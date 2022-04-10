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США: МЛС 2022

2022
Филадельфия Юнион
1:0
Конец матча

Стадион:
Коламбус Кру
0'
1:0
2' Гол в свои ворота
Ром Элой
66' Желтая карточка
Морейра Стивен
79' Желтая карточка
Салливан Куинн
90'+5
18
Блэйк
Андре
26
Харриэль
Натан
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
8
Мартинес
Хосе
Андрес
11
Бедойя
Алехандро
6
Газдаг
Даниэль
31
Флэк
Леон
9
Карранса
Хулиан
7
Уре
Микаэль
1
Ром
Элой
31
Морейра
Стивен
4
Менса
Джонатан
5
Дегенек
Милош
7
Сантуш
Педру
6
Нэйджби
Дарлингтон
8
Artur
Moraes
III
14
Йебоа
Яв
10
Селараян
Лукас
22
Этьенн
Дерик
27
Берри
Мигель
Филадельфия Юнион
4-1-3-2
Коламбус Кру
4-2-3-1

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Коламбус Кру

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед

30 матчей

36.7%
13.3%
50%
11 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

33.3%
43.3%
23.4%
10 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

30%
36.7%
33.3%
9 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

М
3:0
М
1:0
М
0:0
М
2:1
М
1:0
М
2:0
М
3:0
М
0:0
М
1:0
М
0:0
М
3:0
М
1:0
М
1:2
М
3:2
М
1:2
М
1:2
М
3:0
М
4:1
ТМС
1:1
М
2:1
М
2:3
М
2:1
М
3:0
М
1:1
М
3:2
М
1:2
М
1:0
М
2:1
М
3:1
М
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 4 (1) 0.67
Бедойя Алехандро 2 0.33
Бёрк Кори 2 0.33
Карранса Хулиан 1 0.17
Сантос Сержио II 0 0
Глеснес Якоб 0 0
Харриэль Натан 0 0
Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 4 0.67
Этьенн Дерик 2 0.33
Нэйджби Дарлингтон 1 0.17
Зардес Гьяси 1 0.17
Диас Луис III 1 0.17
Берри Мигель 1 0.17
Менса Джонатан 0 0
Морейра Стивен 0 0
Йебоа Яв 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карранса Хулиан 2 1
Газдаг Даниэль 2 0
Мартинес Хосе Андрес 2 0
Глеснес Якоб 1 0
Бёрк Кори 1 0
Вагнер Кай 1 0
Сантос Сержио II 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Харриэль Натан 1 0
Салливан Куинн 1 0
Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантуш Педру 2 0
Этьенн Дерик 2 0
Artur Moraes III 2 0
Диас Луис III 2 0
Менса Джонатан 1 0
Нэйджби Дарлингтон 1 0
Анибаба Жалил 1 0
Селараян Лукас 1 0
Морейра Стивен 1 0
Йебоа Яв 1 0
Игбекеме Джеймс 1 0
Моррис Эйдан 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
22%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
4
44%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
33%
2
40%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Филадельфия Юнион - Charlotte FC 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2
Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Филадельфия Юнион - Америка Мехико 0:2
Коламбус Кру
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3
Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Интер Майами - Коламбус Кру 1:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Коламбус Кру - Цинциннати 3:2 Коламбус Кру - Сиэтл Саундерс 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 6 5 1 0 10 - 2 16
2. Орландо Сити 7 3 2 2 8 - 7 11
3. Атланта Юнайтед 5 3 1 1 9 - 8 10
4. Нью-Йорк Ред Буллз 6 3 1 2 10 - 6 10
5. Чикаго Файр 6 2 3 1 5 - 2 9
6. Коламбус Кру 6 2 2 2 10 - 7 8
7. Торонто 2:2 6 2 2 2 9 - 11 8
8. Клёб де Фут Монреаль 6 2 1 3 11 - 15 7
9. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 5 - 5 6
10. Цинциннати 6 2 0 4 8 - 14 6
11. Нью-Йорк Сити 5 1 1 3 5 - 6 4
12. Интер Майами 6 1 1 4 6 - 15 4
