  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС 2022

2022
Орландо Сити
1:0
Конец матча

Стадион:
Чикаго Файр
0'
5' Желтая карточка
Гутьеррес Брайан
43' Вторая желтая карточка
Гутьеррес Брайан
54' Желтая карточка
Эспиноса Джон
1:0
59' Гол
Кара Эркан
81' Желтая карточка
Янссон Робин
85' Желтая карточка
Мендес Джегсон
90'+5
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
4
Моутинью
Жоау
5
Cesar
Araujo
8
Мендес
Джегсон
7
Пато
Алешандре
10
Перейра
Маурисио
17
Торрес
Факундо
9
Кара
Эркан
1
Слонина
Габриел
2
Секулич
Борис
20
Омсберг
Уайетт
3
Борнштейн
Джонатан
14
Эспиноса
Джон
22
Пинеда
Маурисио
30
Хименес
Гастон
99
Иванов
Станислав
III
31
Federico
Navarro
40
Гутьеррес
Брайан
11
Пржибылко
Каспер
Орландо Сити
4-2-3-1
Чикаго Файр
4-2-3-1

История личных встреч

Орландо Сити
Чикаго Файр

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

17 матчей

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

11.8%
64.7%
23.5%
2 победы 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

М
0:0
М
1:0
М
3:1
М
4:1
М
2:5
М
1:1
М
4:0
М
1:2
М
4:0
М
0:0
М
2:2
М
1:1
М
0:1
М
1:1
ОК
3:1
М
2:3
ОК
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пато Алешандре 2 0.29
Урсо Жуниор 2 0.29
Кара Эркан 1 0.14
Торрес Факундо 1 0.14
Моутинью Жоау 1 0.14
Мишель Бенжи 1 0.14
Перейра Маурисио 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пржибылко Каспер 2 0.33
Борнштейн Джонатан 1 0.17
Иванов Станислав III 1 0.17
Шакири Джердан 1 (1) 0.17
Хименес Гастон 0 0
Герберс Фабиан 0 0
Гутьеррес Брайан 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Робин 4 1
Cesar Araujo 4 0
Моутинью Жоау 2 0
Карлос Антонио 1 0
Урсо Жуниор 1 0
Гальесе Педро 1 0
Тейшейра Руан 1 0
Мендес Джегсон 1 0
Мишель Бенжи 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гутьеррес Брайан 1 1
Хименес Гастон 2 0
Секулич Борис 2 0
Герберс Фабиан 2 0
Эспиноса Джон 2 0
Jhon Duran 2 0
Казас Хавьер 1 0
Шакири Джердан 1 0
Пржибылко Каспер 1 0
Омсберг Уайетт 1 0
Federico Navarro 1 0
Наварро Мигель 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
50%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
4
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2
Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2
Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Чикаго Файр - Даллас 0:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0
Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 3:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 6 4 1 1 10 - 4 13
3. Орландо Сити 7 3 2 2 8 - 7 11
4. Атланта Юнайтед 5 3 1 1 9 - 8 10
5. Чикаго Файр 6 2 3 1 5 - 2 9
6. Коламбус Кру 5 2 2 1 10 - 6 8
7. Торонто 5 2 1 2 7 - 9 7
8. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 5 - 5 6
9. Цинциннати 6 2 0 4 8 - 14 6
10. Нью-Йорк Сити 5 1 1 3 5 - 6 4
11. Интер Майами 2:1 6 1 1 4 5 - 14 4
12. Нью-Инглэнд Революшн 1:2 6 1 1 4 7 - 11 4
13. Клёб де Фут Монреаль 0:1 6 1 1 4 9 - 15 4
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 5 4 1 0 13 - 4 13
2. Реал Солт-Лейк 6 3 2 1 7 - 5 11
3. Лос-Анджелес Гэлакси 5 3 0 2 7 - 5 9
4. Остин 5 2 2 1 13 - 5 8
5. Даллас 5 2 2 1 7 - 3 8
6. Колорадо Рэпидс 5 2 2 1 7 - 5 8
7. Хьюстон Динамо 5 2 2 1 6 - 4 8
8. Миннесота Юнайтед 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Нэшвилл 5 2 1 2 4 - 5 7
10. Сиэтл Саундерс 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Спортинг Канзас-Сити 6 2 0 4 4 - 9 6
12. Портленд Тимберс 6 1 3 2 7 - 11 6
13. Ванкувер Уайткэпс 5 1 1 3 3 - 9 4
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 0 2 3 6 - 11 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 8 - 5 7
3. Коламбус Кру 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Торонто 3 2 0 1 5 - 6 6
5. Орландо Сити 4 2 0 2 6 - 6 6
6. Чикаго Файр 3 1 2 0 3 - 1 5
7. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Интер Майами 2:1 4 1 1 2 3 - 6 4
9. Нью-Йорк Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 3 - 3 3
11. Цинциннати 3 1 0 2 6 - 6 3
12. Нью-Инглэнд Революшн 1:2 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Клёб де Фут Монреаль 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 3 2 1 0 11 - 2 7
2. Колорадо Рэпидс 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Даллас 3 2 1 0 7 - 2 7
4. Лос-Анджелес 3 2 1 0 7 - 2 7
5. Спортинг Канзас-Сити 2 2 0 0 2 - 0 6
6. Реал Солт-Лейк 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Хьюстон Динамо 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Портленд Тимберс 4 1 2 1 5 - 6 5
9. Ванкувер Уайткэпс 2 1 1 0 1 - 0 4
10. Миннесота Юнайтед 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Сиэтл Саундерс 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 1 - 1 3
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 2 1 6 - 8 2
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Филадельфия Юнион 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Орландо Сити 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Чикаго Файр 3 1 1 1 2 - 1 4
5. Клёб де Фут Монреаль 0:1 5 1 1 3 8 - 13 4
6. Атланта Юнайтед 2 1 0 1 1 - 3 3
7. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Цинциннати 3 1 0 2 2 - 8 3
9. Коламбус Кру 2 0 2 0 4 - 4 2
10. Торонто 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
12. Нью-Инглэнд Революшн 1:2 3 0 1 2 4 - 7 1
13. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Интер Майами 2:1 2 0 0 2 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 5 2 1 2 4 - 5 7
2. Лос-Анджелес 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Лос-Анджелес Гэлакси 3 2 0 1 6 - 4 6
4. Реал Солт-Лейк 4 1 2 1 4 - 4 5
5. Сиэтл Саундерс 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Хьюстон Динамо 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Даллас 2 0 1 1 0 - 1 1
9. Портленд Тимберс 2 0 1 1 2 - 5 1
10. Остин 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Колорадо Рэпидс 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 0 2 0 - 3 0
13. Ванкувер Уайткэпс 3 0 0 3 2 - 9 0
14. Спортинг Канзас-Сити 4 0 0 4 2 - 9 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 43'
    Гутьеррес Брайан получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    5'
    Гутьеррес Брайан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Новости
Где смотреть матч Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 