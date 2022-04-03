Второй тайм

101' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

101' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

99' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

99' Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

99' Ван Крой Вито навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

95' Матч возобновлен

94' Бёгелсдейк Том на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Ван дер Хейде Арьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

87' Матч возобновлен

87' Ох, нехорошо это выглядит. Сарр Амин получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Сарр Амин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Матч возобновлен

78' Оассар Адиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Кайб Рами из команды Херенвен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

76' Херенвен выполняет удар от ворот.

75' Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

73' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' ШАНС! Кайб Рами нанес удар с лета, но не попал по воротам!

69' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Г О О О О Л - Сарр Амин забивает с правой ноги!

67' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Кайб Рами из команды Херенвен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

61' Тахири Анас из команды Херенвен сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

60' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Г О О О О О Л - Ван Крой Вито из команды Спарта Роттердам забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Эрвин Мулдер прыгнул не в ту сторону.

52' После проверки VAR судья не изменил решения - Спарта Роттердам пробьет пенальти!

51' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

50' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Ван Хойдонк Сидней оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.