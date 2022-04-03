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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Фортуна Ситтард
 
Позже

Стадион:
Хераклес

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
Фортуна Ситтард
Ничья
Хераклес
2.47
3.44
3.05
Все Коэффициенты
1
Ван
Осх
Яник
25
Тирпан
Микаэль
2
Анга-Лётшер
Мартин
33
Сиовас
Димитрис
35
Кокс
Джордж
7
Семеду
Лисандру
6
Дуарте
Дерой
23
Ринстра
Бен
8
Флемминг
Зиан
10
Сёнтьенс
Матс
9
Бенсоп
Чарлисон
26
Букер
Кун
23
Фадига
Ноа
4
Sven
Sonnenberg
21
Хоогма
Джастин
3
Кваглиата
Джакомо
11
Лаурсен
Николай
15
Схоофс
Лукас
14
Де
ла
Торре
Лука
29
Ханссон
Эмиль
30
Уахим
Анас
9
Бакыш
Синан
Фортуна Ситтард
4-3-2-1
Хераклес
4-4-2

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Хераклес

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

Э
3:1
Э
0:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
6:0
Э
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёнтьенс Матс 8 (2) 0.31
Флемминг Зиан 6 0.23
Ринстра Бен 2 0.08
Кокс Джордж 2 0.08
Теки Тесфальдет 1 0.04
Toshio Lake 1 0.04
Дуарте Дерой 1 0.04
Сиовас Димитрис 1 0.04
Samy Baghdadi 1 0.04
Лонвейк Найджел 1 0.04
Tijjani Noslin 1 0.04
Тирпан Микаэль 0 0
Семеду Лисандру 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сирхейс Кай 4 0.15
Бюргзорг Делано 4 0.15
Аззауи Исмаил 3 0.11
Бакыш Синан 3 0.11
Лаурсен Николай 3 0.11
Влут Рай 3 (1) 0.11
Киомурцоглу Орестис 2 0.07
Басачикоглу Билал 1 0.04
Арментерос Самуэль 1 0.04
Де ла Торре Лука 1 0.04
Ренте Марко 1 0.04
Кваглиата Джакомо 0 0
Ханссон Эмиль 0 0
Уахим Анас 0 0
Роскен Рубен 0 0
Сиерра Элиас 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Рул 4 1
Анга-Лётшер Мартин 5 0
Ринстра Бен 4 0
Тирпан Микаэль 4 0
Флемминг Зиан 4 0
Кокс Джордж 4 0
Пинту Иву 3 0
Сёнтьенс Матс 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Самбу Бассала 2 0
Сиовас Димитрис 1 0
Гладон Пол 1 0
Ван Осх Яник 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Ферати Арианит 1 0
Samy Baghdadi 1 0
Йоханссон Райан 1 0
Мусаба Ричи 1 0
Лонвейк Найджел 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кваглиата Джакомо 9 0
Фадига Ноа 6 0
Ренте Марко 5 0
Басачикоглу Билал 4 0
Де ла Торре Лука 4 0
Влут Рай 3 0
Кнустер Матс 3 0
Бюргзорг Делано 3 0
Бакбоорд Навайо 3 0
Бакыш Синан 1 1
Киомурцоглу Орестис 2 0
Сирхейс Кай 2 0
Бласвих Янис 1 0
Лаурсен Николай 1 0
Схоофс Лукас 1 0
Уахим Анас 1 0
Лундинг Каспер 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
10
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 19
1
7%
1
10%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
3
21%
2
20%
61-75
4
29%
3
30%
76-90

Пропущено

24
22
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
8%
1
5%
1-15
5
21%
5
23%
16-30
4
17%
3
14%
31-45
5
21%
6
27%
46-60
3
13%
4
18%
61-75
5
21%
3
14%
76-90

Забито

12
18
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
4
33%
1
6%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
3
25%
3
17%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
1
8%
5
28%
76-90

Пропущено

34
14
16 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
6
18%
2
14%
1-15
6
18%
1
7%
16-30
4
12%
1
7%
31-45
5
15%
2
14%
46-60
5
15%
3
21%
61-75
8
24%
5
36%
76-90

Забито

26
28
12 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 9
7 Не забивали 10
5
19%
2
7%
1-15
5
19%
3
11%
16-30
2
8%
7
25%
31-45
4
15%
4
14%
46-60
5
19%
4
14%
61-75
5
19%
8
29%
76-90

