Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Андриес Нопперт взял и забрал мяч на выходе

44' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Крамер Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Дейл Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Плохо сыграл Хорнкамп Ииц - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

34' Тимон Велленройтер не дал случится голу! Кордоба Иньиго должен был забивать, но Тимон Велленройтер сделал отличный сейв

32' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Андриес Нопперт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Г О О О О Л - Лидберг Исак первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

26' Плохо сыграл Кён Деррик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

26' Почти гол! Крамер Йорис пробил головой по воротам, но Тимон Велленройтер спас!

25' Даммерс Вессель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Хорнкамп Ииц пробует нанести удар издали, но Андриес Нопперт ловит мяч

20' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Плохо сыграл Кордоба Иньиго - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

17' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Кёлерт Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Нуннели Че навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Хороший удар издали нанес Хорнкамп Ииц , но отличный сейв сделал Андриес Нопперт. Угловой.

11' Кюйперс Бас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Кроули Дэниэл из команды Виллем II направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

3' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Плохо сыграл Мартина Куко - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

3' Игрок из команды Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Мартина Куко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Крамер Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре