США: МЛС 2022
1:0
Конец матча
Стадион: Subaru Park
1:0
2' Гол в свои воротаРом Элой
66' Желтая карточкаМорейра Стивен
79' Желтая карточкаСалливан Куинн
Ход матча
2'
1:0
66'
79'
85'
18
Блэйк
Андре
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
1
Ром
Элой
14
Йебоа
Яв
22
Этьенн
Дерик
27
Берри
Мигель
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бёрк КориНападающий
-
20 Jesus Bueno
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Йебоа ЯвПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Этьенн ДерикПолузащитник
-
27 Берри МигельНападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Моррис ЭйданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Зардес ГьясиНападающий
-
30 Will Sands
-
Главный тренер: Caleb Porter
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Коламбус Кру
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед
30 матчей
36.7%
13.3%
50%
11 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
33.3%
43.3%
23.4%
10 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
30%
36.7%
33.3%
9 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|4 (1)
|0.67
|Бедойя Алехандро
|2
|0.33
|Бёрк Кори
|2
|0.33
|Карранса Хулиан
|1
|0.17
|Сантос Сержио II
|0
|0
|Глеснес Якоб
|0
|0
|Харриэль Натан
|0
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|4
|0.67
|Этьенн Дерик
|2
|0.33
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0.17
|Зардес Гьяси
|1
|0.17
|Диас Луис III
|1
|0.17
|Берри Мигель
|1
|0.17
|Менса Джонатан
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Йебоа Яв
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карранса Хулиан
|2
|1
|Газдаг Даниэль
|2
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|2
|0
|Глеснес Якоб
|1
|0
|Бёрк Кори
|1
|0
|Вагнер Кай
|1
|0
|Сантос Сержио II
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
|Харриэль Натан
|1
|0
|Салливан Куинн
|1
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантуш Педру
|2
|0
|Этьенн Дерик
|2
|0
|Artur Moraes III
|2
|0
|Диас Луис III
|2
|0
|Менса Джонатан
|1
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0
|Анибаба Жалил
|1
|0
|Селараян Лукас
|1
|0
|Морейра Стивен
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Игбекеме Джеймс
|1
|0
|Моррис Эйдан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
12
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
22%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
4
44%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Пропущено
3
5
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
33%
2
40%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Филадельфия Юнион - Charlotte FC 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2
Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Филадельфия Юнион - Америка Мехико 0:2
Коламбус Кру
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3
Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Интер Майами - Коламбус Кру 1:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Коламбус Кру - Цинциннати 3:2 Коламбус Кру - Сиэтл Саундерс 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|2.
|Орландо Сити
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|3.
|Атланта Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|5.
|Чикаго Файр
|6
|2
|3
|1
|5 - 2
|9
|6.
|Коламбус Кру
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|7.
|Торонто
|2:2
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|1
|3
|11 - 15
|7
|9.
|Ди Си Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|10.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|8 - 14
|6
|11.
|Нью-Йорк Сити
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|12.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|1
|1
|4
|8 - 12
|4
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|1:2
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:1
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|3.
|Реал Солт-Лейк
|2:2
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|4.
|Даллас
|2:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0
|7
|3
|0
|4
|5 - 9
|9
|6.
|Хьюстон Динамо
|2:2
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|7.
|Остин
|5
|2
|2
|1
|13 - 5
|8
|8.
|Миннесота Юнайтед
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|Колорадо Рэпидс
|1:2
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|10.
|Нэшвилл
|0:1
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|11.
|Сиэтл Саундерс
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Портленд Тимберс
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:2
|6
|0
|3
|3
|8 - 13
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Атланта Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|3.
|Коламбус Кру
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Торонто
|2:2
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|5.
|Орландо Сити
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|6.
|Чикаго Файр
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|Интер Майами
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|8.
|Нью-Йорк Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Ди Си Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Клёб де Фут Монреаль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|2:1
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|3.
|Остин
|3
|2
|1
|0
|11 - 2
|7
|4.
|Лос-Анджелес
|1:2
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|Реал Солт-Лейк
|2:2
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|Колорадо Рэпидс
|1:2
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:1
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Хьюстон Динамо
|2:2
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|9.
|Портленд Тимберс
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Сиэтл Саундерс
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:2
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|14.
|Нэшвилл
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|5
|2
|1
|2
|10 - 13
|7
|3.
|Филадельфия Юнион
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Орландо Сити
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Чикаго Файр
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|6.
|Атланта Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|7.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|9.
|Коламбус Кру
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|10.
|Торонто
|2:2
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|11.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|13.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Интер Майами
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|0:1
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:1
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|Лос-Анджелес
|1:2
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|4.
|Реал Солт-Лейк
|2:2
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|5.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Хьюстон Динамо
|2:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Остин
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Даллас
|2:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Портленд Тимберс
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|12.
|Колорадо Рэпидс
|1:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0