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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Сентрал Кост Маринерз
0:5
Конец матча

Стадион:
Сидней
0'
0:1
28' Гол
Ле Фондре Адам
49' Желтая карточка
Бухагьяр Трент
0:2
53' Гол
Касерес Энтони
56' Желтая карточка
Миллер Льюис
0:3
58' Гол
Ле Фондре Адам
0:4
59' Гол
Ле Фондре Адам
0:5
90' Гол
Бобо
90'+5
1
Биригитти
Марк
3
Миллер
Льюис
23
Даниель
Холл
14
Роулес
Кай
18
Jacob
Farrell
11
Beni
Nkololo
4
Нисбет
Джошуа
16
Балар
Максимильен
25
Matthew
Hatch
9
Каммингс
Джейсон
12
Уренья
Марко
20
Хьюард-Белль
Том
23
Грант
Райан
4
Уилкинсон
Алекс
3
Уорленд
Бен
25
Callum
Talbot
17
Касерес
Энтони
8
Ретре
Пауло
22
Берджесс
Макс
10
Нинкович
Милош
12
Бухагьяр
Трент
14
Ле
Фондре
Адам
Сентрал Кост Маринерз
Сидней

История личных встреч

Сентрал Кост Маринерз
Сидней

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
27.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
44.4%
11 побед 8 ничьих 0 побед

25 матчей

16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Второй тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 15 побед

43 матча

30.2%
20.9%
48.9%
13 побед 9 ничьих 21 победа

Первый тайм

34.9%
25.6%
39.5%
15 побед 11 ничьих 17 побед

Второй тайм

25.6%
39.5%
34.9%
11 побед 17 ничьих 15 побед

История матчей

3:2
КФ
0:1
2:0
2:2
0:2
0:3
1:0
1:1
5:2
1:2
1:2
1:1
2:0
1:0
2:3
4:0
2:2
4:1
1:3
4:2
1:5
2:0
2:1
0:1
1:0
2:0
1:0
7:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:3
ХАЛ
2:2
ХАЛ
4:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:3
ХАЛ
2:3
ПК
3:0
ХАЛ
4:5
ХАЛ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Сентрал Кост Маринерз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уренья Марко 7 (1) 0.44
Каммингс Джейсон 5 (1) 0.31
Beni Nkololo 3 0.19
Matthew Hatch 3 0.19
Божанич Оливер 3 (1) 0.19
Смит Ноа 1 0.06
Нисбет Джошуа 1 0.06
Jacob Farrell 1 0.06
Moresche 1 (1) 0.06
Мюллер Николай 1 0.06
Garang Kuol 1 0.06
Роулес Кай 0 0
Миллер Льюис 0 0
Роу Сторм 0 0
Годдард Си 0 0
Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ле Фондре Адам 5 (1) 0.28
Бухагьяр Трент 4 0.22
Касерес Энтони 4 (2) 0.22
Бобо 4 0.22
Нинкович Милош 3 0.17
Берджесс Макс 2 0.11
Элвис Камсоба 2 0.11
Нарсинг Лусиано 1 0.06
Амини Мустафа 1 0.06
Patrick Wood 1 0.06
Грант Райан 0 0
Ретре Пауло 0 0
Callum Talbot 0 0

Карточки

Сентрал Кост Маринерз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jacob Farrell 6 0
Роу Сторм 3 0
Роулес Кай 3 0
Moresche 1 1
Уренья Марко 2 0
Beni Nkololo 2 0
Миллер Льюис 2 0
Nick Montgomery 1 0
Биригитти Марк 1 0
Каммингс Джейсон 1 0
Нисбет Джошуа 1 0
Тонгик Руон 1 0
Балар Максимильен 1 0
Harrison Steele 1 0
Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ретре Пауло 6 0
Амини Мустафа 5 0
Грант Райан 3 1
Касерес Энтони 3 0
Уорленд Бен 3 0
Доначи Джеймс 2 0
Берджесс Макс 2 0
Ле Фондре Адам 1 0
Уилкинсон Алекс 1 0
Рэдмейн Эндрю 1 0
Барбарусес Костас 1 0
Хьюард-Белль Том 1 0
Бобо 1 0
Бухагьяр Трент 1 0
О'тул Коннор 1 0
Элвис Камсоба 1 0
Ван Дер Сааг Гарри 1 0
Patrick Wood 1 0
Patrick Yazbek 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
9
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
2
12%
2
22%
1-15
2
12%
2
22%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
3
18%
1
11%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
8
47%
1
11%
76-90

