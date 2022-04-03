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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Спарта Роттердам
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Херенвен
0' 2'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
Спарта Роттердам
Ничья
Херенвен
2.29
3.36
3.42
Все Коэффициенты
1
Окойе
Мадука
2
Абелс
Дирк
3
Вриндс
Барт
4
Оассар
Адиль
5
Дурмиси
Риза
10
Намли
Юнес
8
Версейрен
Арно
6
Де
Кампс
Юри
7
Ван
Крой
Вито
11
Энгельс
Марио
9
Тай
Леннарт
1
Малдер
Эрвин
4
Ван
Бик
Свен
15
Баккер
Ник
14
Дрешевич
Ибрахим
27
Ван
Эвейк
Милан
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
13
Кайб
Рами
10
Халилович
Тибор
20
Ван
Хойдонк
Сидней
9
Сарр
Амин
Спарта Роттердам
4-4-2
Херенвен
3-4-1-2

История личных встреч

Спарта Роттердам
Херенвен

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

14 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

Э
0:0
Э
1:2
Э
1:4
Э
2:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
3:0
Э
3:1
ТМС
2:1
Э
4:1
Э
0:2
ПЛ
5:1
ПЛ
4:1
ПЛ
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мейнанс Свен 3 0.12
Тай Леннарт 3 0.12
Вриндс Барт 3 0.12
Далмау Адриан 3 0.12
Ван Крой Вито 2 0.08
Сметс Бриан 2 0.08
Оассар Адиль 2 0.08
Эмега Эмануэль 2 0.08
Намли Юнес 1 0.04
Пинту Мика 0 0
Мейерс Арон 0 0
Энгельс Марио 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Хенк 7 (2) 0.25
Верман Йоэй 4 0.14
Халилович Тибор 4 0.14
Баккер Ник 2 0.07
Стеванович Филип 1 0.04
Ван Хойдонк Сидней 1 (1) 0.04
Хаяль Рами 1 0.04
Ван Эвейк Милан 1 0.04
Сарр Амин 1 0.04
Де Йонг Сим 0 0
Хайе Том 0 0
Конголо Родни 0 0
Кайб Рами 0 0
Ван дер Хейде Арьен 0 0
Беньямин Нюгрен 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оассар Адиль 7 0
Бёгелсдейк Том 6 0
Абелс Дирк 6 0
Пинту Мика 3 1
Энгельс Марио 4 0
Ван Крой Вито 4 0
Сметс Бриан 3 0
Де Кампс Юри 3 0
Вриндс Барт 3 0
Окойе Мадука 3 0
Мейерс Арон 1 1
Версейрен Арно 0 1
Хейлен Майкл 1 0
Далмау Адриан 1 0
Масурас Яннис 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Мейнанс Свен 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 4 1
Мусаба Антони 3 1
Кайб Рами 4 0
Ван Эвейк Милан 4 0
Хайе Том 3 0
Ван Бик Свен 3 0
Мадсен Николас 2 0
Стеванович Филип 2 0
Баккер Ник 1 0
Вауденберг Лукас 1 0
Конголо Родни 1 0
Халилович Тибор 1 0
Верман Йоэй 1 0
Ван дер Хейде Арьен 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
8
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 20
0
0%
2
25%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
5
42%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
1
8%
3
38%
76-90

Пропущено

19
17
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
2
11%
3
18%
1-15
3
16%
3
18%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
3
16%
4
24%
46-60
4
21%
3
18%
61-75
4
21%
4
24%
76-90

Забито

8
14
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
1
13%
3
21%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
38%
4
29%
76-90

Пропущено

17
21
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
5
29%
29%
4
19%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
1
6%
4
19%
31-45
3
18%
4
19%
46-60
3
18%
5
24%
61-75
4
24%
3
14%
76-90

Забито

20
22
12 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 9
11 Не забивали 11
1
5%
5
23%
1-15
5
25%
1
5%
16-30
6
30%
4
18%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
3
15%
4
18%
61-75
4
20%
7
32%
76-90

