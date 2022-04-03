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Шотландия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Глазго Рейнджерс
 
Позже

Стадион:
Селтик
1
Макгрегор
Аллан
2
Тавернье
Джеймс
6
Голдсон
Коннор
26
Балогун
Леон
3
Угелумба
Кэлвин
4
Ландстрем
Джон
8
Джек
Райан
17
Арибо
Джо
16
Ремзи
Аарон
14
Кент
Райан
25
Руф
Кемар
15
Харт
Джо
88
Юранович
Йосип
20
Картер-Викерс
Кэмерон
4
Старфельт
Карл
3
Тэйлор
Грэг
18
Рогич
Томас
42
Макгрегор
Каллум
41
Хатате
Рео
17
Жота
Серран
7
Якумакис
Георгиос
38
Маеда
Даизен
Глазго Рейнджерс
4-2-3-1
Селтик
4-3-3

История личных встреч

Глазго Рейнджерс
Селтик

22 матча

90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
50%
12 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
31.8%
4.6%
14 побед 7 ничьих 0 побед

29 матчей

17.2%
82.8%
0 побед 5 ничьих 24 победы

Первый тайм

44.8%
55.2%
0 побед 13 ничьих 15 побед

Второй тайм

31%
69%
0 побед 9 ничьих 21 победа

51 матч

39.2%
13.7%
47.1%
20 побед 7 ничьих 24 победы

Первый тайм

23.5%
47.1%
29.4%
12 побед 24 ничьи 15 побед

Второй тайм

27.5%
31.4%
41.1%
14 побед 16 ничьих 21 победа

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛЧГ
4:1
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
КЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
К
4:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:5
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
КЛ
0:1
ПЛ
5:1
К
2:2
КЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
КЛ
1:2
К
1:0
ПЛ
3:0
К
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
КЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:4
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Глазго Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морелос Альфредо 12 0.39
Арибо Джо 7 0.23
Сакала Фэшн 7 0.23
Руф Кемар 7 (3) 0.23
Тавернье Джеймс 6 (3) 0.19
Арфилд Скотт 4 0.13
Камара Глен 3 0.1
Голдсон Коннор 3 0.1
Кент Райан 2 0.06
Райт Скотт 2 0.06
Хаджи Янис 2 0.06
Бакуна Жуниньо 1 0.03
Ремзи Аарон 1 0.03
Хеландер Филип 1 0.03
Ландстрем Джон 1 0.03
Диалло Амад 1 0.03
Баришич Борна 0 0
Угелумба Кэлвин 0 0
Дэвис Стивен 0 0
Паттерсон Нэйтан 0 0
Симпсон Джек III 0 0
Селтик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абада Лиэль 9 0.29
Якумакис Георгиос 8 (1) 0.26
Фурухаси Кёго 8 0.26
Жота Серран 7 0.23
Рогич Томас 5 0.16
Тернбулл Дэвид 5 0.16
Ралстон Энтони 4 0.13
Маеда Даизен 4 0.13
Хатате Рео 3 0.1
Картер-Викерс Кэмерон 3 0.1
Макгрегор Каллум 2 0.06
Эдуар Одсонн 2 (1) 0.06
Айети Альбиан 2 0.06
Юранович Йосип 2 (2) 0.06
О'Райли Мэттью 1 0.03
Форрест Джеймс 1 0.03
Битон Нир 1 0.03
Скэйлз Лиам 1 0.03
Кристи Райан 0 0
Тэйлор Грэг 0 0
Старфельт Карл 0 0
Уэлш Стивен 0 0
Монтгомери Адам 0 0

Карточки

Глазго Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тавернье Джеймс 8 0
Морелос Альфредо 7 0
Голдсон Коннор 6 0
Арибо Джо 5 0
Балогун Леон 4 0
Угелумба Кэлвин 4 0
Кент Райан 2 1
Баришич Борна 3 0
Арфилд Скотт 2 0
Маклафилин Джон 2 0
Бакуна Жуниньо 2 0
Хаджи Янис 2 0
Макгрегор Аллан 1 0
Руф Кемар 1 0
Сэндс Джеймс 1 0
Селтик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Битон Нир 4 1
Старфельт Карл 3 1
Макгрегор Каллум 4 0
Рогич Томас 3 0
Жота Серран 3 0
Тернбулл Дэвид 3 0
Якумакис Георгиос 2 0
Картер-Викерс Кэмерон 2 0
Уэлш Стивен 2 0
Тэйлор Грэг 1 0
Джонстон Майкл 1 0
Болинголи-Мбомбо Боли 1 0
Юранович Йосип 1 0
Эдуар Одсонн 1 0
Скэйлз Лиам 1 0
О'Райли Мэттью 1 0
Соро Исмаила 1 0
Дембеле Карамоко 1 0
Абада Лиэль 1 0
Монтгомери Адам 1 0
Доак Бен 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
31
14 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 11
15 Не забивали 19
5
16%
5
16%
1-15
6
19%
11
35%
16-30
3
10%
4
13%
31-45
4
13%
5
16%
46-60
7
23%
2
6%
61-75
6
19%
4
13%
76-90

Пропущено

11
15
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 11
3
27%
1
7%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
27%
5
33%
46-60
1
9%
5
33%
61-75
3
27%
1
7%
76-90

Забито

29
37
14 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 13
18 Не забивали 17
6
21%
3
8%
1-15
4
14%
10
27%
16-30
4
14%
8
22%
31-45
3
10%
3
8%
46-60
4
14%
5
14%
61-75
8
28%
8
22%
76-90

Пропущено

16
4
11 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 3
4
25%
0
0%
1-15
4
25%
2
50%
16-30
3
19%
1
25%
31-45
1
6%
1
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Забито

