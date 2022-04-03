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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
ПЕК Зволле
0:1
Конец матча

Стадион:
Гоу Эхед Иглс
0'
0:1
90' Гол
Ромменс Филипп
90'+8

Ход матча

64'
Тедич Слободан
Ван дер Верфф Майкел
 
64'
Кастанер Жервейн
Андерсон Джаван
 
64'
Аджич Лука
Клемент Пелле
 
67'
 
Люкассен Бойд
Ogechika Heil
78'
 
Кардона Марк
Лидберг Исак
87'
Рейндерс Элиано
Ван Вермескеркен Саи
 
90'
 
Идзес Джей
Дейл Матс
90'
0:1
Ромменс Филипп
(Кардона Марк)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

1
Лампру
Костантинос
2
Ван
Полен
Брам
4
Накаяма
Юта
30
Ван
дер
Верфф
Майкел
21
Андерсон
Джаван
31
Ван
Вермескеркен
Саи
5
Паал
Кеннет
34
Mees
de
Wit
10
Клемент
Пелле
19
Редан
Дайшон
29
Дарфалу
Усама
23
Andries
Noppert
15
Мартина
Куко
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
10
Ромменс
Филипп
11
Оратмангун
Рагнар
20
Дейл
Матс
21
Кордоба
Иньиго
19
Ogechika
Heil
9
Лидберг
Исак
ПЕК Зволле
3-4-1-2
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

История личных встреч

ПЕК Зволле
Гоу Эхед Иглс

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

18 матчей

66.7%
5.6%
27.7%
12 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

Э
1:0
Э
1:3
Э
3:1
Э
0:1
Э
3:2
Э
2:0
Э
4:1
К
2:3
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
1:3
ВД(GD
1:0
ВД(GD
1:0
ВД(GD
0:1
ВД(GD
1:0
ВД(GD
1:0
К
1:0

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Редан Дайшон 4 0.14
Ван Полен Брам 4 (2) 0.14
Mees de Wit 4 0.14
Дарфалу Усама 2 0.07
Ван Ден Белт Томас 2 0.07
Накаяма Юта 1 0.04
Саймак Мустафа 1 0.04
Хюйбертс Дин 1 0.04
Samir Lagsir 1 0.04
Пабай Марк 0 0
Штридер Рико 0 0
Паал Кеннет 0 0
Клемент Пелле 0 0
Аджич Лука 0 0
Рейндерс Элиано 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брауэрс Люк 8 (1) 0.29
Кордоба Иньиго 8 0.29
Ботос Яннис-Фивос 3 0.11
Ромменс Филипп 2 0.07
Лидберг Исак 2 0.07
Крамер Йорис 2 0.07
Дейл Матс 2 0.07
Кардона Марк 1 0.04
Люкассен Бойд 1 0.04
Баккер Юстин 1 (1) 0.04
Оратмангун Рагнар 0 0
Кюйперс Бас 0 0
Martjin Berden 0 0
Ogechika Heil 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mees de Wit 6 0
Накаяма Юта 5 0
Ван Ден Белт Томас 5 0
Керстен Сэм 3 1
Саймак Мустафа 4 0
Штридер Рико 4 0
Вут Симен 2 1
Кастанер Жервейн 3 0
Ван Полен Брам 2 0
Тедич Слободан 2 0
Рейндерс Элиано 2 0
Хюйбертс Дин 2 0
Ван дер Верфф Майкел 1 0
Паал Кеннет 1 0
Клемент Пелле 1 0
Ван Вермескеркен Саи 1 0
Редан Дайшон 1 0
Пабай Марк 1 0
Elikia Mbinga 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Йорис 2 2
Кюйперс Бас 5 0
Дейл Матс 5 0
Лидберг Исак 3 1
Кордоба Иньиго 2 1
Ботос Яннис-Фивос 1 1
Наубер Геррит 2 0
Брауэрс Люк 2 0
Ромменс Филипп 2 0
Люкассен Бойд 2 0
Идзес Джей 2 0
Муленга Джейкоб 1 0
Мартина Куко 1 0
Хан Уорнер 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Эддахшури Закария 1 0
Ogechika Heil 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
5
50%
3
25%
76-90

Пропущено

15
21
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
13%
4
19%
1-15
4
27%
1
5%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
2
13%
5
24%
46-60
3
20%
3
14%
61-75
2
13%
6
29%
76-90

