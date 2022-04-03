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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Камбюр
1:1
Второй тайм: 50'

Стадион:
НЕК Неймеген
0'
0:1
2' Гол
Окита Жонатан
5' Желтая карточка
Робертс Улдрикис
1:1
11' Гол
Паулиссен Митчелл
30' Желтая карточка
Бронкхорст Илиас
50'

Ход матча

2'
0:1
Окита Жонатан
5'
Робертс Улдрикис
 
11'
Паулиссен Митчелл
(Йоостен Патрик)
1:1
21'
Яспер тер Хейде
Худемакерс Меес
 
30'
 
Бронкхорст Илиас

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Камбюр
Ничья
НЕК Неймеген
2.53
3.55
2.75
Все Коэффициенты
12
Бос
Питер
5
Шмидт
Доке
3
Макинтош
Келвин
4
Схаутен
Эрик
16
Бангура
Алекс
10
Паулиссен
Митчелл
6
Худемакерс
Меес
8
Якобс
Ями
11
Йоостен
Патрик
28
Робертс
Улдрикис
7
Каллон
Исса
1
Брандерхорст
Маттейс
5
Гут
Родриго
4
Маркес
Иван
26
Одентал
Кас
2
Бронкхорст
Илиас
20
Шоне
Лассе
6
Брюин
Джорди
16
Эль-Каруани
Суфьян
11
Маттссон
Магнус
7
Тавшан
Элаис
10
Окита
Жонатан
Камбюр
4-3-3
НЕК Неймеген
3-4-1-2

История личных встреч

Камбюр
НЕК Неймеген

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

14 матчей

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

7.1%
64.3%
28.6%
1 победа 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

К
1:2
Э
2:3
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
3:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tom Boere 6 0.21
Якобс Ями 5 0.18
Робертс Улдрикис 5 0.18
Каллон Исса 4 0.14
Маулун Робин 4 (2) 0.14
Самбисса Давид 3 0.11
Бангура Алекс 3 0.11
Брей Майкл 2 0.07
Схаутен Эрик 2 0.07
Паулиссен Митчелл 2 0.07
Тол Марко 2 0.07
Худемакерс Меес 2 0.07
Йоостен Патрик 1 0.04
Киш Тамаш 1 0.04
Доодеман Ник 0 0
Шмидт Доке 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 6 0.21
Ali Akman 6 0.21
Брюин Джорди 5 (1) 0.18
Тавшан Элаис 5 0.18
Маттссон Магнус 4 0.14
Шоне Лассе 2 0.07
Дуэлунд Миккель 1 0.04
Вет Хавьер 1 0.04
Вердонк Калвин 1 0.04
Баррето Эдгар 1 0.04
Одентал Кас 1 0.04
Гут Родриго 1 0.04
Ван Рой Барт 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0

Карточки

Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 7 1
Макинтош Келвин 5 0
Маулун Робин 5 0
Паулиссен Митчелл 3 0
Робертс Улдрикис 3 0
Якобс Ями 3 0
Шмидт Доке 1 1
Схаутен Эрик 2 0
Каллон Исса 2 0
Худемакерс Меес 2 0
Брей Майкл 2 0
Киш Тамаш 1 0
Tom Boere 1 0
Самбисса Давид 1 0
Тол Марко 1 0
Яспер тер Хейде 1 0
Sekou Sylla 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Иван 5 1
Шоне Лассе 5 0
Одентал Кас 4 0
Эль-Каруани Суфьян 2 1
Баррето Эдгар 3 0
Окита Жонатан 3 0
Ван Рой Барт 3 0
Тавшан Элаис 3 0
Мейер Роджер 2 0
Вет Хавьер 2 0
Вердонк Калвин 2 0
Пропер Дирк 2 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Бронкхорст Илиас 1 0
Ali Akman 1 0
Гут Родриго 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
22
8 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 11
15 Не забивали 13
1
4%
3
14%
1-15
4
17%
7
32%
16-30
3
13%
6
27%
31-45
7
30%
4
18%
46-60
5
22%
1
5%
61-75
3
13%
1
5%
76-90

Пропущено

31
24
18 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
4
13%
4
17%
1-15
5
16%
5
21%
16-30
9
29%
29%
3
13%
31-45
4
13%
3
13%
46-60
2
6%
0
0%
61-75
7
23%
9
38%
76-90

Забито

18
12
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
2
11%
2
17%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
1
6%
5
42%
31-45
4
22%
2
17%
46-60
6
33%
0
0%
61-75
2
11%
2
17%
76-90

Пропущено

29
18
14 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
7
24%
3
17%
16-30
7
24%
1
6%
31-45
3
10%
2
11%
46-60
4
14%
5
28%
61-75
8
28%
5
28%
76-90

