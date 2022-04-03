Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:0
Первый тайм: 32'
Стадион: МАК3ПАРК
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
34
Mees
de
Wit
19
Редан
Дайшон
15
Мартина
Куко
20
Дейл
Матс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Mees de WitПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Редан ДайшонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Аджич ЛукаНападающий
-
22 Де Вал МаксНападающий
-
-
Главный тренер: Dick Schreuder
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Мартина КукоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дейл МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Схюрман ЙобВратарь
- Защитник
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кардона МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Росс ФренсисНападающий
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ПЕК Зволле
Гоу Эхед Иглс
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
18 матчей
66.7%
5.6%
27.7%
12 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Редан Дайшон
|4
|0.14
|Ван Полен Брам
|4 (2)
|0.14
|Mees de Wit
|4
|0.14
|Дарфалу Усама
|2
|0.07
|Ван Ден Белт Томас
|2
|0.07
|Накаяма Юта
|1
|0.04
|Саймак Мустафа
|1
|0.04
|Хюйбертс Дин
|1
|0.04
|Samir Lagsir
|1
|0.04
|Пабай Марк
|0
|0
|Штридер Рико
|0
|0
|Паал Кеннет
|0
|0
|Клемент Пелле
|0
|0
|Аджич Лука
|0
|0
|Рейндерс Элиано
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брауэрс Люк
|8 (1)
|0.29
|Кордоба Иньиго
|8
|0.29
|Ботос Яннис-Фивос
|3
|0.11
|Лидберг Исак
|2
|0.07
|Крамер Йорис
|2
|0.07
|Дейл Матс
|2
|0.07
|Ромменс Филипп
|1
|0.04
|Люкассен Бойд
|1
|0.04
|Баккер Юстин
|1 (1)
|0.04
|Кардона Марк
|1
|0.04
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
|Кюйперс Бас
|0
|0
|Martjin Berden
|0
|0
|Ogechika Heil
|0
|0
Карточки
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mees de Wit
|6
|0
|Накаяма Юта
|5
|0
|Ван Ден Белт Томас
|5
|0
|Керстен Сэм
|3
|1
|Саймак Мустафа
|4
|0
|Штридер Рико
|4
|0
|Вут Симен
|2
|1
|Кастанер Жервейн
|3
|0
|Ван Полен Брам
|2
|0
|Тедич Слободан
|2
|0
|Рейндерс Элиано
|2
|0
|Хюйбертс Дин
|2
|0
|Ван дер Верфф Майкел
|1
|0
|Паал Кеннет
|1
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|1
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Пабай Марк
|1
|0
|Elikia Mbinga
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Йорис
|2
|2
|Кюйперс Бас
|5
|0
|Дейл Матс
|5
|0
|Лидберг Исак
|3
|1
|Кордоба Иньиго
|2
|1
|Ботос Яннис-Фивос
|1
|1
|Наубер Геррит
|2
|0
|Брауэрс Люк
|2
|0
|Ромменс Филипп
|2
|0
|Люкассен Бойд
|2
|0
|Идзес Джей
|2
|0
|Муленга Джейкоб
|1
|0
|Мартина Куко
|1
|0
|Хан Уорнер
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
|Эддахшури Закария
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
11
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
5
50%
2
18%
76-90
Пропущено
14
21
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
14%
4
19%
1-15
4
29%
1
5%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
2
14%
5
24%
46-60
3
21%
3
14%
61-75
1
7%
6
29%
76-90
Забито
13
19
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 17
7
54%
1
5%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
1
8%
4
21%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
1
8%
5
26%
76-90
Пропущено
25
22
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
6
24%
3
14%
1-15
2
8%
4
18%
16-30
4
16%
5
23%
31-45
5
20%
3
14%
46-60
2
8%
2
9%
61-75
6
24%
5
23%
76-90
Забито
23
30
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 12
11 Не забивали 10
8
35%
2
7%
1-15
2
9%
4
13%
16-30
2
9%
6
20%
31-45
1
4%
7
23%
46-60
4
17%
4
13%
61-75
6
26%
7
23%
76-90
Пропущено
39
43
20 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 21
8
21%
7
16%
1-15
6
15%
5
12%
16-30
6
15%
7
16%
31-45
7
18%
8
19%
46-60
5
13%
5
12%
61-75
7
18%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1
Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 НАК Бреда - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 ПЕК Зволле - Маастрихт 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2
Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|28
|22
|3
|3
|83 - 14
|69
|2.
