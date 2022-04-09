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США: МЛС 2022

2022
Орландо Сити
0:0
Второй тайм: 58'

Стадион:
Чикаго Файр
0'
5' Желтая карточка
Гутьеррес Брайан
43' Вторая желтая карточка
Гутьеррес Брайан
54' Желтая карточка
Эспиноса Джон
58'

Ход матча

5'
 
Гутьеррес Брайан
43'
 
Гутьеррес Брайан
46'
Урсо Жуниор
Cesar Araujo
 
54'
 
Эспиноса Джон
Лучшие коэффициенты
Орландо Сити
Ничья
Чикаго Файр
1.93
3.65
4.16
Все Коэффициенты
Новости
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
4
Моутинью
Жоау
5
Cesar
Araujo
8
Мендес
Джегсон
7
Пато
Алешандре
10
Перейра
Маурисио
17
Торрес
Факундо
9
Кара
Эркан
1
Слонина
Габриел
2
Секулич
Борис
20
Омсберг
Уайетт
3
Борнштейн
Джонатан
14
Эспиноса
Джон
22
Пинеда
Маурисио
30
Хименес
Гастон
99
Иванов
Станислав
III
31
Federico
Navarro
40
Гутьеррес
Брайан
11
Пржибылко
Каспер
Орландо Сити
4-2-3-1
Чикаго Файр
4-2-3-1

История личных встреч

Орландо Сити
Чикаго Файр

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

17 матчей

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

11.8%
64.7%
23.5%
2 победы 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

М
0:0
М
1:0
М
3:1
М
4:1
М
2:5
М
1:1
М
4:0
М
1:2
М
4:0
М
0:0
М
2:2
М
1:1
М
0:1
М
1:1
ОК
3:1
М
2:3
ОК
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пато Алешандре 2 0.29
Урсо Жуниор 2 0.29
Торрес Факундо 1 0.14
Моутинью Жоау 1 0.14
Мишель Бенжи 1 0.14
Перейра Маурисио 0 0
Кара Эркан 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пржибылко Каспер 2 0.33
Борнштейн Джонатан 1 0.17
Иванов Станислав III 1 0.17
Шакири Джердан 1 (1) 0.17
Хименес Гастон 0 0
Герберс Фабиан 0 0
Гутьеррес Брайан 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Робин 3 1
Cesar Araujo 4 0
Моутинью Жоау 2 0
Карлос Антонио 1 0
Урсо Жуниор 1 0
Гальесе Педро 1 0
Тейшейра Руан 1 0
Мишель Бенжи 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гутьеррес Брайан 1 1
Хименес Гастон 2 0
Секулич Борис 2 0
Герберс Фабиан 2 0
Эспиноса Джон 2 0
Jhon Duran 2 0
Казас Хавьер 1 0
Шакири Джердан 1 0
Пржибылко Каспер 1 0
Омсберг Уайетт 1 0
Federico Navarro 1 0
Наварро Мигель 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2
Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2
Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Чикаго Файр - Даллас 0:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0
Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 3:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Нью-Йорк Ред Буллз 5 3 1 1 9 - 4 10
3. Атланта Юнайтед 5 3 1 1 9 - 8 10
4. Чикаго Файр 0:0 6 2 4 0 5 - 1 10
5. Орландо Сити 0:0 7 2 3 2 7 - 7 9
6. Коламбус Кру 5 2 2 1 10 - 6 8
7. Торонто 5 2 1 2 7 - 9 7
8. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 5 - 5 6
9. Цинциннати 6 2 0 4 8 - 14 6
10. Нью-Йорк Сити 5 1 1 3 5 - 6 4
11. Нью-Инглэнд Революшн 5 1 1 3 6 - 9 4
12. Клёб де Фут Монреаль 5 1 1 3 9 - 14 4
13. Интер Майами 5 0 1 4 3 - 13 1
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 5 4 1 0 13 - 4 13
2. Реал Солт-Лейк 6 3 2 1 7 - 5 11
3. Лос-Анджелес Гэлакси 5 3 0 2 7 - 5 9
4. Остин 5 2 2 1 13 - 5 8
5. Даллас 5 2 2 1 7 - 3 8
6. Колорадо Рэпидс 5 2 2 1 7 - 5 8
7. Хьюстон Динамо 5 2 2 1 6 - 4 8
8. Миннесота Юнайтед 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Нэшвилл 5 2 1 2 4 - 5 7
10. Сиэтл Саундерс 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Спортинг Канзас-Сити 6 2 0 4 4 - 9 6
12. Портленд Тимберс 6 1 3 2 7 - 11 6
13. Ванкувер Уайткэпс 5 1 1 3 3 - 9 4
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 0 2 3 6 - 11 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 8 - 5 7
3. Коламбус Кру 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Торонто 3 2 0 1 5 - 6 6
5. Чикаго Файр 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
6. Орландо Сити 0:0 4 1 1 2 5 - 6 4
7. Нью-Йорк Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 3 - 3 3
9. Цинциннати 3 1 0 2 6 - 6 3
10. Нью-Инглэнд Революшн 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Нью-Йорк Ред Буллз 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Интер Майами 3 0 1 2 1 - 5 1
13. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Клёб де Фут Монреаль 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 3 2 1 0 11 - 2 7
2. Колорадо Рэпидс 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Даллас 3 2 1 0 7 - 2 7
4. Лос-Анджелес 3 2 1 0 7 - 2 7
5. Спортинг Канзас-Сити 2 2 0 0 2 - 0 6
6. Реал Солт-Лейк 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Хьюстон Динамо 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Портленд Тимберс 4 1 2 1 5 - 6 5
9. Ванкувер Уайткэпс 2 1 1 0 1 - 0 4
10. Миннесота Юнайтед 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Сиэтл Саундерс 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 1 - 1 3
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 2 1 6 - 8 2
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Филадельфия Юнион 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Чикаго Файр 0:0 3 1 2 0 2 - 0 5
4. Орландо Сити 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Клёб де Фут Монреаль 4 1 1 2 8 - 12 4
6. Атланта Юнайтед 2 1 0 1 1 - 3 3
7. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Цинциннати 3 1 0 2 2 - 8 3
9. Коламбус Кру 2 0 2 0 4 - 4 2
10. Торонто 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Нью-Инглэнд Революшн 2 0 1 1 3 - 5 1
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Интер Майами 2 0 0 2 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 5 2 1 2 4 - 5 7
2. Лос-Анджелес 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Лос-Анджелес Гэлакси 3 2 0 1 6 - 4 6
4. Реал Солт-Лейк 4 1 2 1 4 - 4 5
5. Сиэтл Саундерс 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Хьюстон Динамо 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Даллас 2 0 1 1 0 - 1 1
9. Портленд Тимберс 2 0 1 1 2 - 5 1
10. Остин 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Колорадо Рэпидс 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 0 2 0 - 3 0
13. Ванкувер Уайткэпс 3 0 0 3 2 - 9 0
14. Спортинг Канзас-Сити 4 0 0 4 2 - 9 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 43'
    Гутьеррес Брайан получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    5'
    Гутьеррес Брайан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Орландо Сити
Ничья
Чикаго Файр
1.93
3.65
4.16
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Где смотреть матч Орландо Сити 0:0 Чикаго Файр онлайн

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Орландо Сити
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