13. Нью-Инглэнд Революшн 6 1 1 4 8 - 12 4
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 1:2 6 4 1 1 14 - 6 13
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 6 4 0 2 9 - 6 12
3. Реал Солт-Лейк 2:2 7 3 3 1 9 - 7 12
4. Даллас 2:1 6 3 2 1 9 - 4 11
5. Спортинг Канзас-Сити 1:0 7 3 0 4 5 - 9 9
6. Хьюстон Динамо 2:2 6 2 3 1 8 - 6 9
7. Остин 5 2 2 1 13 - 5 8
8. Миннесота Юнайтед 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Колорадо Рэпидс 1:2 6 2 2 2 8 - 7 8
10. Нэшвилл 0:1 6 2 1 3 4 - 6 7
11. Сиэтл Саундерс 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Портленд Тимберс 6 1 3 2 7 - 11 6
13. Ванкувер Уайткэпс 5 1 1 3 3 - 9 4
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 6 0 3 3 8 - 13 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 4 3 1 0 6 - 1 10
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 8 - 5 7
3. Коламбус Кру 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Торонто 2:2 3 2 0 1 5 - 6 6
5. Орландо Сити 4 2 0 2 6 - 6 6
6. Чикаго Файр 3 1 2 0 3 - 1 5
7. Интер Майами 4 1 1 2 4 - 7 4
8. Нью-Йорк Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 3 - 3 3
10. Цинциннати 3 1 0 2 6 - 6 3
11. Нью-Инглэнд Революшн 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 1 2 2 - 4 1
13. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Клёб де Фут Монреаль 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 2:1 4 3 1 0 9 - 3 10
2. Спортинг Канзас-Сити 1:0 3 3 0 0 3 - 0 9
3. Остин 3 2 1 0 11 - 2 7
4. Лос-Анджелес 1:2 3 2 1 0 7 - 2 7
5. Реал Солт-Лейк 2:2 3 2 1 0 5 - 3 7
6. Колорадо Рэпидс 1:2 3 2 1 0 6 - 1 7
7. Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Хьюстон Динамо 2:2 4 1 3 0 5 - 4 6
9. Портленд Тимберс 4 1 2 1 5 - 6 5
10. Ванкувер Уайткэпс 2 1 1 0 1 - 0 4
11. Миннесота Юнайтед 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Сиэтл Саундерс 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 3 0 2 1 6 - 8 2
14. Нэшвилл 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Клёб де Фут Монреаль 5 2 1 2 10 - 13 7
3. Филадельфия Юнион 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Орландо Сити 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Чикаго Файр 3 1 1 1 2 - 1 4
6. Атланта Юнайтед 2 1 0 1 1 - 3 3
7. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Цинциннати 3 1 0 2 2 - 8 3
9. Коламбус Кру 3 0 2 1 4 - 5 2
10. Торонто 2:2 3 0 2 1 4 - 5 2
11. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
12. Нью-Инглэнд Революшн 3 0 1 2 5 - 8 1
13. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Интер Майами 2 0 0 2 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 0:1 6 2 1 3 4 - 6 7
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Лос-Анджелес 1:2 3 2 0 1 7 - 4 6
4. Реал Солт-Лейк 2:2 4 1 2 1 4 - 4 5
5. Сиэтл Саундерс 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Хьюстон Динамо 2:2 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Остин 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Даллас 2:1 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Портленд Тимберс 2 0 1 1 2 - 5 1
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 3 0 1 2 2 - 5 1
12. Колорадо Рэпидс 1:2 3 0 1 2 2 - 6 1
13. Ванкувер Уайткэпс 3 0 0 3 2 - 9 0
14. Спортинг Канзас-Сити 1:0 4 0 0 4 2 - 9 0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Ром Элой уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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