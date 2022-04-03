Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Андриес Нопперт взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Отличные скиллы показывает Клемент Пелле , обводя своих соперников

45' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

44' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Кордоба Иньиго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Матч возобновится спорным мячом

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Накаяма Юта выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Накаяма Юта выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

29' Кюйперс Бас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Какой промах! Лидберг Исак имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

28' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Матч возобновлен

25' Накаяма Юта на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Накаяма Юта выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Дарфалу Усама оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Хорошую попытку сделал Андерсон Джаван . Удар в створ, но вратарь начеку

16' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Ван Вермескеркен Саи не смог попасть в створ ударом издали

15' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Андерсон Джаван видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

9' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

9' Лампру Костантинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Вратарь парирует удар, который нанес Огечика Хейл , и мяч снова в игре

8' Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Лидберг Исак не смог попасть в створ ударом издали

3' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Лидберг Исак пробует нанести удар издали, но Костас Лампроу держит все под контролем

1' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.