|ПСВ
|28
|21
|2
|5
|71 - 34
|65
|3.
|Фейеноорд
|28
|18
|4
|6
|63 - 27
|58
|4.
|Твенте
|28
|16
|7
|5
|44 - 33
|55
|5.
|АЗ Алкмаар
|28
|17
|4
|7
|55 - 33
|55
|6.
|Витесс
|27
|12
|5
|10
|34 - 45
|41
|7.
|Утрехт
|28
|11
|8
|9
|45 - 37
|41
|8.
|Гронинген
|28
|9
|9
|10
|36 - 40
|36
|9.
|Камбюр
|27
|10
|3
|14
|43 - 58
|33
|10.
|НЕК Неймеген
|27
|8
|8
|11
|33 - 43
|32
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|28
|8
|7
|13
|30 - 43
|31
|12.
|Херенвен
|27
|8
|6
|13
|24 - 36
|30
|13.
|Ваалвейк
|28
|6
|10
|12
|31 - 44
|28
|14.
|Хераклес
|27
|7
|6
|14
|27 - 37
|27
|15.
|Виллем II
|28
|6
|5
|17
|23 - 48
|23
|16.
|Фортуна Ситтард
|26
|6
|4
|16
|26 - 58
|22
|17.
|Спарта Роттердам
|25
|4
|9
|12
|21 - 37
|21
|18.
|ПЕК Зволле
|0:0
|28
|5
|6
|17
|20 - 42
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|14
|11
|1
|2
|52 - 7
|34
|2.
|ПСВ
|14
|11
|0
|3
|40 - 18
|33
|3.
|Фейеноорд
|14
|10
|2
|2
|34 - 12
|32
|4.
|АЗ Алкмаар
|14
|10
|2
|2
|31 - 14
|32
|5.
|Твенте
|14
|8
|5
|1
|22 - 11
|29
|6.
|Утрехт
|14
|7
|4
|3
|28 - 17
|25
|7.
|Хераклес
|14
|7
|4
|3
|19 - 13
|25
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|14
|6
|1
|7
|20 - 21
|19
|9.
|Гронинген
|14
|4
|6
|4
|15 - 15
|18
|10.
|Витесс
|13
|5
|2
|6
|16 - 26
|17
|11.
|Камбюр
|13
|5
|1
|7
|25 - 29
|16
|12.
|Виллем II
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|13.
|Ваалвейк
|14
|4
|3
|7
|12 - 22
|15
|14.
|Спарта Роттердам
|14
|3
|5
|6
|12 - 19
|14
|15.
|Фортуна Ситтард
|12
|4
|2
|6
|14 - 24
|14
|16.
|Херенвен
|14
|4
|2
|8
|14 - 21
|14
|17.
|НЕК Неймеген
|13
|2
|5
|6
|12 - 18
|11
|18.
|ПЕК Зволле
|0:0
|14
|2
|5
|7
|9 - 15
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|14
|11
|2
|1
|31 - 7
|35
|2.
|ПСВ
|14
|10
|2
|2
|31 - 16
|32
|3.
|Фейеноорд
|14
|8
|2
|4
|29 - 15
|26
|4.
|Твенте
|14
|8
|2
|4
|22 - 22
|26
|5.
|Витесс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|6.
|АЗ Алкмаар
|14
|7
|2
|5
|24 - 19
|23
|7.
|НЕК Неймеген
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
|8.
|Гронинген
|14
|5
|3
|6
|21 - 25
|18
|9.
|Камбюр
|14
|5
|2
|7
|18 - 29
|17
|10.
|Утрехт
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|11.
|Херенвен
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|12.
|Ваалвейк
|14
|2
|7
|5
|19 - 22
|13
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|14
|2
|6
|6
|10 - 22
|12
|14.
|ПЕК Зволле
|0:0
|14
|3
|1
|10
|11 - 27
|10
|15.
|Фортуна Ситтард
|14
|2
|2
|10
|12 - 34
|8
|16.
|Виллем II
|14
|2
|2
|10
|11 - 28
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|11
|1
|4
|6
|9 - 18
|7
|18.
|Хераклес
|13
|0
|2
|11
|8 - 24
|2