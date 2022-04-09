Австралия: A-Лига (мужчины) 2021-2022
Позже
Стадион: CommBank Stadium
История личных встреч
Вестерн Сидней Уондерерс
Брисбен Роар
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
33 матча
36.4%
24.2%
39.4%
12 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
33.3%
27.3%
39.4%
11 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
36.4%
30.3%
33.3%
12 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонис Терри
|1
|0.17
|Keanu Baccus
|1
|0.17
|Хемед Томер
|1 (1)
|0.17
|Петратос Димитри
|0
|0
|Мрчела Томислав
|0
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Хуан
|3
|0.6
|Милеуснич Никола
|3
|0.6
|О'Ши Джеймс
|1 (1)
|0.2
|Акбари Рамат
|1
|0.2
|Иванович Люк
|1
|0.2
Карточки
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петратос Димитри
|2
|0
|Ris Williams1
|2
|0
|Антонис Терри
|1
|0
|Daniel Margush
|1
|0
|Keanu Baccus
|1
|0
|Карлуччо Джеррод
|1
|0
|Кутрумбис Джон
|1
|0
|Thomas Aquilina
|1
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браун Кори
|2
|0
|О'Ши Джеймс
|1
|0
|Штайнманн Матти
|1
|0
|Anton Mlinaric
|1
|0
|Nicholas Olsen
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
8
0
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
33%
2
22%
76-90
Пропущено
10
5
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
10%
3
60%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2
Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 АПИА Лейхардт Тайгерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0
Брисбен Роар
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2
Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|5
|4
|0
|1
|6 - 5
|12
|2.
|Аделаида Юнайтед
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|3.
|Макартур
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Брисбен Роар
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|6.
|Сидней
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
|8.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|10.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|11.
|Перт Глори
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|12.
|Ньюкасл Джетс
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|5
|4
|0
|1
|6 - 5
|12
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Макартур
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|5.
|Сидней
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|Брисбен Роар
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Аделаида Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Перт Глори
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|2.
|Брисбен Роар
|4
|1
|1
|2
|6 - 5
|4
|3.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|4.
|Макартур
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|5.
|Сидней
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|6.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Вестерн Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0