Голландия: Эредивизие 2021-2022
Позже
Стадион: Fortuna Sittard Stadion
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
35
Кокс
Джордж
23
Ринстра
Бен
26
Букер
Кун
23
Фадига
Ноа
15
Схоофс
Лукас
30
Уахим
Анас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Кокс ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мусаба РичиПолузащитник
-
11 Гладон ПолНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
26 Букер КунВратарь
-
23 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Схоофс ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Уахим АнасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Ялвинг РобинВратарь
- Защитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сзоке АдрианНападающий
- Нападающий
-
36 Timo Jansink
-
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фортуна Ситтард
Хераклес
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сёнтьенс Матс
|8 (2)
|0.31
|Флемминг Зиан
|6
|0.23
|Ринстра Бен
|2
|0.08
|Кокс Джордж
|2
|0.08
|Теки Тесфальдет
|1
|0.04
|Toshio Lake
|1
|0.04
|Дуарте Дерой
|1
|0.04
|Сиовас Димитрис
|1
|0.04
|Samy Baghdadi
|1
|0.04
|Лонвейк Найджел
|1
|0.04
|Tijjani Noslin
|1
|0.04
|Тирпан Микаэль
|0
|0
|Семеду Лисандру
|0
|0
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сирхейс Кай
|4
|0.15
|Бюргзорг Делано
|4
|0.15
|Аззауи Исмаил
|3
|0.11
|Бакыш Синан
|3
|0.11
|Лаурсен Николай
|3
|0.11
|Влут Рай
|3 (1)
|0.11
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0.07
|Басачикоглу Билал
|1
|0.04
|Арментерос Самуэль
|1
|0.04
|Де ла Торре Лука
|1
|0.04
|Ренте Марко
|1
|0.04
|Кваглиата Джакомо
|0
|0
|Ханссон Эмиль
|0
|0
|Уахим Анас
|0
|0
|Роскен Рубен
|0
|0
|Сиерра Элиас
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Рул
|4
|1
|Анга-Лётшер Мартин
|5
|0
|Ринстра Бен
|4
|0
|Тирпан Микаэль
|4
|0
|Флемминг Зиан
|4
|0
|Кокс Джордж
|4
|0
|Пинту Иву
|3
|0
|Сёнтьенс Матс
|3
|0
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Самбу Бассала
|2
|0
|Сиовас Димитрис
|1
|0
|Гладон Пол
|1
|0
|Ван Осх Яник
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Ферати Арианит
|1
|0
|Samy Baghdadi
|1
|0
|Йоханссон Райан
|1
|0
|Мусаба Ричи
|1
|0
|Лонвейк Найджел
|1
|0
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кваглиата Джакомо
|9
|0
|Фадига Ноа
|6
|0
|Ренте Марко
|5
|0
|Басачикоглу Билал
|4
|0
|Де ла Торре Лука
|4
|0
|Влут Рай
|3
|0
|Кнустер Матс
|3
|0
|Бюргзорг Делано
|3
|0
|Бакбоорд Навайо
|3
|0
|Бакыш Синан
|1
|1
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|Сирхейс Кай
|2
|0
|Бласвих Янис
|1
|0
|Лаурсен Николай
|1
|0
|Схоофс Лукас
|1
|0
|Уахим Анас
|1
|0
|Лундинг Каспер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
10
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 19
1
7%
1
10%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
3
21%
2
20%
61-75
4
29%
3
30%
76-90
Пропущено
24
22
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
8%
1
5%
1-15
5
21%
5
23%
16-30
4
17%
3
14%
31-45
5
21%
6
27%
46-60
3
13%
4
18%
61-75
5
21%
3
14%
76-90
Забито
12
18
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
4
33%
1
6%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
3
25%
3
17%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
1
8%
5
28%
76-90
Пропущено
34
14
16 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
6
18%
2
14%
1-15
6
18%
1
7%
16-30
4
12%
1
7%
31-45
5
15%
2
14%
46-60
5
15%
3
21%
61-75
8
24%
5
36%
76-90
Забито
26
28
12 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 9
7 Не забивали 10
5
19%
2
7%
1-15
5
19%
3
11%
16-30
2
8%
7
25%
31-45
4
15%
4
14%
46-60
5
19%
4
14%
61-75
5
19%
8
29%
76-90
Пропущено
58
36
27 В 1-м тайме 13
31 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 20
8
14%
3
8%
1-15
11
19%
6
17%
16-30
8
14%
4
11%
31-45
10
17%
8
22%
46-60
8
14%
7
19%
61-75
13
22%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1
Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Фортуна Ситтард - Осс 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1
Хераклес
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Бохум - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 2:0 Хераклес - Витесс 0:0 ПСВ - Хераклес 3:1
Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Хераклес - Утрехт 1:0 Аякс - Хераклес 3:0 Камбюр - Хераклес 0:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Хераклес - Камбюр 1:1 Хераклес - Гронинген 4:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Витесс - Хераклес 2:1 Хераклес - Херенвен 0:1 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна - Хераклес 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|28
|22
|3
|3
|83 - 14
|69
|2.
