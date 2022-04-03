Шотландия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Айброкс
26
Балогун
Леон
17
Арибо
Джо
16
Ремзи
Аарон
14
Кент
Райан
25
Руф
Кемар
15
Харт
Джо
18
Рогич
Томас
41
Хатате
Рео
17
Жота
Серран
38
Маеда
Даизен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Балогун ЛеонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Арибо ДжоПолузащитник
-
16 Ремзи АаронПолузащитник
-
14 Кент РайанПолузащитник
-
25 Руф КемарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Сакала ФэшнПолузащитник
-
10 Дэвис СтивенПолузащитник
-
18 Камара ГленПолузащитник
-
19 Сэндс ДжеймсПолузащитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
- Основной состав
-
15 Харт ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Рогич ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
41 Хатате РеоПолузащитник
-
17 Жота СерранНападающий
- Нападающий
-
38 Маеда ДаизенНападающий
- Запасные игроки
-
29 Бэйн СкоттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Абада ЛиэльНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
История личных встреч
Глазго Рейнджерс
Селтик
22 матча
90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
50%
12 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
31.8%
4.6%
14 побед 7 ничьих 0 побед
29 матчей
17.2%
82.8%
0 побед 5 ничьих 24 победы
Первый тайм
44.8%
55.2%
0 побед 13 ничьих 15 побед
Второй тайм
31%
69%
0 побед 9 ничьих 21 победа
51 матч
39.2%
13.7%
47.1%
20 побед 7 ничьих 24 победы
Первый тайм
23.5%
47.1%
29.4%
12 побед 24 ничьи 15 побед
Второй тайм
27.5%
31.4%
41.1%
14 побед 16 ничьих 21 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Глазго Рейнджерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морелос Альфредо
|12
|0.39
|Арибо Джо
|7
|0.23
|Сакала Фэшн
|7
|0.23
|Руф Кемар
|7 (3)
|0.23
|Тавернье Джеймс
|6 (3)
|0.19
|Арфилд Скотт
|4
|0.13
|Камара Глен
|3
|0.1
|Голдсон Коннор
|3
|0.1
|Кент Райан
|2
|0.06
|Райт Скотт
|2
|0.06
|Хаджи Янис
|2
|0.06
|Бакуна Жуниньо
|1
|0.03
|Ремзи Аарон
|1
|0.03
|Хеландер Филип
|1
|0.03
|Ландстрем Джон
|1
|0.03
|Диалло Амад
|1
|0.03
|Баришич Борна
|0
|0
|Угелумба Кэлвин
|0
|0
|Дэвис Стивен
|0
|0
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
|Симпсон Джек III
|0
|0
Селтик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абада Лиэль
|9
|0.29
|Якумакис Георгиос
|8 (1)
|0.26
|Фурухаси Кёго
|8
|0.26
|Жота Серран
|7
|0.23
|Рогич Томас
|5
|0.16
|Тернбулл Дэвид
|5
|0.16
|Ралстон Энтони
|4
|0.13
|Маеда Даизен
|4
|0.13
|Хатате Рео
|3
|0.1
|Картер-Викерс Кэмерон
|3
|0.1
|Макгрегор Каллум
|2
|0.06
|Эдуар Одсонн
|2 (1)
|0.06
|Айети Альбиан
|2
|0.06
|Юранович Йосип
|2 (2)
|0.06
|О'Райли Мэттью
|1
|0.03
|Форрест Джеймс
|1
|0.03
|Битон Нир
|1
|0.03
|Скэйлз Лиам
|1
|0.03
|Кристи Райан
|0
|0
|Тэйлор Грэг
|0
|0
|Старфельт Карл
|0
|0
|Уэлш Стивен
|0
|0
|Монтгомери Адам
|0
|0
Карточки
Глазго Рейнджерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тавернье Джеймс
|8
|0
|Морелос Альфредо
|7
|0
|Голдсон Коннор
|6
|0
|Арибо Джо
|5
|0
|Балогун Леон
|4
|0
|Угелумба Кэлвин
|4
|0
|Кент Райан
|2
|1
|Баришич Борна
|3
|0
|Арфилд Скотт
|2
|0
|Маклафилин Джон
|2
|0
|Бакуна Жуниньо
|2
|0
|Хаджи Янис
|2
|0