Пропущено

36
38
15 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 20
7
19%
7
18%
1-15
4
11%
4
11%
16-30
4
11%
4
11%
31-45
6
17%
8
21%
46-60
7
19%
8
21%
61-75
8
22%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Спарта Роттердам - Катвийк 0:0 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:3 Спарта Роттердам - Эйсселмервогелс 2:1 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0
Спарта Роттердам - Гелдерс Венендалсе 2:1 ТЕК - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:0 Спарта Роттердам - АСВХ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - Спакенбург 0:6 Конинклейке - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - Виллем II 1:0 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1
Херенвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Херенвен - Хераклес 2:0 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Виллем II - Херенвен 0:0
Херенвен - Утрехт 1:2 ПСВ - Херенвен 3:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Твенте - Херенвен 2:0 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Де Трефферс 2:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Хераклес - Херенвен 0:1 Херенвен - ПСВ 1:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Оснабрюк - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 28 22 3 3 83 - 14 69
2. ПСВ 28 21 2 5 71 - 34 65
3. Фейеноорд 28 18 4 6 63 - 27 58
4. Твенте 28 16 7 5 44 - 33 55
5. АЗ Алкмаар 28 17 4 7 55 - 33 55
6. Витесс 27 12 5 10 34 - 45 41
7. Утрехт 28 11 8 9 45 - 37 41
8. Гронинген 28 9 9 10 36 - 40 36
9. Гоу Эхед Иглс 28 9 6 13 31 - 43 33
10. Камбюр 27 10 3 14 43 - 58 33
11. НЕК Неймеген 27 8 8 11 33 - 43 32
12. Херенвен 0:0 28 8 7 13 24 - 36 31
13. Ваалвейк 28 6 10 12 31 - 44 28
14. Хераклес 27 7 6 14 27 - 37 27
15. Виллем II 28 6 5 17 23 - 48 23
16. Спарта Роттердам 0:0 26 4 10 12 21 - 37 22
17. Фортуна Ситтард 26 6 4 16 26 - 58 22
18. ПЕК Зволле 28 5 5 18 20 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 11 1 2 52 - 7 34
2. ПСВ 14 11 0 3 40 - 18 33
3. Фейеноорд 14 10 2 2 34 - 12 32
4. АЗ Алкмаар 14 10 2 2 31 - 14 32
5. Твенте 14 8 5 1 22 - 11 29
6. Утрехт 14 7 4 3 28 - 17 25
7. Хераклес 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гоу Эхед Иглс 14 6 1 7 20 - 21 19
9. Гронинген 14 4 6 4 15 - 15 18
10. Витесс 13 5 2 6 16 - 26 17
11. Камбюр 13 5 1 7 25 - 29 16
12. Ваалвейк 14 4 3 7 12 - 22 15
13. Спарта Роттердам 0:0 15 3 6 6 12 - 19 15
14. Виллем II 14 4 3 7 12 - 20 15
15. Фортуна Ситтард 12 4 2 6 14 - 24 14
16. Херенвен 0:0 14 4 2 8 14 - 21 14
17. НЕК Неймеген 13 2 5 6 12 - 18 11
18. ПЕК Зволле 14 2 4 8 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 11 2 1 31 - 7 35
2. ПСВ 14 10 2 2 31 - 16 32
3. Фейеноорд 14 8 2 4 29 - 15 26
4. Твенте 14 8 2 4 22 - 22 26
5. Витесс 14 7 3 4 18 - 19 24
6. АЗ Алкмаар 14 7 2 5 24 - 19 23
7. НЕК Неймеген 14 6 3 5 21 - 25 21
8. Гронинген 14 5 3 6 21 - 25 18
9. Херенвен 0:0 14 4 5 5 10 - 15 17
10. Камбюр 14 5 2 7 18 - 29 17
11. Утрехт 14 4 4 6 17 - 20 16
12. Гоу Эхед Иглс 14 3 5 6 11 - 22 14
13. Ваалвейк 14 2 7 5 19 - 22 13
14. ПЕК Зволле 14 3 1 10 11 - 27 10
15. Фортуна Ситтард 14 2 2 10 12 - 34 8
16. Виллем II 14 2 2 10 11 - 28 8
17. Спарта Роттердам 0:0 11 1 4 6 9 - 18 7
18. Хераклес 13 0 2 11 8 - 24 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Спарта Роттердам
Ничья
Херенвен
2.29
3.36
3.42
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