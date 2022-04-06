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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Перт Глори
0:1
Конец матча

Стадион:
Мельбурн Виктори
0'
28' Желтая карточка
Callum Timmins
46' Желтая карточка
Дэвидсон Джейсон
0:1
57' Гол
Марджиотта Франческо
70' Желтая карточка
Giordano Colli
90' Желтая карточка
Rai IV
90'+4
33
Редди
Лиэм
21
Antonee
Burke-Gilroy
22
Роулинс
Джошуа
29
Лахман
Даррил
14
Клисби
Джек
19
Callum
Timmins
23
Mitchell
Oxborrow
26
Giordano
Colli
7
Сардинеро
Адриан
38
Ciaran
Bramwell
28
Остлер
Трент
20
Келава
Иван
2
Герия
Джейсон
17
Хэмилл
Брендан
5
Спиранович
Мэттью
3
Дэвидсон
Джейсон
6
Броксхэм
Ли
8
Бриллант
Джошуа
23
Рохас
Марко
22
Бриммер
Джейк
7
Икономидис
Крис
9
Марджиотта
Франческо
Перт Глори
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Перт Глори
Мельбурн Виктори

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
45%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
50%
12 побед 10 ничьих 0 побед

25 матчей

16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Второй тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 17 побед

45 матчей

37.8%
15.6%
46.6%
17 побед 7 ничьих 21 победа

Первый тайм

26.7%
35.6%
37.7%
12 побед 16 ничьих 17 побед

Второй тайм

26.7%
35.6%
37.7%
12 побед 16 ничьих 17 побед

История матчей

0:3
КФ
1:1
2:1
2:1
0:4
2:2
1:0
0:2
1:2
2:3
КФ
0:1
1:0
3:2
0:2
4:1
2:1
1:1
3:2
1:1
1:0
КФ
2:0
1:1
3:3
1:2
1:2
1:1
2:0
2:1
2:3
0:1
1:0
ХАЛ
4:2
ХАЛ
4:1
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
0:2
ХАЛ
6:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:2
ХАЛ
3:1
ХАЛ
4:0
ПК
0:1
ХАЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 6 (1) 0.38
Antonee Burke-Gilroy 1 0.06
Фитцджеральд Николас 1 0.06
О'Нилл Брэндон 1 0.06
Callum Timmins 1 0.06
Остлер Трент 1 0.06
Giordano Colli 1 0.06
Ciaran Bramwell 1 0.06
Клисби Джек 0 0
Косуке Ота 0 0
Сардинеро Адриан 0 0
Нийонгабире Пасифик 0 0
Luke Bodnar 0 0
Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Д'Агостино Николас 7 0.39
Рохас Марко 3 0.17
Марджиотта Франческо 3 0.17
Фолами Бен 2 0.11
Бриммер Джейк 1 0.06
Круз Робби 1 0.06
Дэвидсон Джейсон 1 0.06
Бриллант Джошуа 1 0.06
Герия Джейсон 1 0.06
Родерик Миранда 1 0.06
Хэмилл Брендан 1 0.06
Nishan Velupillay 1 0.06
Келава Иван 0 0
Lleyton Brooks 0 0

Карточки

Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Косуке Ота 3 0
Callum Timmins 3 0
Giordano Colli 3 0
Малик Осама 1 1
Форнароли Бруно 2 0
О'Нилл Брэндон 2 0
Клисби Джек 2 0
Аспропотамитис Джонатан 2 0
Antonee Burke-Gilroy 2 0
Кио Эндрю 1 0
Редди Лиэм 1 0
Лахман Даррил 1 0
Mitchell Oxborrow 1 0
Калвер Аарон 1 0
Нийонгабире Пасифик 1 0
Роулинс Джошуа 1 0
Daniel Stynes 1 0
Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родерик Миранда 3 1
Дэвидсон Джейсон 3 1
Келава Иван 4 0
Бриллант Джошуа 2 1
Rai IV 2 1
Броксхэм Ли 2 0
Хэмилл Брендан 2 0
Герия Джейсон 2 0
Спиранович Мэттью 1 0
Круз Робби 1 0
Рохас Марко 1 0
Марджиотта Франческо 1 0
Д'Агостино Николас 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Lleyton Brooks 1 0
Nishan Velupillay 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
1
33%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

10
14
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
4
29%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
3
30%
2
14%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
5
36%
76-90

Пропущено

13
13
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
7
54%
6
46%
76-90

Забито

13
24
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 13
9 Не забивали 3
2
15%
2
8%
1-15
1
8%
5
21%
16-30
2
15%
4
17%
31-45
3
23%
4
17%
46-60
3
23%
2
8%
61-75
2
15%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

18
20
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 14
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
3
17%
2
10%
31-45
3
17%
4
20%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
7
39%
8
40%
76-90

Результаты последних матчей

Перт Глори
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Макартур - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4
Перт Глори - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Сидней - Перт Глори 1:2 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1
Виссел Кобе - Мельбурн Виктори 4:3 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Голд-Кост Найтс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 21 12 7 2 48 - 27 43
2. Мельбурн Виктори 18 7 7 4 24 - 20 28
3. Веллингтон Феникс 18 8 3 7 23 - 36 27
4. Вестерн Юнайтед 16 7 5 4 22 - 21 26
5. Ньюкасл Джетс 17 6 4 7 28 - 26 22
6. Сидней 17 5 6 6 24 - 23 21
7. Аделаида Юнайтед 16 5 6 5 23 - 21 21
8. Макартур 17 5 5 7 25 - 33 20
9. Сентрал Кост Маринерз 15 5 4 6 29 - 23 19
10. Вестерн Сидней Уондерерс 13 4 4 5 18 - 18 16
11. Перт Глори 16 3 4 9 13 - 18 13
12. Брисбен Роар 14 4 1 9 14 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 11 7 2 2 18 - 16 23
2. Мельбурн Сити 11 5 4 2 21 - 15 19
3. Ньюкасл Джетс 8 5 1 2 18 - 9 16
4. Сентрал Кост Маринерз 7 4 2 1 19 - 9 14
5. Мельбурн Виктори 9 3 4 2 15 - 12 13
6. Брисбен Роар 9 4 1 4 12 - 13 13
7. Сидней 9 3 3 3 16 - 14 12
8. Вестерн Юнайтед 6 3 2 1 9 - 7 11
9. Макартур 7 3 2 2 10 - 10 11
10. Аделаида Юнайтед 9 3 2 4 15 - 13 11
11. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
12. Перт Глори 7 1 3 3 3 - 5 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 10 7 3 0 27 - 12 24
2. Мельбурн Виктори 9 4 3 2 9 - 8 15
3. Вестерн Юнайтед 10 4 3 3 13 - 14 15
4. Аделаида Юнайтед 7 2 4 1 8 - 8 10
5. Сидней 8 2 3 3 8 - 9 9
6. Макартур 10 2 3 5 15 - 23 9
7. Вестерн Сидней Уондерерс 7 2 2 3 12 - 12 8
8. Перт Глори 9 2 1 6 10 - 13 7
9. Ньюкасл Джетс 9 1 3 5 10 - 17 6
10. Сентрал Кост Маринерз 8 1 2 5 10 - 14 5
11. Веллингтон Феникс 7 1 1 5 5 - 20 4
12. Брисбен Роар 5 0 0 5 2 - 12 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Callum Timmins получил желтую карточку от судьи
  • 8'
    Сардинеро Адриан уходит с поля. Нийонгабире Пасифик выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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