Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Спарта
0:0
37' Не забитый пенальтиТай Леннарт
51' Undefined phrase: football_event_Дрешевич Ибрахим
1:0
52' ПенальтиВан Крой Вито
1:1
67' ГолСарр Амин
Ход матча
37'
0:0
51'
52'
1:0
67'
1:1
88'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
4 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
10
Намли
Юнес
15
Баккер
Ник
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
13
Кайб
Рами
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Намли ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Кореманс ТимВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Пинту МикаЗащитник
-
14 Хейлен МайклЗащитник
-
13 Жанс ЛоранЗащитник
- Полузащитник
-
15 Мейерс АронПолузащитник
-
17 Мейнанс СвенПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Баккер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
-
13 Кайб РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Беккема ЯнВратарь
-
22 Маус КсавьеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Зал ТимоЗащитник
- Защитник
-
17 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ole Tobiasen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Спарта Роттердам
Херенвен
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
14 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мейнанс Свен
|3
|0.12
|Ван Крой Вито
|3 (1)
|0.12
|Тай Леннарт
|3
|0.12
|Вриндс Барт
|3
|0.12
|Далмау Адриан
|3
|0.12
|Сметс Бриан
|2
|0.08
|Оассар Адиль
|2
|0.08
|Эмега Эмануэль
|2
|0.08
|Намли Юнес
|1
|0.04
|Пинту Мика
|0
|0
|Мейерс Арон
|0
|0
|Энгельс Марио
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верман Хенк
|7 (2)
|0.25
|Верман Йоэй
|4
|0.14
|Халилович Тибор
|4
|0.14
|Баккер Ник
|2
|0.07
|Сарр Амин
|2
|0.07
|Стеванович Филип
|1
|0.04
|Ван Хойдонк Сидней
|1 (1)
|0.04
|Хаяль Рами
|1
|0.04
|Ван Эвейк Милан
|1
|0.04
|Де Йонг Сим
|0
|0
|Хайе Том
|0
|0
|Конголо Родни
|0
|0
|Кайб Рами
|0
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|0
|0
|Беньямин Нюгрен
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оассар Адиль
|7
|0
|Бёгелсдейк Том
|6
|0
|Абелс Дирк
|6
|0
|Пинту Мика
|3
|1
|Энгельс Марио
|4
|0
|Ван Крой Вито
|4
|0
|Сметс Бриан
|3
|0
|Де Кампс Юри
|3
|0
|Вриндс Барт
|3
|0
|Окойе Мадука
|3
|0
|Мейерс Арон
|1
|1
|Версейрен Арно
|0
|1
|Хейлен Майкл
|1
|0
|Далмау Адриан
|1
|0
|Масурас Яннис
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрешевич Ибрахим
|4
|1
|Мусаба Антони
|3
|1
|Кайб Рами
|4
|0
|Ван Эвейк Милан
|4
|0
|Хайе Том
|3
|0
|Ван Бик Свен
|3
|0
|Мадсен Николас
|2
|0
|Стеванович Филип
|2
|0
|Баккер Ник
|1
|0
|Вауденберг Лукас
|1
|0
|Конголо Родни
|1
|0
|Халилович Тибор
|1
|0
|Верман Йоэй
|1
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|1
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
9
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 20
0
0%
2
22%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
5
38%
1
11%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
1
8%
3
33%
76-90
Пропущено
20
18
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
2
10%
3
17%
1-15
3
15%
3
17%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
3
15%
5
28%
46-60
5
25%
3
17%
61-75
4
20%
4
22%
76-90
Забито
8
14
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
21 Не забивали 19
1
13%
3
21%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
38%
4
29%
76-90
Пропущено
17
21
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
5
29%
29%
4
19%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
1
6%
4
19%
31-45
3
18%
4
19%
46-60
3
18%
5
24%
61-75
4
24%
3
14%
76-90
Забито
21
23
12 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
11 Не забивали 11
1
5%
5
22%
1-15
5
24%
1
4%
16-30
6
29%
4
17%
31-45
2
10%
1
4%
46-60
3
14%
5
22%
61-75
4
19%
7
30%
76-90
Пропущено
37
39
15 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 21
7
19%
7
18%
1-15
4
11%
4
10%
16-30
4
11%
4
10%
31-45
6
16%
9
23%
46-60
8
22%
8
21%
61-75
8
22%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Спарта Роттердам - Катвийк 0:0 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:3 Спарта Роттердам - Эйсселмервогелс 2:1 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0
Спарта Роттердам - Гелдерс Венендалсе 2:1 ТЕК - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:0 Спарта Роттердам - АСВХ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - Спакенбург 0:6 Конинклейке - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - Виллем II 1:0 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1
Херенвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Херенвен - Хераклес 2:0 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Виллем II - Херенвен 0:0
Херенвен - Утрехт 1:2 ПСВ - Херенвен 3:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Твенте - Херенвен 2:0 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Де Трефферс 2:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Хераклес - Херенвен 0:1 Херенвен - ПСВ 1:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Оснабрюк - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|28
|22
|3
|3
|83 - 14
|69
|2.