|Макгрегор Аллан
|1
|0
|Руф Кемар
|1
|0
|Сэндс Джеймс
|1
|0
Селтик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Битон Нир
|4
|1
|Старфельт Карл
|3
|1
|Макгрегор Каллум
|4
|0
|Рогич Томас
|3
|0
|Жота Серран
|3
|0
|Тернбулл Дэвид
|3
|0
|Якумакис Георгиос
|2
|0
|Картер-Викерс Кэмерон
|2
|0
|Уэлш Стивен
|2
|0
|Тэйлор Грэг
|1
|0
|Джонстон Майкл
|1
|0
|Болинголи-Мбомбо Боли
|1
|0
|Юранович Йосип
|1
|0
|Эдуар Одсонн
|1
|0
|Скэйлз Лиам
|1
|0
|О'Райли Мэттью
|1
|0
|Соро Исмаила
|1
|0
|Дембеле Карамоко
|1
|0
|Абада Лиэль
|1
|0
|Монтгомери Адам
|1
|0
|Доак Бен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
31
14 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 11
15 Не забивали 19
5
16%
5
16%
1-15
6
19%
11
35%
16-30
3
10%
4
13%
31-45
4
13%
5
16%
46-60
7
23%
2
6%
61-75
6
19%
4
13%
76-90
Пропущено
11
15
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 11
3
27%
1
7%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
27%
5
33%
46-60
1
9%
5
33%
61-75
3
27%
1
7%
76-90
Забито
29
37
14 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 13
18 Не забивали 17
6
21%
3
8%
1-15
4
14%
10
27%
16-30
4
14%
8
22%
31-45
3
10%
3
8%
46-60
4
14%
5
14%
61-75
8
28%
8
22%
76-90
Пропущено
16
4
11 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 3
4
25%
0
0%
1-15
4
25%
2
50%
16-30
3
19%
1
25%
31-45
1
6%
1
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Забито
60
68
28 В 1-м тайме 41
32 Во 2-м тайме 27
21 Забивали первыми 24
2 Не забивали 5
11
18%
8
12%
1-15
10
17%
21
31%
16-30
7
12%
12
18%
31-45
7
12%
8
12%
46-60
11
18%
7
10%
61-75
14
23%
12
18%
76-90
Пропущено
27
19
15 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 4
18 Не пропускали 14
7
26%
1
5%
1-15
5
19%
4
21%
16-30
3
11%
2
11%
31-45
4
15%
6
32%
46-60
3
11%
5
26%
61-75
5
19%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Глазго Рейнджерс
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Данди - Глазго Рейнджерс 1:2 Црвена Звезда - Глазго Рейнджерс 2:1 Данди - Глазго Рейнджерс 0:3 Глазго Рейнджерс - Црвена Звезда 3:0
Глазго Рейнджерс - Абердин 1:0 Сент-Джонстон - Глазго Рейнджерс 0:1 Глазго Рейнджерс - Мазеруэлл 2:2 Глазго Рейнджерс - Боруссия Д 2:2 Данди Юнайтед - Глазго Рейнджерс 1:1 Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Аннан Атлетик - Глазго Рейнджерс 0:3 Глазго Рейнджерс - Хиберниан 2:0 Глазго Рейнджерс - Хартс 5:0 Селтик - Глазго Рейнджерс 3:0 Росс Каунти - Глазго Рейнджерс 3:3 Глазго Рейнджерс - Ливингстон 1:0 Глазго Рейнджерс - Стерлинг Альбион 4:0 Абердин - Глазго Рейнджерс 1:1 Глазго Рейнджерс - Сент-Миррен 2:0 Глазго Рейнджерс - Данди Юнайтед 1:0
Селтик
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Селтик - Росс Каунти 4:0 Данди Юнайтед - Селтик 0:3 Ливингстон - Селтик 1:3 Селтик - Сент-Миррен 2:0
Хиберниан - Селтик 0:0 Будё-Глимт - Селтик 2:0 Селтик - Данди 3:2 Селтик - Будё-Глимт 1:3 Селтик - Райт Роверс 4:0 Абердин - Селтик 2:3 Мазеруэлл - Селтик 0:4 Селтик - Глазго Рейнджерс 3:0 Селтик - Данди Юнайтед 1:0 Хартс - Селтик 1:2 Аллоа Атлетик - Селтик 1:2 Селтик - Хиберниан 2:0 Сент-Джонстон - Селтик 1:3 Сент-Миррен - Селтик 0:0 Хиберниан - Селтик 1:2 Росс Каунти - Селтик 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Селтик
|31
|24
|4
|3
|69 - 18
|76
|2.