Забито

13
19
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 18
7
54%
1
5%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
1
8%
4
21%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
1
8%
5
26%
76-90

Пропущено

25
22
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
6
24%
3
14%
1-15
2
8%
4
18%
16-30
4
16%
5
23%
31-45
5
20%
3
14%
46-60
2
8%
2
9%
61-75
6
24%
5
23%
76-90

Забито

23
31
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 13
12 Не забивали 10
8
35%
2
6%
1-15
2
9%
4
13%
16-30
2
9%
6
19%
31-45
1
4%
7
23%
46-60
4
17%
4
13%
61-75
6
26%
8
26%
76-90

Пропущено

40
43
20 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 21
8
20%
7
16%
1-15
6
15%
5
12%
16-30
6
15%
7
16%
31-45
7
18%
8
19%
46-60
5
13%
5
12%
61-75
8
20%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1
Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 НАК Бреда - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 ПЕК Зволле - Маастрихт 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2
Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 28 22 3 3 83 - 14 69
2. ПСВ 28 21 2 5 71 - 34 65
3. Фейеноорд 28 18 4 6 63 - 27 58
4. Твенте 28 16 7 5 44 - 33 55
5. АЗ Алкмаар 28 17 4 7 55 - 33 55
6. Витесс 27 12 5 10 34 - 45 41
7. Утрехт 28 11 8 9 45 - 37 41
8. Гронинген 28 9 9 10 36 - 40 36
9. Гоу Эхед Иглс 28 9 6 13 31 - 43 33
10. Камбюр 27 10 3 14 43 - 58 33
11. НЕК Неймеген 27 8 8 11 33 - 43 32
12. Херенвен 0:0 28 8 7 13 24 - 36 31
13. Ваалвейк 28 6 10 12 31 - 44 28
14. Хераклес 27 7 6 14 27 - 37 27
15. Виллем II 28 6 5 17 23 - 48 23
16. Спарта Роттердам 0:0 26 4 10 12 21 - 37 22
17. Фортуна Ситтард 26 6 4 16 26 - 58 22
18. ПЕК Зволле 28 5 5 18 20 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 11 1 2 52 - 7 34
2. ПСВ 14 11 0 3 40 - 18 33
3. Фейеноорд 14 10 2 2 34 - 12 32
4. АЗ Алкмаар 14 10 2 2 31 - 14 32
5. Твенте 14 8 5 1 22 - 11 29
6. Утрехт 14 7 4 3 28 - 17 25
7. Хераклес 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гоу Эхед Иглс 14 6 1 7 20 - 21 19
9. Гронинген 14 4 6 4 15 - 15 18
10. Витесс 13 5 2 6 16 - 26 17
11. Камбюр 13 5 1 7 25 - 29 16
12. Ваалвейк 14 4 3 7 12 - 22 15
13. Спарта Роттердам 0:0 15 3 6 6 12 - 19 15
14. Виллем II 14 4 3 7 12 - 20 15
15. Фортуна Ситтард 12 4 2 6 14 - 24 14
16. Херенвен 0:0 14 4 2 8 14 - 21 14
17. НЕК Неймеген 13 2 5 6 12 - 18 11
18. ПЕК Зволле 14 2 4 8 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 11 2 1 31 - 7 35
2. ПСВ 14 10 2 2 31 - 16 32
3. Фейеноорд 14 8 2 4 29 - 15 26
4. Твенте 14 8 2 4 22 - 22 26
5. Витесс 14 7 3 4 18 - 19 24
6. АЗ Алкмаар 14 7 2 5 24 - 19 23
7. НЕК Неймеген 14 6 3 5 21 - 25 21
8. Гронинген 14 5 3 6 21 - 25 18
9. Херенвен 0:0 14 4 5 5 10 - 15 17
10. Камбюр 14 5 2 7 18 - 29 17
11. Утрехт 14 4 4 6 17 - 20 16
12. Гоу Эхед Иглс 14 3 5 6 11 - 22 14
13. Ваалвейк 14 2 7 5 19 - 22 13
14. ПЕК Зволле 14 3 1 10 11 - 27 10
15. Фортуна Ситтард 14 2 2 10 12 - 34 8
16. Виллем II 14 2 2 10 11 - 28 8
17. Спарта Роттердам 0:0 11 1 4 6 9 - 18 7
18. Хераклес 13 0 2 11 8 - 24 2
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