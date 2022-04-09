США: МЛС 2022
2:1
Второй тайм: 58'
Стадион: DRV PNK Stadium
7' Желтая карточкаJean Mota
0:1
11' ГолРенникс Джастин
1:1
17' ГолКампана Леонардо
20' Желтая карточкаМакнамара Томас
2:1
23' ГолКампана Леонардо
Ход матча
7'
11'
0:1
17'
20'
23'
2:1
21
Марсман
Ник
31
Лоу
Дэмион
12
Aime
Mabika
26
Грегоре
18
Найтон
Брэд
24
Джонс
Дехуан
10
Хиль
Карлес
- Основной состав
-
21 Марсман НикВратарь
- Защитник
-
31 Лоу ДэмионЗащитник
-
12 Aime MabikaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Дюк БрайсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
32 Noah Allen
-
Главный тренер: Невилл Фил
- Основной состав
-
18 Найтон БрэдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Алтидор ЖозиНападающий
-
29 Noel Buck
-
Главный тренер: Брюс Арена
История личных встреч
Интер Майами
Нью-Инглэнд Революшн
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампана Леонардо
|3
|0.5
|Игуаин Гонсало
|2 (2)
|0.33
|Ласситер Ариэль
|0
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хиль Карлес
|2 (2)
|0.33
|Алтидор Жози
|1
|0.17
|Ллетгет Себастьян
|1
|0.17
|Бай Брэндон
|1
|0.17
|Ренникс Джастин
|1
|0.17
|Боатенг Эммануль II
|1
|0.17
|Букса Адам
|0
|0
|Джонс Дехуан
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегоре
|3
|0
|Йедлин Деандре
|2
|0
|Jean Mota
|2
|0
|Ласситер Ариэль
|2
|0
|Лоу Дэмион
|2
|0
|Адамс Мохаммед
|2
|0
|Шеа Брек
|0
|1
|Игуаин Гонсало
|1
|0
|Марсман Ник
|1
|0
|Кинтерос Хайро
|1
|0
|Аскона Эдисон
|1
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Букса Адам
|1
|1
|Макнамара Томас
|2
|0
|Полстер Мэтт
|2
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Гонсалес Омар
|1
|0
|Траустасон Арнор
|1
|0
|Хиль Карлес
|1
|0
|Каптум Вилфрид
|1
|0
|Бай Брэндон
|1
|0
|Кесслер Генри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
100%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
13
8
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
2
25%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
4
31%
4
50%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Остин - Интер Майами 5:1
Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4 Торонто - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Коламбус Кру 1:0 Цинциннати - Интер Майами 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Charlotte FC - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Пумас-УНАМ - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3
Нью-Инглэнд Революшн - Пумас-УНАМ 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0 Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Кавали 3:0 Кавали - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|3.
|Орландо Сити
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|4.
|Атланта Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|5.
|Чикаго Файр
|6
|2
|3
|1
|5 - 2
|9
|6.
|Коламбус Кру
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|7.
|Торонто
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|8.
|Ди Си Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|9.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|8 - 14
|6
|10.
|Нью-Йорк Сити
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|11.
|Интер Майами
|2:1
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:2
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|13.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:1
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|2.
|Реал Солт-Лейк
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|4.
|Остин
|5
|2
|2
|1
|13 - 5
|8
|5.
|Даллас
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|6.
|Колорадо Рэпидс
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Хьюстон Динамо
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Миннесота Юнайтед
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|Нэшвилл
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|10.
|Сиэтл Саундерс
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|2
|0
|4
|4 - 9
|6
|12.
|Портленд Тимберс
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Атланта Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|3.
|Коламбус Кру
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Торонто
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|5.
|Орландо Сити
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|6.
|Чикаго Файр
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Интер Майами
|2:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|9.
|Нью-Йорк Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Ди Си Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|11.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|3
|2
|1
|0
|11 - 2
|7
|2.
|Колорадо Рэпидс
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Даллас
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Реал Солт-Лейк
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Портленд Тимберс
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Сиэтл Саундерс
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Филадельфия Юнион
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Орландо Сити
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|Чикаго Файр
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:1
|5
|1
|1
|3
|8 - 13
|4
|6.
|Атланта Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|7.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|9.
|Коламбус Кру
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|10.
|Торонто
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:2
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|13.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Интер Майами
|2:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|Реал Солт-Лейк
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|5.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Хьюстон Динамо
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Даллас
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|9.
|Портленд Тимберс
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|10.
|Остин
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Колорадо Рэпидс
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0