Голландия: Эредивизие 2021-2022
2:0
Второй тайм: 59'
Стадион: Де Аделарсхорст
1:0
26' ГолЛидберг Исак
2:0
34' ГолКордоба Иньиго
Ход матча
26'
1:0
34'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы
-
3 Удары по воротам
-
4 Удары в створ
-
2 Угловые
-
0 Офсайды
-
1 Нарушения правил
-
0 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
0 Замены
-
57 Владение мячом, %
Владение мячом
15
Мартина
Куко
20
Дейл
Матс
13
Овюсу
Лерой
27
Кён
Деррик
11
Кёлерт
Матс
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Мартина КукоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дейл МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Схюрман ЙобВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кардона МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Росс ФренсисНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
-
11 Кёлерт МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Kevin Hofland
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
Виллем II
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
11 матчей
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Иньиго
|9
|0.31
|Брауэрс Люк
|8 (1)
|0.28
|Лидберг Исак
|3
|0.1
|Ботос Яннис-Фивос
|3
|0.1
|Ромменс Филипп
|2
|0.07
|Дейл Матс
|2
|0.07
|Крамер Йорис
|2
|0.07
|Кардона Марк
|1
|0.03
|Люкассен Бойд
|1
|0.03
|Баккер Юстин
|1 (1)
|0.03
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
|Кюйперс Бас
|0
|0
|Martjin Berden
|0
|0
|Ogechika Heil
|0
|0
Виллем II
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуннели Че
|5
|0.17
|Вридт Квази
|4
|0.14
|Кёлерт Матс
|3
|0.1
|Кабангу Элтон
|2
|0.07
|Остинг Тейс
|2
|0.07
|Свенссон Макс
|1
|0.03
|Саглам Геркем
|1
|0.03
|Саддики Дрейс
|1
|0.03
|Хорнкамп Ииц
|1
|0.03
|Румерату Годфрид
|1
|0.03
|Спиерингс Уэсли
|1
|0.03
|Кампецис Анаргирос
|0
|0
|Мервелд Ринго
|0
|0
|Овюсу Лерой
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Йорис
|2
|2
|Кюйперс Бас
|5
|0
|Дейл Матс
|5
|0
|Лидберг Исак
|3
|1
|Кордоба Иньиго
|2
|1
|Ботос Яннис-Фивос
|1
|1
|Наубер Геррит
|2
|0
|Брауэрс Люк
|2
|0
|Ромменс Филипп
|2
|0
|Люкассен Бойд
|2
|0
|Идзес Джей
|2
|0
|Муленга Джейкоб
|1
|0
|Мартина Куко
|1
|0
|Хан Уорнер
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
|Эддахшури Закария
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
Виллем II
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саддики Дрейс
|5
|0
|Йенссен Ульрик
|3
|1
|Велленройтер Тимон
|4
|0
|Льонч Поль
|3
|0
|Вридт Квази
|3
|0
|Кроули Дэниэл
|3
|0
|Нелом Микел
|1
|1
|Кён Деррик
|1
|1
|Саглам Геркем
|2
|0
|Нуннели Че
|2
|0
|Бергстрём Эмиль
|0
|1
|Брондел Йорн
|0
|1
|Михелис Николаос
|0
|1
|Овюсу Лерой
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Кабангу Элтон
|1
|0
|Свенссон Макс
|1
|0
|Хорнкамп Ииц
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Остинг Тейс
|1
|0
|Fred Grim
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
12
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
18 Не забивали 21
1
5%
0
0%
1-15
4
21%
2
17%
16-30
4
21%
3
25%
31-45
3
16%
2
17%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
5
26%
3
25%
76-90
Пропущено
22
27
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
3
14%
5
19%
1-15
4
18%
4
15%
16-30
5
23%
1
4%
31-45
3
14%
3
11%
46-60
2
9%
4
15%
61-75
5
23%
10
37%
76-90
Забито
12
11
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
20 Не забивали 21
1
8%
4
36%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
4
33%
2
18%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
18%
76-90
Пропущено
21
21
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
19%
0
0%
1-15
1
5%
6
29%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
5
24%
4
19%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
6
29%
5
24%
76-90
Забито
31
23
12 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 7
10 Не забивали 14
2
6%
4
17%
1-15
4
13%
4
17%
16-30
6
19%
4
17%
31-45
7
23%
4
17%
46-60
4
13%
2
9%
61-75
8
26%
5
22%
76-90
Пропущено
43
48
19 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 29
13 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 24
7
16%
5
10%
1-15
5
12%
10
21%
16-30
7
16%
4
8%
31-45
8
19%
7
15%
46-60
5
12%
7
15%
61-75
11
26%
15
31%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1
Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1
Виллем II
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Фейеноорд - Виллем II 2:0 Виллем II - АЗ Алкмаар 2:2 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Виллем II - Херенвен 0:0
Гронинген - Виллем II 1:0 Виллем II - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Виллем II 1:0 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Виллем II - Твенте 0:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 Виллем II - Камбюр 1:3 Аякс - Виллем II 5:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Утрехт - Виллем II 5:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|28
|22
|3
|3
|83 - 14
|69
|2.
