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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Спарта Роттердам
1:1
Конец матча

Стадион:
Херенвен
0'
0:0
37' Не забитый пенальти
Тай Леннарт
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Дрешевич Ибрахим
1:0
52' Пенальти
Ван Крой Вито
1:1
67' Гол
Сарр Амин
90'+11

Ход матча

37'
Тай Леннарт
0:0
46'
Пинту Мика
Дурмиси Риза
 
51'
 
Дрешевич Ибрахим
52'
Ван Крой Вито
1:0
64'
Далмау Адриан
Тай Леннарт
 
67'
1:1
Сарр Амин
(Баккер Ник)
72'
Мейнанс Свен
Намли Юнес
 
72'
 
Мусаба Антони
Ван Хойдонк Сидней
72'
 
Ван дер Хейде Арьен
Тахири Анас
79'
Бёгелсдейк Том
Оассар Адиль
 
88'
 
Де Йонг Сим
Сарр Амин
90'
 
Стеванович Филип
Ван дер Хейде Арьен

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 4 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

1
Окойе
Мадука
2
Абелс
Дирк
3
Вриндс
Барт
4
Оассар
Адиль
5
Дурмиси
Риза
10
Намли
Юнес
8
Версейрен
Арно
6
Де
Кампс
Юри
7
Ван
Крой
Вито
11
Энгельс
Марио
9
Тай
Леннарт
1
Малдер
Эрвин
4
Ван
Бик
Свен
15
Баккер
Ник
14
Дрешевич
Ибрахим
27
Ван
Эвейк
Милан
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
13
Кайб
Рами
10
Халилович
Тибор
20
Ван
Хойдонк
Сидней
9
Сарр
Амин
Спарта Роттердам
4-4-2
Херенвен
3-4-1-2

История личных встреч

Спарта Роттердам
Херенвен

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

14 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

Э
0:0
Э
1:2
Э
1:4
Э
2:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
3:0
Э
3:1
ТМС
2:1
Э
4:1
Э
0:2
ПЛ
5:1
ПЛ
4:1
ПЛ
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мейнанс Свен 3 0.12
Ван Крой Вито 3 (1) 0.12
Тай Леннарт 3 0.12
Вриндс Барт 3 0.12
Далмау Адриан 3 0.12
Сметс Бриан 2 0.08
Оассар Адиль 2 0.08
Эмега Эмануэль 2 0.08
Намли Юнес 1 0.04
Пинту Мика 0 0
Мейерс Арон 0 0
Энгельс Марио 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Хенк 7 (2) 0.25
Верман Йоэй 4 0.14
Халилович Тибор 4 0.14
Баккер Ник 2 0.07
Сарр Амин 2 0.07
Стеванович Филип 1 0.04
Ван Хойдонк Сидней 1 (1) 0.04
Хаяль Рами 1 0.04
Ван Эвейк Милан 1 0.04
Де Йонг Сим 0 0
Хайе Том 0 0
Конголо Родни 0 0
Кайб Рами 0 0
Ван дер Хейде Арьен 0 0
Беньямин Нюгрен 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оассар Адиль 7 0
Бёгелсдейк Том 6 0
Абелс Дирк 6 0
Пинту Мика 3 1
Энгельс Марио 4 0
Ван Крой Вито 4 0
Сметс Бриан 3 0
Де Кампс Юри 3 0
Вриндс Барт 3 0
Окойе Мадука 3 0
Мейерс Арон 1 1
Версейрен Арно 0 1
Хейлен Майкл 1 0
Далмау Адриан 1 0
Масурас Яннис 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Мейнанс Свен 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 4 1
Мусаба Антони 3 1
Кайб Рами 4 0
Ван Эвейк Милан 4 0
Хайе Том 3 0
Ван Бик Свен 3 0
Мадсен Николас 2 0
Стеванович Филип 2 0
Баккер Ник 1 0
Вауденберг Лукас 1 0
Конголо Родни 1 0
Халилович Тибор 1 0
Верман Йоэй 1 0
Ван дер Хейде Арьен 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
9
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 20
0
0%
2
22%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
5
38%
1
11%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
1
8%
3
33%
76-90

Пропущено

20
18
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
2
10%
3
17%
1-15
3
15%
3
17%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
3
15%
5
28%
46-60
5
25%
3
17%
61-75
4
20%
4
22%
76-90

Забито

8
14
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
21 Не забивали 19
1
13%
3
21%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
38%
4
29%
76-90

Пропущено

17
21
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
5
29%
29%
4
19%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
1
6%
4
19%
31-45
3
18%
4
19%
46-60
3
18%
5
24%
61-75
4
24%
3
14%
76-90

