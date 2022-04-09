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  4. A-Лига (мужчины) 2021-2022

Австралия: A-Лига (мужчины) 2021-2022

Вестерн Сидней Уондерерс
 
Позже

Стадион:
Брисбен Роар
Лучшие коэффициенты
Вестерн Сидней Уондерерс
Ничья
Брисбен Роар
2.19
3.54
3.31
Все Коэффициенты

История личных встреч

Вестерн Сидней Уондерерс
Брисбен Роар

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

33 матча

36.4%
24.2%
39.4%
12 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

33.3%
27.3%
39.4%
11 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

36.4%
30.3%
33.3%
12 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

AЛ(
3:0
2:0
1:2
1:1
3:1
1:2
0:0
1:4
2:2
2:2
3:0
0:2
0:2
1:1
2:1
1:1
1:1
5:4
3:2
2:1
1:3
КФ
1:0
1:4
1:0
0:1
2:1
1:1
1:1
3:1
2:0
1:2
1:0
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонис Терри 1 0.17
Keanu Baccus 1 0.17
Хемед Томер 1 (1) 0.17
Петратос Димитри 0 0
Мрчела Томислав 0 0
Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Хуан 3 0.6
Милеуснич Никола 3 0.6
О'Ши Джеймс 1 (1) 0.2
Акбари Рамат 1 0.2
Иванович Люк 1 0.2

Карточки

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петратос Димитри 2 0
Ris Williams1 2 0
Антонис Терри 1 0
Daniel Margush 1 0
Keanu Baccus 1 0
Карлуччо Джеррод 1 0
Кутрумбис Джон 1 0
Thomas Aquilina 1 0
Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браун Кори 2 0
О'Ши Джеймс 1 0
Штайнманн Матти 1 0
Anton Mlinaric 1 0
Nicholas Olsen 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

8
0
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
33%
2
22%
76-90

Пропущено

10
5
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
10%
3
60%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2
Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 АПИА Лейхардт Тайгерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0
Брисбен Роар
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2
Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 5 4 0 1 6 - 5 12
2. Аделаида Юнайтед 6 3 1 2 6 - 7 10
3. Макартур 4 3 0 1 9 - 3 9
4. Сентрал Кост Маринерз 4 2 1 1 5 - 3 7
5. Брисбен Роар 5 2 1 2 9 - 5 7
6. Сидней 5 2 1 2 5 - 8 7
7. Вестерн Сидней Уондерерс 6 1 1 4 3 - 10 4
8. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Мельбурн Сити 2 1 0 1 4 - 1 3
10. Веллингтон Феникс 2 1 0 1 5 - 3 3
11. Перт Глори 4 0 1 3 3 - 9 1
12. Ньюкасл Джетс 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 5 4 0 1 6 - 5 12
2. Сентрал Кост Маринерз 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Макартур 2 2 0 0 7 - 2 6
4. Вестерн Сидней Уондерерс 3 1 1 1 2 - 2 4
5. Сидней 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Мельбурн Сити 1 1 0 0 4 - 0 3
7. Брисбен Роар 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Аделаида Юнайтед 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Перт Глори 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 5 2 1 2 5 - 7 7
2. Брисбен Роар 4 1 1 2 6 - 5 4
3. Веллингтон Феникс 2 1 0 1 5 - 3 3
4. Макартур 2 1 0 1 2 - 1 3
5. Сидней 3 1 0 2 2 - 6 3
6. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Мельбурн Сити 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Сентрал Кост Маринерз 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 3 0 0 3 1 - 8 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 апреля 2022, осталось 44 минуты.



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Лучшие коэффициенты
Вестерн Сидней Уондерерс
Ничья
Брисбен Роар
2.19
3.54
3.31
Все Коэффициенты
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