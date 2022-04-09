Австралия: A-Лига 2021-2022
0:5
Конец матча
Стадион: Сентрал Коаст
0:1
28' ГолЛе Фондре Адам
49' Желтая карточкаБухагьяр Трент
0:2
53' ГолКасерес Энтони
56' Желтая карточкаМиллер Льюис
0:3
58' ГолЛе Фондре Адам
0:4
59' ГолЛе Фондре Адам
0:5
90' ГолБобо
Ход матча
28'
0:1
49'
53'
0:2
54'
56'
58'
0:3
59'
0:4
73'
90'
0:5
23
Даниель
Холл
14
Роулес
Кай
11
Beni
Nkololo
12
Уренья
Марко
23
Грант
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
-
14 Роулес КайЗащитник
- Защитник
-
11 Beni NkololoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Уренья МаркоНападающий
- Запасные игроки
-
24 Yaren SozerВратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
10 Moresche
-
36 Garang Kuol
-
Главный тренер: Nick Montgomery
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Макгинг ЛиамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 БобоНападающий
-
-
Главный тренер: Steve Corica
История личных встреч
Сентрал Кост Маринерз
Сидней
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
27.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
44.4%
11 побед 8 ничьих 0 побед
25 матчей
16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа
Первый тайм
24%
76%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Второй тайм
36%
64%
0 побед 9 ничьих 15 побед
43 матча
30.2%
20.9%
48.9%
13 побед 9 ничьих 21 победа
Первый тайм
34.9%
25.6%
39.5%
15 побед 11 ничьих 17 побед
Второй тайм
25.6%
39.5%
34.9%
11 побед 17 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сентрал Кост Маринерз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уренья Марко
|7 (1)
|0.44
|Каммингс Джейсон
|5 (1)
|0.31
|Beni Nkololo
|3
|0.19
|Matthew Hatch
|3
|0.19
|Божанич Оливер
|3 (1)
|0.19
|Смит Ноа
|1
|0.06
|Нисбет Джошуа
|1
|0.06
|Jacob Farrell
|1
|0.06
|Moresche
|1 (1)
|0.06
|Мюллер Николай
|1
|0.06
|Garang Kuol
|1
|0.06
|Роулес Кай
|0
|0
|Миллер Льюис
|0
|0
|Роу Сторм
|0
|0
|Годдард Си
|0
|0
Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ле Фондре Адам
|5 (1)
|0.28
|Бухагьяр Трент
|4
|0.22
|Касерес Энтони
|4 (2)
|0.22
|Бобо
|4
|0.22
|Нинкович Милош
|3
|0.17
|Берджесс Макс
|2
|0.11
|Элвис Камсоба
|2
|0.11
|Нарсинг Лусиано
|1
|0.06
|Амини Мустафа
|1
|0.06
|Patrick Wood
|1
|0.06
|Грант Райан
|0
|0
|Ретре Пауло
|0
|0
|Callum Talbot
|0
|0
Карточки
Сентрал Кост Маринерз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jacob Farrell
|6
|0
|Роу Сторм
|3
|0
|Роулес Кай
|3
|0
|Moresche
|1
|1
|Уренья Марко
|2
|0
|Beni Nkololo
|2
|0
|Миллер Льюис
|2
|0
|Nick Montgomery
|1
|0
|Биригитти Марк
|1
|0
|Каммингс Джейсон
|1
|0
|Нисбет Джошуа
|1
|0
|Тонгик Руон
|1
|0
|Балар Максимильен
|1
|0
|Harrison Steele
|1
|0
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ретре Пауло
|6
|0
|Амини Мустафа
|5
|0
|Грант Райан
|3
|1
|Касерес Энтони
|3
|0
|Уорленд Бен
|3
|0
|Доначи Джеймс
|2
|0
|Берджесс Макс
|2
|0
|Ле Фондре Адам
|1
|0
|Уилкинсон Алекс
|1
|0
|Рэдмейн Эндрю
|1
|0
|Барбарусес Костас
|1
|0
|Хьюард-Белль Том
|1
|0
|Бобо
|1
|0
|Бухагьяр Трент
|1
|0
|О'тул Коннор
|1
|0
|Элвис Камсоба
|1
|0
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0
|Patrick Wood
|1
|0
|Patrick Yazbek
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
9
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
2
12%
2
22%
1-15
2
12%
2
22%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
3
18%
1
11%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
8
47%
1
11%
76-90
Пропущено
11
8
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