Забито

41
34
14 В 1-м тайме 24
27 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 16
6 Не забивали 5
3
7%
5
15%
1-15
7
17%
8
24%
16-30
4
10%
11
32%
31-45
11
27%
6
18%
46-60
11
27%
1
3%
61-75
5
12%
3
9%
76-90

Пропущено

60
42
32 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 8
23 Не пропускали 18
4
7%
6
14%
1-15
12
20%
8
19%
16-30
16
27%
4
10%
31-45
7
12%
5
12%
46-60
6
10%
5
12%
61-75
15
25%
14
33%
76-90

Результаты последних матчей

Камбюр
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Камбюр - Аякс 2:3 Твенте - Камбюр 1:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1
Фейеноорд - Камбюр 3:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 Утрехт - Камбюр 3:2 Камбюр - Хераклес 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Хераклес - Камбюр 1:1 Камбюр - Херенвен 1:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Виллем II - Камбюр 1:3 Камбюр - Витесс 1:6 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 Камбюр - Утрехт 2:1 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Аякс (аматоры) - Камбюр 0:5
НЕК Неймеген
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 Витесс - НЕК Неймеген 4:1
НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 28 22 3 3 83 - 14 69
2. ПСВ 28 21 2 5 71 - 34 65
3. Фейеноорд 28 18 4 6 63 - 27 58
4. Твенте 28 16 7 5 44 - 33 55
5. АЗ Алкмаар 28 17 4 7 55 - 33 55
6. Витесс 27 12 5 10 34 - 45 41
7. Утрехт 28 11 8 9 45 - 37 41
8. Гронинген 28 9 9 10 36 - 40 36
9. Камбюр 1:1 28 10 4 14 44 - 59 34
10. НЕК Неймеген 1:1 28 8 9 11 34 - 44 33
11. Гоу Эхед Иглс 28 9 6 13 31 - 43 33
12. Херенвен 28 8 7 13 25 - 37 31
13. Хераклес 28 8 6 14 29 - 37 30
14. Ваалвейк 28 6 10 12 31 - 44 28
15. Виллем II 28 6 5 17 23 - 48 23
16. Спарта Роттердам 26 4 10 12 22 - 38 22
17. Фортуна Ситтард 27 6 4 17 26 - 60 22
18. ПЕК Зволле 28 5 5 18 20 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 11 1 2 52 - 7 34
2. ПСВ 14 11 0 3 40 - 18 33
3. Фейеноорд 14 10 2 2 34 - 12 32
4. АЗ Алкмаар 14 10 2 2 31 - 14 32
5. Твенте 14 8 5 1 22 - 11 29
6. Утрехт 14 7 4 3 28 - 17 25
7. Хераклес 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гоу Эхед Иглс 14 6 1 7 20 - 21 19
9. Гронинген 14 4 6 4 15 - 15 18
10. Витесс 13 5 2 6 16 - 26 17
11. Камбюр 1:1 14 5 2 7 26 - 30 17
12. Спарта Роттердам 15 3 6 6 13 - 20 15
13. Виллем II 14 4 3 7 12 - 20 15
14. Ваалвейк 14 4 3 7 12 - 22 15
15. Фортуна Ситтард 13 4 2 7 14 - 26 14
16. Херенвен 14 4 2 8 14 - 21 14
17. НЕК Неймеген 1:1 13 2 5 6 12 - 18 11
18. ПЕК Зволле 14 2 4 8 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 11 2 1 31 - 7 35
2. ПСВ 14 10 2 2 31 - 16 32
3. Фейеноорд 14 8 2 4 29 - 15 26
4. Твенте 14 8 2 4 22 - 22 26
5. Витесс 14 7 3 4 18 - 19 24
6. АЗ Алкмаар 14 7 2 5 24 - 19 23
7. НЕК Неймеген 1:1 15 6 4 5 22 - 26 22
8. Гронинген 14 5 3 6 21 - 25 18
9. Херенвен 14 4 5 5 11 - 16 17
10. Камбюр 1:1 14 5 2 7 18 - 29 17
11. Утрехт 14 4 4 6 17 - 20 16
12. Гоу Эхед Иглс 14 3 5 6 11 - 22 14
13. Ваалвейк 14 2 7 5 19 - 22 13
14. ПЕК Зволле 14 3 1 10 11 - 27 10
15. Фортуна Ситтард 14 2 2 10 12 - 34 8
16. Виллем II 14 2 2 10 11 - 28 8
17. Спарта Роттердам 11 1 4 6 9 - 18 7
18. Хераклес 14 1 2 11 10 - 24 5
  • До матча
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Лучшие коэффициенты
Камбюр
Ничья
НЕК Неймеген
2.53
3.55
2.75
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НЕК Неймеген

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