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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Гоу Эхед Иглс
4:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 9821
Виллем II
0'
1:0
26' Гол
Лидберг Исак
2:0
34' Гол
Кордоба Иньиго
3:0
70' Гол
Ogechika Heil
4:0
81' Гол
Кардона Марк
90'+3

Ход матча

26'
Лидберг Исак
1:0
34'
Кордоба Иньиго
(Дейл Матс)
2:0
46'
 
Свенссон Макс
Кабангу Элтон
65'
Ogechika Heil
Лидберг Исак
 
65'
Кардона Марк
Оратмангун Рагнар
 
70'
Ogechika Heil
(Кардона Марк)
3:0
72'
Люкассен Бойд
Ромменс Филипп
 
72'
Ботос Яннис-Фивос
Кордоба Иньиго
 
73'
 
Льонч Поль
Саддики Дрейс
78'
 
Кампецис Анаргирос
Хорнкамп Ииц
81'
Кардона Марк
4:0
82'
Martjin Berden
Дейл Матс
 
85'
 
Румерату Годфрид
Кроули Дэниэл

Статистика матча

  • 4 Голы
  • 3 Удары по воротам
  • 8 Удары в створ
  • 4 Угловые
  • 0 Офсайды
  • 3 Нарушения правил
  • 0 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 5 Замены
  • 54 Владение мячом, %

Владение мячом

Новости
23
Andries
Noppert
15
Мартина
Куко
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
10
Ромменс
Филипп
8
Брауэрс
Люк
20
Дейл
Матс
21
Кордоба
Иньиго
11
Оратмангун
Рагнар
9
Лидберг
Исак
21
Велленройтер
Тимон
13
Овюсу
Лерой
6
Даммерс
Вессель
27
Кён
Деррик
11
Кёлерт
Матс
17
Саддики
Дрейс
3
Хееркенс
Фреек
19
Кроули
Дэниэл
7
Нуннели
Че
9
Хорнкамп
Ииц
14
Кабангу
Элтон
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
Виллем II
4-3-3

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Виллем II

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

11 матчей

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед

История матчей

Э
0:1
Э
2:0
Э
0:1
К
0:2
Э
1:0
Э
1:0
ПД
1:1
ТМС
0:2
ЭГГД
3:0
ЭГГД
1:0
ТМС
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Иньиго 9 0.31
Брауэрс Люк 8 (1) 0.28
Лидберг Исак 3 0.1
Ботос Яннис-Фивос 3 0.1
Ромменс Филипп 2 0.07
Дейл Матс 2 0.07
Кардона Марк 2 0.07
Крамер Йорис 2 0.07
Люкассен Бойд 1 0.03
Ogechika Heil 1 0.03
Баккер Юстин 1 (1) 0.03
Оратмангун Рагнар 0 0
Кюйперс Бас 0 0
Martjin Berden 0 0
Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуннели Че 5 0.17
Вридт Квази 4 0.14
Кёлерт Матс 3 0.1
Кабангу Элтон 2 0.07
Остинг Тейс 2 0.07
Свенссон Макс 1 0.03
Саглам Геркем 1 0.03
Саддики Дрейс 1 0.03
Хорнкамп Ииц 1 0.03
Румерату Годфрид 1 0.03
Спиерингс Уэсли 1 0.03
Кампецис Анаргирос 0 0
Мервелд Ринго 0 0
Овюсу Лерой 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Йорис 2 2
Кюйперс Бас 5 0
Дейл Матс 5 0
Лидберг Исак 3 1
Кордоба Иньиго 2 1
Ботос Яннис-Фивос 1 1
Наубер Геррит 2 0
Брауэрс Люк 2 0
Ромменс Филипп 2 0
Люкассен Бойд 2 0
Идзес Джей 2 0
Муленга Джейкоб 1 0
Мартина Куко 1 0
Хан Уорнер 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Эддахшури Закария 1 0
Ogechika Heil 1 0
Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саддики Дрейс 5 0
Йенссен Ульрик 3 1
Велленройтер Тимон 4 0
Льонч Поль 3 0
Вридт Квази 3 0
Кроули Дэниэл 3 0
Нелом Микел 1 1
Кён Деррик 1 1
Саглам Геркем 2 0
Нуннели Че 2 0
Бергстрём Эмиль 0 1
Брондел Йорн 0 1
Михелис Николаос 0 1
Овюсу Лерой 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кабангу Элтон 1 0
Свенссон Макс 1 0
Хорнкамп Ииц 1 0
Замора Джон 1 0
Остинг Тейс 1 0
Fred Grim 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
12
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 3
18 Не забивали 22
1
4%
0
0%
1-15
5
22%
2
17%
16-30
5
22%
3
25%
31-45
3
13%
2
17%
46-60
3
13%
2
17%
61-75
6
26%
3
25%
76-90