Пропущено

58
36
27 В 1-м тайме 13
31 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 20
8
14%
3
8%
1-15
11
19%
6
17%
16-30
8
14%
4
11%
31-45
10
17%
8
22%
46-60
8
14%
7
19%
61-75
13
22%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1
Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Фортуна Ситтард - Осс 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1
Хераклес
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Бохум - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 2:0 Хераклес - Витесс 0:0 ПСВ - Хераклес 3:1
Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Хераклес - Утрехт 1:0 Аякс - Хераклес 3:0 Камбюр - Хераклес 0:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Хераклес - Камбюр 1:1 Хераклес - Гронинген 4:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Витесс - Хераклес 2:1 Хераклес - Херенвен 0:1 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна - Хераклес 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 28 22 3 3 83 - 14 69
2. ПСВ 28 21 2 5 71 - 34 65
3. Фейеноорд 28 18 4 6 63 - 27 58
4. Твенте 28 16 7 5 44 - 33 55
5. АЗ Алкмаар 28 17 4 7 55 - 33 55
6. Витесс 27 12 5 10 34 - 45 41
7. Утрехт 28 11 8 9 45 - 37 41
8. Гронинген 28 9 9 10 36 - 40 36
9. Гоу Эхед Иглс 28 9 6 13 31 - 43 33
10. Камбюр 27 10 3 14 43 - 58 33
11. НЕК Неймеген 27 8 8 11 33 - 43 32
12. Херенвен 0:0 28 8 7 13 24 - 36 31
13. Ваалвейк 28 6 10 12 31 - 44 28
14. Хераклес 27 7 6 14 27 - 37 27
15. Виллем II 28 6 5 17 23 - 48 23
16. Спарта Роттердам 0:0 26 4 10 12 21 - 37 22
17. Фортуна Ситтард 26 6 4 16 26 - 58 22
18. ПЕК Зволле 28 5 5 18 20 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 11 1 2 52 - 7 34
2. ПСВ 14 11 0 3 40 - 18 33
3. Фейеноорд 14 10 2 2 34 - 12 32
4. АЗ Алкмаар 14 10 2 2 31 - 14 32
5. Твенте 14 8 5 1 22 - 11 29
6. Утрехт 14 7 4 3 28 - 17 25
7. Хераклес 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гоу Эхед Иглс 14 6 1 7 20 - 21 19
9. Гронинген 14 4 6 4 15 - 15 18
10. Витесс 13 5 2 6 16 - 26 17
11. Камбюр 13 5 1 7 25 - 29 16
12. Ваалвейк 14 4 3 7 12 - 22 15
13. Спарта Роттердам 0:0 15 3 6 6 12 - 19 15
14. Виллем II 14 4 3 7 12 - 20 15
15. Фортуна Ситтард 12 4 2 6 14 - 24 14
16. Херенвен 0:0 14 4 2 8 14 - 21 14
17. НЕК Неймеген 13 2 5 6 12 - 18 11
18. ПЕК Зволле 14 2 4 8 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 11 2 1 31 - 7 35
2. ПСВ 14 10 2 2 31 - 16 32
3. Фейеноорд 14 8 2 4 29 - 15 26
4. Твенте 14 8 2 4 22 - 22 26
5. Витесс 14 7 3 4 18 - 19 24
6. АЗ Алкмаар 14 7 2 5 24 - 19 23
7. НЕК Неймеген 14 6 3 5 21 - 25 21
8. Гронинген 14 5 3 6 21 - 25 18
9. Херенвен 0:0 14 4 5 5 10 - 15 17
10. Камбюр 14 5 2 7 18 - 29 17
11. Утрехт 14 4 4 6 17 - 20 16
12. Гоу Эхед Иглс 14 3 5 6 11 - 22 14
13. Ваалвейк 14 2 7 5 19 - 22 13
14. ПЕК Зволле 14 3 1 10 11 - 27 10
15. Фортуна Ситтард 14 2 2 10 12 - 34 8
16. Виллем II 14 2 2 10 11 - 28 8
17. Спарта Роттердам 0:0 11 1 4 6 9 - 18 7
18. Хераклес 13 0 2 11 8 - 24 2
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    3'
    Бенсоп Чарлисон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 3'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 2'
    Фортуна Ситтард контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья свистит. Схоофс Лукас атаковал сзади соперника. Это Бенсоп Чарлисон заработал своей команде штрафной
  • 1'
    Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Фадига Ноа из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Фортуна Ситтард начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Фортуна Ситтард
Ничья
Хераклес
2.47
3.44
3.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фортуна Ситтард - Хераклес онлайн

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Фортуна Ситтард
Хераклес

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