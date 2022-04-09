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Австралия: A-Лига (мужчины) 2021-2022

Вестерн Юнайтед
1:4
Конец матча

Стадион:
Веллингтон Феникс
0'
21' Желтая карточка
Walter Sandoval
0:1
29' Гол
Вуттон Скотт
0:2
32' Гол
Сотирио Джошуа
34' Желтая карточка
Прийович Александар
0:3
45' Пенальти
Walter Sandoval
47' Желтая карточка
Лакруа Лео
1:3
55' Гол
Луштица Стивен
1:4
63' Гол
Сотирио Джошуа
84' Желтая карточка
Эллиот Каллан
90'+5
1
Янг
Джейми
6
Имаи
Томоки
4
Лакруа
Лео
44
Топор-Стэнли
Николай
17
Benjamin
Garuccio
16
Крхин
Рене
88
Килкенни
Нил
8
Уэлс
Лаклан
10
Луштица
Стивен
11
Пэйн
Коннор
99
Прийович
Александар
20
Сэил
Оливер
17
Эллиот
Каллан
33
Finn
Surman
4
Вуттон
Скотт
6
Пейн
Тим
19
Саттон
Сэм
9
Болл
Дэвид
13
Nicholas
Pennington
7
Walter
Sandoval
10
Пископо
Рено
11
Сотирио
Джошуа
Вестерн Юнайтед
Веллингтон Феникс

История личных встреч

Вестерн Юнайтед
Веллингтон Феникс

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

Первый тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

2:1
КФ
0:1
3:0
1:1
3:2
2:0
1:3
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луштица Стивен 2 0.4
Лакруа Лео 2 0.4
Пэйн Коннор 2 0.4
Уэлс Лаклан 0 0
Benjamin Garuccio 0 0
Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотирио Джошуа 2 1
Вуттон Скотт 1 0.5
Уэйн Бен 1 0.5
Walter Sandoval 1 (1) 0.5
Болл Дэвид 0 0
Пископо Рено 0 0
Benjamin Old 0 0

Карточки

Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Топор-Стэнли Николай 3 0
Лакруа Лео 2 0
Рисдон Джош 2 0
Килкенни Нил 1 0
Прийович Александар 1 0
Уэлс Лаклан 1 0
Скотадис Джерри 1 0
Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Walter Sandoval 1 0
Эллиот Каллан 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сентрал Кост Маринерз - Веллингтон Феникс 5:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1
Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Эйвондэйл - Веллингтон Феникс 1:4 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 5 4 0 1 6 - 5 12
2. Аделаида Юнайтед 6 3 1 2 6 - 7 10
3. Макартур 4 3 0 1 9 - 3 9
4. Сентрал Кост Маринерз 4 2 1 1 5 - 3 7
5. Брисбен Роар 5 2 1 2 9 - 5 7
6. Сидней 5 2 1 2 5 - 8 7
7. Вестерн Сидней Уондерерс 6 1 1 4 3 - 10 4
8. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Мельбурн Сити 2 1 0 1 4 - 1 3
10. Веллингтон Феникс 2 1 0 1 5 - 3 3
11. Перт Глори 4 0 1 3 3 - 9 1
12. Ньюкасл Джетс 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 5 4 0 1 6 - 5 12
2. Сентрал Кост Маринерз 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Макартур 2 2 0 0 7 - 2 6
4. Вестерн Сидней Уондерерс 3 1 1 1 2 - 2 4
5. Сидней 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Мельбурн Сити 1 1 0 0 4 - 0 3
7. Брисбен Роар 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Аделаида Юнайтед 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Перт Глори 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 5 2 1 2 5 - 7 7
2. Брисбен Роар 4 1 1 2 6 - 5 4
3. Веллингтон Феникс 2 1 0 1 5 - 3 3
4. Макартур 2 1 0 1 2 - 1 3
5. Сидней 3 1 0 2 2 - 6 3
6. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Мельбурн Сити 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Сентрал Кост Маринерз 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 3 0 0 3 1 - 8 0
Где смотреть матч Вестерн Юнайтед 1:4 Веллингтон Феникс онлайн

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