Пропущено

22
31
12 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
3
14%
5
16%
1-15
4
18%
5
16%
16-30
5
23%
2
6%
31-45
3
14%
3
10%
46-60
2
9%
5
16%
61-75
5
23%
11
35%
76-90

Забито

12
11
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
21 Не забивали 22
1
8%
4
36%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
4
33%
2
18%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
18%
76-90

Пропущено

21
21
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
19%
0
0%
1-15
1
5%
6
29%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
5
24%
4
19%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
6
29%
5
24%
76-90

Забито

35
23
14 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 7
10 Не забивали 15
2
6%
4
17%
1-15
5
14%
4
17%
16-30
7
20%
4
17%
31-45
7
20%
4
17%
46-60
5
14%
2
9%
61-75
9
26%
5
22%
76-90

Пропущено

43
52
19 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 31
13 Пропускали первыми 20
21 Не пропускали 25
7
16%
5
10%
1-15
5
12%
11
21%
16-30
7
16%
5
10%
31-45
8
19%
7
13%
46-60
5
12%
8
15%
61-75
11
26%
16
31%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1
Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1
Виллем II
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Фейеноорд - Виллем II 2:0 Виллем II - АЗ Алкмаар 2:2 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Виллем II - Херенвен 0:0
Гронинген - Виллем II 1:0 Виллем II - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Виллем II 1:0 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Виллем II - Твенте 0:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 Виллем II - Камбюр 1:3 Аякс - Виллем II 5:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Утрехт - Виллем II 5:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 28 22 3 3 83 - 14 69
2. ПСВ 28 21 2 5 71 - 34 65
3. Фейеноорд 28 18 4 6 63 - 27 58
4. Твенте 28 16 7 5 44 - 33 55
5. АЗ Алкмаар 28 17 4 7 55 - 33 55
6. Витесс 27 12 5 10 34 - 45 41
7. Утрехт 28 11 8 9 45 - 37 41
8. Гронинген 28 9 9 10 36 - 40 36
9. Гоу Эхед Иглс 29 10 6 13 35 - 43 36
10. НЕК Неймеген 28 9 8 11 35 - 44 35
11. Камбюр 28 10 3 15 44 - 60 33
12. Херенвен 28 8 7 13 25 - 37 31
13. Хераклес 28 8 6 14 29 - 37 30
14. Ваалвейк 28 6 10 12 31 - 44 28
15. Виллем II 29 6 5 18 23 - 52 23
16. Спарта Роттердам 26 4 10 12 22 - 38 22
17. Фортуна Ситтард 27 6 4 17 26 - 60 22
18. ПЕК Зволле 28 5 5 18 20 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 11 1 2 52 - 7 34
2. ПСВ 14 11 0 3 40 - 18 33
3. Фейеноорд 14 10 2 2 34 - 12 32
4. АЗ Алкмаар 14 10 2 2 31 - 14 32
5. Твенте 14 8 5 1 22 - 11 29
6. Утрехт 14 7 4 3 28 - 17 25
7. Хераклес 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гоу Эхед Иглс 15 7 1 7 24 - 21 22
9. Гронинген 14 4 6 4 15 - 15 18
10. Витесс 13 5 2 6 16 - 26 17
11. Камбюр 14 5 1 8 26 - 31 16
12. Спарта Роттердам 15 3 6 6 13 - 20 15
13. Виллем II 14 4 3 7 12 - 20 15
14. Ваалвейк 14 4 3 7 12 - 22 15
15. Фортуна Ситтард 13 4 2 7 14 - 26 14
16. Херенвен 14 4 2 8 14 - 21 14
17. НЕК Неймеген 13 2 5 6 12 - 18 11
18. ПЕК Зволле 14 2 4 8 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 11 2 1 31 - 7 35
2. ПСВ 14 10 2 2 31 - 16 32
3. Фейеноорд 14 8 2 4 29 - 15 26
4. Твенте 14 8 2 4 22 - 22 26
5. Витесс 14 7 3 4 18 - 19 24
6. НЕК Неймеген 15 7 3 5 23 - 26 24
7. АЗ Алкмаар 14 7 2 5 24 - 19 23
8. Гронинген 14 5 3 6 21 - 25 18
9. Херенвен 14 4 5 5 11 - 16 17
10. Камбюр 14 5 2 7 18 - 29 17
11. Утрехт 14 4 4 6 17 - 20 16
12. Гоу Эхед Иглс 14 3 5 6 11 - 22 14
13. Ваалвейк 14 2 7 5 19 - 22 13
14. ПЕК Зволле 14 3 1 10 11 - 27 10
15. Фортуна Ситтард 14 2 2 10 12 - 34 8
16. Виллем II 15 2 2 11 11 - 32 8
17. Спарта Роттердам 11 1 4 6 9 - 18 7
18. Хераклес 14 1 2 11 10 - 24 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Adelaarshorst. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Гоу Эхед Иглс 4:0 Виллем II онлайн

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