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США: МЛС 2022

2022
Интер Майами
2:1
Второй тайм: 58'

Стадион:
Нью-Инглэнд Революшн
0'
7' Желтая карточка
Jean Mota
0:1
11' Гол
Ренникс Джастин
1:1
17' Гол
Кампана Леонардо
20' Желтая карточка
Макнамара Томас
2:1
23' Гол
Кампана Леонардо
58'
21
Марсман
Ник
2
Йедлин
Деандре
31
Лоу
Дэмион
12
Aime
Mabika
4
Маквей
Кристофер
7
Jean
Mota
26
Грегоре
16
Тейлор
Роберт
11
Ласситер
Ариэль
9
Кампана
Леонардо
19
Робинсон
Робби
18
Найтон
Брэд
34
Ryan
Spaulding
2
Фаррелл
Эндрю
4
Кесслер
Генри
24
Джонс
Дехуан
17
Ллетгет
Себастьян
8
Полстер
Мэтт
26
Макнамара
Томас
10
Хиль
Карлес
25
Траустасон
Арнор
12
Ренникс
Джастин
Интер Майами
4-3-3
Нью-Инглэнд Революшн
4-3-1-2

История личных встреч

Интер Майами
Нью-Инглэнд Революшн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
0:1
М
0:5

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампана Леонардо 3 0.5
Игуаин Гонсало 2 (2) 0.33
Ласситер Ариэль 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хиль Карлес 2 (2) 0.33
Алтидор Жози 1 0.17
Ллетгет Себастьян 1 0.17
Бай Брэндон 1 0.17
Ренникс Джастин 1 0.17
Боатенг Эммануль II 1 0.17
Букса Адам 0 0
Джонс Дехуан 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегоре 3 0
Йедлин Деандре 2 0
Jean Mota 2 0
Ласситер Ариэль 2 0
Лоу Дэмион 2 0
Адамс Мохаммед 2 0
Шеа Брек 0 1
Игуаин Гонсало 1 0
Марсман Ник 1 0
Кинтерос Хайро 1 0
Аскона Эдисон 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Букса Адам 1 1
Макнамара Томас 2 0
Полстер Мэтт 2 0
Алтидор Жози 1 0
Гонсалес Омар 1 0
Траустасон Арнор 1 0
Хиль Карлес 1 0
Каптум Вилфрид 1 0
Бай Брэндон 1 0
Кесслер Генри 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
100%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

13
8
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
2
25%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
4
31%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Остин - Интер Майами 5:1
Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4 Торонто - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Коламбус Кру 1:0 Цинциннати - Интер Майами 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Charlotte FC - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Пумас-УНАМ - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3
Нью-Инглэнд Революшн - Пумас-УНАМ 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0 Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Кавали 3:0 Кавали - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 6 4 1 1 10 - 4 13
3. Орландо Сити 7 3 2 2 8 - 7 11
4. Атланта Юнайтед 5 3 1 1 9 - 8 10
5. Чикаго Файр 6 2 3 1 5 - 2 9
6. Коламбус Кру 5 2 2 1 10 - 6 8
7. Торонто 5 2 1 2 7 - 9 7
8. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 5 - 5 6
9. Цинциннати 6 2 0 4 8 - 14 6
10. Нью-Йорк Сити 5 1 1 3 5 - 6 4
11. Интер Майами 2:1 6 1 1 4 5 - 14 4
12. Нью-Инглэнд Революшн 1:2 6 1 1 4 7 - 11 4
13. Клёб де Фут Монреаль 0:1 6 1 1 4 9 - 15 4
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 5 4 1 0 13 - 4 13
2. Реал Солт-Лейк 6 3 2 1 7 - 5 11
3. Лос-Анджелес Гэлакси 5 3 0 2 7 - 5 9
4. Остин 5 2 2 1 13 - 5 8
5. Даллас 5 2 2 1 7 - 3 8
6. Колорадо Рэпидс 5 2 2 1 7 - 5 8
7. Хьюстон Динамо 5 2 2 1 6 - 4 8
8. Миннесота Юнайтед 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Нэшвилл 5 2 1 2 4 - 5 7
10. Сиэтл Саундерс 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Спортинг Канзас-Сити 6 2 0 4 4 - 9 6
12. Портленд Тимберс 6 1 3 2 7 - 11 6
13. Ванкувер Уайткэпс 5 1 1 3 3 - 9 4
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 0 2 3 6 - 11 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 8 - 5 7
3. Коламбус Кру 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Торонто 3 2 0 1 5 - 6 6
5. Орландо Сити 4 2 0 2 6 - 6 6
6. Чикаго Файр 3 1 2 0 3 - 1 5
7. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Интер Майами 2:1 4 1 1 2 3 - 6 4
9. Нью-Йорк Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 3 - 3 3
11. Цинциннати 3 1 0 2 6 - 6 3
12. Нью-Инглэнд Революшн 1:2 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Клёб де Фут Монреаль 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 3 2 1 0 11 - 2 7
2. Колорадо Рэпидс 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Даллас 3 2 1 0 7 - 2 7
4. Лос-Анджелес 3 2 1 0 7 - 2 7
5. Спортинг Канзас-Сити 2 2 0 0 2 - 0 6
6. Реал Солт-Лейк 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Хьюстон Динамо 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Портленд Тимберс 4 1 2 1 5 - 6 5
9. Ванкувер Уайткэпс 2 1 1 0 1 - 0 4
10. Миннесота Юнайтед 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Сиэтл Саундерс 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 1 - 1 3
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 2 1 6 - 8 2
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Филадельфия Юнион 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Орландо Сити 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Чикаго Файр 3 1 1 1 2 - 1 4
5. Клёб де Фут Монреаль 0:1 5 1 1 3 8 - 13 4
6. Атланта Юнайтед 2 1 0 1 1 - 3 3
7. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Цинциннати 3 1 0 2 2 - 8 3
9. Коламбус Кру 2 0 2 0 4 - 4 2
10. Торонто 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
12. Нью-Инглэнд Революшн 1:2 3 0 1 2 4 - 7 1
13. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Интер Майами 2:1 2 0 0 2 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 5 2 1 2 4 - 5 7
2. Лос-Анджелес 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Лос-Анджелес Гэлакси 3 2 0 1 6 - 4 6
4. Реал Солт-Лейк 4 1 2 1 4 - 4 5
5. Сиэтл Саундерс 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Хьюстон Динамо 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Даллас 2 0 1 1 0 - 1 1
9. Портленд Тимберс 2 0 1 1 2 - 5 1
10. Остин 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Колорадо Рэпидс 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 0 2 0 - 3 0
13. Ванкувер Уайткэпс 3 0 0 3 2 - 9 0
14. Спортинг Канзас-Сити 4 0 0 4 2 - 9 0
Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Нью-Инглэнд Революшн
3.04
3.68
2.27
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Где смотреть матч Интер Майами 2:1 Нью-Инглэнд Революшн онлайн

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Нью-Инглэнд Революшн

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