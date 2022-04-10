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США: МЛС 2022

2022
Лос-Анджелес Гэлакси
2:1
Конец матча

Стадион:
Лос-Анджелес
0'
1:0
13' Гол
Чичарито
2:0
31' Гол
Кулибали Сега
37' Желтая карточка
Араухо Хулиан
49' Желтая карточка
Холлингсхед Райан
63' Желтая карточка
Кулибали Сега
70' Желтая карточка
Уильямс Дэррик
2:1
79' Гол
Аранго Кристиан
85' Желтая карточка
Коста Дуглас
85' Желтая карточка
Леердам Келвин
89' Желтая карточка
Альварес Эфраин
90' Желтая карточка
Чичарито
90' Желтая карточка
Мурильо Хесус
90' Желтая карточка
Аранго Кристиан
90'+11
1
Бонд
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
4
Кулибали
Сега
3
Уильямс
Дэррик
44
Эдвардс
Рахим
18
Леердам
Келвин
6
Равелсон
Райан
26
Альварес
Эфраин
7
Васкес
Виктор
II
11
Грандсир
Самуэль
14
Чичарито
16
Крепо
Максим
24
Холлингсхед
Райан
3
Мурильо
Хесус
5
Фалл
Мамаду
12
Паласиос
Диего
11
Сифуэнтес
Хосе
6
Санчес
Илье
23
Акоста
Келлин
22
Опоку
Квадво
10
Вела
Карлос
17
Родригес
Брайан
II
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1
Лос-Анджелес
4-3-3