|ПСВ
|28
|21
|2
|5
|71 - 34
|65
|3.
|Фейеноорд
|28
|18
|4
|6
|63 - 27
|58
|4.
|Твенте
|28
|16
|7
|5
|44 - 33
|55
|5.
|АЗ Алкмаар
|28
|17
|4
|7
|55 - 33
|55
|6.
|Витесс
|27
|12
|5
|10
|34 - 45
|41
|7.
|Утрехт
|28
|11
|8
|9
|45 - 37
|41
|8.
|Гронинген
|28
|9
|9
|10
|36 - 40
|36
|9.
|Камбюр
|1:1
|28
|10
|4
|14
|44 - 59
|34
|10.
|НЕК Неймеген
|1:1
|28
|8
|9
|11
|34 - 44
|33
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|28
|9
|6
|13
|31 - 43
|33
|12.
|Херенвен
|28
|8
|7
|13
|25 - 37
|31
|13.
|Хераклес
|28
|8
|6
|14
|29 - 37
|30
|14.
|Ваалвейк
|28
|6
|10
|12
|31 - 44
|28
|15.
|Виллем II
|28
|6
|5
|17
|23 - 48
|23
|16.
|Спарта Роттердам
|26
|4
|10
|12
|22 - 38
|22
|17.
|Фортуна Ситтард
|27
|6
|4
|17
|26 - 60
|22
|18.
|ПЕК Зволле
|28
|5
|5
|18
|20 - 43
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|14
|11
|1
|2
|52 - 7
|34
|2.
|ПСВ
|14
|11
|0
|3
|40 - 18
|33
|3.
|Фейеноорд
|14
|10
|2
|2
|34 - 12
|32
|4.
|АЗ Алкмаар
|14
|10
|2
|2
|31 - 14
|32
|5.
|Твенте
|14
|8
|5
|1
|22 - 11
|29
|6.
|Утрехт
|14
|7
|4
|3
|28 - 17
|25
|7.
|Хераклес
|14
|7
|4
|3
|19 - 13
|25
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|6
|1
|7
|20 - 21
|19
|9.
|Гронинген
|14
|4
|6
|4
|15 - 15
|18
|10.
|Витесс
|13
|5
|2
|6
|16 - 26
|17
|11.
|Камбюр
|1:1
|14
|5
|2
|7
|26 - 30
|17
|12.
|Спарта Роттердам
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|13.
|Виллем II
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|14.
|Ваалвейк
|14
|4
|3
|7
|12 - 22
|15
|15.
|Фортуна Ситтард
|13
|4
|2
|7
|14 - 26
|14
|16.
|Херенвен
|14
|4
|2
|8
|14 - 21
|14
|17.
|НЕК Неймеген
|1:1
|13
|2
|5
|6
|12 - 18
|11
|18.
|ПЕК Зволле
|14
|2
|4
|8
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|14
|11
|2
|1
|31 - 7
|35
|2.
|ПСВ
|14
|10
|2
|2
|31 - 16
|32
|3.
|Фейеноорд
|14
|8
|2
|4
|29 - 15
|26
|4.
|Твенте
|14
|8
|2
|4
|22 - 22
|26
|5.
|Витесс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|6.
|АЗ Алкмаар
|14
|7
|2
|5
|24 - 19
|23
|7.
|НЕК Неймеген
|1:1
|15
|6
|4
|5
|22 - 26
|22
|8.
|Гронинген
|14
|5
|3
|6
|21 - 25
|18
|9.
|Херенвен
|14
|4
|5
|5
|11 - 16
|17
|10.
|Камбюр
|1:1
|14
|5
|2
|7
|18 - 29
|17
|11.
|Утрехт
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|3
|5
|6
|11 - 22
|14
|13.
|Ваалвейк
|14
|2
|7
|5
|19 - 22
|13
|14.
|ПЕК Зволле
|14
|3
|1
|10
|11 - 27
|10
|15.
|Фортуна Ситтард
|14
|2
|2
|10
|12 - 34
|8
|16.
|Виллем II
|14
|2
|2
|10
|11 - 28
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|11
|1
|4
|6
|9 - 18
|7
|18.
|Хераклес
|14
|1
|2
|11
|10 - 24
|5