Австралия: A-Лига 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: HBF Park
28' Желтая карточкаCallum Timmins
46' Желтая карточкаДэвидсон Джейсон
0:1
57' ГолМарджиотта Франческо
70' Желтая карточкаGiordano Colli
90' Желтая карточкаRai IV
Ход матча
28'
46'
57'
70'
90'
33
Редди
Лиэм
14
Клисби
Джек
28
Остлер
Трент
- Основной состав
-
33 Редди ЛиэмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Остлер ТрентНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
32 Aiden Coyne
-
-
-
12 Cameron Cook
-
Главный тренер: Ruben Zadkovich
- Основной состав
-
20 Келава ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рохас МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Нигро СтефанЗащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
4 Rai IV
-
30 Marko Bulic
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
История личных встреч
Перт Глори
Мельбурн Виктори
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
45%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
50%
12 побед 10 ничьих 0 побед
25 матчей
16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа
Первый тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 17 побед
Второй тайм
24%
76%
0 побед 6 ничьих 17 побед
45 матчей
37.8%
15.6%
46.6%
17 побед 7 ничьих 21 победа
Первый тайм
26.7%
35.6%
37.7%
12 побед 16 ничьих 17 побед
Второй тайм
26.7%
35.6%
37.7%
12 побед 16 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|6 (1)
|0.38
|Antonee Burke-Gilroy
|1
|0.06
|Фитцджеральд Николас
|1
|0.06
|О'Нилл Брэндон
|1
|0.06
|Callum Timmins
|1
|0.06
|Остлер Трент
|1
|0.06
|Giordano Colli
|1
|0.06
|Ciaran Bramwell
|1
|0.06
|Клисби Джек
|0
|0
|Косуке Ота
|0
|0
|Сардинеро Адриан
|0
|0
|Нийонгабире Пасифик
|0
|0
|Luke Bodnar
|0
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Д'Агостино Николас
|7
|0.39
|Рохас Марко
|3
|0.17
|Марджиотта Франческо
|3
|0.17
|Фолами Бен
|2
|0.11
|Бриммер Джейк
|1
|0.06
|Круз Робби
|1
|0.06
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0.06
|Бриллант Джошуа
|1
|0.06
|Герия Джейсон
|1
|0.06
|Родерик Миранда
|1
|0.06
|Хэмилл Брендан
|1
|0.06
|Nishan Velupillay
|1
|0.06
|Келава Иван
|0
|0
|Lleyton Brooks
|0
|0
Карточки
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Косуке Ота
|3
|0
|Callum Timmins
|3
|0
|Giordano Colli
|3
|0
|Малик Осама
|1
|1
|Форнароли Бруно
|2
|0
|О'Нилл Брэндон
|2
|0
|Клисби Джек
|2
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|2
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|2
|0
|Кио Эндрю
|1
|0
|Редди Лиэм
|1
|0
|Лахман Даррил
|1
|0
|Mitchell Oxborrow
|1
|0
|Калвер Аарон
|1
|0
|Нийонгабире Пасифик
|1
|0
|Роулинс Джошуа
|1
|0
|Daniel Stynes
|1
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родерик Миранда
|3
|1
|Дэвидсон Джейсон
|3
|1
|Келава Иван
|4
|0
|Бриллант Джошуа
|2
|1
|Rai IV
|2
|1
|Броксхэм Ли
|2
|0
|Хэмилл Брендан
|2
|0
|Герия Джейсон
|2
|0
|Спиранович Мэттью
|1
|0
|Круз Робби
|1
|0
|Рохас Марко
|1
|0
|Марджиотта Франческо
|1
|0
|Д'Агостино Николас
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Lleyton Brooks
|1
|0
|Nishan Velupillay
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
1
33%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
10
14
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
4
29%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
3
30%
2
14%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
5
36%
76-90
Пропущено
13
13
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
7
54%
6
46%
76-90
Забито
13
24
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 13
9 Не забивали 3
2
15%
2
8%
1-15
1
8%
5
21%
16-30
2
15%
4
17%
31-45
3
23%
4
17%
46-60
3
23%
2
8%
61-75
2
15%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
18
20
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 14
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
3
17%
2
10%
31-45
3
17%
4
20%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
7
39%
8
40%
76-90
Результаты последних матчей
Перт Глори
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Макартур - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4
Перт Глори - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Сидней - Перт Глори 1:2 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1
Виссел Кобе - Мельбурн Виктори 4:3 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Голд-Кост Найтс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|21
|12
|7
|2
|48 - 27
|43
|2.
|Мельбурн Виктори
|18
|7
|7
|4
|24 - 20
|28
|3.
|Веллингтон Феникс
|18
|8
|3
|7
|23 - 36
|27
|4.
|Вестерн Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|22 - 21
|26
|5.
|Ньюкасл Джетс
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|6.
|Сидней
|17
|5
|6
|6
|24 - 23
|21
|7.
|Аделаида Юнайтед
|16
|5
|6
|5
|23 - 21
|21
|8.
|Макартур
|17
|5
|5
|7
|25 - 33
|20
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|15
|5
|4
|6
|29 - 23
|19
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|13
|4
|4
|5
|18 - 18
|16
|11.
|Перт Глори
|16
|3
|4
|9
|13 - 18
|13
|12.
|Брисбен Роар
|14
|4
|1
|9
|14 - 25
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|11
|7
|2
|2
|18 - 16
|23
|2.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|4
|2
|21 - 15
|19
|3.
|Ньюкасл Джетс
|8
|5
|1
|2
|18 - 9
|16
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|7
|4
|2
|1
|19 - 9
|14
|5.
|Мельбурн Виктори
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|6.
|Брисбен Роар
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|7.
|Сидней
|9
|3
|3
|3
|16 - 14
|12
|8.
|Вестерн Юнайтед
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|9.
|Макартур
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|10.
|Аделаида Юнайтед
|9
|3
|2
|4
|15 - 13
|11
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Перт Глори
|7
|1
|3
|3
|3 - 5
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|10
|7
|3
|0
|27 - 12
|24
|2.
|Мельбурн Виктори
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|3.
|Вестерн Юнайтед
|10
|4
|3
|3
|13 - 14
|15
|4.
|Аделаида Юнайтед
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|5.
|Сидней
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|6.
|Макартур
|10
|2
|3
|5
|15 - 23
|9
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|8.
|Перт Глори
|9
|2
|1
|6
|10 - 13
|7
|9.
|Ньюкасл Джетс
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|11.
|Веллингтон Феникс
|7
|1
|1
|5
|5 - 20
|4
|12.
|Брисбен Роар
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0