Пропущено

11
8
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
4
36%
4
50%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
27%
1
13%
76-90

Забито

12
16
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
33%
3
19%
31-45
6
50%
2
13%
46-60
2
17%
5
31%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

12
14
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
6
43%
46-60
4
33%
2
14%
61-75
3
25%
2
14%
76-90

Забито

29
25
9 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
2
7%
4
16%
1-15
2
7%
4
16%
16-30
5
17%
4
16%
31-45
9
31%
3
12%
46-60
3
10%
7
28%
61-75
8
28%
3
12%
76-90

Пропущено

23
22
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
0
0%
2
9%
1-15
3
13%
4
18%
16-30
6
26%
4
18%
31-45
4
17%
6
27%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
6
26%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Сентрал Кост Маринерз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сентрал Кост Маринерз - Веллингтон Феникс 5:0 Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Сентрал Кост Маринерз - Аделаида Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 4:2
Перт Глори - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 АПИА Лейхардт Тайгерз - Сентрал Кост Маринерз 0:6 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0
Сидней
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0
Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Сидней - Кайя 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Сидней - Перт Глори 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Макартур - Сидней 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 22 12 7 3 48 - 30 43
2. Мельбурн Виктори 19 8 7 4 27 - 20 31
3. Веллингтон Феникс 18 8 3 7 23 - 36 27
4. Вестерн Юнайтед 16 7 5 4 22 - 21 26
5. Сидней 18 6 6 6 29 - 23 24
6. Ньюкасл Джетс 17 6 4 7 28 - 26 22
7. Аделаида Юнайтед 16 5 6 5 23 - 21 21
8. Макартур 17 5 5 7 25 - 33 20
9. Сентрал Кост Маринерз 16 5 4 7 29 - 28 19
10. Вестерн Сидней Уондерерс 13 4 4 5 18 - 18 16
11. Перт Глори 16 3 4 9 13 - 18 13
12. Брисбен Роар 14 4 1 9 14 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 11 7 2 2 18 - 16 23
2. Мельбурн Сити 11 5 4 2 21 - 15 19
3. Ньюкасл Джетс 8 5 1 2 18 - 9 16
4. Мельбурн Виктори 10 4 4 2 18 - 12 16
5. Сентрал Кост Маринерз 8 4 2 2 19 - 14 14
6. Брисбен Роар 9 4 1 4 12 - 13 13
7. Сидней 9 3 3 3 16 - 14 12
8. Вестерн Юнайтед 6 3 2 1 9 - 7 11
9. Макартур 7 3 2 2 10 - 10 11
10. Аделаида Юнайтед 9 3 2 4 15 - 13 11
11. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
12. Перт Глори 7 1 3 3 3 - 5 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 11 7 3 1 27 - 15 24
2. Мельбурн Виктори 9 4 3 2 9 - 8 15
3. Вестерн Юнайтед 10 4 3 3 13 - 14 15
4. Сидней 9 3 3 3 13 - 9 12
5. Аделаида Юнайтед 7 2 4 1 8 - 8 10
6. Макартур 10 2 3 5 15 - 23 9
7. Вестерн Сидней Уондерерс 7 2 2 3 12 - 12 8
8. Перт Глори 9 2 1 6 10 - 13 7
9. Ньюкасл Джетс 9 1 3 5 10 - 17 6
10. Сентрал Кост Маринерз 8 1 2 5 10 - 14 5
11. Веллингтон Феникс 7 1 1 5 5 - 20 4
12. Брисбен Роар 5 0 0 5 2 - 12 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Ле Фондре Адам бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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