|Глазго Рейнджерс
|31
|22
|7
|2
|62 - 25
|73
|3.
|Хартс
|32
|15
|9
|8
|45 - 32
|54
|4.
|Данди Юнайтед
|32
|10
|10
|12
|29 - 35
|40
|5.
|Мазеруэлл
|32
|10
|9
|13
|36 - 48
|39
|6.
|Хиберниан
|32
|9
|11
|12
|30 - 34
|38
|7.
|Ливингстон
|32
|10
|7
|15
|33 - 41
|37
|8.
|Росс Каунти
|32
|9
|10
|13
|44 - 52
|37
|9.
|Сент-Миррен
|32
|8
|12
|12
|30 - 46
|36
|10.
|Абердин
|32
|9
|9
|14
|38 - 41
|36
|11.
|Сент-Джонстон
|32
|7
|9
|16
|21 - 37
|30
|12.
|Данди
|32
|5
|9
|18
|27 - 55
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Селтик
|15
|13
|2
|0
|37 - 4
|41
|2.
|Глазго Рейнджерс
|16
|12
|4
|0
|33 - 9
|40
|3.
|Хартс
|16
|10
|3
|3
|28 - 12
|33
|4.
|Мазеруэлл
|17
|8
|4
|5
|23 - 24
|28
|5.
|Абердин
|15
|7
|4
|4
|23 - 16
|25
|6.
|Хиберниан
|17
|6
|6
|5
|17 - 15
|24
|7.
|Данди Юнайтед
|15
|7
|2
|6
|15 - 17
|23
|8.
|Росс Каунти
|16
|5
|7
|4
|27 - 25
|22
|9.
|Ливингстон
|15
|5
|3
|7
|16 - 19
|18
|10.
|Сент-Джонстон
|17
|4
|5
|8
|14 - 20
|17
|11.
|Сент-Миррен
|15
|3
|7
|5
|12 - 15
|16
|12.
|Данди
|17
|3
|6
|8
|16 - 27
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Селтик
|16
|11
|2
|3
|32 - 14
|35
|2.
|Глазго Рейнджерс
|15
|10
|3
|2
|29 - 16
|33
|3.
|Хартс
|16
|5
|6
|5
|17 - 20
|21
|4.
|Сент-Миррен
|17
|5
|5
|7
|18 - 31
|20
|5.
|Ливингстон
|17
|5
|4
|8
|17 - 22
|19
|6.
|Данди Юнайтед
|17
|3
|8
|6
|14 - 18
|17
|7.
|Росс Каунти
|16
|4
|3
|9
|17 - 27
|15
|8.
|Хиберниан
|15
|3
|5
|7
|13 - 19
|14
|9.
|Сент-Джонстон
|15
|3
|4
|8
|7 - 17
|13
|10.
|Мазеруэлл
|15
|2
|5
|8
|13 - 24
|11
|11.
|Абердин
|17
|2
|5
|10
|15 - 25
|11
|12.
|Данди
|15
|2
|3
|10
|11 - 28
|9
Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс - Селтик
Исход игры
Глазго Рейнджерс
67% (73)
Ничья
22% (24)
Селтик
11% (12)
Тотал 2.5
Больше
65.71% (69)
Меньше
34.29% (36)
Обе команды забьют
Да
81.9% (86)
Нет
18.1% (19)
Популярный счёт
2:1 Глазго Рейнджерс
46.8% (51)
1:1 Ничья
15.6% (17)
1:0 Глазго Рейнджерс
12.8% (14)
1:2 Селтик
7.3% (8)
2:2 Ничья
5.5% (6)
2:0 Глазго Рейнджерс
3.7% (4)
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