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

13 матчей

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

М
1:1
М
3:3
М
2:1
М
2:0
М
3:0
М
0:2
М
6:2
М
5:3
М
3:3
М
3:2
М
1:1
М
2:2
М
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чичарито 5 0.83
Коста Дуглас 1 0.17
Кулибали Сега 1 0.17
Альварес Эфраин 1 0.17
Эдвардс Рахим 0 0
Грандсир Самуэль 0 0
Равелсон Райан 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вела Карлос 4 (1) 0.67
Холлингсхед Райан 2 0.33
Опоку Квадво 2 0.33
Аранго Кристиан 1 0.17
Мурильо Хесус 1 0.17
Родригес Брайан II 1 0.17
Санчес Илье 1 0.17
Тажури-Шради Исмаэль 1 0.17
Фалл Мамаду 1 0.17
Сифуэнтес Хосе 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дельгадо Марко 1 1
Коста Дуглас 2 0
Чичарито 2 0
Кулибали Сега 2 0
Депай Ник 2 0
Леердам Келвин 1 0
Васкес Виктор II 1 0
Уильямс Дэррик 1 0
Равелсон Райан 1 0
Альварес Эфраин 1 0
Кабрал Кевин 1 0
Араухо Хулиан 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалл Мамаду 4 0
Санчес Илье 3 0
Холлингсхед Райан 2 0
Аранго Кристиан 2 0
Мурильо Хесус 2 0
Сифуэнтес Хосе 2 0
Анри Дониэл 1 0
Вела Карлос 1 0
Крепо Максим 1 0
Ким Мун-Хван 1 0
Паласиос Диего 1 0
Хинелья Франсиско 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
43%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
40%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
14
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
13%
4
29%
31-45
2
25%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
25%
4
29%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
2
33%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
3
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:2
Лос-Анджелес
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1
Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 6 5 1 0 10 - 2 16
2. Орландо Сити 7 3 2 2 8 - 7 11
3. Атланта Юнайтед 5 3 1 1 9 - 8 10
4. Нью-Йорк Ред Буллз 6 3 1 2 10 - 6 10
5. Чикаго Файр 6 2 3 1 5 - 2 9
6. Коламбус Кру 6 2 2 2 10 - 7 8
7. Торонто 6 2 2 2 9 - 11 8
8. Клёб де Фут Монреаль 6 2 1 3 11 - 15 7
9. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 5 - 5 6
10. Цинциннати 6 2 0 4 8 - 14 6
11. Нью-Йорк Сити 5 1 1 3 5 - 6 4
12. Интер Майами 6 1 1 4 6 - 15 4
13. Нью-Инглэнд Революшн 6 1 1 4 8 - 12 4
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 6 4 1 1 14 - 6 13
2. Лос-Анджелес Гэлакси 6 4 0 2 9 - 6 12
3. Реал Солт-Лейк 7 3 3 1 9 - 7 12
4. Даллас 6 3 2 1 10 - 4 11
5. Хьюстон Динамо 6 3 2 1 10 - 7 11
6. Нэшвилл 6 3 1 2 6 - 6 10
7. Портленд Тимберс 1:0 7 2 3 2 8 - 11 9
8. Остин 5 2 2 1 13 - 5 8
9. Миннесота Юнайтед 5 2 2 1 5 - 4 8
10. Колорадо Рэпидс 6 2 2 2 8 - 8 8
11. Сиэтл Саундерс 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Спортинг Канзас-Сити 7 2 0 5 5 - 11 6
13. Ванкувер Уайткэпс 0:1 6 1 1 4 3 - 10 4
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 0 2 4 9 - 15 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 4 3 1 0 6 - 1 10
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 8 - 5 7
3. Коламбус Кру 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Торонто 3 2 0 1 5 - 6 6
5. Орландо Сити 4 2 0 2 6 - 6 6
6. Чикаго Файр 3 1 2 0 3 - 1 5
7. Интер Майами 4 1 1 2 4 - 7 4
8. Нью-Йорк Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 3 - 3 3
10. Цинциннати 3 1 0 2 6 - 6 3
11. Нью-Инглэнд Революшн 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 1 2 2 - 4 1
13. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Клёб де Фут Монреаль 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Хьюстон Динамо 4 2 2 0 7 - 5 8
3. Остин 3 2 1 0 11 - 2 7
4. Лос-Анджелес 3 2 1 0 7 - 2 7
5. Реал Солт-Лейк 3 2 1 0 5 - 3 7
6. Колорадо Рэпидс 3 2 1 0 6 - 1 7
7. Спортинг Канзас-Сити 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Лос-Анджелес Гэлакси 3 2 0 1 3 - 2 6
9. Портленд Тимберс 1:0 4 1 2 1 5 - 6 5
10. Ванкувер Уайткэпс 0:1 3 1 1 1 1 - 1 4
11. Миннесота Юнайтед 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Сиэтл Саундерс 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 2 1 6 - 8 2
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Клёб де Фут Монреаль 5 2 1 2 10 - 13 7
3. Филадельфия Юнион 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Орландо Сити 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Чикаго Файр 3 1 1 1 2 - 1 4
6. Атланта Юнайтед 2 1 0 1 1 - 3 3
7. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Цинциннати 3 1 0 2 2 - 8 3
9. Коламбус Кру 3 0 2 1 4 - 5 2
10. Торонто 3 0 2 1 4 - 5 2
11. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
12. Нью-Инглэнд Революшн 3 0 1 2 5 - 8 1
13. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Интер Майами 2 0 0 2 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 6 3 1 2 6 - 6 10
2. Лос-Анджелес Гэлакси 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Лос-Анджелес 3 2 0 1 7 - 4 6
4. Реал Солт-Лейк 4 1 2 1 4 - 4 5
5. Сиэтл Саундерс 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Портленд Тимберс 1:0 3 1 1 1 3 - 5 4
8. Хьюстон Динамо 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Остин 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Даллас 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Колорадо Рэпидс 3 0 1 2 2 - 7 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 0 3 3 - 7 0
13. Ванкувер Уайткэпс 0:1 3 0 0 3 2 - 9 0
14. Спортинг Канзас-Сити 4 0 0 4 2 - 9 0
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