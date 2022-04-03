США: МЛС 2022
1:3
Конец матча
Стадион: Провиденс
0:1
9' ГолЧичарито
0:2
17' Гол в свои воротаТуилома Билл
45' Красная карточкаБонилья Пабло
45' Желтая карточкаРавелсон Райан
48' Желтая карточкаДепай Ник
48' Желтая карточкаБланко Себастьян
50' Желтая карточкаДельгадо Марко
1:2
51' ГолТуилома Билл
57' Желтая карточкаЧичарито
1:3
59' ГолЧичарито
61' Вторая желтая карточкаДельгадо Марко
90' Желтая карточкаЧара Диего
90' Желтая карточкаВаскес Виктор II
Ход матча
9'
0:1
17'
0:2
45'
45'
48'
48'
50'
51'
1:2
57'
59'
1:3
61'
90'
90'
31
Ивачич
Альяз
25
Туилома
Билл
23
Чара
Йимми
21
Чара
Диего
20
Депай
Ник
14
Чичарито
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
-
25 Туилома БиллЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Бодили БлейкПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
-
-
24 David Ayala
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЧичаритоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Йовелич ДеянНападающий
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
История личных встреч
Портленд Тимберс
Лос-Анджелес Гэлакси
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
43.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед
31 матч
41.9%
19.4%
38.7%
13 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
29%
38.7%
32.3%
9 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
38.7%
35.5%
25.8%
12 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чара Йимми
|2
|0.33
|Туилома Билл
|2
|0.33
|Асприлья Дайрон
|1
|0.17
|Незгода Ярослав
|1
|0.17
|Паредес Кристиан
|1 (1)
|0.17
|Бланко Себастьян
|0
|0
|Santiago Moreno
|0
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чичарито
|4
|0.8
|Коста Дуглас
|1
|0.2
|Альварес Эфраин
|1
|0.2
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|Равелсон Райан
|0
|0
|Грандсир Самуэль
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванранкин Хосе Карлос
|3
|1
|Браво Клаудио III
|3
|1
|Чара Диего
|2
|0
|Бланко Себастьян
|2
|0
|Асприлья Дайрон
|2
|0
|Паредес Кристиан
|2
|0
|Бонилья Пабло
|0
|1
|Чара Йимми
|1
|0
|Туилома Билл
|1
|0
|George Fochive
|1
|0
|Бодили Блейк
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дельгадо Марко
|1
|1
|Депай Ник
|2
|0
|Коста Дуглас
|1
|0
|Чичарито
|1
|0
|Васкес Виктор II
|1
|0
|Равелсон Райан
|1
|0
|Кулибали Сега
|1
|0
|Кабрал Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
8
6
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
10%
1
17%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1
Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|3.
|Атланта Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|4.
|Чикаго Файр
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|5.
|Коламбус Кру
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|6.
|Орландо Сити
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|7.
|Торонто
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|8.
|Ди Си Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|9.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|8 - 14
|6
|10.
|Нью-Йорк Сити
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|12.
|Клёб де Фут Монреаль
|5
|1
|1
|3
|9 - 14
|4
|13.
|Интер Майами
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|2.
|Реал Солт-Лейк
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|4.
|Остин
|5
|2
|2
|1
|13 - 5
|8
|5.
|Даллас
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|6.
|Колорадо Рэпидс
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Хьюстон Динамо
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Миннесота Юнайтед
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|Нэшвилл
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|10.
|Сиэтл Саундерс
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|2
|0
|4
|4 - 9
|6
|12.
|Портленд Тимберс
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Атланта Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|3.
|Коламбус Кру
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Торонто
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|5.
|Чикаго Файр
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|Нью-Йорк Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Ди Си Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|8.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Орландо Сити
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Интер Майами
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|13.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Клёб де Фут Монреаль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|3
|2
|1
|0
|11 - 2
|7
|2.
|Колорадо Рэпидс
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Даллас
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Реал Солт-Лейк
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Портленд Тимберс
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Сиэтл Саундерс
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Филадельфия Юнион
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Орландо Сити
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|Чикаго Файр
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|1
|1
|2
|8 - 12
|4
|6.
|Атланта Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|7.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|9.
|Коламбус Кру
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|10.
|Торонто
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Интер Майами
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|Реал Солт-Лейк
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|5.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Хьюстон Динамо
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Даллас
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|9.
|Портленд Тимберс
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|10.
|Остин
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Колорадо Рэпидс
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0