|ПСВ
|28
|21
|2
|5
|71 - 34
|65
|3.
|Фейеноорд
|28
|18
|4
|6
|63 - 27
|58
|4.
|Твенте
|28
|16
|7
|5
|44 - 33
|55
|5.
|АЗ Алкмаар
|28
|17
|4
|7
|55 - 33
|55
|6.
|Витесс
|27
|12
|5
|10
|34 - 45
|41
|7.
|Утрехт
|28
|11
|8
|9
|45 - 37
|41
|8.
|Гронинген
|28
|9
|9
|10
|36 - 40
|36
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|2:0
|29
|10
|6
|13
|33 - 43
|36
|10.
|НЕК Неймеген
|28
|9
|8
|11
|35 - 44
|35
|11.
|Камбюр
|28
|10
|3
|15
|44 - 60
|33
|12.
|Херенвен
|28
|8
|7
|13
|25 - 37
|31
|13.
|Хераклес
|28
|8
|6
|14
|29 - 37
|30
|14.
|Ваалвейк
|28
|6
|10
|12
|31 - 44
|28
|15.
|Виллем II
|0:2
|29
|6
|5
|18
|23 - 50
|23
|16.
|Спарта Роттердам
|26
|4
|10
|12
|22 - 38
|22
|17.
|Фортуна Ситтард
|27
|6
|4
|17
|26 - 60
|22
|18.
|ПЕК Зволле
|28
|5
|5
|18
|20 - 43
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|14
|11
|1
|2
|52 - 7
|34
|2.
|ПСВ
|14
|11
|0
|3
|40 - 18
|33
|3.
|Фейеноорд
|14
|10
|2
|2
|34 - 12
|32
|4.
|АЗ Алкмаар
|14
|10
|2
|2
|31 - 14
|32
|5.
|Твенте
|14
|8
|5
|1
|22 - 11
|29
|6.
|Утрехт
|14
|7
|4
|3
|28 - 17
|25
|7.
|Хераклес
|14
|7
|4
|3
|19 - 13
|25
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|2:0
|15
|7
|1
|7
|22 - 21
|22
|9.
|Гронинген
|14
|4
|6
|4
|15 - 15
|18
|10.
|Витесс
|13
|5
|2
|6
|16 - 26
|17
|11.
|Камбюр
|14
|5
|1
|8
|26 - 31
|16
|12.
|Спарта Роттердам
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|13.
|Виллем II
|0:2
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|14.
|Ваалвейк
|14
|4
|3
|7
|12 - 22
|15
|15.
|Фортуна Ситтард
|13
|4
|2
|7
|14 - 26
|14
|16.
|Херенвен
|14
|4
|2
|8
|14 - 21
|14
|17.
|НЕК Неймеген
|13
|2
|5
|6
|12 - 18
|11
|18.
|ПЕК Зволле
|14
|2
|4
|8
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|14
|11
|2
|1
|31 - 7
|35
|2.
|ПСВ
|14
|10
|2
|2
|31 - 16
|32
|3.
|Фейеноорд
|14
|8
|2
|4
|29 - 15
|26
|4.
|Твенте
|14
|8
|2
|4
|22 - 22
|26
|5.
|Витесс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|6.
|НЕК Неймеген
|15
|7
|3
|5
|23 - 26
|24
|7.
|АЗ Алкмаар
|14
|7
|2
|5
|24 - 19
|23
|8.
|Гронинген
|14
|5
|3
|6
|21 - 25
|18
|9.
|Херенвен
|14
|4
|5
|5
|11 - 16
|17
|10.
|Камбюр
|14
|5
|2
|7
|18 - 29
|17
|11.
|Утрехт
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|2:0
|14
|3
|5
|6
|11 - 22
|14
|13.
|Ваалвейк
|14
|2
|7
|5
|19 - 22
|13
|14.
|ПЕК Зволле
|14
|3
|1
|10
|11 - 27
|10
|15.
|Фортуна Ситтард
|14
|2
|2
|10
|12 - 34
|8
|16.
|Виллем II
|0:2
|15
|2
|2
|11
|11 - 30
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|11
|1
|4
|6
|9 - 18
|7
|18.
|Хераклес
|14
|1
|2
|11
|10 - 24
|5