|ПСВ
|28
|21
|2
|5
|71 - 34
|65
|3.
|Фейеноорд
|28
|18
|4
|6
|63 - 27
|58
|4.
|Твенте
|28
|16
|7
|5
|44 - 33
|55
|5.
|АЗ Алкмаар
|28
|17
|4
|7
|55 - 33
|55
|6.
|Витесс
|27
|12
|5
|10
|34 - 45
|41
|7.
|Утрехт
|28
|11
|8
|9
|45 - 37
|41
|8.
|Гронинген
|28
|9
|9
|10
|36 - 40
|36
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|28
|9
|6
|13
|31 - 43
|33
|10.
|Камбюр
|27
|10
|3
|14
|43 - 58
|33
|11.
|НЕК Неймеген
|27
|8
|8
|11
|33 - 43
|32
|12.
|Херенвен
|0:0
|28
|8
|7
|13
|24 - 36
|31
|13.
|Ваалвейк
|28
|6
|10
|12
|31 - 44
|28
|14.
|Хераклес
|27
|7
|6
|14
|27 - 37
|27
|15.
|Виллем II
|28
|6
|5
|17
|23 - 48
|23
|16.
|Спарта Роттердам
|0:0
|26
|4
|10
|12
|21 - 37
|22
|17.
|Фортуна Ситтард
|26
|6
|4
|16
|26 - 58
|22
|18.
|ПЕК Зволле
|28
|5
|5
|18
|20 - 43
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|14
|11
|1
|2
|52 - 7
|34
|2.
|ПСВ
|14
|11
|0
|3
|40 - 18
|33
|3.
|Фейеноорд
|14
|10
|2
|2
|34 - 12
|32
|4.
|АЗ Алкмаар
|14
|10
|2
|2
|31 - 14
|32
|5.
|Твенте
|14
|8
|5
|1
|22 - 11
|29
|6.
|Утрехт
|14
|7
|4
|3
|28 - 17
|25
|7.
|Хераклес
|14
|7
|4
|3
|19 - 13
|25
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|6
|1
|7
|20 - 21
|19
|9.
|Гронинген
|14
|4
|6
|4
|15 - 15
|18
|10.
|Витесс
|13
|5
|2
|6
|16 - 26
|17
|11.
|Камбюр
|13
|5
|1
|7
|25 - 29
|16
|12.
|Ваалвейк
|14
|4
|3
|7
|12 - 22
|15
|13.
|Спарта Роттердам
|0:0
|15
|3
|6
|6
|12 - 19
|15
|14.
|Виллем II
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|15.
|Фортуна Ситтард
|12
|4
|2
|6
|14 - 24
|14
|16.
|Херенвен
|0:0
|14
|4
|2
|8
|14 - 21
|14
|17.
|НЕК Неймеген
|13
|2
|5
|6
|12 - 18
|11
|18.
|ПЕК Зволле
|14
|2
|4
|8
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|14
|11
|2
|1
|31 - 7
|35
|2.
|ПСВ
|14
|10
|2
|2
|31 - 16
|32
|3.
|Фейеноорд
|14
|8
|2
|4
|29 - 15
|26
|4.
|Твенте
|14
|8
|2
|4
|22 - 22
|26
|5.
|Витесс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|6.
|АЗ Алкмаар
|14
|7
|2
|5
|24 - 19
|23
|7.
|НЕК Неймеген
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
|8.
|Гронинген
|14
|5
|3
|6
|21 - 25
|18
|9.
|Херенвен
|0:0
|14
|4
|5
|5
|10 - 15
|17
|10.
|Камбюр
|14
|5
|2
|7
|18 - 29
|17
|11.
|Утрехт
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|3
|5
|6
|11 - 22
|14
|13.
|Ваалвейк
|14
|2
|7
|5
|19 - 22
|13
|14.
|ПЕК Зволле
|14
|3
|1
|10
|11 - 27
|10
|15.
|Фортуна Ситтард
|14
|2
|2
|10
|12 - 34
|8
|16.
|Виллем II
|14
|2
|2
|10
|11 - 28
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|0:0
|11
|1
|4
|6
|9 - 18
|7
|18.
|Хераклес
|13
|0
|2
|11
|8 - 24
|2