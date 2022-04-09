Австралия: A-Лига (мужчины) 2021-2022
1:4
Конец матча
Стадион: Morshead Park Stadium
21' Желтая карточкаWalter Sandoval
0:1
29' ГолВуттон Скотт
0:2
32' ГолСотирио Джошуа
34' Желтая карточкаПрийович Александар
0:3
45' ПенальтиWalter Sandoval
47' Желтая карточкаЛакруа Лео
1:3
55' ГолЛуштица Стивен
1:4
63' ГолСотирио Джошуа
84' Желтая карточкаЭллиот Каллан
Ход матча
21'
29'
0:1
32'
0:2
45'
0:3
47'
55'
1:3
63'
1:4
84'
16
Крхин
Рене
88
Килкенни
Нил
11
Пэйн
Коннор
20
Сэил
Оливер
33
Finn
Surman
6
Пейн
Тим
19
Саттон
Сэм
10
Пископо
Рено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Крхин РенеПолузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
31 Adisu Bayew
-
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
- Защитник
-
33 Finn SurmanЗащитник
- Защитник
-
6 Пейн ТимЗащитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пископо РеноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
-
18 Уэйн БенНападающий
-
-
-
-
40 Alex Paulsen
-
36 Riley Bidois
-
Главный тренер: Ufuk Talay
История личных встреч
Вестерн Юнайтед
Веллингтон Феникс
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
Первый тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луштица Стивен
|2
|0.4
|Лакруа Лео
|2
|0.4
|Пэйн Коннор
|2
|0.4
|Уэлс Лаклан
|0
|0
|Benjamin Garuccio
|0
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотирио Джошуа
|2
|1
|Вуттон Скотт
|1
|0.5
|Уэйн Бен
|1
|0.5
|Walter Sandoval
|1 (1)
|0.5
|Болл Дэвид
|0
|0
|Пископо Рено
|0
|0
|Benjamin Old
|0
|0
Карточки
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Топор-Стэнли Николай
|3
|0
|Лакруа Лео
|2
|0
|Рисдон Джош
|2
|0
|Килкенни Нил
|1
|0
|Прийович Александар
|1
|0
|Уэлс Лаклан
|1
|0
|Скотадис Джерри
|1
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Walter Sandoval
|1
|0
|Эллиот Каллан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сентрал Кост Маринерз - Веллингтон Феникс 5:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1
Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Эйвондэйл - Веллингтон Феникс 1:4 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|5
|4
|0
|1
|6 - 5
|12
|2.
|Аделаида Юнайтед
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|3.
|Макартур
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Брисбен Роар
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|6.
|Сидней
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
|8.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|10.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|11.
|Перт Глори
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|12.
|Ньюкасл Джетс
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|5
|4
|0
|1
|6 - 5
|12
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Макартур
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|5.
|Сидней
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|Брисбен Роар
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Аделаида Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Перт Глори
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|2.
|Брисбен Роар
|4
|1
|1
|2
|6 - 5
|4
|3.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|4.
|Макартур
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|5.
|Сидней
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|6.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Вестерн Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0