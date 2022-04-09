США: МЛС 2022
1:0
Конец матча
Стадион: Exploria Stadium
5' Желтая карточкаГутьеррес Брайан
43' Вторая желтая карточкаГутьеррес Брайан
54' Желтая карточкаЭспиноса Джон
1:0
59' ГолКара Эркан
81' Желтая карточкаЯнссон Робин
85' Желтая карточкаМендес Джегсон
Ход матча
43'
54'
59'
1:0
81'
85'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
-
34 Дезарт ДжоиПолузащитник
-
27 Jack Lynn
-
Главный тренер: Oscar Pareja
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
-
37 Казас ХавьерПолузащитник
-
23 Теран КарлосПолузащитник
- Нападающий
-
26 Jhon Duran
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ezra Hendrickson
История личных встреч
Орландо Сити
Чикаго Файр
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
17 матчей
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
11.8%
64.7%
23.5%
2 победы 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пато Алешандре
|2
|0.29
|Урсо Жуниор
|2
|0.29
|Кара Эркан
|1
|0.14
|Торрес Факундо
|1
|0.14
|Моутинью Жоау
|1
|0.14
|Мишель Бенжи
|1
|0.14
|Перейра Маурисио
|0
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пржибылко Каспер
|2
|0.33
|Борнштейн Джонатан
|1
|0.17
|Иванов Станислав III
|1
|0.17
|Шакири Джердан
|1 (1)
|0.17
|Хименес Гастон
|0
|0
|Герберс Фабиан
|0
|0
|Гутьеррес Брайан
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Робин
|4
|1
|Cesar Araujo
|4
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Урсо Жуниор
|1
|0
|Гальесе Педро
|1
|0
|Тейшейра Руан
|1
|0
|Мендес Джегсон
|1
|0
|Мишель Бенжи
|1
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гутьеррес Брайан
|1
|1
|Хименес Гастон
|2
|0
|Секулич Борис
|2
|0
|Герберс Фабиан
|2
|0
|Эспиноса Джон
|2
|0
|Jhon Duran
|2
|0
|Казас Хавьер
|1
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|Омсберг Уайетт
|1
|0
|Federico Navarro
|1
|0
|Наварро Мигель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
50%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
4
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2
Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2
Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Чикаго Файр - Даллас 0:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0
Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 3:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|3.
|Орландо Сити
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|4.
|Атланта Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|5.
|Чикаго Файр
|6
|2
|3
|1
|5 - 2
|9
|6.
|Коламбус Кру
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|7.
|Торонто
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|8.
|Ди Си Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|9.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|8 - 14
|6
|10.
|Нью-Йорк Сити
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|11.
|Интер Майами
|2:1
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:2
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|13.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:1
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|2.
|Реал Солт-Лейк
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|4.
|Остин
|5
|2
|2
|1
|13 - 5
|8
|5.
|Даллас
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|6.
|Колорадо Рэпидс
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Хьюстон Динамо
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Миннесота Юнайтед
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|Нэшвилл
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|10.
|Сиэтл Саундерс
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|2
|0
|4
|4 - 9
|6
|12.
|Портленд Тимберс
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Атланта Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|3.
|Коламбус Кру
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Торонто
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|5.
|Орландо Сити
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|6.
|Чикаго Файр
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Интер Майами
|2:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|9.
|Нью-Йорк Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Ди Си Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|11.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|3
|2
|1
|0
|11 - 2
|7
|2.
|Колорадо Рэпидс
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Даллас
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Реал Солт-Лейк
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Портленд Тимберс
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Сиэтл Саундерс
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Филадельфия Юнион
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Орландо Сити
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|Чикаго Файр
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:1
|5
|1
|1
|3
|8 - 13
|4
|6.
|Атланта Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|7.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|9.
|Коламбус Кру
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|10.
|Торонто
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:2
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|13.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Интер Майами
|2:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|Реал Солт-Лейк
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|5.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Хьюстон Динамо
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Даллас
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|9.
|Портленд Тимберс
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|10.
|Остин
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Колорадо Рэпидс
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0