Иглс
4-3-3

История личных встреч

ПЕК Зволле
Гоу Эхед Иглс

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

18 матчей

66.7%
5.6%
27.7%
12 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

Э
1:0
Э
1:3
Э
3:1
Э
0:1
Э
3:2
Э
2:0
Э
4:1
К
2:3
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
1:3
ВД(GD
1:0
ВД(GD
1:0
ВД(GD
0:1
ВД(GD
1:0
ВД(GD
1:0
К
1:0

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Редан Дайшон 4 0.14
Ван Полен Брам 4 (2) 0.14
Mees de Wit 4 0.14
Дарфалу Усама 2 0.07
Ван Ден Белт Томас 2 0.07
Накаяма Юта 1 0.04
Саймак Мустафа 1 0.04
Хюйбертс Дин 1 0.04
Samir Lagsir 1 0.04
Пабай Марк 0 0
Штридер Рико 0 0
Паал Кеннет 0 0
Клемент Пелле 0 0
Аджич Лука 0 0
Рейндерс Элиано 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брауэрс Люк 8 (1) 0.29
Кордоба Иньиго 8 0.29
Ботос Яннис-Фивос 3 0.11
Лидберг Исак 2 0.07
Крамер Йорис 2 0.07
Дейл Матс 2 0.07
Ромменс Филипп 1 0.04
Люкассен Бойд 1 0.04
Баккер Юстин 1 (1) 0.04
Кардона Марк 1 0.04
Оратмангун Рагнар 0 0
Кюйперс Бас 0 0
Martjin Berden 0 0
Ogechika Heil 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mees de Wit 6 0
Накаяма Юта 5 0
Ван Ден Белт Томас 5 0
Керстен Сэм 3 1
Саймак Мустафа 4 0
Штридер Рико 4 0
Вут Симен 2 1
Кастанер Жервейн 3 0
Ван Полен Брам 2 0
Тедич Слободан 2 0
Рейндерс Элиано 2 0
Хюйбертс Дин 2 0
Ван дер Верфф Майкел 1 0
Паал Кеннет 1 0
Клемент Пелле 1 0
Ван Вермескеркен Саи 1 0
Редан Дайшон 1 0
Пабай Марк 1 0
Elikia Mbinga 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Йорис 2 2
Кюйперс Бас 5 0
Дейл Матс 5 0
Лидберг Исак 3 1
Кордоба Иньиго 2 1
Ботос Яннис-Фивос 1 1
Наубер Геррит 2 0
Брауэрс Люк 2 0
Ромменс Филипп 2 0
Люкассен Бойд 2 0
Идзес Джей 2 0
Муленга Джейкоб 1 0
Мартина Куко 1 0
Хан Уорнер 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Эддахшури Закария 1 0
Ogechika Heil 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
5
50%
2
18%
76-90

Пропущено

14
21
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
14%
4
19%
1-15
4
29%
1
5%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
2
14%
5
24%
46-60
3
21%
3
14%
61-75
1
7%
6
29%
76-90

Забито

13
19
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 17
7
54%
1
5%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
1
8%
4
21%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
1
8%
5
26%
76-90

Пропущено

25
22
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
6
24%
3
14%
1-15
2
8%
4
18%
16-30
4
16%
5
23%
31-45
5
20%
3
14%
46-60
2
8%
2
9%
61-75
6
24%
5
23%
76-90

Забито

23
30
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 12
11 Не забивали 10
8
35%
2
7%
1-15
2
9%
4
13%
16-30
2
9%
6
20%
31-45
1
4%
7
23%
46-60
4
17%
4
13%
61-75
6
26%
7
23%
76-90

Пропущено

39
43
20 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 21
8
21%
7
16%
1-15
6
15%
5
12%
16-30
6
15%
7
16%
31-45
7
18%
8
19%
46-60
5
13%
5
12%
61-75
7
18%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1
Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 НАК Бреда - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 ПЕК Зволле - Маастрихт 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2
Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 28 22 3 3 83 - 14 69
2. ПСВ 28 21 2 5 71 - 34 65
3. Фейеноорд 28 18 4 6 63 - 27 58
4. Твенте 28 16 7 5 44 - 33 55
5. АЗ Алкмаар 28 17 4 7 55 - 33 55
6. Витесс 27 12 5 10 34 - 45 41
7. Утрехт 28 11 8 9 45 - 37 41
8. Гронинген 28 9 9 10 36 - 40 36
9. Камбюр 27 10 3 14 43 - 58 33
10. НЕК Неймеген 27 8 8 11 33 - 43 32
11. Гоу Эхед Иглс 0:0 28 8 7 13 30 - 43 31
12. Херенвен 27 8 6 13 24 - 36 30
13. Ваалвейк 28 6 10 12 31 - 44 28
14. Хераклес 27 7 6 14 27 - 37 27
15. Виллем II 28 6 5 17 23 - 48 23
16. Фортуна Ситтард 26 6 4 16 26 - 58 22
17. Спарта Роттердам 25 4 9 12 21 - 37 21
18. ПЕК Зволле 0:0 28 5 6 17 20 - 42 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 11 1 2 52 - 7 34
2. ПСВ 14 11 0 3 40 - 18 33
3. Фейеноорд 14 10 2 2 34 - 12 32
4. АЗ Алкмаар 14 10 2 2 31 - 14 32
5. Твенте 14 8 5 1 22 - 11 29
6. Утрехт 14 7 4 3 28 - 17 25
7. Хераклес 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гоу Эхед Иглс 0:0 14 6 1 7 20 - 21 19
9. Гронинген 14 4 6 4 15 - 15 18
10. Витесс 13 5 2 6 16 - 26 17
11. Камбюр 13 5 1 7 25 - 29 16
12. Виллем II 14 4 3 7 12 - 20 15
13. Ваалвейк 14 4 3 7 12 - 22 15
14. Спарта Роттердам 14 3 5 6 12 - 19 14
15. Фортуна Ситтард 12 4 2 6 14 - 24 14
16. Херенвен 14 4 2 8 14 - 21 14
17. НЕК Неймеген 13 2 5 6 12 - 18 11
18. ПЕК Зволле 0:0 14 2 5 7 9 - 15 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 11 2 1 31 - 7 35
2. ПСВ 14 10 2 2 31 - 16 32
3. Фейеноорд 14 8 2 4 29 - 15 26
4. Твенте 14 8 2 4 22 - 22 26
5. Витесс 14 7 3 4 18 - 19 24
6. АЗ Алкмаар 14 7 2 5 24 - 19 23
7. НЕК Неймеген 14 6 3 5 21 - 25 21
8. Гронинген 14 5 3 6 21 - 25 18
9. Камбюр 14 5 2 7 18 - 29 17
10. Утрехт 14 4 4 6 17 - 20 16
11. Херенвен 13 4 4 5 10 - 15 16
12. Ваалвейк 14 2 7 5 19 - 22 13
13. Гоу Эхед Иглс 0:0 14 2 6 6 10 - 22 12
14. ПЕК Зволле 0:0 14 3 1 10 11 - 27 10
15. Фортуна Ситтард 14 2 2 10 12 - 34 8
16. Виллем II 14 2 2 10 11 - 28 8
17. Спарта Роттердам 11 1 4 6 9 - 18 7
18. Хераклес 13 0 2 11 8 - 24 2
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Лучшие коэффициенты
ПЕК Зволле
Ничья
Гоу Эхед Иглс
2.06
3.46
3.90
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