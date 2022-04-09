Австралия: A-Лига 2021-2022
3:0
Конец матча
Стадион: ААМИ Парк
1:0
7' ПенальтиБриммер Джейк
13' Желтая карточкаГуд Кёртис
2:0
14' ГолРохас Марко
23' Желтая карточкаRai IV
3:0
27' ГолРохас Марко
87' Желтая карточкаTaras Gomulka
Ход матча
7'
1:0
13'
14'
2:0
23'
27'
3:0
72'
87'
20
Келава
Иван
4
Rai
IV
23
Рохас
Марко
11
Фолами
Бен
22
Гуд
Кёртис
23
Тилио
Марко
- Основной состав
-
20 Келава ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
4 Rai IVПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Рохас МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Marko Bulic
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Тсубаса ЭндоНападающий
- Нападающий
-
-
38 Jordan Bos
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
История личных встреч
Мельбурн Виктори
Мельбурн Сити
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
38 матчей
36.8%
28.9%
34.3%
14 побед 11 ничьих 13 побед
Первый тайм
28.9%
39.5%
31.6%
11 побед 15 ничьих 12 побед
Второй тайм
31.6%
39.5%
28.9%
12 побед 15 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Д'Агостино Николас
|7
|0.37
|Рохас Марко
|5
|0.26
|Марджиотта Франческо
|3
|0.16
|Бриммер Джейк
|2 (1)
|0.11
|Фолами Бен
|2
|0.11
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0.05
|Круз Робби
|1
|0.05
|Бриллант Джошуа
|1
|0.05
|Герия Джейсон
|1
|0.05
|Родерик Миранда
|1
|0.05
|Хэмилл Брендан
|1
|0.05
|Nishan Velupillay
|1
|0.05
|Келава Иван
|0
|0
|Lleyton Brooks
|0
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|13 (2)
|0.59
|Леки Мэттью
|7
|0.32
|Нэббаут Эндрю
|5
|0.23
|Беренгер Флорен
|4
|0.18
|Тилио Марко
|4
|0.18
|Гуд Кёртис
|3
|0.14
|Меткалф Коннор
|2
|0.09
|Дженкинсон Карл
|2
|0.09
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0.05
|Борджес Рафаэл
|1
|0.05
|Джеймисон Скотт
|0
|0
|Рейш Нуну
|0
|0
|О'Нил Эйден
|0
|0
|Гриффитс Ростин
|0
|0
Карточки
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родерик Миранда
|3
|1
|Дэвидсон Джейсон
|3
|1
|Rai IV
|3
|1
|Келава Иван
|4
|0
|Бриллант Джошуа
|2
|1
|Броксхэм Ли
|2
|0
|Хэмилл Брендан
|2
|0
|Герия Джейсон
|2
|0
|Спиранович Мэттью
|1
|0
|Круз Робби
|1
|0
|Рохас Марко
|1
|0
|Марджиотта Франческо
|1
|0
|Д'Агостино Николас
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Lleyton Brooks
|1
|0
|Nishan Velupillay
|1
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеймисон Скотт
|6
|0
|О'Нил Эйден
|5
|0
|Меткалф Коннор
|5
|0
|Рейш Нуну
|3
|1
|Беренгер Флорен
|4
|0
|Нэббаут Эндрю
|4
|0
|Макларен Джейми
|2
|1
|Дженкинсон Карл
|2
|0
|Леки Мэттью
|2
|0
|Гуд Кёртис
|2
|0
|Геллоуэй Скотт
|2
|0
|Гловер Том
|2
|0
|Стоукс Керрин
|2
|0
|Тилио Марко
|2
|0
|Taras Gomulka
|2
|0
|Jordan Bos
|2
|0
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
|Цолаковски Стефан
|1
|0
|Jordon Hall
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
23
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
2
12%
0
0%
1-15
5
29%
29%
3
13%
16-30
3
18%
3
13%
31-45
2
12%
6
26%
46-60
0
0%
7
30%
61-75
5
29%
29%
4
17%
76-90
Пропущено
13
19
2 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
0
0%
4
21%
1-15
1
8%
4
21%
16-30
1
8%
3
16%
31-45
2
15%
3
16%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
6
46%
5
26%
76-90
Забито
10
19
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
2
20%
2
11%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
1
10%
7
37%
31-45
2
20%
5
26%
46-60
2
20%
3
16%
61-75
2
20%
1
5%
76-90
Пропущено
7
17
1 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
0
0%
4
24%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
1
14%
2
12%
31-45
2
29%
1
6%
46-60
2
29%
3
18%
61-75
2
29%
2
12%
76-90
Забито
27
42
14 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 10
3 Не забивали 2
4
15%
2
5%
1-15
6
22%
4
10%
16-30
4
15%
10
24%
31-45
4
15%
11
26%
46-60
2
7%
10
24%
61-75
7
26%
5
12%
76-90
Пропущено
20
36
3 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 19
0
0%
8
22%
1-15
1
5%
9
25%
16-30
2
10%
5
14%
31-45
4
20%
4
11%
46-60
5
25%
3
8%
61-75
8
40%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1
Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Виссел Кобе - Мельбурн Виктори 4:3 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Голд-Кост Найтс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2
Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2
Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|22
|12
|7
|3
|48 - 30
|43
|2.
|Мельбурн Виктори
|19
|8
|7
|4
|27 - 20
|31
|3.
|Веллингтон Феникс
|18
|8
|3
|7
|23 - 36
|27
|4.
|Вестерн Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|22 - 21
|26
|5.
|Сидней
|18
|6
|6
|6
|29 - 23
|24
|6.
|Ньюкасл Джетс
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|7.
|Аделаида Юнайтед
|16
|5
|6
|5
|23 - 21
|21
|8.
|Макартур
|17
|5
|5
|7
|25 - 33
|20
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|16
|5
|4
|7
|29 - 28
|19
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|13
|4
|4
|5
|18 - 18
|16
|11.
|Перт Глори
|16
|3
|4
|9
|13 - 18
|13
|12.
|Брисбен Роар
|14
|4
|1
|9
|14 - 25
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|11
|7
|2
|2
|18 - 16
|23
|2.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|4
|2
|21 - 15
|19
|3.
|Ньюкасл Джетс
|8
|5
|1
|2
|18 - 9
|16
|4.
|Мельбурн Виктори
|10
|4
|4
|2
|18 - 12
|16
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|8
|4
|2
|2
|19 - 14
|14
|6.
|Брисбен Роар
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|7.
|Сидней
|9
|3
|3
|3
|16 - 14
|12
|8.
|Вестерн Юнайтед
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|9.
|Макартур
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|10.
|Аделаида Юнайтед
|9
|3
|2
|4
|15 - 13
|11
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Перт Глори
|7
|1
|3
|3
|3 - 5
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|11
|7
|3
|1
|27 - 15
|24
|2.
|Мельбурн Виктори
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|3.
|Вестерн Юнайтед
|10
|4
|3
|3
|13 - 14
|15
|4.
|Сидней
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|5.
|Аделаида Юнайтед
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|6.
|Макартур
|10
|2
|3
|5
|15 - 23
|9
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|8.
|Перт Глори
|9
|2
|1
|6
|10 - 13
|7
|9.
|Ньюкасл Джетс
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|11.
|Веллингтон Феникс
|7
|1
|1
|5
|5 - 20
|4
|12.
|Брисбен Роар
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0