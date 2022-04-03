Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Удар от ворот произведет Хераклес

94' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Басачикоглу Билал оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

93' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Матч возобновлен

91' Свен Сонненберг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Тиджани Нослин бьет со штрафного в створ, но Коэн Бакер держит все под контролем

89' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Хераклес

87' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Бакыш Синан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Тиджани Нослин нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!

84' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Удар от ворот произведет Хераклес

80' Удар от ворот произведет Хераклес

79' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Букер Кун взял и забрал мяч на выходе

76' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Хераклес

75' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

74' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' ШТАНГА! Так было близко к голу - Бакыш Синан нанес удар в каркас ворот!

72' Букер Кун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Гладон Пол нанес удар головой, но Коэн Бакер спокойно отбил мяч.

70' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Хераклес

70' Кокс Джордж решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

69' Фадига Ноа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

68' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Г О О О О Л - Бакыш Синан забивает с левой ноги!

66' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Лаурсен Николай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Хороший удар издали нанес Сёнтьенс Матс , но отличный сейв сделал Коэн Бакер. Угловой.

63' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Букер Кун взял и забрал мяч на выходе

58' Г О О О О Л - Джакомо Квальята забивает с левой ноги!

58' Джакомо Квальята из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...

57' Плохо сыграл Схоофс Лукас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

55' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Игрок из команды Фортуна Ситтард совершает ошибку с игроком соперника и пропускает фол.

54' Флемминг Зиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

53' Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Джакомо Квальята из команды Хераклес отдал передачу, которая была заблокирована.

53' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Букер Кун взял и забрал мяч на выходе

51' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Матч возобновлен

51' Кокс Джордж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Флемминг Зиан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

50' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля