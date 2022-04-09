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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Мельбурн Виктори
3:0
Конец матча

Стадион:
Мельбурн Сити
0'
1:0
7' Пенальти
Бриммер Джейк
13' Желтая карточка
Гуд Кёртис
2:0
14' Гол
Рохас Марко
23' Желтая карточка
Rai IV
3:0
27' Гол
Рохас Марко
87' Желтая карточка
Taras Gomulka
90'+4
20
Келава
Иван
2
Герия
Джейсон
5
Спиранович
Мэттью
21
Родерик
Миранда
3
Дэвидсон
Джейсон
4
Rai
IV
8
Бриллант
Джошуа
23
Рохас
Марко
22
Бриммер
Джейк
11
Фолами
Бен
18
Д'Агостино
Николас
1
Гловер
Том
6
Дженкинсон
Карл
5
Гриффитс
Ростин
22
Гуд
Кёртис
3
Джеймисон
Скотт
18
Меткалф
Коннор
10
Беренгер
Флорен
15
Нэббаут
Эндрю
23
Тилио
Марко
7
Леки
Мэттью
9
Макларен
Джейми
Мельбурн Виктори
Мельбурн Сити

История личных встреч

Мельбурн Виктори
Мельбурн Сити

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

38 матчей

36.8%
28.9%
34.3%
14 побед 11 ничьих 13 побед

Первый тайм

28.9%
39.5%
31.6%
11 побед 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.6%
39.5%
28.9%
12 побед 15 ничьих 11 побед

История матчей

1:1
2:2
1:1
7:0
0:6
2:1
1:2
0:0
1:1
1:1
1:2
1:2
0:1
1:2
2:1
1:2
КФ
0:2
1:4
2:2
2:1
3:2
3:0
3:0
3:0
1:0
5:2
4:0
1:3
0:0
2:1
1:2
1:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
3:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
1:3
ХАЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Д'Агостино Николас 7 0.37
Рохас Марко 5 0.26
Марджиотта Франческо 3 0.16
Бриммер Джейк 2 (1) 0.11
Фолами Бен 2 0.11
Дэвидсон Джейсон 1 0.05
Круз Робби 1 0.05
Бриллант Джошуа 1 0.05
Герия Джейсон 1 0.05
Родерик Миранда 1 0.05
Хэмилл Брендан 1 0.05
Nishan Velupillay 1 0.05
Келава Иван 0 0
Lleyton Brooks 0 0
Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 13 (2) 0.59
Леки Мэттью 7 0.32
Нэббаут Эндрю 5 0.23
Беренгер Флорен 4 0.18
Тилио Марко 4 0.18
Гуд Кёртис 3 0.14
Меткалф Коннор 2 0.09
Дженкинсон Карл 2 0.09
Аткинсон Натаниэль 1 0.05
Борджес Рафаэл 1 0.05
Джеймисон Скотт 0 0
Рейш Нуну 0 0
О'Нил Эйден 0 0
Гриффитс Ростин 0 0

Карточки

Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родерик Миранда 3 1
Дэвидсон Джейсон 3 1
Rai IV 3 1
Келава Иван 4 0
Бриллант Джошуа 2 1
Броксхэм Ли 2 0
Хэмилл Брендан 2 0
Герия Джейсон 2 0
Спиранович Мэттью 1 0
Круз Робби 1 0
Рохас Марко 1 0
Марджиотта Франческо 1 0
Д'Агостино Николас 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Lleyton Brooks 1 0
Nishan Velupillay 1 0
Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймисон Скотт 6 0
О'Нил Эйден 5 0
Меткалф Коннор 5 0
Рейш Нуну 3 1
Беренгер Флорен 4 0
Нэббаут Эндрю 4 0
Макларен Джейми 2 1
Дженкинсон Карл 2 0
Леки Мэттью 2 0
Гуд Кёртис 2 0
Геллоуэй Скотт 2 0
Гловер Том 2 0
Стоукс Керрин 2 0
Тилио Марко 2 0
Taras Gomulka 2 0
Jordan Bos 2 0
Аткинсон Натаниэль 1 0
Цолаковски Стефан 1 0
Jordon Hall 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
23
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
2
12%
0
0%
1-15
5
29%
29%
3
13%
16-30
3
18%
3
13%
31-45
2
12%
6
26%
46-60
0
0%
7
30%
61-75
5
29%
29%
4
17%
76-90