60
68
28 В 1-м тайме 41
32 Во 2-м тайме 27
21 Забивали первыми 24
2 Не забивали 5
11
18%
8
12%
1-15
10
17%
21
31%
16-30
7
12%
12
18%
31-45
7
12%
8
12%
46-60
11
18%
7
10%
61-75
14
23%
12
18%
76-90

Пропущено

27
19
15 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 4
18 Не пропускали 14
7
26%
1
5%
1-15
5
19%
4
21%
16-30
3
11%
2
11%
31-45
4
15%
6
32%
46-60
3
11%
5
26%
61-75
5
19%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Глазго Рейнджерс
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Данди - Глазго Рейнджерс 1:2 Црвена Звезда - Глазго Рейнджерс 2:1 Данди - Глазго Рейнджерс 0:3 Глазго Рейнджерс - Црвена Звезда 3:0
Глазго Рейнджерс - Абердин 1:0 Сент-Джонстон - Глазго Рейнджерс 0:1 Глазго Рейнджерс - Мазеруэлл 2:2 Глазго Рейнджерс - Боруссия Д 2:2 Данди Юнайтед - Глазго Рейнджерс 1:1 Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Аннан Атлетик - Глазго Рейнджерс 0:3 Глазго Рейнджерс - Хиберниан 2:0 Глазго Рейнджерс - Хартс 5:0 Селтик - Глазго Рейнджерс 3:0 Росс Каунти - Глазго Рейнджерс 3:3 Глазго Рейнджерс - Ливингстон 1:0 Глазго Рейнджерс - Стерлинг Альбион 4:0 Абердин - Глазго Рейнджерс 1:1 Глазго Рейнджерс - Сент-Миррен 2:0 Глазго Рейнджерс - Данди Юнайтед 1:0
Селтик
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Селтик - Росс Каунти 4:0 Данди Юнайтед - Селтик 0:3 Ливингстон - Селтик 1:3 Селтик - Сент-Миррен 2:0
Хиберниан - Селтик 0:0 Будё-Глимт - Селтик 2:0 Селтик - Данди 3:2 Селтик - Будё-Глимт 1:3 Селтик - Райт Роверс 4:0 Абердин - Селтик 2:3 Мазеруэлл - Селтик 0:4 Селтик - Глазго Рейнджерс 3:0 Селтик - Данди Юнайтед 1:0 Хартс - Селтик 1:2 Аллоа Атлетик - Селтик 1:2 Селтик - Хиберниан 2:0 Сент-Джонстон - Селтик 1:3 Сент-Миррен - Селтик 0:0 Хиберниан - Селтик 1:2 Росс Каунти - Селтик 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Селтик 31 24 4 3 69 - 18 76
2. Глазго Рейнджерс 31 22 7 2 62 - 25 73
3. Хартс 32 15 9 8 45 - 32 54
4. Данди Юнайтед 32 10 10 12 29 - 35 40
5. Мазеруэлл 32 10 9 13 36 - 48 39
6. Хиберниан 32 9 11 12 30 - 34 38
7. Ливингстон 32 10 7 15 33 - 41 37
8. Росс Каунти 32 9 10 13 44 - 52 37
9. Сент-Миррен 32 8 12 12 30 - 46 36
10. Абердин 32 9 9 14 38 - 41 36
11. Сент-Джонстон 32 7 9 16 21 - 37 30
12. Данди 32 5 9 18 27 - 55 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Селтик 15 13 2 0 37 - 4 41
2. Глазго Рейнджерс 16 12 4 0 33 - 9 40
3. Хартс 16 10 3 3 28 - 12 33
4. Мазеруэлл 17 8 4 5 23 - 24 28
5. Абердин 15 7 4 4 23 - 16 25
6. Хиберниан 17 6 6 5 17 - 15 24
7. Данди Юнайтед 15 7 2 6 15 - 17 23
8. Росс Каунти 16 5 7 4 27 - 25 22
9. Ливингстон 15 5 3 7 16 - 19 18
10. Сент-Джонстон 17 4 5 8 14 - 20 17
11. Сент-Миррен 15 3 7 5 12 - 15 16
12. Данди 17 3 6 8 16 - 27 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Селтик 16 11 2 3 32 - 14 35
2. Глазго Рейнджерс 15 10 3 2 29 - 16 33
3. Хартс 16 5 6 5 17 - 20 21
4. Сент-Миррен 17 5 5 7 18 - 31 20
5. Ливингстон 17 5 4 8 17 - 22 19
6. Данди Юнайтед 17 3 8 6 14 - 18 17
7. Росс Каунти 16 4 3 9 17 - 27 15
8. Хиберниан 15 3 5 7 13 - 19 14
9. Сент-Джонстон 15 3 4 8 7 - 17 13
10. Мазеруэлл 15 2 5 8 13 - 24 11
11. Абердин 17 2 5 10 15 - 25 11
12. Данди 15 2 3 10 11 - 28 9
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Глазго Рейнджерс - Селтик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2022, осталось 9 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 107
    Глазго Рейнджерс 66.4% (71)
    X 22.4% (24)
    Селтик 11.2% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Глазго Рейнджерс
    Ничья
    Селтик
    2.75
    3.28
    2.96
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    Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс - Селтик

    Исход игры
    Глазго Рейнджерс
    67% (73)
    Ничья
    22% (24)
    Селтик
    11% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.71% (69)
    Меньше
    34.29% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    81.9% (86)
    Нет
    18.1% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Глазго Рейнджерс
    46.8% (51)
    1:1 Ничья
    15.6% (17)
    1:0 Глазго Рейнджерс
    12.8% (14)
    1:2 Селтик
    7.3% (8)
    2:2 Ничья
    5.5% (6)
    2:0 Глазго Рейнджерс
    3.7% (4)
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