4
36%
4
50%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
27%
1
13%
76-90
Забито
12
16
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
33%
3
19%
31-45
6
50%
2
13%
46-60
2
17%
5
31%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
12
14
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
6
43%
46-60
4
33%
2
14%
61-75
3
25%
2
14%
76-90
Забито
29
25
9 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
2
7%
4
16%
1-15
2
7%
4
16%
16-30
5
17%
4
16%
31-45
9
31%
3
12%
46-60
3
10%
7
28%
61-75
8
28%
3
12%
76-90
Пропущено
23
22
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
0
0%
2
9%
1-15
3
13%
4
18%
16-30
6
26%
4
18%
31-45
4
17%
6
27%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
6
26%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Сентрал Кост Маринерз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сентрал Кост Маринерз - Веллингтон Феникс 5:0 Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Сентрал Кост Маринерз - Аделаида Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 4:2
Перт Глори - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 АПИА Лейхардт Тайгерз - Сентрал Кост Маринерз 0:6 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0
Сидней
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0
Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Сидней - Кайя 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Сидней - Перт Глори 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Макартур - Сидней 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|22
|12
|7
|3
|48 - 30
|43
|2.
|Мельбурн Виктори
|19
|8
|7
|4
|27 - 20
|31
|3.
|Веллингтон Феникс
|18
|8
|3
|7
|23 - 36
|27
|4.
|Вестерн Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|22 - 21
|26
|5.
|Сидней
|18
|6
|6
|6
|29 - 23
|24
|6.
|Ньюкасл Джетс
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|7.
|Аделаида Юнайтед
|16
|5
|6
|5
|23 - 21
|21
|8.
|Макартур
|17
|5
|5
|7
|25 - 33
|20
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|16
|5
|4
|7
|29 - 28
|19
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|13
|4
|4
|5
|18 - 18
|16
|11.
|Перт Глори
|16
|3
|4
|9
|13 - 18
|13
|12.
|Брисбен Роар
|14
|4
|1
|9
|14 - 25
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|11
|7
|2
|2
|18 - 16
|23
|2.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|4
|2
|21 - 15
|19
|3.
|Ньюкасл Джетс
|8
|5
|1
|2
|18 - 9
|16
|4.
|Мельбурн Виктори
|10
|4
|4
|2
|18 - 12
|16
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|8
|4
|2
|2
|19 - 14
|14
|6.
|Брисбен Роар
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|7.
|Сидней
|9
|3
|3
|3
|16 - 14
|12
|8.
|Вестерн Юнайтед
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|9.
|Макартур
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|10.
|Аделаида Юнайтед
|9
|3
|2
|4
|15 - 13
|11
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Перт Глори
|7
|1
|3
|3
|3 - 5
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|11
|7
|3
|1
|27 - 15
|24
|2.
|Мельбурн Виктори
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|3.
|Вестерн Юнайтед
|10
|4
|3
|3
|13 - 14
|15
|4.
|Сидней
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|5.
|Аделаида Юнайтед
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|6.
|Макартур
|10
|2
|3
|5
|15 - 23
|9
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|8.
|Перт Глори
|9
|2
|1
|6
|10 - 13
|7
|9.
|Ньюкасл Джетс
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|11.
|Веллингтон Феникс
|7
|1
|1
|5
|5 - 20
|4
|12.
|Брисбен Роар
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0