Пропущено

13
19
2 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
0
0%
4
21%
1-15
1
8%
4
21%
16-30
1
8%
3
16%
31-45
2
15%
3
16%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
6
46%
5
26%
76-90

Забито

10
19
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
2
20%
2
11%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
1
10%
7
37%
31-45
2
20%
5
26%
46-60
2
20%
3
16%
61-75
2
20%
1
5%
76-90

Пропущено

7
17
1 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
0
0%
4
24%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
1
14%
2
12%
31-45
2
29%
1
6%
46-60
2
29%
3
18%
61-75
2
29%
2
12%
76-90

Забито

27
42
14 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 10
3 Не забивали 2
4
15%
2
5%
1-15
6
22%
4
10%
16-30
4
15%
10
24%
31-45
4
15%
11
26%
46-60
2
7%
10
24%
61-75
7
26%
5
12%
76-90

Пропущено

20
36
3 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 19
0
0%
8
22%
1-15
1
5%
9
25%
16-30
2
10%
5
14%
31-45
4
20%
4
11%
46-60
5
25%
3
8%
61-75
8
40%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Виктори
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1
Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Виссел Кобе - Мельбурн Виктори 4:3 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Голд-Кост Найтс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2
Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2
Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 22 12 7 3 48 - 30 43
2. Мельбурн Виктори 19 8 7 4 27 - 20 31
3. Веллингтон Феникс 18 8 3 7 23 - 36 27
4. Вестерн Юнайтед 16 7 5 4 22 - 21 26
5. Сидней 18 6 6 6 29 - 23 24
6. Ньюкасл Джетс 17 6 4 7 28 - 26 22
7. Аделаида Юнайтед 16 5 6 5 23 - 21 21
8. Макартур 17 5 5 7 25 - 33 20
9. Сентрал Кост Маринерз 16 5 4 7 29 - 28 19
10. Вестерн Сидней Уондерерс 13 4 4 5 18 - 18 16
11. Перт Глори 16 3 4 9 13 - 18 13
12. Брисбен Роар 14 4 1 9 14 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 11 7 2 2 18 - 16 23
2. Мельбурн Сити 11 5 4 2 21 - 15 19
3. Ньюкасл Джетс 8 5 1 2 18 - 9 16
4. Мельбурн Виктори 10 4 4 2 18 - 12 16
5. Сентрал Кост Маринерз 8 4 2 2 19 - 14 14
6. Брисбен Роар 9 4 1 4 12 - 13 13
7. Сидней 9 3 3 3 16 - 14 12
8. Вестерн Юнайтед 6 3 2 1 9 - 7 11
9. Макартур 7 3 2 2 10 - 10 11
10. Аделаида Юнайтед 9 3 2 4 15 - 13 11
11. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
12. Перт Глори 7 1 3 3 3 - 5 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 11 7 3 1 27 - 15 24
2. Мельбурн Виктори 9 4 3 2 9 - 8 15
3. Вестерн Юнайтед 10 4 3 3 13 - 14 15
4. Сидней 9 3 3 3 13 - 9 12
5. Аделаида Юнайтед 7 2 4 1 8 - 8 10
6. Макартур 10 2 3 5 15 - 23 9
7. Вестерн Сидней Уондерерс 7 2 2 3 12 - 12 8
8. Перт Глори 9 2 1 6 10 - 13 7
9. Ньюкасл Джетс 9 1 3 5 10 - 17 6
10. Сентрал Кост Маринерз 8 1 2 5 10 - 14 5
11. Веллингтон Феникс 7 1 1 5 5 - 20 4
12. Брисбен Роар 5 0 0 5 2 - 12 0
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