Забито

21
23
12 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
11 Не забивали 11
1
5%
5
22%
1-15
5
24%
1
4%
16-30
6
29%
4
17%
31-45
2
10%
1
4%
46-60
3
14%
5
22%
61-75
4
19%
7
30%
76-90

Пропущено

37
39
15 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 21
7
19%
7
18%
1-15
4
11%
4
10%
16-30
4
11%
4
10%
31-45
6
16%
9
23%
46-60
8
22%
8
21%
61-75
8
22%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Спарта Роттердам - Катвийк 0:0 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:3 Спарта Роттердам - Эйсселмервогелс 2:1 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0
Спарта Роттердам - Гелдерс Венендалсе 2:1 ТЕК - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:0 Спарта Роттердам - АСВХ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - Спакенбург 0:6 Конинклейке - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - Виллем II 1:0 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1
Херенвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Херенвен - Хераклес 2:0 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Виллем II - Херенвен 0:0
Херенвен - Утрехт 1:2 ПСВ - Херенвен 3:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Твенте - Херенвен 2:0 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Де Трефферс 2:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Хераклес - Херенвен 0:1 Херенвен - ПСВ 1:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Оснабрюк - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 28 22 3 3 83 - 14 69
2. ПСВ 28 21 2 5 71 - 34 65
3. Фейеноорд 28 18 4 6 63 - 27 58
4. Твенте 28 16 7 5 44 - 33 55
5. АЗ Алкмаар 28 17 4 7 55 - 33 55
6. Витесс 27 12 5 10 34 - 45 41
7. Утрехт 28 11 8 9 45 - 37 41
8. Гронинген 28 9 9 10 36 - 40 36
9. Камбюр 1:1 28 10 4 14 44 - 59 34
10. НЕК Неймеген 1:1 28 8 9 11 34 - 44 33
11. Гоу Эхед Иглс 28 9 6 13 31 - 43 33
12. Херенвен 28 8 7 13 25 - 37 31
13. Хераклес 28 8 6 14 29 - 37 30
14. Ваалвейк 28 6 10 12 31 - 44 28
15. Виллем II 28 6 5 17 23 - 48 23
16. Спарта Роттердам 26 4 10 12 22 - 38 22
17. Фортуна Ситтард 27 6 4 17 26 - 60 22
18. ПЕК Зволле 28 5 5 18 20 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 11 1 2 52 - 7 34
2. ПСВ 14 11 0 3 40 - 18 33
3. Фейеноорд 14 10 2 2 34 - 12 32
4. АЗ Алкмаар 14 10 2 2 31 - 14 32
5. Твенте 14 8 5 1 22 - 11 29
6. Утрехт 14 7 4 3 28 - 17 25
7. Хераклес 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гоу Эхед Иглс 14 6 1 7 20 - 21 19
9. Гронинген 14 4 6 4 15 - 15 18
10. Витесс 13 5 2 6 16 - 26 17
11. Камбюр 1:1 14 5 2 7 26 - 30 17
12. Спарта Роттердам 15 3 6 6 13 - 20 15
13. Виллем II 14 4 3 7 12 - 20 15
14. Ваалвейк 14 4 3 7 12 - 22 15
15. Фортуна Ситтард 13 4 2 7 14 - 26 14
16. Херенвен 14 4 2 8 14 - 21 14
17. НЕК Неймеген 1:1 13 2 5 6 12 - 18 11
18. ПЕК Зволле 14 2 4 8 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 11 2 1 31 - 7 35
2. ПСВ 14 10 2 2 31 - 16 32
3. Фейеноорд 14 8 2 4 29 - 15 26
4. Твенте 14 8 2 4 22 - 22 26
5. Витесс 14 7 3 4 18 - 19 24
6. АЗ Алкмаар 14 7 2 5 24 - 19 23
7. НЕК Неймеген 1:1 15 6 4 5 22 - 26 22
8. Гронинген 14 5 3 6 21 - 25 18
9. Херенвен 14 4 5 5 11 - 16 17
10. Камбюр 1:1 14 5 2 7 18 - 29 17
11. Утрехт 14 4 4 6 17 - 20 16
12. Гоу Эхед Иглс 14 3 5 6 11 - 22 14
13. Ваалвейк 14 2 7 5 19 - 22 13
14. ПЕК Зволле 14 3 1 10 11 - 27 10
15. Фортуна Ситтард 14 2 2 10 12 - 34 8
16. Виллем II 14 2 2 10 11 - 28 8
17. Спарта Роттердам 11 1 4 6 9 - 18 7
18. Хераклес 14 1 2 11 10 - 24 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Спарта Роттердам 1:1 Херенвен онлайн

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