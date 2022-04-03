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США: МЛС 2022

2022
Портленд Тимберс
1:3
Конец матча

Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
0:1
9' Гол
Чичарито
0:2
17' Гол в свои ворота
Туилома Билл
45' Красная карточка
Бонилья Пабло
45' Желтая карточка
Равелсон Райан
48' Желтая карточка
Депай Ник
48' Желтая карточка
Бланко Себастьян
50' Желтая карточка
Дельгадо Марко
1:2
51' Гол
Туилома Билл
57' Желтая карточка
Чичарито
1:3
59' Гол
Чичарито
61' Вторая желтая карточка
Дельгадо Марко
90' Желтая карточка
Чара Диего
90' Желтая карточка
Васкес Виктор II
90'+5
31
Ивачич
Альяз
28
Бонилья
Пабло
25
Туилома
Билл
13
Жупарич
Дарио
5
Браво
Клаудио
III
23
Чара
Йимми
22
Паредес
Кристиан
21
Чара
Диего
30
Santiago
Moreno
10
Бланко
Себастьян
11
Незгода
Ярослав
1
Бонд
Джонатан
18
Леердам
Келвин
20
Депай
Ник
3
Уильямс
Дэррик
44
Эдвардс
Рахим
9
Кабрал
Кевин
6
Равелсон
Райан
8
Дельгадо
Марко
11
Грандсир
Самуэль
14
Чичарито
26
Альварес
Эфраин
Портленд Тимберс
4-4-1-1
Лос-Анджелес Гэлакси
4-4-2

История личных встреч

Портленд Тимберс
Лос-Анджелес Гэлакси

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
43.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед

31 матч

41.9%
19.4%
38.7%
13 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

29%
38.7%
32.3%
9 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.7%
35.5%
25.8%
12 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

М
2:1
М
4:1
М
3:0
М
5:2
М
3:6
М
2:3
М
1:2
М
4:0
ОК
4:0
М
2:1
ОК
1:0
М
1:1
М
2:1
М
3:1
М
0:1
М
1:2
ОК
0:1
М
1:1
М
2:5
М
5:0
М
2:2
М
3:1
М
2:2
М
1:1
М
1:0
М
2:1
М
0:0
М
3:5
М
0:1
М
3:0
М
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чара Йимми 2 0.33
Туилома Билл 2 0.33
Асприлья Дайрон 1 0.17
Незгода Ярослав 1 0.17
Паредес Кристиан 1 (1) 0.17
Бланко Себастьян 0 0
Santiago Moreno 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чичарито 4 0.8
Коста Дуглас 1 0.2
Альварес Эфраин 1 0.2
Эдвардс Рахим 0 0
Равелсон Райан 0 0
Грандсир Самуэль 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванранкин Хосе Карлос 3 1
Браво Клаудио III 3 1
Чара Диего 2 0
Бланко Себастьян 2 0
Асприлья Дайрон 2 0
Паредес Кристиан 2 0
Бонилья Пабло 0 1
Чара Йимми 1 0
Туилома Билл 1 0
George Fochive 1 0
Бодили Блейк 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дельгадо Марко 1 1
Депай Ник 2 0
Коста Дуглас 1 0
Чичарито 1 0
Васкес Виктор II 1 0
Равелсон Райан 1 0
Кулибали Сега 1 0
Кабрал Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
10%
1
17%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1
Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Нью-Йорк Ред Буллз 5 3 1 1 9 - 4 10
3. Атланта Юнайтед 5 3 1 1 9 - 8 10
4. Чикаго Файр 5 2 3 0 5 - 1 9
5. Коламбус Кру 5 2 2 1 10 - 6 8
6. Орландо Сити 6 2 2 2 7 - 7 8
7. Торонто 5 2 1 2 7 - 9 7
8. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 5 - 5 6
9. Цинциннати 6 2 0 4 8 - 14 6
10. Нью-Йорк Сити 5 1 1 3 5 - 6 4
11. Нью-Инглэнд Революшн 5 1 1 3 6 - 9 4
12. Клёб де Фут Монреаль 5 1 1 3 9 - 14 4
13. Интер Майами 5 0 1 4 3 - 13 1
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 5 4 1 0 13 - 4 13
2. Реал Солт-Лейк 6 3 2 1 7 - 5 11
3. Лос-Анджелес Гэлакси 5 3 0 2 7 - 5 9
4. Остин 5 2 2 1 13 - 5 8
5. Даллас 5 2 2 1 7 - 3 8
6. Колорадо Рэпидс 5 2 2 1 7 - 5 8
7. Хьюстон Динамо 5 2 2 1 6 - 4 8
8. Миннесота Юнайтед 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Нэшвилл 5 2 1 2 4 - 5 7
10. Сиэтл Саундерс 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Спортинг Канзас-Сити 6 2 0 4 4 - 9 6
12. Портленд Тимберс 6 1 3 2 7 - 11 6
13. Ванкувер Уайткэпс 5 1 1 3 3 - 9 4
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 0 2 3 6 - 11 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 8 - 5 7
3. Коламбус Кру 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Торонто 3 2 0 1 5 - 6 6
5. Чикаго Файр 3 1 2 0 3 - 1 5
6. Нью-Йорк Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
7. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 3 - 3 3
8. Цинциннати 3 1 0 2 6 - 6 3
9. Нью-Инглэнд Революшн 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Орландо Сити 3 1 0 2 5 - 6 3
11. Нью-Йорк Ред Буллз 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Интер Майами 3 0 1 2 1 - 5 1
13. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Клёб де Фут Монреаль 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 3 2 1 0 11 - 2 7
2. Колорадо Рэпидс 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Даллас 3 2 1 0 7 - 2 7
4. Лос-Анджелес 3 2 1 0 7 - 2 7
5. Спортинг Канзас-Сити 2 2 0 0 2 - 0 6
6. Реал Солт-Лейк 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Хьюстон Динамо 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Портленд Тимберс 4 1 2 1 5 - 6 5
9. Ванкувер Уайткэпс 2 1 1 0 1 - 0 4
10. Миннесота Юнайтед 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Сиэтл Саундерс 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 1 - 1 3
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 2 1 6 - 8 2
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Филадельфия Юнион 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Орландо Сити 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Чикаго Файр 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Клёб де Фут Монреаль 4 1 1 2 8 - 12 4
6. Атланта Юнайтед 2 1 0 1 1 - 3 3
7. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Цинциннати 3 1 0 2 2 - 8 3
9. Коламбус Кру 2 0 2 0 4 - 4 2
10. Торонто 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Нью-Инглэнд Революшн 2 0 1 1 3 - 5 1
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Интер Майами 2 0 0 2 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 5 2 1 2 4 - 5 7
2. Лос-Анджелес 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Лос-Анджелес Гэлакси 3 2 0 1 6 - 4 6
4. Реал Солт-Лейк 4 1 2 1 4 - 4 5
5. Сиэтл Саундерс 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Хьюстон Динамо 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Даллас 2 0 1 1 0 - 1 1
9. Портленд Тимберс 2 0 1 1 2 - 5 1
10. Остин 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Колорадо Рэпидс 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 0 2 0 - 3 0
13. Ванкувер Уайткэпс 3 0 0 3 2 - 9 0
14. Спортинг Канзас-Сити 4 0 0 4 2 - 9 0
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    49'
    Равелсон Райан получил желтую карточку от судьи
  • 48'
    УДАЛЕНИЕ! - Бонилья Пабло увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Туилома Билл уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Чичарито бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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